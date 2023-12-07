《核戰倒數》：「瞪眼相對」是在服務甘迺迪兄弟的政治利益，就連中情局也錯了

文：麥可・達博思（Michael Dobbs）

瞪眼相對

十月廿四日，星期三，上午8:00（莫斯科下午3:00）

眼下正值嚴峻的國際危機，然而赫魯雪夫並不認為有必要和本國百姓直接溝通。他是最能和群眾打成一片的蘇聯領導人——不管是在玉米田裡漫步還是高舉拳頭揮舞，他都不介意有人拍下他的照片——不過相對而言他並不怎麼擔心公眾輿論。他不像甘迺迪需要面對期中選舉，也不像卡斯楚需要號召全國百姓團結一心抵抗入侵。

赫魯雪夫現在的要緊事就是表現得一如往常。他過去就用了不少心思對來訪的美國人友好。前一天晚上他和其他蘇聯高層，還隨同美國男低音海茵斯到莫斯科大劇院欣賞歌劇《伯里斯・戈杜諾夫》（Boris Godunov）；演出結束後赫魯雪夫還留下來跟聲樂家們喝了杯香檳。他最近的一位美國訪客，是西屋電氣總裁諾克斯（William E[dward] Knox, 1901–1978）。

諾克斯來到莫斯科，是為了尋求簽訂製造合約的可能。他對蘇聯幾乎一無所知，因此來到赫魯雪夫在克里姆林宮闊朗的辦公室，他居然還問了牆上掛的肖像畫是哪一位大鬍子的賢哲。「哦，那就是共產主義之父馬克思。」身為蘇聯共產黨中央委員會第一書記，赫魯雪夫頗感訝異。

諾克斯投宿的飯店就在克里姆林宮對面，前兩天夜裡，軍車的轟隆巨響還有照射進房內的探照燈強光束，就吵醒了這位西屋電氣的總裁。

「很難相信自己親眼所見，」他事後寫道，「紅場上滿滿的士兵、水手、戰車、裝甲運兵車、各種長度的飛彈（最長的至少有一百英尺）、吉普車、火砲等等，我簡直無法數清有多少！」直到第二天早上，他才知道原來夜間操演是為了排練每年十一月七日革命紀念日的閱兵典禮。

委託一位電氣公司總裁權充超級強國密使，確實是頗為古怪的選擇。諾克斯身上最重要的特質，就是他象徵了蘇聯認知中的美國統治階級。赫魯雪夫深受馬克思主義意識形態浸潤，他深信美國政府是由企業執行長營運，就像幕後給戲偶提線的操偶師。

因此，當得知有身分顯赫的資本家就在莫斯科，赫魯雪夫在一小時內就召喚這位諾克斯前來一晤。

赫魯雪夫想透過諾克斯給美國捎個口信，表達自己堅定不變的立場。他首次鬆口承認蘇聯在古巴部署了配備核子彈頭的彈道飛彈，但堅稱他們不過是出於「防禦」目的而已。

他繼續解釋，一切端視持有武器者的動機而定：「如果我像這樣拿手槍指著你是為了要攻擊你，那這把手槍就是攻擊性武器。可是如果我這樣做是為了要防止你射殺我，那這把槍就是防禦性武器，難道不是嗎？」他說他瞭解古巴人是「喜怒無常的民族」，這也是為什麼飛彈至今仍由蘇聯控制的原因。

口頭上證實古巴的確存在中程彈道飛彈後，赫魯雪夫接著又拐彎抹角暗示了短程巡弋飛彈。如果甘迺迪想知道蘇聯到底在古巴部署了哪些武器，其實他只要下令入侵，那他馬上就會得到答案。關塔那摩灣海軍基地「第一天就會灰飛煙滅」。

「我可沒有興趣毀滅世界，」赫魯雪夫跟諾克斯說，「不過如果你們要的是大家在地獄相見，我也悉聽尊便。」

赫魯雪夫接下來講述了一則自己很喜歡的軼事，是關於一個人生活陷入窘境，因此必須與他的山羊同住一室。儘管這個人討厭山羊的體味，但最後他也慢慢習以為常。赫魯雪夫說北約諸國如土耳其、希臘還有西班牙就像是山羊，而俄國人已經「跟山羊生活」很長一段時間了。現在美國人應該要試著習慣他們自己的山羊——古巴。

「你們不滿意牠，也不喜歡牠，但你們必須學習跟牠一起生活。」

十月廿四日，星期三，上午10:00

此刻的白宮，執行委員會的晨間會議一如往昔，以中情局局長麥孔的情資簡報開場。由於麥孔虔誠堅定的羅馬天主教信仰，還有他低沉單調的聲音說起話來頗有教皇致詞的調調，委員會的同僚都戲稱他的開場簡報是「飯前感恩禱告」。

根據最新情資，目前有廿二艘蘇聯船艦正朝古巴前進，其中幾艘疑似載運了飛彈。大部分的船艦一路上持續接收來自莫斯科的無線電緊急訊息，而所用電碼美軍無法破譯。

美國海軍的封鎖線是以古巴極東端為圓心，拉出一條半徑五百英里的圓弧；國防部長麥納瑪拉報告兩艘蘇聯船艦，「基莫夫斯克號」和「加加林號」，已經逼近封鎖線的邊界。而這兩艘船之間還部署了一艘潛水艇。海軍計畫用驅逐艦攔截基莫夫斯克號，同時從航空母艦上派遣反潛直升機，嘗試強迫護航的蘇聯潛水艇改道。

芬蘭製造的基莫夫斯克號最不尋常之處，在於其貨艙足足有九十八英尺長，原本這是為了載運木材而設計，不過現在非常適合用來載運飛彈。如果蘇聯船艦未能遵從美國海軍的指示，安德森上將在公布的交戰守則中業已授權摧毀。

「總統先生，我剛剛收到一張便條，」麥孔突然打斷會議，「我們剛剛接獲最新情資……目前在古巴水域發現的六艘蘇聯船艦——我還不清楚這是什麼意思——不是停止前進就是調頭了。」

會議桌周遭眾人喧嚷起來，也有人「呼」地鬆了一口氣，但是國務卿魯斯克即刻用一個問題震懾住任何意欲鬆懈的念頭。

「你說『古巴水域』是什麼意思？ 」

「迪恩，我現在還不清楚。」

甘迺迪則是詢問那些調頭的船艦，究竟是要進入還是要離開古巴水域。不過中情局局長自己也沒有答案。

麥孔步出會議室設法查明實情。「肯定別有用心。」此時魯斯克冷冰冰地嘟囔了一句，他的話引起了緊張的笑聲。