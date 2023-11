卡梅倫復出，德國民間對他的評價似乎不太高

英國前首相卡梅倫(David Cameron)擔任外相,震動英國社會之餘,在德也有討論。

上一代港人對英國外相的熟悉,甚至比德國人高,事因殖民地年代很多外相都曾訪港。近代的有戴卓爾時期的賀維,之後是馬卓安年代的韓達德和聶偉敬,主權移交典禮中亦見當年外相郭偉邦。歷史學家出身的韓達德,退休後寫過本介紹英國歷任外相的書叫《Choose your Weapons. The British Foreign Secretary: 200 Years of Argument, Successes and Failures》,是認識英國近二百年外交政策的好書(題外一說,「選擇你的武器」這句話也是英國人開餐前叫人選好餐具時常說的)。

說回卡梅倫,德國人絕不陌生,皆因他任首相時多次訪德會見默克爾。他有德國猶太人血統,是十五世紀中歐意第緒語(Yiddish)學者Elia Levita後人。他與德國政商界有許多接觸,而退歐前不少德國人也很希望英國可以留歐。

2015年,《BBC》刊登一篇名為《為何德國是卡梅倫新的摯友》(Why Germany is David Cameron's new best friend)的文章,講到德國商界都喜愛英國的自由貿易和單一市場,以及沒有這麼多繁複法例。相反,德國商界認為歐盟太重保護主義和愛干預市場。德國納稅人則欣賞英國防範移民濫用社會福利的措施。那是退歐公投前一年,卡梅倫多次與德國商討改變歐盟法例的可能,可讓英國在吸納移民和經濟政策上更具自由,藉以說服國民選擇留歐。文章也說到沒有一個國家比德國更加不希望英國脫歐。

後來大家都知道這位首相事與願違,國民選擇離開歐盟,他也因而辭職。脫歐後的英國成為德國民間拿來開玩笑的對象,取笑他們要付出經濟上的代價;電視政治諷刺節目《今日秀》(heute-show),也不時以英國脫歐為題材開玩笑。當然,反對歐盟接收難民的右翼人士會覺得脫歐是好事。

到今天卡梅倫復出,德國民間對他的評價似乎不太高,看幾家德媒的臉書報導,都有不少人「派笑」,有人說辛偉誠(Rishi Sunak)準備輸掉下屆大選吧。德國人對卡梅倫的印象,或多是失敗的政治人物。

德國人如何看卡梅倫及脫歐後的英國,也是看近代英德關係的切入點。