北京是緬北衝突的幕後黑手？對抗緬甸軍方的「三兄弟聯盟」成中國剿滅電詐集團助力

文： 英盈奈

緬甸叛亂分子發動了一系列被稱為「1027行動」的協調攻擊，外部分析人士稱，這些攻擊為他們與軍政府的鬥爭提供了新的動力。 據報導，這次行動與中國打擊該地區跨國犯罪的興趣一致，特別是針對中國消費者的電訊詐騙分子。

「1027行動開始的時候，中方開始真正意識到，在緬甸軍隊的保護下，所有這些犯罪活動對中國的影響是多麼可怕，」 美國政府資助的智庫美國和平研究所（United States Institute of Peace）緬甸項目主任傑森·塔爾（Jason Tower）週二透過Zoom告訴《美國之音》。

「1027行動」以其開始日期命名，由「三兄弟聯盟」牽頭，該聯盟包括緬甸民族民主聯盟軍（MNDAA），德昂民族解放軍（TNLA）和若開軍或（Arakan Army）。 美國和平研究所本月在一份報告中表示，反抗軍的協同攻勢在該地區迅速取得進展，佔領了100多個軍政府前哨，並佔領了至少四個城鎮，包括一個與中國接壤的重要過境點。

這次攻勢的攻擊目標是親軍政府民兵和軍方支持的邊防部隊（BGF），他們管理著果敢自治區（SAZ），緬甸民族民主聯盟軍在2009年被緬甸軍方驅逐之前一直管理著這個地區。

「自9月以來，中國政府開始更有力地打擊網路犯罪，」 緬甸民族民主聯盟軍發言人李家文週四透過Telegram告訴《美國之音》。 「邊境沿線的民族武裝團體也深入參與了中國遏制犯罪集團和販運中國公民的努力。」叛亂分子聲稱，儘管中國施加壓力，但與緬甸 軍政府結盟的安全部隊在追捕北京關注的罪犯方面，幾乎沒有採取任何行動。

叛軍發言人李家文說：「果敢邊防部隊沒有深入參與打擊網路詐騙集團，其中許多詐騙集團位於果敢自治區。在我們開始1027行動之後，」 李家文補充道，「果敢邊防部隊才感到壓力，要對網絡犯罪頭目採取行動。 因此，我們才是真正在中國邊境實施關閉這種有利可圖的犯罪活動的人。」據傑森·塔爾（Jason Tower）稱，反叛軍隊的鎮壓行動，也使得中國公民 和其他被網路詐騙者拘留的人員獲釋。

「隨著緬甸民族民主聯盟軍的加入和採取所有這些立場，它對軍方施加了最大的壓力，軍方別無選擇，只能將人們從這些騙局中釋放出來。你現在看到成千上萬萬的人從果敢地區回到中國，緬甸民族民主聯盟軍與邊境部隊一起在根除這些詐騙集團方面發揮非常積極的作用，」塔爾說。

Photo Credit：VOA/ AFP 緬甸撣邦反政府武裝人員在佔領的鄉鎮站崗。照片攝於11月9日。

「1027行動」之前的大屠殺

據報導，上個月（10月20日）果敢自治區的一個詐騙窩點發生了一起大規模殺戮事件，引發了中國對「1027行動」的支持。

「數十名中國公民在試圖逃離詐騙中心時被邊境部隊警察謀殺，」塔爾告訴《美國之音》。 「我認為這就是你看到中國支持緬甸民族民主聯盟軍和兄弟會聯盟的真正原因。」

這一事件當時並未被廣泛報導。 《美國之音》聯繫了當地新聞媒體，以了解更多背景資訊。 撣邦北部一家獨立當地通訊社的一名編輯回應了大屠殺的細節。 出於安全原因，他沒有透露自己的姓名。

「10月20日，當緬甸民族民主聯盟軍及其盟友將襲擊果敢首府老街的消息傳出時，」 這位編輯在電話中告訴《美國之音》，「在果敢自治區前官員、撣邦議會親軍方的聯邦鞏固與發展黨（USDP）前成員明學昌所擁有的大院裡被拘留的人被轉移到另一個安全的地方。當時，被拘留者試圖逃跑，被保安開槍打死。」

「至少有60人死亡，」這位編輯告訴《美國之音》。「其中有很多中國公民。至少有四名在這個大院裡做臥底的中國情報官員被列為受害者。」《美國之音》無法獨立證實這一說法。分析師傑森·塔爾表示，大約有100名外國人在試圖逃跑時喪生，其中大多數是中國人。塔爾說，事件發生在「臥虎山莊」，這是一個臭名昭著的網路犯罪分子明學昌擁有的大院，他的兒子是軍政府結盟的軍事單位的上校。

「第二天，附近的中國城市臨滄市政府發出了一封措辭強硬的信，要求進行調查，」塔爾補充說。 「緬甸軍方沒有理會這封信--這就是導致中國政府同意1027行動的原因。」

軍政府：團夥頭目畏罪自殺

公安部刑事偵查局11月11日發表聲明說，已對所有參與該地區犯罪活動的明家成員發出逮捕令。

其中包括明學昌、他的兒子明國平和另外兩名明家成員，他們來自果敢中緬邊境對面的鎮康縣。

中國公安部的聲明接著說，中國警方的調查發現，這些家庭成員是「緬甸北部果敢自治區一個參與電信網路詐騙的犯罪集團的頭目」。 聲明說，他們還涉嫌「故意殺人、故意傷害、非法拘禁等嚴重罪行」。

緬甸軍政府發言人佐敏吞（Zaw Min Tun）少將週五發布的一段音訊片段說，果敢自治區的警方已於11月16日在老街市逮捕了四名明家成員，但69歲的明學昌是「網路詐騙集團的策劃者」，在被捕時用手槍開槍自殺。發言人說，死亡頭目的屍體於11月17日與其他家庭成員一起移交給中國當局。

「我們正在共同努力清除網路欺詐，」音訊聲明繼續說道。 「我們在撣邦和自治區各地進行了調查。」

聲明稱，當局共逮捕了286人，其中包括270名中國公民、13名緬甸公民、2名馬來西亞人和1名越南人。

中國的緬甸挑戰