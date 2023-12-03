《從加法開始的極簡生活》：為什麼「選項越多，越容易感到不幸」？
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日本極簡主義者．澀谷直人的獨到理念即將刷新你的三觀，手把手教你即刻實踐極簡卻富有的生活！本書集結了作者自身投入「放手生活」至今所累積的點滴，不論是在人生職涯、金錢管理、科技智能運用、居住空間等各方面，皆以親身實際經驗，指引每個人放下繁複，嘗試追求簡單富足的人生。
文：澀谷直人
減少東西，幸福就會增加的理由
極簡主義就是刻意減少所有物的生存方式，但有些人會對極簡主義這個聽起來很時尚的名稱心存懷疑，有些人則是會覺得，真有必要減少東西嗎？
若問減少東西能創造什麼幸福，「旅行的輕便性」當是其中之一。旅行的時候，每個人都是帶著一只行李箱出門，在整理得乾乾淨淨的旅館休息。在旅行的前一天，會想著該穿什麼衣服觀光，又該怎麼搭配衣服。由於能帶出門的衣服有限，所以自然而然會選擇「最喜歡的服裝搭配」。
化妝品或是常備藥品的部分也只會帶「絕對需要的種類」，而那些「不帶也無所謂」的東西就會放在家裡，而且就真的忘記帶，也可以在當地補買應急，總之會盡可能朝正面的方向思考。如果是開車也到不了的地點，就會在當地租車，所以也沒有移動上的問題。
到了目的地之後，可以邊放空，邊休息，也能帶著好奇心在當地散散步，或是做一些休閒活動，完全不用擔心家事或是工作。外出時，可將行李托給飯店或是放在投幣式寄物櫃。旅行的時候，可以穿上出發之前配好的穿著，早上就不需要為了穿搭傷腦筋，這種輕便性、舒適性正是極簡主義者口中的「極簡即幸福」，也是一年365天都維持的感覺。
江戶時代的知名俳諧師與浮世草子作者的井原西鶴也曾寫道「懂得旅行的人懂得輕車簡行」。踏上旅途之後，一身的簡便正是行動力的根源，「只帶必要的行李上路」才算懂得旅行。增加行李本身不是一件難事，所以減少行李才是聰明的選擇。不需要另外雇用「行李員」或「清潔人員」。
旅行的幸福也能在日常生活之中塑造。不知道是不是因為大部分的人在聽到「減少」「減持」「精簡」這類字眼的時候，會立刻聯想到減法，所以覺得這些字眼與幸福無關，但其實減少東西也是獲得幸福的手段之一。
剛剛透過「旅行」這件事比擬了極簡主義者的幸福，但接下來想從科學的角度進一步探討極簡主義者的幸福。我們這些極簡主義者之所以覺得東西越少越幸福，是因為「可從『選擇的矛盾』解脫」（paradox＝矛盾、悖論）。「選擇的矛盾」是指「選項越多，越容易感到不幸」的心理狀態。根據美國心理學家巴里施瓦茨（Barry Schwartz）的說法，選項過多的缺點有三個。
- 湧生無力感（＝選擇變成一件辛苦的事）。
- 滿足感下降（＝對自己的選擇產生懷疑或後悔）
- 過度期待（＝可比較的對象增加）。
讓我們透過例子進一步說明。假設我們在某家超市根據「選項越豐富，越能提升業績」的假設，比較了「24種果醬的賣場」與「6種果醬的賣場」的業績。結果發現，選項較少的賣場，也就是「果醬只有6種的賣場」，業績是果醬多達24種的賣場的10倍，而這個結果與先前的假設完全相反。這個現象稱為「果醬的定律」，證明了選項太多會導致消費者因為「選擇障礙」而「放棄選擇與購買」。
令人眼花繚亂的選項會讓消費者產生「既然有這麼多選擇，所以一定能選到超美味的果醬」這種期待，但是當眼前有這麼多果醬可以選擇，消費者絕對不可能全部試吃一遍，所以當心中的期待過度膨脹，那麼就算選到美味的果醬，也不會因此而滿足。
換言之，許多人都覺得「選項越多越好」，但就科學的角度來看，「選擇越精簡反而越好」。
這就是極簡主義者異口同聲地主張「減少東西，人生變得更加豐富」的理由。這不單單是減少支出、節省時間或是降低所有物成本的問題，而是當我們從選擇的矛盾解脫，思緒也將變得更加清晰。
那麼到底該減少多少東西，才能從選擇的矛盾解脫呢？
「減至多少才足夠」的指標
簡單來說，解決選擇矛盾的方法就是「將選項減至剩下三個」。反之，如果選項大於等於四個，就容易出現選擇障礙。不知道大家是否聽過「松竹梅理論」。這是當眼前有A、B、C三個選項的時候，中選率最高的通常是正中央的選項B，而當選項增加至四個以上時，「難以選擇」的機率就會上升的理論。
如果走進餐廳，也常常可以看到只有松、竹、梅三種午餐套餐可以選擇的光景對吧。想必大家應該都有過「不知道該買便宜一點或是貴一點的套餐，所以乾脆買不便宜、不貴的套餐」這種經驗對吧？商場也有類似的情況。「在跑業務或是做問卷的時候，將選項精簡至三個」有利於提升回答率，可見這是能於各種情況應用的技巧。如果在我們的日常生活應用這種技巧的話：
- 將用的包包或鞋子精簡至只剩下三種。
- 在買衣服或家具的時候，只買「白、黑、灰」這三種顏色。
- 讓假日的待辦事項精簡至「讀書」「整理」「去岩盤浴」這三種。
這個條列式內容之所以只有三種，也是基於同樣的理由。重點在於「三」而不在於「四」。在2018年上映的電影《愛情是什麼》之中，曾有下列這一幕。攝影師的朋友問攝影師「你有幾種相機」，結果攝影師回答「三種」。「明明是攝影師，卻只有三種？不會太少嗎？連不是攝影師的我都有四種相機喲」「嗯，三種或四種的差別不大對吧？」「三種雖然有點少，但四種就太多了」
雖然這是不值一提的對話，卻也證明人類的認知能力有限，能夠認知與比較的範圍僅止於「三」這個數字。
一如前面提到，史蒂夫賈伯斯為了不讓自己陷入選擇障礙，而每天穿一樣的衣服，重點在於「減少選項」，如果沒辦法適應突然只剩下一種選項的生活，可試著先準備三套服裝，讓選項或是物品「減至三種」就好。
接著再為大家提供一個「該減少多少」的指標。
比方說，我總共擁有250個東西，其中包含年金手帳、信用卡、衛生紙這類消耗品，以及其他瑣碎的日用品。
或許有些人會覺得「你剛剛不是說，為了讓生活精簡，要減少所有物的數量嗎？你擁有的東西未免太多了吧？」有些人也可能會想問「極簡主義者口中的『最低限度的物品數量』到底是多少？」我認為「知道自己到底擁有多少東西，以及說得出為什麼擁有這些東西」就是適當的所有物數量。假設你符合電影《鬥陣俱樂部》的「你所擁有的東西最終擁有了你」這句台詞所描述的情景，代表你擁有了過多的東西。
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飛宏科技打進全球低軌衛星市場，以高性能電源技術布局新時代
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飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星市場正開創令人振奮的新時代，不僅提供更低延遲、更高效率的通信服務，且小型化的設備，大幅降低安裝與製作的成本，因此成為眾多應用領域的首選。而在終端應用中，電源供應的高效能、長壽命、對抗惡劣環境等產品技術更是不可或缺。飛宏科技投入應用於低軌衛星的電源技術多年，並與業界大廠有密切的合作與技術交流，早已為此趨勢做好了準備，可與市場需求快速同步，成為台灣低軌衛星供應鏈中的隱形冠軍。
低軌衛星應用廣泛，解決了過去因地形限制而無法架設基地台，導致收訊不良等難題。現在無論在山區、海上、偏鄉，甚至是飛機上，都能隨時隨地接收到衛星網路訊號，補足行動網路的不足。隨疫情結束，全球陸續解封，2022年後低軌衛星通訊市場需求逐步升溫，更在俄烏戰爭中成為通訊需求的關鍵角色，也使低軌衛星應用瞬間受到全球的注目。
此外，Starlink、Oneweb等新興低軌衛星通訊營運商積極推動商業應用相關服務，UCS聯盟（Union of Concerned Scientists）提到，全球2022年總共發射約5500顆衛星，其中低軌通訊衛星更佔八成以上。資策會MIC預估，低軌衛星數量將從2023年7,500顆，成長至2030年17,350顆。可見低軌衛星已成為生活不可或缺的一環。
飛宏科技在低軌衛星供應鏈中，終端接收裝置的電源供應技術表現優異，可供應數據機、路由器、衛星設備之間的所需電力並成為媒介串聯彼此間資料輸。全球最大的低軌衛星通訊營運商、美國全球寬頻衛星網路服務供應商等指標大廠，亦與飛宏科技維持穩定供應合作關係，針對企業、政府與個人用戶提供低軌衛星網路與服務，且飛宏科技的相關產品皆已通過多國安規認證及客戶端嚴峻系統測試規範，將於2024年逐步放量，與全球低軌衛星廠商一同攜手實現高效、低延遲的通訊願景。
飛宏科技期待透過安全、高效的電源技術，推動全球低軌衛星市場持續發展和演進，為未來的科技和太空應用敞開嶄新的大門，滿足世界各地的使用者需求！
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