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2023/11/21,
中東

哈瑪斯領袖宣稱「即將達成休戰協議」，內容涵蓋加薩走廊救援、轉移傷患、囚犯交換

哈瑪斯領袖宣稱「即將達成休戰協議」，內容涵蓋加薩走廊救援、轉移傷患、囚犯交換
哈瑪斯領袖哈尼雅（圖）｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

哈瑪斯領袖哈尼雅今天表示，哈瑪斯與以色列即將達成休戰協議。以色列消息指出，至少50名人質會被釋放，不過仍有技術性問題待解決哈瑪斯政治局官員表示，休戰協議獲得所有巴勒斯坦抵抗軍隊一致同意，具體細節與結果將由卡達調解人員宣布。

哈瑪斯（Hamas）領導人哈尼雅（Ismail Haniyeh）今（21）日告訴《路透社》，哈瑪斯與以色列即將達成休戰協議。以色列電視台《12頻道》（Channel 12）援引以色列官員消息，稱協議即將達成，至少50名人質會被釋放。不過該名官員也強調，仍有技術性問題待解決。

休戰協議內容

哈瑪斯政治局高級官員里什克（Izzat al-Rishq）向《半島電視台》表示，休戰協議細節將在未來幾個小時公布。他透露，休戰協議重點包含休戰持續天數、安排救援卡車進入加薩走廊、將傷患轉移至他國治療，以及囚犯交換協議。

里什克表示，休戰協議獲得所有巴勒斯坦抵抗軍隊一致同意，具體細節與結果將由卡達調解人員宣布。里什克還稱，談判已持續數個星期，但一直遭到納坦雅胡拖延。

據悉，談判人員致力於促成協議，好讓哈瑪斯釋放240多名人質，其中大部分是以色列人。同時，也要求以色列監獄釋放包含婦女與兒童在內的巴勒斯坦人。

人質有望被釋放

近日即將達成人質協議的消息不斷傳出，美國總統拜登（Joe Biden）20日表示，他相信人質獲釋協議即將達成。而《路透社》16日報導，卡達調解人員積極尋求哈瑪斯和以色列達成50名人質交換的協議，以換取停火3天的條件。

此外，以色列駐美大使赫佐格（Michael Herzog）19日在《美國廣播公司》（ABC）節目《本週》（This Week）提及，他希望能「在未來幾天內」達成協議。卡達首相穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman Al Thani）也於同日表示，僅剩「非常小」的分歧點要處理。

不過，白宮副國家安全顧問范納（Jonathan Finer）19日接受《美國國家廣播公司》（NBC）節目《會晤新聞界》（Meet the Press）訪問時表示，「像這樣的敏感談判可能在最後一刻破裂，直到協議達成之前，沒有什麼是確定的。」

新聞來源

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：楊士範


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