香港海港城「Merry Spacemas 聖誕太空熊遇記」戶外聖誕裝置舉行亮燈儀式

香港2023年11月20日 /美通社/ -- 聖誕節是香港其中一個重大的節日，而香港最大型商場海港城的戶外聖誕裝置，每年均是城中焦點。今年海港城以「Merry Spacemas聖誕太空熊遇記」為主題，並舉行大型亮燈儀式為聖誕裝置揭幕，希望來自界各地的旅客都能感受香港濃厚的節日氣氛。

來自「熊仔星」的朋友們於2023年11月17日至2024年1月1日期間，乘坐「熊仔火箭發射站」降落海港城海運大廈露天廣場，與大家一起開聖誕派對，過一個Merry Spacemas！發射站設計大玩數碼風格，夜光霓虹交錯縱橫，色彩繽紛，充滿科幻未來感；超過30隻可愛熊仔太空訓練員、聖誕樹機器人與外星朋友遍佈發射站內3個區域的10大打卡訓練區，讓你在獨一無二的最佳位置與親朋好友一起欣賞及拍照留念。

大家可先從5米高的「Merry Spacemas」七彩霓虹拱門進入「熊仔火箭發射站」的露天區域，一個個熊仔太空訓練員已在一旁準備就緒，誠邀各位走入小飛船開展太空之旅。大家可先乘搭「光速升降機」感受高速飛行的刺激；繼而走進「無重力船艙」來一次太空漫步。熊仔太空訓練員與外星朋友正在佈置「探測小飛船」成Party Room，其他訓練員亦在「星際運輸帶」上準備出發。最後3米高的熊仔太空人會帶領大家登上10米高的「聖誕樹火箭」一同升空！

Photo Credit：海港城置業有限公司 超過30隻可愛熊仔太空訓練員、聖誕樹機器人與外星朋友遍佈「熊仔火箭發射站」內的10大打卡訓練區，迎接來自界各地的旅客。

而靠海的室內特訓區則設有4大打卡位，各位太空人可進內欣賞星光璀璨的外太空和維多利亞港的迷人景色。大家可以從「聖誕樹艙門」進入「螢光太空艙」，穿過「彩虹走廊」再扺達「宇宙行星」。最後大家可帶領「熊仔星」的朋友們穿越連接海港城商場、位於海運大廈大樓梯的「銀河隧道」，讓他們化身成地球人一齊盡情買聖誕禮物。

聖誕亮燈儀式精彩短片: https://www.instagram.com/p/Cztk-rPyx5P/

Photo Credit：海港城置業有限公司 準備與熊仔太空人及聖誕老人一同登上10米高的「聖誕樹火箭」！

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