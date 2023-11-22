專家：中共實施「愛國主義教育法」煽動人民情緒，台灣須慎防成宣洩口
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近日中國網路短劇「逃出大英博物館」經《人民日報》與《央視》等官媒的推波助瀾，引發中國民眾對英國的不滿，顯示中共仍持續煽動人民愛國情緒，以轉移焦點或達到特定政治目的。黃奕維呼籲政府，台灣需慎防中國在面臨2027年建軍百年、中共二十一大、2035年「基本實現社會主義現代化強國」，2049年建「政」百年等目標壓力，或中國內部動盪下，成為中共操作愛國主義的宣洩口。
（中央社）近年中國持續強化愛國主義教育，並通過「愛國主義教育法」擬明（2024）年實施，專家呼籲，台灣應慎防成為中共操作愛國主義的宣洩口，因中共仍持續煽動愛國情緒，以轉移焦點或達到政治目的。
最新一期由法務部調查局發行研究中國情勢的月刊《展望與探索》，發表由展望與探索雜誌社研究員黃奕維撰寫的分析文章「中國大陸強化愛國主義教育下的治理困境與對台影響」。
黃奕維指出，中共自十八大以來，中共領導人習近平針對弘揚、開展愛國主義發表連串論述和批示，隨後當局印發多份綱要與文件甚至立法推愛國主義教育，顯示對中國而言，操作愛國主義肩負重大的政治任務。
他說，尤其近日中國網路短劇「逃出大英博物館」經《人民日報》與《央視》等官媒的推波助瀾，引發中國民眾對英國的不滿，顯示中共仍持續煽動人民愛國情緒，以轉移焦點或達到特定政治目的。
黃奕維呼籲政府，台灣需慎防中國在面臨2027年建軍百年、中共二十一大、2035年「基本實現社會主義現代化強國」，2049年建「政」百年等目標壓力，或中國內部動盪下，成為中共操作愛國主義的宣洩口。
雖然中共高度重視愛國主義教育治國，不過黃奕維指出，因北京操作過頭已浮現反效果。
他說，過度的愛國主義恐會「殺敵一千，自損八百」，並以美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為例指出，裴洛西來台前，各宣傳機關狠話說盡，搭配國仇家恨的愛國主義動員與軍演，小粉紅情緒高漲。
黃奕維表示，後續發展不但無法阻止裴洛西，所謂「報復、懲罰」卻被認為與先前的「最後通牒」落差大，小粉紅反悲憤：「14億人相信，一直等著，結果呢」、「趙立堅的拭目以待呢？」，導致憤怒轉向中共。
又因中國明年將實施愛國主義教育法，當中規範，政府、有關部門和組織等愛國主義教育職責，他說，可能導致各級幹部為求績效而大搞形式主義，造成以往中國官方為人詬病的「灌水」、「造假」情形更為嚴重。
黃奕維表示，一旦愛國主義教育法施行後，「小粉紅」失控、不理性的情況是否更頻繁出現，若加上中國近來青年失業率持續攀升等社會問題，民眾對中共統治的不滿和維穩成本可能都將飆升，凡此種種值得觀察。
考量當前中國經濟疲弱的現況，他說，因支持中共統治合法性的經濟表現無法恢復榮景，中共僅能不斷加重依賴愛國主義，強調意識形態，以維護統治具有合法性的局面。
黃奕維表示，近期習近平對於權力集中造成的「再毛化」、「逐步極權」現象，使得未來中國經濟前景更加難以預測，導致權力的運用，必須更加緊縮控制人民的不滿。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：潘柏翰
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
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2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
「台灣國際智慧能源周」及「台灣國際淨零永續展」便是因應此願景而生。現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。今（2023）年展覽規模達1,275個攤位，創歷年新高，參觀人數也再刷新記錄，共吸引24,359名相關業者參觀，較上屆成長25%，其中國際買主超過800名，相較去年1.5倍成長，前五大買主來源國分別為日本、新加坡、馬來西亞、美國、越南，展現綠能產業持續成長的強勁動能。
透過產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可幾，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
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