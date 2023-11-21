葉門「青年運動」組織劫船、威脅紅海安全，引以色列與日本譴責，要求儘快釋放船員

以色列與日本譴責，葉門「青年運動」日前於紅海劫持一艘英國公司擁有、日本郵船營運的貨輪，而遭狹持的25名船員來自保加利亞、菲律賓、羅馬尼亞等國，未有以色列人與日本人。日本政府指出，他們正努力與青年運動談判，爭取儘快釋放船員。

以色列與日本譴責劫船事件

《美聯社》報導，伊朗支持的葉門什葉派激進團體青年運動（Houthi）19日表示，他們在紅海扣押一艘與以色列有關的船隻，挾持25船員作為人質，並將船隻帶到葉門的一個港口。青年運動指出，只要以色列持續攻擊加薩走廊，「所有屬於以色列或與之來往的船隻都將成為打擊目標。」

青年運動首席談判官兼發言人薩拉姆（Mohammed Abdul-Salam）表示，這只是一個開始，「我們以劫持以色列船隻作為實際手段，證明葉門武裝部隊不計代價發動海戰的嚴肅態度。」

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）辦公室譴責，稱該劫持事件是由伊朗所為恐怖行動，對全球造成極為嚴重的後果。以色列表示，該船懸掛巴哈馬國旗，屬於英國公司擁有、日本營運之貨輪，且船上沒有以色列人。

船隻所屬的日本航運公司NYK Line表示，該船擁有25名來自保加利亞、菲律賓、羅馬尼亞、烏克蘭和墨西哥的船員。原本船隻計畫從土耳其航行至印度，卻在行經葉門荷台達（Hodeida）附近時遭劫持，所幸船上並未載貨。

日本昨（20）日譴責這次劫持事件，內閣官房長官松野博一（Matsuno Hirokazu）表示，日本政府正與青年運動談判，竭力爭取釋放船員，同時與以色列、沙烏地阿拉伯、阿曼和伊朗的政府保持溝通。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）指責，青年運動「公然違反國際法」，要求立即釋放該船及其船員。

根據公開資料顯示，這艘貨輪名為銀河領袖號（Galaxy Leader），由一間於英國曼島註冊的公司Galaxy Maritime Ltd所擁有。Galaxy Maritime Ltd隸屬於汽車和卡車運輸服務公司「Ray Car Carriers」，而該公司創辦人為一名以色列富豪溫加（Abraham Rami Ungar）。

青年運動威脅紅海周圍安全

自10月7日以色列與哈瑪斯交戰以來，美國已派出福特號和艾森豪號航母打擊群，部署於中東周圍海域，以便衝突升級時立即採取行動。而過去數月來，美國軍艦已多次攔截由青年運動朝紅海發射、對以色列或美國船隻構成威脅的巡弋飛彈與無人機。

《半島電視台》分析，要防止青年運動扣押在紅海上航行的船隻，必須派遣武裝軍艦護航商船、摧毀青年運動的海上作戰能力，或談判要求停止攻擊。

不過，派遣武裝軍艦護航商船並不容易執行，問題就在於有哪些國家願意提供武裝軍艦。作為紅海沿岸國家的沙烏地阿拉伯和埃及，雖擁有強大且先進的海軍，但由於沙烏地阿拉伯不願打破與青年運動的暫時休戰狀態，以及埃及試圖保持中立，兩國都不太可能配合行動。而美國雖部署2個航母打擊群，但派遣艦隊護航可能會削弱美國應對加薩周圍衝突升級的能力。

此外，要求以色列利用遠程導彈瞄準青年運動所控制的港口，以摧毀青年運動的海上作戰能力，在執行上存在風險，不太可能採取此作法。因此，美國最可能的作法便是與伊朗談判，要求伊朗約束葉門青年運動，避免劫持事件持續發生。

對於葉門青年運動持續威脅並攻擊以色列船隻，華盛頓阿拉伯海灣國家研究所的專家約翰森（Gregory D. Johnsen）分析，青年運動藉由襲擊以色列，以平息國內的批評聲浪。自2014年以來，青年運動就與葉門政府陷入長期內戰，青年運動也因此被視為「叛軍」。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：楊士範