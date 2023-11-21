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2023/11/21,
經濟

《星島》：印資銀行撤港7年少一半，受淘寶盛行衝擊

《星島》：印資銀行撤港7年少一半，受淘寶盛行衝擊
Photo Credit: GettyImages

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由2020至2022年，共有5家印度資金銀行撤出香港，到今年9月再有一家印度資金銀行停止營運，相較於2016年的12家，在本地營運的印資銀行減少了一半。但金融界的立法會議員陳振英說，儘管近幾年有外資銀行撤港，目前情況已穩定下來，而中資銀行在港的數目也不斷增加，因此整體銀行數目變動不太大。

（中央社）據報導，自2020年初香港爆發COVID-19之後的3年，歐洲和印度資金銀行先後撤港，截至今年10月，香港持牌銀行數目為151家，較疫前減少13家。

《星島日報》昨日（20日）在報導中指出，3年疫情以來，香港近乎與世隔絕，期間不時傳出外資銀行撤離的消息。

報導引用金融管理局的年報指出，2019年香港持牌銀行有164家，2022年降至155家，而其最新金融數據月報顯示，截至今年10月，持牌銀行數目進一步降至151家。

據報導，撤出香港的除了歐洲資金銀行，也有印度資金銀行。

由2020至2022年，共有5家印度資金銀行撤出香港，到今年9月再有一家印度資金銀行停止營運，相較於2016年的12家，在本地營運的印資銀行減少了一半。

報導引述代表金融界的立法會議員陳振英說，印資銀行所以撤出香港，主要是受到中國大陸電子商業交易平台淘寶的衝擊。

他說，有印資銀行界高層向他反映，在港的印資銀行大都從事中印貿易融資生意，過往有印度買手從中國買貨，在港印資銀行向他們提供貿易融資，但隨著電商交易平台興起，印度當地用戶直接在淘寶買貨，令印資銀行生意大受影響，只好結束香港業務。

據分析，除了貿易融資業務受打擊外，地緣政治風險及香港3年疫情間採取嚴格的防疫限制，也可能是印資銀行撤港的原因。

但陳振英說，儘管近幾年有外資銀行撤港，目前情況已穩定下來，而中資銀行在港的數目也不斷增加，因此整體銀行數目變動不太大。

他又說，目前全球前100大的銀行中，有71家在港經營，顯示中國市場仍具吸引力，以及他們看好中國長遠經濟表現。

新聞來源：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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