小心甜蜜陷阱：15款甜湯熱量排排站，「綜合燒仙草」竟是熱量殺手
我們想讓你知道的是
雖然冬天還沒到，但由於最近氣溫轉涼，許多人都會喝來碗熱甜湯暖胃，雖然甜滋滋的味道讓人難以抗拒，但仍須小心喝太多可能會帶來甜蜜的負擔，裡面所加的精製糖，更是熱量殺手。高敏敏營養師將提供你市面上常見的15款甜湯熱量，並告訴你在購買甜湯前應該注意的事項，讓你吃的安心又健康。
文：連慧婷（NOW健康）
雖然冬天還沒到，但由於最近氣溫轉涼，許多人都會喝來碗熱甜湯暖胃，儘管甜滋滋的味道讓人難以抗拒，但仍須小心喝太多可能會帶來甜蜜的負擔，裡面所加的精製糖，更是熱量殺手。高敏敏營養師將提供你市面上常見的15款甜湯熱量，並告訴你在購買甜湯前應該注意的事項，讓你吃的安心又健康。
小心甜蜜的熱量陷阱！營養師曝15款甜湯熱量
高敏敏營養師以下整理15款常見甜湯內含的熱量，均以一碗約350ml分別估算：
- 綜合燒仙草：429 Kcal
- 花生甜湯：427 Kcal
- 綜合豆花：420 Kcal
- 小湯圓紅豆湯：405 Kcal
- 芝麻糊：403 Kcal
- 紫米紅豆湯：355Kcal
- 紅豆湯、綠豆湯：345 Kcal
- 杏仁茶：315 Kcal
- 薑汁奶茶：305Kcal
- 薑汁甜豆花（無加料）：300 Kcal
- 芋頭椰汁西米露：262 Kcal
- 楊枝甘露：254 Kcal
- 桂圓紅棗茶：215Kcal
- 燒仙草（無加料）：150 Kcal
- 冰糖銀耳紅棗：90 Kcal
以上甜熱湯除了應該注意熱量外，也須特別留意精製糖的含量，衛福部建議，每日飲食中添加精製糖的攝取量「不宜超過總熱量的10% 降至<5%更好！」若以總熱量1200kcal為例， 每日的10%建議糖攝取量為30g，5%建議糖攝取量則為15g。
另外，甜湯不僅添加許多精緻糖，也可能會利用澱粉下去勾芡，製造出濃稠的口感，或是本身油脂含量高，像是芝麻糊、杏仁糊，都會造成整碗甜湯的熱量跟著飆升。
天冷喝甜湯不爆肥！跟著ㄨ撇步健康喝
為了不要攝取過多的熱量，營養師也提供5個小撇步，讓你在喝熱甜湯之餘，還能兼顧健康：
- 盡量選無料、無糖的甜品，吃起來一樣有暖身又暖心的效果，例如：無糖燒仙草、純銀耳露。
- 挑選原型食物的配料，例如：白木耳、蓮子、薏仁，避免加工甜品，以減少熱量。
- 跟親友分食、分散熱量，並增進感情。
- 吃完之後多散步走動，加速消耗熱量。
- 調整吃的頻率，偶爾吃可以，但不建議天天吃。
本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此
原標題：紅豆湯僅排第7！公開15款甜湯熱量 這款竟是熱量殺手
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責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航
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能源轉型看數字說話！臺灣成為拚進亞洲第二的淨零優等生
我們想讓你知道的是
為實踐能源轉型，近年來我國再生能源的設置量已大幅成長，不僅光電和風電合計裝置容量已是2016年的7倍，今（2023）年再生能源發電占比更可望達到一成；綠電增加，能源效率亦逐年提升，能效評分已躍升亞洲第二；透過綠能優先、燃氣搭配，同時大減舊型亞臨界燃煤機組使用，空氣品質更是持續改善。為了更好的未來，臺灣將持續加緊轉型腳步，實現2050淨零願景。
再生能源成長幅度優於全球平均
依據國際再生能源總署IRENA所發布之再生能源裝置容量統計，近5年（2018-2022年，以2017年為基期）全球再生能源裝置容量年複合成長率為9.1%；同期臺灣的年複合成長率為21.9%，表現優於全球平均。
2023年9月我國風電與光電裝置容量達14.137GW，為2016年之7.33倍；尤其離岸風電更是在政府與民間協力下，從無到有開始建立產業鏈，累積至2023年11月已有281座離岸風機屹立於海上，裝置容量突破2GW。
風光加速布局
2022年風力發電與太陽光電發電量達142.2億度，為2016年的5.5倍，及時提供了產業界最需要的綠電，支持供應鏈的綠色與低碳轉型。
國際能效評分躍升亞洲第二
能源密集度即生產每單位國內生產毛額（GDP）所消耗的能源數量，是反映能源效率的重要指標，根據能源署統計資料，近10年來臺灣能源密集度年均改善2.9%；根據美國能源經濟學會（ACEEE）最新（2022）發表之「國際能源效率評分卡」（International Energy Efficiency Scorecard），臺灣能源效率從13名（2016）進步到世界第8（2022）；亞洲僅次於日本。在整體政策（national effort）、建築、工業、運輸等四個面向的評分中，整體政策得分最高，名列全球第5；顯示臺灣能源效率持續提升，是產業與全民共同努力的成果。
空汙減排有感
透過發電結構調整、機組汰舊換新、空污改善措施，台電公司火力電廠整體空污排放量已從2016年約10.7萬公噸，降至2022年約4.2萬公噸，減少61%。近年來台電持續落實增氣減煤，不僅有助於提升發電效率，空氣品質也不斷改善，顯示能源轉型過程兼顧環境永續。
近年來政府積極推動能源轉型，不僅有助於減緩氣候變遷影響，再生能源也穩健成長，持續提升我國能源自主與改善環境品質，帶動新興產業蓬勃發展，為整個社會經濟體系注入了新的活力。未來將持續深耕再生能源發展路徑，重點放在極大化發展光電場域、離岸風力及前瞻能源等綠電領域，搭配儲能技術的應用，能夠有效回應再生能源的間歇性發電特性，能源供應更穩定。同時，亦積極推動強化電網韌性的措施，透過多方努力，將如期如質達成政策目標，逐步實現能源轉型，為臺灣打造更加永續、綠色的未來。
（經濟部能源署廣告）