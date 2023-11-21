藍白合卡關：柯辦稱沒有「侯柯配」這選項，朱立倫、侯友宜共同喊話「等到最後一刻」
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朱立倫強調，還是秉持最大的誠心，不是只有民眾黨反彈「國民黨的支持者也快受不了」，這是台灣民主改革非常重要的里程碑，要成局只要1個理由，要破局可以找100個理由。
（中央社）柯文哲競辦主任周榆修昨（20）日與國民黨副秘書長江俊霆會面，外界關注藍白合進度。周榆修今（21）日表示，江俊霆表達仍期待「侯柯配」，但民眾黨沒有侯柯配這個選項，若是「柯侯配」，大家可以一起努力。
柯辦發言人陳智菡受訪表示，「各種方案我們都準備好了」，不過民眾黨還是希望整合在野力量，不管總統大選或立委層級方面合作，在時間底線之前，還是會努力進一步跟國民黨溝通。另一方面，民眾黨預計22日總統領表，並於23日或24日登記。
周榆修昨日與江俊霆會面，表達民眾黨總統參選人柯文哲願幫藍營立委參選人站台。
周榆修今日上午接受媒體聯訪時表示，他與江俊霆是老朋友，昨日兩人聊到未來立法院的生態，柯文哲非常關心立委選舉，因為國民黨提名人數多，若有能幫得上忙的部分，不論是柯文哲或民眾黨團隊，都會一本初衷幫忙。
周榆修指出，國會席次極大化是藍白會談其中一個目標，民眾黨認為，不能讓新潮流和民進黨站在旁邊笑藍白「一事無成」，因此仍期待幫忙，但民眾黨的用意，不是要讓國民黨參選的夥伴有黨紀的狀況。
周榆修提到，江俊霆知道國會選舉是重要工作，但也表達總統選舉上還是期待「侯柯配」，民眾黨當然沒有侯柯配這個選項，如果是「柯侯配」，大家可以一起努力。
媒體詢問，民眾黨是否只剩「柯侯配」這個選項，周榆修回應，「是，這是一個努力的方向」。
媒體追問，未來幾天是否還會找國民黨談，周榆修表達，時序一直往前走，兩邊陣營會努力準備。
媒體再追問，若國民黨堅持侯柯配，是否柯文哲不會幫忙藍營小雞站台。周榆修表示，不會，立委選舉一定是努力幫在野席次衝到最大，合作與和平兩種方式都要努力。
此外，媒體進一步詢問，民眾黨是否準備好隨時上場的副手人選，陳智菡說明，「各種方案我們都準備好了」，由於正副總統登記時間到24日，恐怕不能拖太久，國民黨從上週丟出24小時最後通牒，後來出現22日底線的說法，剛又聽到時間可能往後延。
陳智菡強調，民眾黨還是希望整合在野力量，不管總統大選或立委層級方面合作，在時間底線之前，還是會努力進一步跟國民黨溝通。
侯友宜稱從未要求讓6%，向柯文哲喊話「會等你到最後一刻」
（中央社）藍白合民調卡關，各界關注整合進度，國民黨總統參選人侯友宜今日向民眾黨總統參選人柯文哲喊話，侯友宜表示，他會等柯文哲到最後一刻，柯文哲非常清楚誤差範圍，15日協商時做了完整的紀錄，這紀錄人證、物證都在。
藍白合決議以民調決定正副總統人選，但雙方對民調數據、統計誤差未達成共識，由於中選會受理總統、副總統候選人登記時限僅到24日，各界關注藍白合進度。
侯友宜今日在新北市板橋區向支持者發表自己的打詐政策，會後被問到有關藍白合的議題，他雖未正面回應是否能接受柯侯配，但也表示，他目前還是朝藍白合、人民期待政黨輪替的方向走，「我會等你，等到最後一刻」，這都在柯文哲的一念之間。
針對鴻海創人郭台銘辦公室證實，柯文哲去找郭台銘討論統計學。侯友宜指出，柯文哲對統計學非常了解，不用找郭台銘惡補，尤其15日當天在前總統馬英九的見證下，他與國民黨主席朱立倫都在，柯文哲與幕僚也都在，在人證、物證底下，大家簽名所有的統計方式，這清清楚楚，根本不用補，柯文哲非常的了解，但柯辦發表了很多不實在的事，令人非常遺憾。
侯友宜指出，既然這是人民的期待，大家就要符合人民期待，所以他還是等柯文哲最後的一念之間，到底藍白還要不要繼續合作下去，他還在等柯文哲的一句話。而他的競選總部成立雖然按照期程，但目前並沒有掛上副總統人選，人選沒有設定是誰，最主要還是期待大家一起合作。
侯友宜再次強調，柯文哲從頭到尾都非常清楚誤差範圍是什麼，更重要是在馬英九的見證，以及與幕僚討論後，做了完整的紀錄，這紀錄人證、物證都在。很遺憾事後竟說退讓6%，造成很多人的誤解，根本沒有6%誤差範圍的說法，不要誤導視聽、傷害破壞合作的感情，過了那麼多天，還繼續再說這件事，但柯文哲是很清楚的，希望不要再發表不實言論。
此外，談到民進黨總統參選人賴清德與副手蕭美琴今日赴中選會完成登記，侯友宜則說，民進黨賴蕭配去登記，也是換湯不換藥，誰去登記，結構都沒有改變，這不符合民眾期待。
朱立倫：不到最後1秒絕不放棄合作
（中央社）各界關注藍白整合進度，國民黨主席朱立倫今日表示，藍白合作是台灣主流民意的期待，不到最後1秒，絕不放棄合作，要成局只要1個理由，要破局可以找100個理由。
藍白合決議以民調決定正副總統人選，但雙方對民調數據、統計誤差未達成共識。由於中選會受理總統、副總統候選人登記時限僅到24日，各界關注藍白合進度。
朱立倫今日到台中陪同國民黨立委參選人登記，他接受媒體聯訪時表示，藍白合作是台灣主流民意期待，更是民主改革非常重要的里程碑，「不到最後1秒，甚至半秒鐘，我們都不會放棄，合作不到絕望關頭，絕不放棄合作。」
朱立倫說，還是秉持最大的誠心、耐心、同理心，過程中他受辱沒有關係，他忍辱負重，只要大家有誠心，一個理由就夠了，為了所有台灣人民、為了中華民國，如果不要合作，要破壞合作，可以有100個理由。
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
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5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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