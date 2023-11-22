山東家長讚兒子成績不佳但「能吃能睡」，心理素質強必能成功，網路一片叫好

（中央社）中國中小學生課業壓力極大。但近日山東一名父親在家長日上，一面稱讚自己的兒子即使成績不佳仍然「能吃能睡」，相信兒子這種特質未來能夠成功，一面肯定導師的辛苦。這段影像近來在中國成為熱搜，更獲得一致讚許。

不少中國網友認為，這名父親的難得之處，在於他與大多數只會強逼子女用功讀書的中國家長不同，懂得尊重及引導孩子，是「高情商」的表現。且不會像一些家長般，把孩子成績不好的部分責任歸咎於老師。

綜合網路影像及《人民日報》報導，這名擔任心理諮商師的父親，日前出席山東某小學班上舉行的家長會（中國對家長日的稱呼）活動時毫不掩飾地表示，自己的兒子學習成績特別差，「給我們班裡嚴重拖了後腿，我也深表歉意，但是我依然相信他（兒子）能夠有個美好的未來」。

這名父親指出，他相信自己兒子能有美好未來的原因有二。一是兒子「心理特別強大」，學習成績這麼差，仍然能吃、能喝、能睡，連他都很佩服這個兒子。

他提到，自己是高級心理諮商師，但兒子的心態比他還強大。將來走向社會之後，一個人心理強大和情商高，是成功非常重要的因素。

這名父親不忘在第二點稱讚校方說，學校管理「非常科學嚴謹規範，班主任（班導師）「兢兢業業早出晚歸」，各位家長也付出非常多，也感謝各位家長對他兒子的寬容理解。

報導稱讚這名父親「格局很大」，且擁有智慧和充滿愛心，並以「高情商」的方式表達觀點，不僅給予孩子更多的自信和勇氣，也提醒了身為家長應該如何正確地引導孩子的成長。而家長們應該鼓勵孩子們全面發展，培養他們的綜合能力和創造力，而不僅僅追求優秀的學習成績。

報導提到，同時，這名父親的啟示是，家長應該摒棄成績的沉重包袱，為孩子們營造輕鬆愉快的成長環境，要相信每個孩子都會有自己的特長和成功的機會。無論學習成績如何，孩子都應該得到家長充滿信心和鼓勵的關注。

中國網友更是一面倒給予這名父親好評，並認為這樣的家長在當今的中國社會十分難得。現在中國大多數的家長，只會不斷逼迫孩子用功讀書，形同揠苗助長，讓孩子生活在龐大壓力下。有的家長更會將孩子成績不佳的責任歸咎於老師，讓老師與家長的關係趨於緊張。

但也有一些網友在稱讚之餘不免憂心，隨著年紀漸長，學習跟不上的壓力會越來越大，「希望孩子能頂住，爸爸也要頂住」。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰