葉門「青年運動」組織劫船、威脅紅海安全，引以色列與日本譴責，要求儘快釋放船員
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青年運動指出，只要以色列持續攻擊加薩走廊，「所有屬於以色列或與之來往的船隻都將成為打擊目標。」《半島電視台》分析，要防止青年運動扣押在紅海上航行的船隻，必須派遣武裝軍艦護航商船、摧毀青年運動的海上作戰能力，或談判要求停止攻擊。
以色列與日本譴責，葉門「青年運動」日前於紅海劫持一艘英國公司擁有、日本郵船營運的貨輪，而遭狹持的25名船員來自保加利亞、菲律賓、羅馬尼亞等國，未有以色列人與日本人。日本政府指出，他們正努力與青年運動談判，爭取儘快釋放船員。
以色列與日本譴責劫船事件
《美聯社》報導，伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動（Houthi）19日表示，他們在紅海扣押一艘與以色列有關的船隻，挾持25船員作為人質，並將船隻帶到葉門的一個港口。青年運動指出，只要以色列持續攻擊加薩走廊，「所有屬於以色列或與之來往的船隻都將成為打擊目標。」
青年運動首席談判官兼發言人薩拉姆（Mohammed Abdul-Salam）表示，這只是一個開始，「我們以劫持以色列船隻作為實際手段，證明葉門武裝部隊不計代價發動海戰的嚴肅態度。」
以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室譴責，稱該劫持事件是由伊朗所為恐怖行動，對全球造成極為嚴重的後果。以色列表示，該船懸掛巴哈馬國旗，屬於英國公司擁有、日本營運之貨輪，且船上沒有以色列人。
船隻所屬的日本航運公司NYK Line表示，該船擁有25名來自保加利亞、菲律賓、羅馬尼亞、烏克蘭和墨西哥的船員。原本船隻計畫從土耳其航行至印度，卻在行經葉門荷台達（Hodeida）附近時遭劫持，所幸船上並未載貨。
日本昨（20）日譴責這次劫持事件，內閣官房長官松野博一（Matsuno Hirokazu）表示，日本政府正與青年運動談判，竭力爭取釋放船員，同時與以色列、沙烏地阿拉伯、阿曼和伊朗的政府保持溝通。
美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）指責，青年運動「公然違反國際法」，要求立即釋放該船及其船員。
根據公開資料顯示，這艘貨輪名為銀河領袖號（Galaxy Leader），由一間於英國曼島註冊的公司Galaxy Maritime Ltd所擁有。Galaxy Maritime Ltd隸屬於汽車和卡車運輸服務公司「Ray Car Carriers」，而該公司創辦人為一名以色列富豪溫加（Abraham Rami Ungar）。
青年運動威脅紅海周圍安全
自10月7日以色列與哈瑪斯交戰以來，美國已派出福特號和艾森豪號航母打擊群，部署於中東周圍海域，以便衝突升級時立即採取行動。而過去數月來，美國軍艦已多次攔截由青年運動朝紅海發射、對以色列或美國船隻構成威脅的巡弋飛彈與無人機。
《半島電視台》分析，要防止青年運動扣押在紅海上航行的船隻，必須派遣武裝軍艦護航商船、摧毀青年運動的海上作戰能力，或談判要求停止攻擊。
不過，派遣武裝軍艦護航商船並不容易執行，問題就在於有哪些國家願意提供武裝軍艦。作為紅海沿岸國家的沙烏地阿拉伯和埃及，雖擁有強大且先進的海軍，但由於沙烏地阿拉伯不願打破與青年運動的暫時休戰狀態，以及埃及試圖保持中立，兩國都不太可能配合行動。而美國雖部署2個航母打擊群，但派遣艦隊護航可能會削弱美國應對加薩周圍衝突升級的能力。
此外，要求以色列利用遠程導彈瞄準青年運動所控制的港口，以摧毀青年運動的海上作戰能力，在執行上存在風險，不太可能採取此作法。因此，美國最可能的作法便是與伊朗談判，要求伊朗約束葉門青年運動，避免劫持事件持續發生。
對於葉門青年運動持續威脅並攻擊以色列船隻，華盛頓阿拉伯海灣國家研究所的專家約翰森（Gregory D. Johnsen）分析，青年運動藉由襲擊以色列，以平息國內的批評聲浪。自2014年以來，青年運動就與葉門政府陷入長期內戰，青年運動也因此被視為「叛軍」。
新聞來源
- Yemen’s Houthi rebels hijack an Israeli-linked ship in the Red Sea and take 25 crew members hostage（AP）
- Japan condemns Yemen's Houthi rebels hijack of cargo ship in Red Sea（BBC）
- Analysis: Can the US, Israel stop Yemen’s Houthis from seizing more ships?（Al Jazeera）
延伸閱讀
- 伊朗、美國陣營分裂中東，為何此次以色列與巴勒斯坦的加薩戰爭不同往常？
- 白宮：以色列有義務區別哈瑪斯和加薩平民；伊朗：美國向「抵抗軸心」釋出訊息，恐迫使所有人行動
- 人權觀察指控：沙烏地阿拉伯殺害數百名衣索比亞移民，可能構成危害人類罪
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。