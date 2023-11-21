OpenAI開除阿特曼後陷混亂：員工公開信威脅集體離職、投資方擬提告董事會
我們想讓你知道的是
OpenAI董事會在17日開除了阿特曼的執行長職務，在矽谷投下了一顆震撼彈。而隨微軟執行長納德拉昨日才剛宣布，阿特曼和另位創辦人、總裁布羅克曼將加入微軟，帶領一個新的先進人工智慧（AI）研究團隊，OpenAI員工也在公開信中表明若阿特曼不回去，將可能集體離職並跟隨、加入他在微軟的新團隊。信中還說，微軟已經向所有OpenAI員工保證，若加入微軟都會有職位。
綜合《衛報》、《BBC》與《美廣》，ChatGPT背後的公司OpenAI目前正陷入高度混亂，因為在昨（20）日OpenAI員工發佈的一封給董事會的公開信中，數百名員工要求董事會辭職，並威脅如果不恢復阿特曼（Sam Altman）的職務，可能將會集體辭職。
OpenAI董事會在17日開除了阿特曼的執行長職務，在矽谷投下了一顆震撼彈，但此舉同時也激怒了公司員工，並使其他競爭對手的科技公司對於人才外流保持警惕。
員工威脅集體離職、揚言跟隨阿特曼加入微軟
而隨微軟（Microsoft）執行長納德拉（Satya Nadella）昨日才剛表示阿特曼和另位創辦人、總裁布羅克曼（Greg Brockman）將加入微軟，帶領一個新的先進人工智慧（AI）研究，員工也在公開信中表示若阿特曼不回去，便可能跟隨、加入他在微軟的新團隊。信中還說，微軟已經保證所有OpenAI員工在微軟都會有職位。
信中寫道：「我們（以下署名者）可能選擇從OpenAI辭職，加入新宣布由阿特曼和布羅克曼領導的微軟團隊⋯⋯除非所有現任董事會成員辭職並恢復奧特曼與布羅克曼的職務，否則將立即採取此一行動。」
不過，納德拉也表示，他對阿特曼留在OpenAI或加入微軟都持開放態度。但他也告訴《彭博社》電視台，無論如何OpenAI的治理結構都需要改變，而微軟是OpenAI的最大股東。
公開信還表示，董事會的行爲已表明其並無監管公司的能力，員工們無法為缺乏能力、判斷力、和對員工的使命與關切者工作。這封信最早由科技雜誌《連線》（Wired）和記者斯威舍爾（Kara Swisher）所報導，董事會目前尚未對此公開發表評論。
這封信公開後，OpenAI的員工開始在X（前身為推特）上發布「沒有員工，OpenAI將一事無成」（OpenAI is nothing without its people）的文，以示聲援。一位名叫諾姆（Noam）的人工智慧研究員在X上寫道：「OpenAI的每個人都團結一致，這不是一場內戰。除非阿特曼和布羅克曼回來，否則將不存在OpenAI供董事會治理。」
OpenAI是作為非營利實體成立的，它控制著一家營利性子公司，而直到17日該子公司一直是由阿特曼管理。現年38歲的阿特曼憑藉ChatGPT的成功成為全球知名人士，而自去（2022）年11月推出後不久，ChatGPT用戶數便已飆升至1億。
OpenAI的非營利董事會目前由四名成員組成：OpenAI的首席科學家蘇茨克維（Ilya Sutskever）、問答網站Quora的共同創辦人德安傑洛（Adam D'Angelo）、科技企業家麥考利（Tasha McCauley）和喬治城大學安全與新興技術中心（Georgetown University’s Center for Security and Emerging Technology）主任托納（Helen Toner）。
令人驚訝的是，作為公開信的簽署者之一，蘇茨克維似乎支持將自己從董事會中除名。
蘇茨克維在公開信中署名並寫道，他對自己在阿特曼離職中扮演的角色感到遺憾。他也在X上發文表示，對參與董事會的行動深表遺憾，而他從未想過要傷害OpenAI。熱愛大家共同建立的一切，蘇茨克維承諾會盡其所能讓公司重新團結起來。而阿特曼與布羅克曼皆以愛心符號回應了這篇貼文，信中的許多署名員工也紛紛效仿，表明著雙方的關係漸漸緩和。
其他簽署者還包括OpenAI的技術長穆拉提（Mira Murati），她在阿特曼離職後曾短暫地被任命為代理執行長，但週日（19）又被影音串流平台Twitch的共同創辦人、前執行長希爾（Emmett Shear）取代。阿特曼在被解僱後於週日出現在OpenAI總部，並在X上發布了他被迫佩戴訪客徽章的消息，但他最終仍未恢復執行長的職位。
希爾在X上發文否認阿特曼的離職與公司的安全問題有關。ChatGPT的成功激起了一些專家、政治家和專業技術人士的擔憂，他們認為人工智慧公司正陷入軍備競賽，而可能會生產出能夠逃避人類控制的系統。
OpenAI董事會表示，阿特曼是因未能「在溝通中始終保持坦誠」（consistently candid in his communications）而被解僱，但沒有其他進一步的說明。
阿特曼的聘用也讓微軟與OpenAI的關係成為焦點，微軟擁有OpenAI 49%的股份，並為其提供了數十億美元的投資支持。美國金融服務公司Wedbush Securities分析師艾夫斯（Dan Ives）說，阿特曼仍然控制著OpenAI。他說，儘管上週末董事會做出了小丑般的舉動，但現在阿爾特曼基本上將站在微軟的立場上，對OpenAI發號施令。
根據《美廣》，今（2023）年1 月，微軟宣布向OpenAI投資100億美元。雙方在4年前就開始了10 億美元的投資，而此舉加深了微軟與OpenAI之間的長期合作關係，微軟的搜尋引擎Bing會向使用者提供ChatGPT的存取權限。
投資方懼血本無歸，可能提告OpenAI董事會
Tags：
死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
- 更多詳細資訊請參閱「SYM三陽機車官方網站」查詢。