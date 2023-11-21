體驗胡志明市「濾網咖啡」：造訪70多年的三代老店，享用越南式的「下午茶組合」

越南夯台灣是由John和秋姮夫妻檔一同主持，內容透過輕鬆的影片，分享台越之間的文化觀察和語言教學。

在這集影片中，秋姮和John來到了胡志明市體驗「濾網咖啡」和榴槤蛋糕。

濾網咖啡在越南語叫「cà phê vợt」，是由華人所引進；過去滴漏咖啡是越南中上階級在喝，濾網咖啡則主要是勞動階級在喝，因為價格比較平實。「濾網咖啡」的製作流程，通常咖啡師會先用沸水沖洗濾網，接著放入研磨咖啡粉，再把濾網浸入沸水中，攪拌幾次後靜置幾分鐘，讓咖啡味道更加濃郁。

John和秋姮造訪的店面，其實是一間在胡志明市相當稀少、有70多年歷史的三代老店，該店時常門庭若市，顧客也很隨性在店外空間坐下喝咖啡。老闆Manh在接受媒體採訪時分享，這店面是從他的祖母、父母傳承下來，而他會隨顧客的喜好調整糖量、煉乳、鮮奶量，而由於店面不是租的，無需再付房租，咖啡可以買得比較便宜，讓更多人都可享用。而除了體驗「濾網咖啡」外，秋姮和John也買了在越南相當流行的「榴槤蛋糕」，推薦大家到胡志明市時，可享用越南式的「下午茶組合」。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒