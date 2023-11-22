專家：中共實施「愛國主義教育法」煽動人民情緒，台灣須慎防成宣洩口

（中央社）近年中國持續強化愛國主義教育，並通過「愛國主義教育法」擬明（2024）年實施，專家呼籲，台灣應慎防成為中共操作愛國主義的宣洩口，因中共仍持續煽動愛國情緒，以轉移焦點或達到政治目的。

最新一期由法務部調查局發行研究中國情勢的月刊《展望與探索》，發表由展望與探索雜誌社研究員黃奕維撰寫的分析文章「中國大陸強化愛國主義教育下的治理困境與對台影響」。

黃奕維指出，中共自十八大以來，中共領導人習近平針對弘揚、開展愛國主義發表連串論述和批示，隨後當局印發多份綱要與文件甚至立法推愛國主義教育，顯示對中國而言，操作愛國主義肩負重大的政治任務。

他說，尤其近日中國網路短劇「逃出大英博物館」經《人民日報》與《央視》等官媒的推波助瀾，引發中國民眾對英國的不滿，顯示中共仍持續煽動人民愛國情緒，以轉移焦點或達到特定政治目的。

黃奕維呼籲政府，台灣需慎防中國在面臨2027年建軍百年、中共二十一大、2035年「基本實現社會主義現代化強國」，2049年建「政」百年等目標壓力，或中國內部動盪下，成為中共操作愛國主義的宣洩口。

雖然中共高度重視愛國主義教育治國，不過黃奕維指出，因北京操作過頭已浮現反效果。

他說，過度的愛國主義恐會「殺敵一千，自損八百」，並以美國前聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台為例指出，裴洛西來台前，各宣傳機關狠話說盡，搭配國仇家恨的愛國主義動員與軍演，小粉紅情緒高漲。

黃奕維表示，後續發展不但無法阻止裴洛西，所謂「報復、懲罰」卻被認為與先前的「最後通牒」落差大，小粉紅反悲憤：「14億人相信，一直等著，結果呢」、「趙立堅的拭目以待呢？」，導致憤怒轉向中共。

又因中國明年將實施愛國主義教育法，當中規範，政府、有關部門和組織等愛國主義教育職責，他說，可能導致各級幹部為求績效而大搞形式主義，造成以往中國官方為人詬病的「灌水」、「造假」情形更為嚴重。

黃奕維表示，一旦愛國主義教育法施行後，「小粉紅」失控、不理性的情況是否更頻繁出現，若加上中國近來青年失業率持續攀升等社會問題，民眾對中共統治的不滿和維穩成本可能都將飆升，凡此種種值得觀察。

考量當前中國經濟疲弱的現況，他說，因支持中共統治合法性的經濟表現無法恢復榮景，中共僅能不斷加重依賴愛國主義，強調意識形態，以維護統治具有合法性的局面。

黃奕維表示，近期習近平對於權力集中造成的「再毛化」、「逐步極權」現象，使得未來中國經濟前景更加難以預測，導致權力的運用，必須更加緊縮控制人民的不滿。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰