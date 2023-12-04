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2023/12/04,
社會

老年人對假訊息的敏感度如何？研究成果有限，因為很多人根本不知道自己看過了假訊息

老年人對假訊息的敏感度如何？研究成果有限，因為很多人根本不知道自己看過了假訊息
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

根據美國媒體監管組織「新聞衛士」回顧了過去針對民眾辨別假訊息能力的相關研究，發現老年人辨別假訊息的敏感度好壞參半、成果有限，「新聞衛士」推測，這可能是因為許多網路使用者根本不知道他們是否分享或接觸過假訊息，因此難以準確評估假訊息對不同年齡群體的影響。

文：郭宇璇

美國媒體監管組織「新聞衛士」（NewsGuard）日前發佈了關於「假訊息如何影響英國老年人口」的調查，結果顯示，老年人比年輕人更擔心假訊息。

該調查由「新聞衛士」委託民調公司YouGov進行，共有2118位18歲以上的英國民眾參與調查。調查發現，有79%的英國成年人擔心假訊息的問題，在55歲以上的受試者當中，擔心假訊息的比例高達81%，是所有年齡段中比例最高的；18至25歲的受試者則是73%。

「新聞衛士」在此研究報告中，回顧了過去針對民眾辨別假訊息能力的相關研究。目前研究成果有限，對於老年人辨別假訊息的敏感度，研究結果好壞參半。

「新聞衛士」推測，這可能是因為許多網路使用者不知道他們是否分享或接觸過假訊息，因此難以準確評估假訊息對不同年齡群體的影響，也許尚需要更多研究證實或質疑年齡與假訊息的關聯性。

一些研究指出，老年人更容易受到線上錯誤資訊的影響

美國有多項研究發現，老年人更容易在社群媒體上接觸到假訊息，也更有可能分享這些資訊。

例如，美國普林斯頓大學（Princeton University）和紐約大學（New York University）的研究團隊在2016年1月美國大選期間進行的一項研究，搜集了臉書（Facebook）上使用者的行為資料，結果發現，使用者傾向於分享含有假訊息的外部網站連結。

該研究也指出，雖然整體而言，在社群媒體上分享假訊息是「罕見的行為」，但仍可從中看出年齡差異帶來的顯著影響。65歲以上的使用者分享來源不明的新聞文章的比例，幾乎是研究中最年輕的受試者的七倍。

2019年1月，美國東北大學（Northeastern University）和紐約州立大學水牛城分校（State University of New York at Buffalo）團隊的另一項研究，關注2016年美國大選期間推特使用者的行為。

研究指出：「在所有政治團體中，年齡與接觸假訊息的程度呈顯著正相關。」該研究推測，老年人之所以愈來愈常接觸來源不明的新聞，可能是與認知能力下降、缺乏媒體素養、世代效應（cohort effects），或是更強的動機性推理（motivated reasoning）傾向有關。

英國的研究也顯示了類似的趨勢。例如，英國通訊管理局（Office of Communication, Ofcom）在2022年時，調查英國成年人的媒體使用狀況，評估人們辨識社群媒體貼文可信度指標的能力，例如個人名稱旁的藍色勾號等。

結果指出，63%的成年人能夠辨識可信度指標，但有58%的人也將不可靠的指標判讀為可信（例如貼文的讚數）。

研究也發現，受試者的表現與年齡也有關係。有17%的受試者無法判斷可信度指標，而在65歲以上的受試者中，則佔了23% ；也就是說，年紀愈大的受試者，愈有可能無法辨識可信度指標。

此外，有約七成的網路使用者認為自己能夠評估網路資訊的可信度，但有61%自稱有信心判斷網路資訊真假的人，實際上缺乏這項能力。而在55歲至64歲年齡區間的人，則有70%有此誤判。

其他研究則認為，老年人可能更少受到線上錯誤資訊的影響

但也有其他研究指出，與年輕人相比，老年人其實更有能力識別假訊息。也許是因為他們現有的知識基礎較廣、生活經驗較多，所接觸的新聞也較多。例如，英國牛津大學（University of Oxford ）於2021年6月進行的一項聚焦於印度的研究發現，老年人更有能力辨別資訊真偽。

該研究指出，「儘管老年人有自己的信念（beliefs），老年人也會有策略地分享訊息。即使他們的認知能力下降，但其龐大的知識庫可能有助於資訊處理。」

英國國家人工智慧和數據科學研究院的英國圖靈研究院（The Alan Turing Institute）於2021年3月進行的一項關於健康假訊息的研究發現，老年人在判斷健康相關內容的真偽時表現較好。

該研究調查了受試者評估新冠肺炎相關內容真實性的能力。研究指出，社會人口學、社會經濟和政治因素，對受試者辨別健康相關資訊的能力幾乎沒有影響，但年齡則有顯著影響，媒體素養、健康素養和認知技能也是如此。

無獨有偶，佛羅達大學（University of Florida）研究團隊在2020年新冠肺炎大流行期間進行的一項研究發現，在判別新聞真實性方面，年輕人和老年人之間表現相近，只有70歲以上的超高齡者才較不擅長辨別欺騙性新聞。

適合老年人的媒體素養教育

威爾斯數位社群的培訓和發展顧問莫伊蘭（Nick Moylan）表示，其從統計數據中得知，老年人較缺乏使用網路工具的能力，這會影響他們判斷新聞網站或社群媒體上的資訊的信心，「正因為如此，他們很容易陷入假訊息。」

數位布萊頓與霍夫計劃（Digital Brighton & Hove Project）專員多爾芬（Anna Dolphin）也指出，「假訊息也可能來自老年人認為『安全』的來源，例如報章雜誌等。」事實上，「新聞衛士」分析人員發現，關於新冠肺炎和疫苗等健康錯誤資訊不僅在推特、臉書和抖音上瘋傳，而且也被英國一些大眾新聞刊物轉載。


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