卡梅倫復出，德國民間對他的評價似乎不太高
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說到卡梅倫，德國人絕不陌生，皆因他任首相時多次訪德會見默克爾。他有德國猶太人血統，是十五世紀中歐意第緒語（Yiddish）學者Elia Levita後人。他與德國政商界有許多接觸，而退歐前不少德國人也很希望英國可以留歐。
英國前首相卡梅倫（David Cameron）擔任外相，震動英國社會之餘，在德也有討論。
上一代港人對英國外相的熟悉，甚至比德國人高，事因殖民地年代很多外相都曾訪港。近代的有戴卓爾時期的賀維，之後是馬卓安年代的韓達德和聶偉敬，主權移交典禮中亦見當年外相郭偉邦。歷史學家出身的韓達德，退休後寫過本介紹英國歷任外相的書叫《Choose your Weapons. The British Foreign Secretary: 200 Years of Argument, Successes and Failures》，是認識英國近二百年外交政策的好書（題外一說，「選擇你的武器」這句話也是英國人開餐前叫人選好餐具時常說的）。
說回卡梅倫，德國人絕不陌生，皆因他任首相時多次訪德會見默克爾。他有德國猶太人血統，是十五世紀中歐意第緒語（Yiddish）學者Elia Levita後人。他與德國政商界有許多接觸，而退歐前不少德國人也很希望英國可以留歐。
2015年，《BBC》刊登一篇名為《為何德國是卡梅倫新的摯友》（Why Germany is David Cameron's new best friend）的文章，講到德國商界都喜愛英國的自由貿易和單一市場，以及沒有這麼多繁複法例。相反，德國商界認為歐盟太重保護主義和愛干預市場。德國納稅人則欣賞英國防範移民濫用社會福利的措施。那是退歐公投前一年，卡梅倫多次與德國商討改變歐盟法例的可能，可讓英國在吸納移民和經濟政策上更具自由，藉以說服國民選擇留歐。文章也說到沒有一個國家比德國更加不希望英國脫歐。
後來大家都知道這位首相事與願違，國民選擇離開歐盟，他也因而辭職。脫歐後的英國成為德國民間拿來開玩笑的對象，取笑他們要付出經濟上的代價；電視政治諷刺節目《今日秀》（heute-show），也不時以英國脫歐為題材開玩笑。當然，反對歐盟接收難民的右翼人士會覺得脫歐是好事。
到今天卡梅倫復出，德國民間對他的評價似乎不太高，看幾家德媒的臉書報導，都有不少人「派笑」，有人說辛偉誠（Rishi Sunak）準備輸掉下屆大選吧。德國人對卡梅倫的印象，或多是失敗的政治人物。
德國人如何看卡梅倫及脫歐後的英國，也是看近代英德關係的切入點。
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簡單卻不簡單的美味，全靠製作的用心！晨光土司「糯米湯種工法」打造細緻柔軟的超質感土司，讓早餐開啟焙感朝氣的一天
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晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
每天早餐吃的土司看似簡單，卻是最能展現技術的烘焙品之一。以充滿質感的口感與香氣而深受好評的晨光土司，就是土司界中講究製作技術的代表作。
晨光土司使用特有「糯米湯種工法」，質地柔軟細緻、口感濕潤香甜，讓人每天都朝氣滿滿。究竟糯米湯種工法有什麼神奇之處呢？現在就來一探究竟。
晨光土司簡單的美味，來自講究用心的工法
晨光土司特有的「糯米湯種工法」，特別之處在製作湯種時額外添加糯米粉，當95°C高溫熱水沖入麵粉與糯米粉時，糯米粉裡的澱粉會瞬間糊化，將水分緊緊抓在澱粉分子裡，讓土司體富含水分，口感柔軟濕潤。
湯種與麵糰混合均勻後，再以0~7℃低溫熟成12小時，這段時間澱粉酶會把澱粉分解成麥芽糖，讓晨光土司吃起來香甜。
晨光土司不只講究在糯米湯種工法，更特別使用三段壓延工法處理麵團，讓土司質地更細緻綿密。烘烤則引進熱穿透能力絕佳的日本石板烤爐，烤出皮薄均勻的細緻質地；烤完接續進行分段式冷卻，讓土司維持絕佳的濕潤與柔軟度。
每一步用心的製作步驟，讓晨光土司擁有簡單卻不簡單的美味，也讓吃到晨光土司的人，能夠一早就朝氣滿滿。
多樣的晨光土司，讓每個人都能找到屬於自己的早晨食光
經典款的「晨光嚴選土司」，擁有簡單的美味，直接單吃土司，每一口都能品嚐到細緻濕潤的質地，加上小麥甘甜香味，不知不覺就能吃完一整片。想要以豐盛感為一天充滿朝氣？那就用晨光嚴選土司製作三明治，只要簡單加上幾片美生菜、起司，就能享受到食材的真滋味與土司融合的層次感。
晨光土司的三款調味土司，則讓每天的早晨精彩有變化。「晨光葡萄土司」加入粒粒飽滿多汁的日曬葡萄乾，為細緻柔軟的土司帶入水果香甜的口感層次，是吃過肯定會驚艷的美味。
有濃郁奶油香味的「晨光奶油土司」，使用特選奶油調和關鍵煉乳配方，還沒咬下就能聞到令人心動的奶油香，咀嚼時奶油香氣讓細緻香柔的土司體達到美味平衡，也非常適合搭配咖啡一起享用。
添加精選蜜漬香脆核桃、酸甜莓果的「晨光莓果核桃土司」，不只有堅果酥脆與莓果酸香，額外添加精心調配草莓泥於土司體中，讓核桃與莓果的風味更加融合每天早上來一片，開啟焙感朝氣的一天。
特有糯米湯種工法、多種講究製作技術，讓每一口晨光土司都是恰到好處的濕潤柔軟，令人回味再三。現在，就讓晨光土司成為每天必備的朝氣來源，創造充滿質感而有朝氣的美好生活。
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