Netflix《魷魚遊戲：真人挑戰賽》11/22開播！456名參賽者爭奪456萬美元獎金，請放心沒有人會被滅口

Netflix即將推出以《魷魚遊戲》為靈感的真人實境節目《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge），節目將在11月22日正式上架Netflix平台。

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》將完美還原影集的概念，一共邀請了456名參賽者參與競爭。這些參賽者必須通過一系列關卡挑戰，共同爭奪總值456萬美元的獎金。究竟誰將成為歷來真人實境節目中最高獎金的得主，格外引發關注。

真人版的《魷魚遊戲》雖然以「還原影集」為主打，但不同於原本的影集，這次並不會牽涉到生死的可能性。

不過，早前有外媒指出，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》在英國的拍攝過程中，第一輪遊戲結束後，竟有參賽者被擔架抬出場外，不過Netflix迅速澄清謠言，指出送醫的參賽者僅受輕傷，這一事件仍為這場實境秀增添不少話題。

然而，《魷魚遊戲》在全球掀起熱潮的原因之一，在很大程度上歸功於劇情中的「淘汰機制」，即一旦在遊戲中失敗，就會面臨滅口的命運。這種極端的淘汰手段為劇情注入了強烈的刺激感，正是這一要素構成了《魷魚遊戲》廣受歡迎的重要原因。

但節目製作當然不可能在真人版本中，將死亡的淘汰機制完全複製。那麼，大家可能會好奇，這場《魷魚遊戲：真人挑戰賽》究竟有何吸引之處？節目是否仍具有其他引人注目的元素，值得一看呢？

場景神還原，打造深度沈浸體驗

《魷魚遊戲》因其寫實描繪人性和引人入勝的劇情，而受到全球歡迎。除此之外，該劇的美術動畫設計也成為眾多觀眾關注的焦點。

Netflix官方表示，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》將致力於還原影集中的場景。換句話說，觀眾將有機會欣賞到影集中，那些色彩鮮豔且細緻入微的美術元素，和巧妙設計的機關，徹底沉浸在這場實境秀中，盡情享受獨特的觀影體驗。

根據目前釋出的預告，觀眾就可以清楚看到，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》在佈景、服裝和遊戲方面都完美地還原了影集，就連「監視玩家的監控室」和「選手行經的遊戲通道」，還有參賽者的宿舍等場景，都以一模一樣的方式呈現，展現製作團隊的用心。

Photo Credit: Netflix 《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的場景與機關，到人員打扮，皆充分還原影集《魷魚遊戲》。

Photo Credit: Netflix 就連影集版《魷魚遊戲》中的選手監控室，在實境秀裡也將完美還原。

Photo Credit: Netflix 《魷魚遊戲：真人挑戰賽》神還原了影集《魷魚遊戲》裡，參賽者們的寢室。

「紅配綠」服裝細緻還原

既然官方都提到了這場實境秀將充分還原影集，在《魷魚遊戲：真人挑戰賽》中，參賽者的服裝和扮演「魷魚遊戲」系統管理員們的衣著當然也得到了細緻的還原。

所有參加《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的參賽者，都需穿上標有獨特的「編號」綠色運動服，並須服從身穿黃色連身衣的蒙面遊戲系統管理員的指示。

與此同時，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》中的工作人員和影集中一樣，戴著三種不同圖案的面具，按照層級分為負責主導和下達命令的「正方形」、執行任務的「三角形」，以及負責清點人數的「圓形」。這些細緻的還原，讓觀眾更能深刻體會這場「魷魚遊戲」的身歷其境感。

Photo Credit: Netflix 《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的參賽者都須穿上綠色運動服，並且上面標有獨特的「號碼」，與影集中的參賽者打扮如出一徹。

Photo Credit: Netflix 《魷魚遊戲：真人挑戰賽》戴著三種不同圖案的面具，按照層級分為負責主導和下達命令的「正方形」、執行任務的「三角形」，以及負責清點人數的「圓形」。

凸顯「人性」，創造戲劇張力

在《魷魚遊戲：真人挑戰賽》中，「生與死」不再是激勵參賽者生存的因素。節目製作人表示，在節目編制上，不僅考慮了參賽者的生存因素，還特意設計了心理上的挑戰，使得整個節目更具戲劇性和觀賞性。

透過凸顯影集《魷魚遊戲》裡的亮點——「人性」，來取代生死關頭帶來的刺激，著實是高明的操作。在這些改變中，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》的關卡，將迫使參賽者在某些重要事項上達成協議，產生戲劇性的張力。

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此外，如同《魷魚遊戲》影集的故事呈現，在各項比賽前，參賽者經常會面臨在眾人面前背叛，或是結盟的壓力，使得參賽者之間的盟友關係不斷變動，這點在《魷魚遊戲：真人挑戰賽》中，也同樣會出現。

然而，無私的行為通常並不受到獎勵，同時自私也不能完全確保安全。觀眾將目睹這些反覆且矛盾的情緒，在節目中意外而戲劇性地發揮作用。參賽者之間的結盟與背叛，將成為節目中讓人充滿期待的看點。

經典遊戲「一二三木頭人」、「玻璃橋」重現，全新關卡誕生

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》故事的起點，將沿用《魷魚遊戲》影集的經典元素，以「一二三木頭人」（Red Light, Green Light）作為整場比賽的開端。同時，巨大的木頭娃娃也將在挑戰賽中完美還原，那雙會發射激光的眼睛，將緊緊盯著那些未能即時停止動作的參賽者，並將之進行「懲罰」。

另外，在《魷魚遊戲》影集中深受觀眾喜愛，且引發高度討論的「玻璃橋」也將在《魷魚遊戲：真人挑戰賽》中再度現身。

在玻璃橋遊戲中，參賽者按照自己選擇的先後順序， 依序踏上真假玻璃橋。雖然表面上是靠運氣，實際上卻是在前方成功者和失敗者的腳步中前行。

Photo Credit: Netflix 《魷魚遊戲：真人挑戰賽》中將呈現影集裡的眾多刺激關卡，包括玻璃橋。

此外，據悉《魷魚遊戲：真人挑戰賽》中還將重新呈現椪糖遊戲、拔河等經典關卡，讓觀眾對於節目的期待更加高漲。

除了經典的遊戲場景再度呈現，Netflix官方還透露，《魷魚遊戲：真人挑戰賽》將推出全新的遊戲關卡，對於熱愛《魷魚遊戲》的觀眾來說，不妨期待一下這些新關卡究竟是什麼樣的挑戰，以及參賽者們將面臨哪些全新的難題。

《魷魚遊戲：真人挑戰賽》預計於11月22日首播，整個實境秀預計以10集呈現。

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核稿編輯：翁世航