《從加法開始的極簡生活》：為什麼「選項越多，越容易感到不幸」？

文：澀谷直人

減少東西，幸福就會增加的理由

極簡主義就是刻意減少所有物的生存方式，但有些人會對極簡主義這個聽起來很時尚的名稱心存懷疑，有些人則是會覺得，真有必要減少東西嗎？

若問減少東西能創造什麼幸福，「旅行的輕便性」當是其中之一。旅行的時候，每個人都是帶著一只行李箱出門，在整理得乾乾淨淨的旅館休息。在旅行的前一天，會想著該穿什麼衣服觀光，又該怎麼搭配衣服。由於能帶出門的衣服有限，所以自然而然會選擇「最喜歡的服裝搭配」。

化妝品或是常備藥品的部分也只會帶「絕對需要的種類」，而那些「不帶也無所謂」的東西就會放在家裡，而且就真的忘記帶，也可以在當地補買應急，總之會盡可能朝正面的方向思考。如果是開車也到不了的地點，就會在當地租車，所以也沒有移動上的問題。

到了目的地之後，可以邊放空，邊休息，也能帶著好奇心在當地散散步，或是做一些休閒活動，完全不用擔心家事或是工作。外出時，可將行李托給飯店或是放在投幣式寄物櫃。旅行的時候，可以穿上出發之前配好的穿著，早上就不需要為了穿搭傷腦筋，這種輕便性、舒適性正是極簡主義者口中的「極簡即幸福」，也是一年365天都維持的感覺。

江戶時代的知名俳諧師與浮世草子作者的井原西鶴也曾寫道「懂得旅行的人懂得輕車簡行」。踏上旅途之後，一身的簡便正是行動力的根源，「只帶必要的行李上路」才算懂得旅行。增加行李本身不是一件難事，所以減少行李才是聰明的選擇。不需要另外雇用「行李員」或「清潔人員」。

旅行的幸福也能在日常生活之中塑造。不知道是不是因為大部分的人在聽到「減少」「減持」「精簡」這類字眼的時候，會立刻聯想到減法，所以覺得這些字眼與幸福無關，但其實減少東西也是獲得幸福的手段之一。

剛剛透過「旅行」這件事比擬了極簡主義者的幸福，但接下來想從科學的角度進一步探討極簡主義者的幸福。我們這些極簡主義者之所以覺得東西越少越幸福，是因為「可從『選擇的矛盾』解脫」（paradox＝矛盾、悖論）。「選擇的矛盾」是指「選項越多，越容易感到不幸」的心理狀態。根據美國心理學家巴里施瓦茨（Barry Schwartz）的說法，選項過多的缺點有三個。

湧生無力感（＝選擇變成一件辛苦的事）。 滿足感下降（＝對自己的選擇產生懷疑或後悔） 過度期待（＝可比較的對象增加）。

讓我們透過例子進一步說明。假設我們在某家超市根據「選項越豐富，越能提升業績」的假設，比較了「24種果醬的賣場」與「6種果醬的賣場」的業績。結果發現，選項較少的賣場，也就是「果醬只有6種的賣場」，業績是果醬多達24種的賣場的10倍，而這個結果與先前的假設完全相反。這個現象稱為「果醬的定律」，證明了選項太多會導致消費者因為「選擇障礙」而「放棄選擇與購買」。

令人眼花繚亂的選項會讓消費者產生「既然有這麼多選擇，所以一定能選到超美味的果醬」這種期待，但是當眼前有這麼多果醬可以選擇，消費者絕對不可能全部試吃一遍，所以當心中的期待過度膨脹，那麼就算選到美味的果醬，也不會因此而滿足。

換言之，許多人都覺得「選項越多越好」，但就科學的角度來看，「選擇越精簡反而越好」。

這就是極簡主義者異口同聲地主張「減少東西，人生變得更加豐富」的理由。這不單單是減少支出、節省時間或是降低所有物成本的問題，而是當我們從選擇的矛盾解脫，思緒也將變得更加清晰。

那麼到底該減少多少東西，才能從選擇的矛盾解脫呢？

「減至多少才足夠」的指標

簡單來說，解決選擇矛盾的方法就是「將選項減至剩下三個」。反之，如果選項大於等於四個，就容易出現選擇障礙。不知道大家是否聽過「松竹梅理論」。這是當眼前有A、B、C三個選項的時候，中選率最高的通常是正中央的選項B，而當選項增加至四個以上時，「難以選擇」的機率就會上升的理論。

如果走進餐廳，也常常可以看到只有松、竹、梅三種午餐套餐可以選擇的光景對吧。想必大家應該都有過「不知道該買便宜一點或是貴一點的套餐，所以乾脆買不便宜、不貴的套餐」這種經驗對吧？商場也有類似的情況。「在跑業務或是做問卷的時候，將選項精簡至三個」有利於提升回答率，可見這是能於各種情況應用的技巧。如果在我們的日常生活應用這種技巧的話：

將用的包包或鞋子精簡至只剩下三種。

在買衣服或家具的時候，只買「白、黑、灰」這三種顏色。

讓假日的待辦事項精簡至「讀書」「整理」「去岩盤浴」這三種。

這個條列式內容之所以只有三種，也是基於同樣的理由。重點在於「三」而不在於「四」。在2018年上映的電影《愛情是什麼》之中，曾有下列這一幕。攝影師的朋友問攝影師「你有幾種相機」，結果攝影師回答「三種」。「明明是攝影師，卻只有三種？不會太少嗎？連不是攝影師的我都有四種相機喲」「嗯，三種或四種的差別不大對吧？」「三種雖然有點少，但四種就太多了」

雖然這是不值一提的對話，卻也證明人類的認知能力有限，能夠認知與比較的範圍僅止於「三」這個數字。

一如前面提到，史蒂夫賈伯斯為了不讓自己陷入選擇障礙，而每天穿一樣的衣服，重點在於「減少選項」，如果沒辦法適應突然只剩下一種選項的生活，可試著先準備三套服裝，讓選項或是物品「減至三種」就好。

接著再為大家提供一個「該減少多少」的指標。

比方說，我總共擁有250個東西，其中包含年金手帳、信用卡、衛生紙這類消耗品，以及其他瑣碎的日用品。

或許有些人會覺得「你剛剛不是說，為了讓生活精簡，要減少所有物的數量嗎？你擁有的東西未免太多了吧？」有些人也可能會想問「極簡主義者口中的『最低限度的物品數量』到底是多少？」我認為「知道自己到底擁有多少東西，以及說得出為什麼擁有這些東西」就是適當的所有物數量。假設你符合電影《鬥陣俱樂部》的「你所擁有的東西最終擁有了你」這句台詞所描述的情景，代表你擁有了過多的東西。