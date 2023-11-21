披Taiwan彩帶贏得美國亞洲小姐后冠，理工女孩張芳瑜喊「台灣是獨立國家」
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張芳瑜戴著后冠，在選美活動後的派對接受《中央社》訪問，談到她不願見到台灣經常在國際場合要以中華台北自稱，台灣有自己的名字而且是一個獨立的國家。張芳瑜說：「台灣經常在一些場合被稱為台北，我希望藉著贏得這個后冠，我可以告訴大家，台灣是一個獨立的國家，在國際場合上我們理當擁有代表權。」
（中央社）就讀美國史丹佛大學的張芳瑜（Tiffany Chang）身上披著台灣彩帶，奪得第35屆美國亞洲小姐后冠。身為理工女投身選美活動，張芳瑜說，想要告訴大家台灣是一個獨立的國家。
2023年美國亞洲小姐（Miss Asia USA）決賽18日在芮當多海灘表演藝術中心（Redondo Beach Performing Art Center）舉行。上千名觀眾手舉標語、國旗為各國佳麗加油。台灣僑胞上百人到場，揮舞中華民國國旗。
這場選美有35年歷史，除了重頭戲美國亞洲小姐，另有美國亞洲夫人、美國青少年小姐、美國印度夫人、全球拉丁小姐及夫人、全球歐洲小姐及夫人等。
同場上台佳麗近50人，國籍涵蓋歐洲、亞洲、美洲各國，年齡層從10多歲青少女到熟齡組的阿嬤都有。佳麗們依序以民族服裝、泳裝、晚禮服上台走秀，張芳瑜一開場大聲喊出「代表台灣」。
20歲的張芳瑜是台灣移民第二代，就讀史丹佛大學管理科學與工程學系，即將升上大二。她今年剛卸下洛杉磯台灣人社區選出來的「台美小姐」皇后身分，隨即利用課餘時間，報名美國亞洲小姐的選美比賽。
擔任台美小姐期間，張芳瑜代表台裔族群出席活動，參加杭亭頓海灘（Huntington Beach）的美國國慶日遊行。總統蔡英文4月過境美國，在洛杉磯舉行700人僑宴，張芳瑜擔任主持人。
張芳瑜8月卸下台美小姐后冠，接著投身美國亞洲小姐競賽，18日不只奪得全場最重要的頭銜，更一舉拿下最佳人氣獎、觀眾票選獎、最佳泳裝、最佳晚禮服等4項大獎。現場司儀一再喊出台灣，觀眾席的台僑歡呼不斷。
台美小姐總召楊悅英向《中央社》記者表示，張芳瑜是不折不扣的「理工女」，參加台美小姐競賽的時候，才藝表演是帶著自己研發的機器人走秀，「模特兒不是她的志向，她參加選美是為了宣傳台灣」。
楊悅英說，張芳瑜雖然年紀輕，是在美國長大的女孩，但她擔任台美小姐期間，深刻體會台灣在國際上的處境，她選美不只代表台裔社區、也代表台灣這個國家，讓更多人認識台灣。
張芳瑜戴著后冠，在選美活動後的派對接受《中央社》訪問，談到她不願見到台灣經常在國際場合要以中華台北自稱，台灣有自己的名字而且是一個獨立的國家。
張芳瑜說：「台灣經常在一些場合被稱為台北，我希望藉著贏得這個后冠，我可以告訴大家，台灣是一個獨立的國家，在國際場合上我們理當擁有代表權。」
因為張芳瑜報名參賽，美國亞洲小姐35年來第一次有代表台灣的佳麗參賽。
巧合的是，當主持人宣布評分排名前兩位佳麗出列，準備公布獲勝者時，與張芳瑜進入最終決選的正是代表中國的佳麗。形成台灣代表與中國代表牽手、相互擁抱的難得畫面。
張芳瑜表示，參加美國亞洲小姐選美比賽的歷程，最難忘的是，在這過程中有機會認識亞洲各國的女孩，「今年主題是團結與多元（Unity and Diversity），跟各國女孩親密互動真的難忘」。
2019年選出的台美小姐林以心（Sissi Lin）、2023年剛出爐的台美小姐「第一公主」杜若薇（Léa Dumortier），與張芳瑜的史丹佛大學同學等都是台下加油的百人親友團。
林以心說：「Tiffany是台灣的光榮，她一步一步帶著台灣參加不同層級的競賽，台灣以她為榮。」
杜若薇說，因為有張芳瑜，「今年美國亞洲小姐第一次有台灣代表，看到她站上這麼大的舞台真的很激勵人心，她激發了全世界許多年輕女孩支持台灣，為台灣加油。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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