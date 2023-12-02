小心甜蜜陷阱：15款甜湯熱量排排站，「綜合燒仙草」竟是熱量殺手

文：連慧婷（NOW健康）

雖然冬天還沒到，但由於最近氣溫轉涼，許多人都會喝來碗熱甜湯暖胃，儘管甜滋滋的味道讓人難以抗拒，但仍須小心喝太多可能會帶來甜蜜的負擔，裡面所加的精製糖，更是熱量殺手。高敏敏營養師將提供你市面上常見的15款甜湯熱量，並告訴你在購買甜湯前應該注意的事項，讓你吃的安心又健康。

小心甜蜜的熱量陷阱！營養師曝15款甜湯熱量

高敏敏營養師以下整理15款常見甜湯內含的熱量，均以一碗約350ml分別估算：

綜合燒仙草：429 Kcal 花生甜湯：427 Kcal 綜合豆花：420 Kcal 小湯圓紅豆湯：405 Kcal 芝麻糊：403 Kcal 紫米紅豆湯：355Kcal 紅豆湯、綠豆湯：345 Kcal 杏仁茶：315 Kcal 薑汁奶茶：305Kcal 薑汁甜豆花（無加料）：300 Kcal 芋頭椰汁西米露：262 Kcal 楊枝甘露：254 Kcal 桂圓紅棗茶：215Kcal 燒仙草（無加料）：150 Kcal 冰糖銀耳紅棗：90 Kcal

圖片來源：高敏敏營養師

以上甜熱湯除了應該注意熱量外，也須特別留意精製糖的含量，衛福部建議，每日飲食中添加精製糖的攝取量「不宜超過總熱量的10% 降至<5%更好！」若以總熱量1200kcal為例， 每日的10%建議糖攝取量為30g，5%建議糖攝取量則為15g。

另外，甜湯不僅添加許多精緻糖，也可能會利用澱粉下去勾芡，製造出濃稠的口感，或是本身油脂含量高，像是芝麻糊、杏仁糊，都會造成整碗甜湯的熱量跟著飆升。



圖片來源：高敏敏營養師

天冷喝甜湯不爆肥！跟著ㄨ撇步健康喝

為了不要攝取過多的熱量，營養師也提供5個小撇步，讓你在喝熱甜湯之餘，還能兼顧健康：

盡量選無料、無糖的甜品，吃起來一樣有暖身又暖心的效果，例如：無糖燒仙草、純銀耳露。 挑選原型食物的配料，例如：白木耳、蓮子、薏仁，避免加工甜品，以減少熱量。 跟親友分食、分散熱量，並增進感情。 吃完之後多散步走動，加速消耗熱量。 調整吃的頻率，偶爾吃可以，但不建議天天吃。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此

原標題：紅豆湯僅排第7！公開15款甜湯熱量 這款竟是熱量殺手

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責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航