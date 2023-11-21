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2023/11/21,
政治

藍白合卡關：柯辦稱沒有「侯柯配」這選項，朱立倫、侯友宜共同喊話「等到最後一刻」

藍白合卡關：柯辦稱沒有「侯柯配」這選項，朱立倫、侯友宜共同喊話「等到最後一刻」
藍白合以民意調查決定總統大選組合，但雙方對誤差範圍認定無共識，再度卡關。國民黨總統參選人侯友宜（左）與黨主席朱立倫（右）18日下午到汐止出席活動前受訪，針對相關議題做出回應。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

朱立倫強調，還是秉持最大的誠心，不是只有民眾黨反彈「國民黨的支持者也快受不了」，這是台灣民主改革非常重要的里程碑，要成局只要1個理由，要破局可以找100個理由。

（中央社）柯文哲競辦主任周榆修昨（20）日與國民黨副秘書長江俊霆會面，外界關注藍白合進度。周榆修今（21）日表示，江俊霆表達仍期待「侯柯配」，但民眾黨沒有侯柯配這個選項，若是「柯侯配」，大家可以一起努力。

柯辦發言人陳智菡受訪表示，「各種方案我們都準備好了」，不過民眾黨還是希望整合在野力量，不管總統大選或立委層級方面合作，在時間底線之前，還是會努力進一步跟國民黨溝通。另一方面，民眾黨預計22日總統領表，並於23日或24日登記。

周榆修昨日與江俊霆會面，表達民眾黨總統參選人柯文哲願幫藍營立委參選人站台。

周榆修今日上午接受媒體聯訪時表示，他與江俊霆是老朋友，昨日兩人聊到未來立法院的生態，柯文哲非常關心立委選舉，因為國民黨提名人數多，若有能幫得上忙的部分，不論是柯文哲或民眾黨團隊，都會一本初衷幫忙。

周榆修指出，國會席次極大化是藍白會談其中一個目標，民眾黨認為，不能讓新潮流和民進黨站在旁邊笑藍白「一事無成」，因此仍期待幫忙，但民眾黨的用意，不是要讓國民黨參選的夥伴有黨紀的狀況。

周榆修提到，江俊霆知道國會選舉是重要工作，但也表達總統選舉上還是期待「侯柯配」，民眾黨當然沒有侯柯配這個選項，如果是「柯侯配」，大家可以一起努力。

媒體詢問，民眾黨是否只剩「柯侯配」這個選項，周榆修回應，「是，這是一個努力的方向」。

媒體追問，未來幾天是否還會找國民黨談，周榆修表達，時序一直往前走，兩邊陣營會努力準備。

媒體再追問，若國民黨堅持侯柯配，是否柯文哲不會幫忙藍營小雞站台。周榆修表示，不會，立委選舉一定是努力幫在野席次衝到最大，合作與和平兩種方式都要努力。

此外，媒體進一步詢問，民眾黨是否準備好隨時上場的副手人選，陳智菡說明，「各種方案我們都準備好了」，由於正副總統登記時間到24日，恐怕不能拖太久，國民黨從上週丟出24小時最後通牒，後來出現22日底線的說法，剛又聽到時間可能往後延。

陳智菡強調，民眾黨還是希望整合在野力量，不管總統大選或立委層級方面合作，在時間底線之前，還是會努力進一步跟國民黨溝通。

侯友宜稱從未要求讓6%，向柯文哲喊話「會等你到最後一刻」

（中央社）藍白合民調卡關，各界關注整合進度，國民黨總統參選人侯友宜今日向民眾黨總統參選人柯文哲喊話，侯友宜表示，他會等柯文哲到最後一刻，柯文哲非常清楚誤差範圍，15日協商時做了完整的紀錄，這紀錄人證、物證都在。

藍白合決議以民調決定正副總統人選，但雙方對民調數據、統計誤差未達成共識，由於中選會受理總統、副總統候選人登記時限僅到24日，各界關注藍白合進度。

侯友宜今日在新北市板橋區向支持者發表自己的打詐政策，會後被問到有關藍白合的議題，他雖未正面回應是否能接受柯侯配，但也表示，他目前還是朝藍白合、人民期待政黨輪替的方向走，「我會等你，等到最後一刻」，這都在柯文哲的一念之間。

針對鴻海創人郭台銘辦公室證實，柯文哲去找郭台銘討論統計學。侯友宜指出，柯文哲對統計學非常了解，不用找郭台銘惡補，尤其15日當天在前總統馬英九的見證下，他與國民黨主席朱立倫都在，柯文哲與幕僚也都在，在人證、物證底下，大家簽名所有的統計方式，這清清楚楚，根本不用補，柯文哲非常的了解，但柯辦發表了很多不實在的事，令人非常遺憾。

侯友宜指出，既然這是人民的期待，大家就要符合人民期待，所以他還是等柯文哲最後的一念之間，到底藍白還要不要繼續合作下去，他還在等柯文哲的一句話。而他的競選總部成立雖然按照期程，但目前並沒有掛上副總統人選，人選沒有設定是誰，最主要還是期待大家一起合作。

侯友宜再次強調，柯文哲從頭到尾都非常清楚誤差範圍是什麼，更重要是在馬英九的見證，以及與幕僚討論後，做了完整的紀錄，這紀錄人證、物證都在。很遺憾事後竟說退讓6%，造成很多人的誤解，根本沒有6%誤差範圍的說法，不要誤導視聽、傷害破壞合作的感情，過了那麼多天，還繼續再說這件事，但柯文哲是很清楚的，希望不要再發表不實言論。

此外，談到民進黨總統參選人賴清德與副手蕭美琴今日赴中選會完成登記，侯友宜則說，民進黨賴蕭配去登記，也是換湯不換藥，誰去登記，結構都沒有改變，這不符合民眾期待。

朱立倫：不到最後1秒絕不放棄合作

（中央社）各界關注藍白整合進度，國民黨主席朱立倫今日表示，藍白合作是台灣主流民意的期待，不到最後1秒，絕不放棄合作，要成局只要1個理由，要破局可以找100個理由。

藍白合決議以民調決定正副總統人選，但雙方對民調數據、統計誤差未達成共識。由於中選會受理總統、副總統候選人登記時限僅到24日，各界關注藍白合進度。

朱立倫今日到台中陪同國民黨立委參選人登記，他接受媒體聯訪時表示，藍白合作是台灣主流民意期待，更是民主改革非常重要的里程碑，「不到最後1秒，甚至半秒鐘，我們都不會放棄，合作不到絕望關頭，絕不放棄合作。」

朱立倫說，還是秉持最大的誠心、耐心、同理心，過程中他受辱沒有關係，他忍辱負重，只要大家有誠心，一個理由就夠了，為了所有台灣人民、為了中華民國，如果不要合作，要破壞合作，可以有100個理由。


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