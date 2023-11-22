開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/11/22,
國際

卡梅倫復出，德國民間對他的評價似乎不太高

卡梅倫復出，德國民間對他的評價似乎不太高
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

說到卡梅倫，德國人絕不陌生，皆因他任首相時多次訪德會見默克爾。他有德國猶太人血統，是十五世紀中歐意第緒語（Yiddish）學者Elia Levita後人。他與德國政商界有許多接觸，而退歐前不少德國人也很希望英國可以留歐。

英國前首相卡梅倫（David Cameron）擔任外相，震動英國社會之餘，在德也有討論。

上一代港人對英國外相的熟悉，甚至比德國人高，事因殖民地年代很多外相都曾訪港。近代的有戴卓爾時期的賀維，之後是馬卓安年代的韓達德和聶偉敬，主權移交典禮中亦見當年外相郭偉邦。歷史學家出身的韓達德，退休後寫過本介紹英國歷任外相的書叫《Choose your Weapons. The British Foreign Secretary: 200 Years of Argument, Successes and Failures》，是認識英國近二百年外交政策的好書（題外一說，「選擇你的武器」這句話也是英國人開餐前叫人選好餐具時常說的）。

說回卡梅倫，德國人絕不陌生，皆因他任首相時多次訪德會見默克爾。他有德國猶太人血統，是十五世紀中歐意第緒語（Yiddish）學者Elia Levita後人。他與德國政商界有許多接觸，而退歐前不少德國人也很希望英國可以留歐。

2015年，《BBC》刊登一篇名為《為何德國是卡梅倫新的摯友》（Why Germany is David Cameron's new best friend）的文章，講到德國商界都喜愛英國的自由貿易和單一市場，以及沒有這麼多繁複法例。相反，德國商界認為歐盟太重保護主義和愛干預市場。德國納稅人則欣賞英國防範移民濫用社會福利的措施。那是退歐公投前一年，卡梅倫多次與德國商討改變歐盟法例的可能，可讓英國在吸納移民和經濟政策上更具自由，藉以說服國民選擇留歐。文章也說到沒有一個國家比德國更加不希望英國脫歐。

後來大家都知道這位首相事與願違，國民選擇離開歐盟，他也因而辭職。脫歐後的英國成為德國民間拿來開玩笑的對象，取笑他們要付出經濟上的代價；電視政治諷刺節目《今日秀》（heute-show），也不時以英國脫歐為題材開玩笑。當然，反對歐盟接收難民的右翼人士會覺得脫歐是好事。

到今天卡梅倫復出，德國民間對他的評價似乎不太高，看幾家德媒的臉書報導，都有不少人「派笑」，有人說辛偉誠（Rishi Sunak）準備輸掉下屆大選吧。德國人對卡梅倫的印象，或多是失敗的政治人物。

德國人如何看卡梅倫及脫歐後的英國，也是看近代英德關係的切入點。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。