OpenAI開除阿特曼後陷混亂：員工公開信威脅集體離職、投資方擬提告董事會

綜合《衛報》、《BBC》與《美廣》，ChatGPT背後的公司OpenAI目前正陷入高度混亂，因為在昨（20）日OpenAI員工發佈的一封給董事會的公開信中，數百名員工要求董事會辭職，並威脅如果不恢復阿特曼（Sam Altman）的職務，可能將會集體辭職。

OpenAI董事會在17日開除了阿特曼的執行長職務，在矽谷投下了一顆震撼彈，但此舉同時也激怒了公司員工，並使其他競爭對手的科技公司對於人才外流保持警惕。

員工威脅集體離職、揚言跟隨阿特曼加入微軟

而隨微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）昨日才剛表示阿特曼和另位創辦人、總裁布羅克曼（Greg Brockman）將加入微軟，帶領一個新的先進人工智慧（AI）研究，員工也在公開信中表示若阿特曼不回去，便可能跟隨、加入他在微軟的新團隊。信中還說，微軟已經保證所有OpenAI員工在微軟都會有職位。

信中寫道：「我們（以下署名者）可能選擇從OpenAI辭職，加入新宣布由阿特曼和布羅克曼領導的微軟團隊⋯⋯除非所有現任董事會成員辭職並恢復奧特曼與布羅克曼的職務，否則將立即採取此一行動。」

不過，納德拉也表示，他對阿特曼留在OpenAI或加入微軟都持開放態度。但他也告訴《彭博社》電視台，無論如何OpenAI的治理結構都需要改變，而微軟是OpenAI的最大股東。

公開信還表示，董事會的行爲已表明其並無監管公司的能力，員工們無法為缺乏能力、判斷力、和對員工的使命與關切者工作。這封信最早由科技雜誌《連線》（Wired）和記者斯威舍爾（Kara Swisher）所報導，董事會目前尚未對此公開發表評論。

the mission continues https://t.co/d1pHiFxcSe — Sam Altman (@sama) November 20, 2023

Breaking: 505 of 700 employees @OpenAI tell the board to resign. pic.twitter.com/M4D0RX3Q7a — Kara Swisher (@karaswisher) November 20, 2023

這封信公開後，OpenAI的員工開始在X（前身為推特）上發布「沒有員工，OpenAI將一事無成」（OpenAI is nothing without its people）的文，以示聲援。一位名叫諾姆（Noam）的人工智慧研究員在X上寫道：「OpenAI的每個人都團結一致，這不是一場內戰。除非阿特曼和布羅克曼回來，否則將不存在OpenAI供董事會治理。」

OpenAI是作為非營利實體成立的，它控制著一家營利性子公司，而直到17日該子公司一直是由阿特曼管理。現年38歲的阿特曼憑藉ChatGPT的成功成為全球知名人士，而自去（2022）年11月推出後不久，ChatGPT用戶數便已飆升至1億。

OpenAI的非營利董事會目前由四名成員組成：OpenAI的首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）、問答網站Quora的共同創辦人德安傑洛（Adam D'Angelo）、科技企業家麥考利（Tasha McCauley）和喬治城大學安全與新興技術中心（Georgetown University’s Center for Security and Emerging Technology）主任托納（Helen Toner）。

令人驚訝的是，作為公開信的簽署者之一，蘇茨克維似乎支持將自己從董事會中除名。

蘇茨克維在公開信中署名並寫道，他對自己在阿特曼離職中扮演的角色感到遺憾。他也在X上發文表示，對參與董事會的行動深表遺憾，而他從未想過要傷害OpenAI。熱愛大家共同建立的一切，蘇茨克維承諾會盡其所能讓公司重新團結起來。而阿特曼與布羅克曼皆以愛心符號回應了這篇貼文，信中的許多署名員工也紛紛效仿，表明著雙方的關係漸漸緩和。

I deeply regret my participation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company. — Ilya Sutskever (@ilyasut) November 20, 2023

其他簽署者還包括OpenAI的技術長穆拉提（Mira Murati），她在阿特曼離職後曾短暫地被任命為代理執行長，但週日（19）又被影音串流平台Twitch的共同創辦人、前執行長希爾（Emmett Shear）取代。阿特曼在被解僱後於週日出現在OpenAI總部，並在X上發布了他被迫佩戴訪客徽章的消息，但他最終仍未恢復執行長的職位。

希爾在X上發文否認阿特曼的離職與公司的安全問題有關。ChatGPT的成功激起了一些專家、政治家和專業技術人士的擔憂，他們認為人工智慧公司正陷入軍備競賽，而可能會生產出能夠逃避人類控制的系統。

OpenAI董事會表示，阿特曼是因未能「在溝通中始終保持坦誠」（consistently candid in his communications）而被解僱，但沒有其他進一步的說明。

阿特曼的聘用也讓微軟與OpenAI的關係成為焦點，微軟擁有OpenAI 49%的股份，並為其提供了數十億美元的投資支持。美國金融服務公司Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives）說，阿特曼仍然控制著OpenAI。他說，儘管上週末董事會做出了小丑般的舉動，但現在阿爾特曼基本上將站在微軟的立場上，對OpenAI發號施令。

根據《美廣》，今（2023）年1 月，微軟宣布向OpenAI投資100億美元。雙方在4年前就開始了10 億美元的投資，而此舉加深了微軟與OpenAI之間的長期合作關係，微軟的搜尋引擎Bing會向使用者提供ChatGPT的存取權限。

投資方懼血本無歸，可能提告OpenAI董事會