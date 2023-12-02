開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/12/02,
健康

小心甜蜜陷阱：15款甜湯熱量排排站，「綜合燒仙草」竟是熱量殺手

小心甜蜜陷阱：15款甜湯熱量排排站，「綜合燒仙草」竟是熱量殺手
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

雖然冬天還沒到，但由於最近氣溫轉涼，許多人都會喝來碗熱甜湯暖胃，雖然甜滋滋的味道讓人難以抗拒，但仍須小心喝太多可能會帶來甜蜜的負擔，裡面所加的精製糖，更是熱量殺手。高敏敏營養師將提供你市面上常見的15款甜湯熱量，並告訴你在購買甜湯前應該注意的事項，讓你吃的安心又健康。

文：連慧婷（NOW健康）

雖然冬天還沒到，但由於最近氣溫轉涼，許多人都會喝來碗熱甜湯暖胃，儘管甜滋滋的味道讓人難以抗拒，但仍須小心喝太多可能會帶來甜蜜的負擔，裡面所加的精製糖，更是熱量殺手。高敏敏營養師將提供你市面上常見的15款甜湯熱量，並告訴你在購買甜湯前應該注意的事項，讓你吃的安心又健康。

小心甜蜜的熱量陷阱！營養師曝15款甜湯熱量

高敏敏營養師以下整理15款常見甜湯內含的熱量，均以一碗約350ml分別估算：

  1. 綜合燒仙草：429 Kcal
  2. 花生甜湯：427 Kcal
  3. 綜合豆花：420 Kcal
  4. 小湯圓紅豆湯：405 Kcal
  5. 芝麻糊：403 Kcal
  6. 紫米紅豆湯：355Kcal
  7. 紅豆湯、綠豆湯：345 Kcal
  8. 杏仁茶：315 Kcal
  9. 薑汁奶茶：305Kcal
  10. 薑汁甜豆花（無加料）：300 Kcal
  11. 芋頭椰汁西米露：262 Kcal
  12. 楊枝甘露：254 Kcal
  13. 桂圓紅棗茶：215Kcal
  14. 燒仙草（無加料）：150 Kcal
  15. 冰糖銀耳紅棗：90 Kcal
圖片來源：高敏敏營養師

以上甜熱湯除了應該注意熱量外，也須特別留意精製糖的含量，衛福部建議，每日飲食中添加精製糖的攝取量「不宜超過總熱量的10% 降至<5%更好！」若以總熱量1200kcal為例， 每日的10%建議糖攝取量為30g，5%建議糖攝取量則為15g。

另外，甜湯不僅添加許多精緻糖，也可能會利用澱粉下去勾芡，製造出濃稠的口感，或是本身油脂含量高，像是芝麻糊、杏仁糊，都會造成整碗甜湯的熱量跟著飆升。


圖片來源：高敏敏營養師

天冷喝甜湯不爆肥！跟著ㄨ撇步健康喝

為了不要攝取過多的熱量，營養師也提供5個小撇步，讓你在喝熱甜湯之餘，還能兼顧健康：

  1. 盡量選無料、無糖的甜品，吃起來一樣有暖身又暖心的效果，例如：無糖燒仙草、純銀耳露。
  2. 挑選原型食物的配料，例如：白木耳、蓮子、薏仁，避免加工甜品，以減少熱量。
  3. 跟親友分食、分散熱量，並增進感情。
  4. 吃完之後多散步走動，加速消耗熱量。
  5. 調整吃的頻率，偶爾吃可以，但不建議天天吃。

本文經《NOW健康》授權刊登，原文刊載於此
原標題：紅豆湯僅排第7！公開15款甜湯熱量 這款竟是熱量殺手

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：蕭汎如
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。