《中國斯坦》：北京正在歐亞大陸鋪一條新絲路，而且是人造纖維之路
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在中亞，習近平首度提出宏大的「一帶一路」倡議，打算建造通往西邊的新絲綢之路。要了解中國的新外交願景及其造成的後果，我們應該到歐亞大陸心臟地帶探究。
文：拉菲羅・龐圖奇（Raffaello Pantucci）、亞力山卓司・皮德森（Alexandros Petersen）
絲綢之路，或人造纖維之路？
在位於中國和哈薩克交界的霍爾果斯，一輛輛貨車滿載中國商品，沿著道路排列，等候中國和哈薩克的海關人員先後放行，好繼續橫貫歐亞大陸的行程。很多貨車要前往中亞的大型市場，像是多而多、巴拉寇卡（Barakholka）和卡拉蘇，有些則要前往歐洲。貨車擠過單一線道，卡在長長的等待車流中，在中國海關的陰影裡等待，全新的中國海關有多條線道，就閒置在隔壁。
這些道路平行延伸，連接正在擴建的鐵路網絡——遍布中亞地區，起於烏魯木齊宏偉的新火車站，接著緩緩穿越草原，抵達歐洲海岸。這片運輸網格是中國正在歐亞大陸各地鋪設的絲綢之路經濟帶的心臟，其中第一個中心和中繼點便位在中亞。
哈爾福德・麥金德談論中亞時，提出「大博奕」理論，說強權競相鬥爭，以主張自身擁有的影響力，而引用這番說法或許陳腔濫調。紙上談兵的戰略家和位居要津的空想家，長久以來老愛把中亞地區看作地緣政治棋盤，只是中亞領導者本身的戰略概念中心也是如此。
舊觀點是把中亞地區看成實質戰場，用於爭奪權力和控制權。舊時代的權力遊戲依舊在，不過如今是透過市場和道路及基礎建設的物流來連結，且正逐漸重新布線，目的地一概朝向中國，不再是莫斯科。若跟中亞高階官員或戰略思想家談，他們多談論多重向量的外交，認為自己是坐在駕駛座主導。然實地查看，光看中國經濟投資的廣度和深度，就知道完全不是這麼一回事。
中國在中亞打造並規畫一帶一路和絲綢之路經濟帶時，引用麥金德的思維到什麼程度，始終無法確定。王緝思起初寫作談論中國的「西進」時，曾呼應麥金德這位歷史地理學者。而且，稍早我們提過，二○一五年，駐倫敦聖詹姆士宮（Court of St James）的中國大使指出，麥金德曾告訴《金融時報》（Financial Times）的讀者，「要把新絲路當成機會，不是威脅」，此番言論深得中國的心，而中國大使亦在文章一開頭便直接引述麥金德的話。
他接著強調運輸網絡的重要性，引述另一名更近期的地緣戰略學家茲比格涅夫・布熱津斯基（Zbigniew Brzezinski）的觀點，他說，「運輸網絡無可避免地正在成形，勢必能夠更直接連接到歐亞大陸多數富饒以及東西兩端之地。」
根據中國駐英大使劉曉明的詮釋，這項計畫的核心，是為提升整個歐亞大陸的連結密度，並且建造基礎設施，促進共同繁榮。貨物流通的路線會決定這條新絲路的路線，大部分勢必會橫貫中亞，切過整個歐亞大陸。
進行研究期間，我們盡可能地沿著這些路線踏查。我們探訪了通往中亞的四個中國邊境哨站——每到任一站，都近距離觀看兩邊，不過我們從來沒有正式跨越邊界，因為需要簽證。我們搭車到遙遠的新疆邊界，並走偏遠的路線抵達中亞邊境，試著跟隨橫越這塊大陸的貨物，探索可以找到貨物的市場，跟在艱困的環境中努力餬口的商人聊天。
有些人很親切，有些人則指控我們是間諜，但就是沒有人覺得自己正參與這場大博奕——多數人只是試著討生活而已。但是，顯然，北京正在鋪築新的絲路，整個中亞地區正在發生巨大的改變，而他們無一不受到影響。
麥金德所喚起的浪漫神祕，人人都注意到了。二○一二年，在一趟中亞旅程的一開始，我們造訪烏魯木齊的新疆大學，抵達大學後，我們和幾名研究人員見面，這才驚訝地發現到，他們希望我們向學生演講。於是，我們便厚著臉皮，發表了冗長的演講，把麥金德和司馬遷融入現代的論述，聽眾聽得津津有味（即便必須透過翻譯）。
學生們反問了具體的問題，急欲了解美國對新絲路的看法，特別是當時的美國國務卿希拉蕊前一年正好在清奈談論到絲路，而這又意味著什麼。我們離開大學去探查這些路線後，令我們震驚的是，中國在中亞地區的活動竟然已有如此進展——美國的確談論過對新絲路的夢想，未想中國正在實現。
「絲路」一詞其實很晚才出現，由十九世紀早期內亞探險家、德國地理學會會長費迪南・馮・李希霍芬（Ferdinand von Richthofen）所創；費迪南的姪子便是惡名昭彰的第一次世界大戰德國飛行王牌曼佛雷德（Manfred von Richthofen），綽號「紅男爵」的他曾擊落最多敵軍戰鬥機。
費迪南也是瑞典探險家斯文・赫定（Sven Hedin）的教授，後者是第一批詳細規畫、探索大部分的中亞以及現代新疆與西藏的西方人之一。費迪南在自己生長的時代裡，最廣為人知的，大概是他為在外國的上海商會提供關於中國煤田的情報。甘肅原本有一座山脈，便以他的名字來命名，但是現已重新命名，而他以德文完成了許多嚴謹的地理學著作，至今仍未見翻譯。
他持續發揮影響力的遺產，在他所提出的見解裡，其中某些方面可說是數一數二毫無見地，那便是他認為貫穿歐亞大陸中心的路線網絡，從中國到歐洲、中東、俄羅斯、南亞，大多只用於絲綢貿易。向四面八方流通的貨物當然五花八門，從中國玉石，到印度香料和羅馬硬幣，應有盡有。文化和宗教多所融合，又兼容希臘文化、佛教、摩尼教等，族繁不及備載。黑死病也透過貿易網路傳播開來，或許是傳到西方，不是傳向東方。
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。