中國「運動式撲殺」流浪貓狗：在不尊重生命的體制裡，人和動物其實在一條船上

文：Y博

10月16日，四川成都一位女童被大型寵物犬攻擊，造成重傷，此事在中國網路上引發軒然大波，之後狗主人被警方刑事立案。女孩的遭遇激起了廣泛的對不文明養狗行為的憤怒。但之後事態卻發展成另一場暴力：多地傳出撲殺流浪狗、流浪貓的消息，在輿論壓力下，各地政府也宣佈加強管理，開展「一刀切」式的撲殺運動，甚至出現硬闖居民家中抓捕寵物狗的執法行為。

這不免讓很多家裡供著「毛孩子」的愛寵人士陷入焦慮，並聯想到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情防控期間的入室消殺、寵物「無害化處理」的噩夢。中文網路上原本關注受傷女童的焦點也迅速轉向，輿論的對立開始激化——不少人指出，不能因為一起罕見的寵物犬襲擊人就讓城市裡的所有貓狗付出生命代價，動物也應該有基本的生命權。

但也有聲量很大的另一派，他們認為流浪貓狗是公害，該被處理。極端的更是認為寵物貓狗也會對他人產生威脅，不該在城市裡飼養。許多網友公開攻擊「愛狗人士」，一時間網上遍佈仇恨言論。一些養寵人士表示自己遭遇網路暴力，並傳説有人往網購的貓糧狗糧裡投毒。

運動式撲殺為何反覆上演？流浪動物被看做問題而不是生命

當下中國大地上整治流浪狗、流浪貓，在寵物飼養並非史上頭一回，而是一種時不時就會開展的運動。網路上簡單檢索就能找到以下政府通稿：2006年北京武漢兩地養犬管理專項整治行動。2017年蘭州市皋蘭縣、2020年合肥市、2021年泉州市與江蘇泰州的專項整治流浪狗行動。

這些專項行動裡關於流浪狗的處理都是以「集中捕捉」、「收容」來描述。可所謂的收容到底是如何收容，也不難找到蛛絲馬跡。例如，2018年的一篇貼文揭露彼時上海青浦區為評選文明城鎮開展的整治流浪狗，被抓的流浪狗收容地竟是一個違規車輛停放場，「在一個狹小的狗籠子裡面，十幾只流浪狗擠在一起，由於空間確實太小了，所以大多數的流浪狗只能踩著其他的狗，而且裡面竟然還有已經腐爛的屍體，看樣子已經死去很久了。」

此後，這些流浪狗據稱被送到另一個不准外人進入的更大的收容中心，網友在外面拍到的畫面是「工作人員使用一個大鐵架子將流浪狗從高處拋下，而每次拋下都會伴隨著流浪狗的哀嚎，就這樣，每隻狗都會被這樣從高處拋下，摔傷甚至摔死。」

我們常説狗是人類最好的朋友，貓更是被人類馴化了兩次。雖然不是每個人都喜歡養貓養狗，但如同國內這般「集中整治」，應該是非常衝擊人的心理底線的。可為何此類極端的運動式處理能在中國反覆發生呢？

從這些專項整治運動裡的緣由描述就能看出端倪：在中國，如何對待流浪動物被抽象化為一個城市的市容管理問題。在抽象的過程中，流浪動物的生命屬性早就被抹殺了。比如為什麼政府要搞規範養犬運動？因為某城市寵物犬激增，干擾市民生活的情況越來越多，我們要處理掉這個問題。為什麼要集中整治流浪狗？流浪狗太多，影響市容，我們得把它們弄走。2018年上海青浦更是一個典型例子，處理流浪狗是因為要評選文明城鎮、城市等殊榮。我們如何對流浪動物，不是基於它們被遺棄、需要照料，而是因為它們是問題，是讓城市不好看，讓市民不開心的麻煩。

沒有了生命屬性，流浪貓狗在城市管理者眼中，和被斥責為「城市牛皮癬」的電線杆上的小廣告又能有多大區別呢？

於是流浪貓狗平時不管理，卻會以專項集中整治的方式來處理。畢竟，問題不大的時候何必費力氣關注？而到問題大到讓政府覺得需要解決時，動物權益、尊重生命等等都未必在考量範圍內。

動物權益概念缺失，導致動物淪為人類和國家的資源

中國的流浪貓狗，乃至寵物貓狗會在運動執法中不被當成生命，我們當然可以指責這是執法者、執政者乃至中國社會的薄涼。就如同過去幾年疫情裡我們看到各種針對老百姓的極為殘忍的防疫措施，人都沒有權利，何況動物？

可是深入思考：中國人總不至於天生命賤，不配有權利吧？百姓權利的缺失是因為長期的法治乃至社會制度不健全，個人權利甚至被刻意打壓。類似的，我們不能排除極少數執法者或圍觀群眾的殘忍，但恐怕沒人能説那麼多參與撲殺的基層工作人員都以殺戮動物為樂吧？

「集中整治流浪動物、寵物」之所以能在中國反覆出現，直接誘因大多是動物與人的衝突增加，或是維持市容的需求，但該惡政更深層次的土壤是長期以來動物權益概念的缺失。

在中國生活過讀者可以回憶一下自己在中國接觸到的動物知識，有多少和動物權益相關？大家都知道熊貓是國寶，或者哪些動物是國家珍惜、保護動物。但中國的動物知識普及、教育側重於兩個方面：一是珍稀動物的保護，二是開發動物的經濟價值。

過去中國動物園裡的名牌基本上都會寫該動物的「用途」，如皮毛具有經濟價值，身體部分具有藥用價值等。儘管此類過於直白的標籤如今逐漸退台，可背後的實用主義思維並未在中國消失。

例如不久前鬧得沸沸揚揚的孟菲斯動物園的熊貓丫丫。熊貓一直被中國當做外交手段送往國外，「分析人士説，中國利用它們來塑造友好形象，並獎勵讓中國感到滿意的國家。」而中國網友們群情激憤的理由無非是丫丫看著瘦弱，就默認遭到美國人虐待。在所謂的愛心人士眼裡，熊貓必須符合那個圓滾滾可愛的樣子，有了審美價值，才是對的，卻忽視當時已經22歲——相當於人類80歲高齡的熊貓，狀態應該是什麼樣子。