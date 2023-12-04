老年人對假訊息的敏感度如何？研究成果有限，因為很多人根本不知道自己看過了假訊息
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根據美國媒體監管組織「新聞衛士」回顧了過去針對民眾辨別假訊息能力的相關研究，發現老年人辨別假訊息的敏感度好壞參半、成果有限，「新聞衛士」推測，這可能是因為許多網路使用者根本不知道他們是否分享或接觸過假訊息，因此難以準確評估假訊息對不同年齡群體的影響。
文：郭宇璇
美國媒體監管組織「新聞衛士」（NewsGuard）日前發佈了關於「假訊息如何影響英國老年人口」的調查，結果顯示，老年人比年輕人更擔心假訊息。
該調查由「新聞衛士」委託民調公司YouGov進行，共有2118位18歲以上的英國民眾參與調查。調查發現，有79%的英國成年人擔心假訊息的問題，在55歲以上的受試者當中，擔心假訊息的比例高達81%，是所有年齡段中比例最高的；18至25歲的受試者則是73%。
「新聞衛士」在此研究報告中，回顧了過去針對民眾辨別假訊息能力的相關研究。目前研究成果有限，對於老年人辨別假訊息的敏感度，研究結果好壞參半。
「新聞衛士」推測，這可能是因為許多網路使用者不知道他們是否分享或接觸過假訊息，因此難以準確評估假訊息對不同年齡群體的影響，也許尚需要更多研究證實或質疑年齡與假訊息的關聯性。
一些研究指出，老年人更容易受到線上錯誤資訊的影響
美國有多項研究發現，老年人更容易在社群媒體上接觸到假訊息，也更有可能分享這些資訊。
例如，美國普林斯頓大學（Princeton University）和紐約大學（New York University）的研究團隊在2016年1月美國大選期間進行的一項研究，搜集了臉書（Facebook）上使用者的行為資料，結果發現，使用者傾向於分享含有假訊息的外部網站連結。
該研究也指出，雖然整體而言，在社群媒體上分享假訊息是「罕見的行為」，但仍可從中看出年齡差異帶來的顯著影響。65歲以上的使用者分享來源不明的新聞文章的比例，幾乎是研究中最年輕的受試者的七倍。
2019年1月，美國東北大學（Northeastern University）和紐約州立大學水牛城分校（State University of New York at Buffalo）團隊的另一項研究，關注2016年美國大選期間推特使用者的行為。
研究指出：「在所有政治團體中，年齡與接觸假訊息的程度呈顯著正相關。」該研究推測，老年人之所以愈來愈常接觸來源不明的新聞，可能是與認知能力下降、缺乏媒體素養、世代效應（cohort effects），或是更強的動機性推理（motivated reasoning）傾向有關。
英國的研究也顯示了類似的趨勢。例如，英國通訊管理局（Office of Communication, Ofcom）在2022年時，調查英國成年人的媒體使用狀況，評估人們辨識社群媒體貼文可信度指標的能力，例如個人名稱旁的藍色勾號等。
結果指出，63%的成年人能夠辨識可信度指標，但有58%的人也將不可靠的指標判讀為可信（例如貼文的讚數）。
研究也發現，受試者的表現與年齡也有關係。有17%的受試者無法判斷可信度指標，而在65歲以上的受試者中，則佔了23% ；也就是說，年紀愈大的受試者，愈有可能無法辨識可信度指標。
此外，有約七成的網路使用者認為自己能夠評估網路資訊的可信度，但有61%自稱有信心判斷網路資訊真假的人，實際上缺乏這項能力。而在55歲至64歲年齡區間的人，則有70%有此誤判。
其他研究則認為，老年人可能更少受到線上錯誤資訊的影響
但也有其他研究指出，與年輕人相比，老年人其實更有能力識別假訊息。也許是因為他們現有的知識基礎較廣、生活經驗較多，所接觸的新聞也較多。例如，英國牛津大學（University of Oxford ）於2021年6月進行的一項聚焦於印度的研究發現，老年人更有能力辨別資訊真偽。
該研究指出，「儘管老年人有自己的信念（beliefs），老年人也會有策略地分享訊息。即使他們的認知能力下降，但其龐大的知識庫可能有助於資訊處理。」
英國國家人工智慧和數據科學研究院的英國圖靈研究院（The Alan Turing Institute）於2021年3月進行的一項關於健康假訊息的研究發現，老年人在判斷健康相關內容的真偽時表現較好。
該研究調查了受試者評估新冠肺炎相關內容真實性的能力。研究指出，社會人口學、社會經濟和政治因素，對受試者辨別健康相關資訊的能力幾乎沒有影響，但年齡則有顯著影響，媒體素養、健康素養和認知技能也是如此。
無獨有偶，佛羅達大學（University of Florida）研究團隊在2020年新冠肺炎大流行期間進行的一項研究發現，在判別新聞真實性方面，年輕人和老年人之間表現相近，只有70歲以上的超高齡者才較不擅長辨別欺騙性新聞。
適合老年人的媒體素養教育
威爾斯數位社群的培訓和發展顧問莫伊蘭（Nick Moylan）表示，其從統計數據中得知，老年人較缺乏使用網路工具的能力，這會影響他們判斷新聞網站或社群媒體上的資訊的信心，「正因為如此，他們很容易陷入假訊息。」
數位布萊頓與霍夫計劃（Digital Brighton & Hove Project）專員多爾芬（Anna Dolphin）也指出，「假訊息也可能來自老年人認為『安全』的來源，例如報章雜誌等。」事實上，「新聞衛士」分析人員發現，關於新冠肺炎和疫苗等健康錯誤資訊不僅在推特、臉書和抖音上瘋傳，而且也被英國一些大眾新聞刊物轉載。
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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