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2023/11/21,
印太

菲律宾吉普尼司機再大罷工，抨政府環保計劃或致大企業壟斷

菲律宾吉普尼司機再大罷工，抨政府環保計劃或致大企業壟斷
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

菲律賓全國司機和運營商聯合協會（PISTON）於20日開始舉行為期四天的罷工，抗議政府推進的吉普尼現代化計畫（PUVMP）。此計畫旨在未來數年內將15年以上車齡的大眾交通工具，包括標誌性的吉普尼和公共汽車，更換為新型環保車輛。不過吉普尼組織擔這對司機的生計構成威脅，且存在導致交通業被大型企業壟斷的風險。

菲律賓吉普尼司機20日再次於首都馬尼拉展開一場集體罷工遊行示威，以抗議政府推進汰換老舊吉普尼車（Jeepney）的吉普尼現代化計畫（PUVMP）。綜合媒體報導，此次抗議行動將為期4天，預計將有超過十萬名司機參與。

吉普尼現代化計畫（PUVMP）旨在未來數年內將15年以上車齡的大眾交通工具，包括標誌性的吉普尼和公共汽車，更換為新型環保車輛。此舉是為了改善環境狀況，同時推動公共交通系統的持續發展。

不到60%司機加入吉普尼現代化計畫

菲律賓全國吉普尼司機及業者聯合會（PISTON）表明，許多吉普尼司機和營運商反對合併，因為只有不到 60% 的傳統吉普尼加入了吉普尼現代化計畫（PUVMP）。該組織強調，此計畫對他們吉普尼司機的生計構成威脅，且存在交通業被大型企業壟斷的風險。

菲律賓交通部早前宣布，將於今年6月30日前廢止傳統吉普尼的個體經營權，並要求運營商必須加入合作社。合作社需購買至少15輛現代化的公交車才能獲得特許經營權。據估計，一輛現代化吉普尼的價格高達210萬菲律賓比索 （約新台幣118萬），而高昂的價格也成為此次汰換老舊吉普尼的主要障礙。

吉普尼現代化計畫造成很大的反彈，自菲律賓政府啟動此項計畫以來，已經發生多次全國性的交通團體罷工。今年3月的罷工導致菲政府將最終的整合期限從6月30日延後至今年12月31日。

據菲律賓政府數據顯示，自2017年或六年前時任總統杜特蒂大力推動以來，截至2023年10月31日，菲律賓全國170086輛吉普尼車中只有95869輛（即56.37%）已經整合於現代化計畫。

抗議期間提供大眾免費乘車

陸路運輸特許監管局（LTFRB）堅稱，該計劃並不打算逐步淘汰標誌性的吉普尼車，而是旨在至少升級吉普尼車的零件，使其更加環保。但多個吉普尼組織並不相信此項計畫。

全國吉普尼司機及業者聯合會（PISTON）稱：「不要讓他們欺騙大眾。特許經營整合正在逐步淘汰吉普尼司機。特許經營合併是指撤銷和屠殺個別特許經營權，將其轉移給大型交通公司，而這些公司是唯一有能力支付並遵守政府計劃的公司。」

該組織補充，將在这场为期四天的抗议中，強烈表達他们對於大眾交通未來的擔憂，并尋求解決方案，以確保該行業的可持續發展和保住司機們的生計。

據報導，陸路運輸特許監管局（LTFRB）已為此次罷工行動做好充分準備，並在為期四天的罷工期間提供大眾免費乘車服務。當局將在馬尼拉部署約250輛交通工具，為1萬名乘客提供服務。

2022年總統大選期間，總統候選人小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）向吉普尼組織承諾，他將優先考慮一項設立大眾交通消費者稅的法案，來解決吉普尼司機的痛點，為該計劃提供資金整修吉普尼車。不過到目前為止，這一目標尚未實現。

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責任編輯：宋美貞
核稿編輯：杜晉軒


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