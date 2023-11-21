日本「大麻軟糖」易致噁吐抽搐，最快12/2列管，台人赴日購買、食用恐觸法

日本出手管制含類大麻成分軟糖，最快於12月起禁用

（中央社）日本相繼有民眾食用大阪一間公司製造的軟糖後身體不適送醫。日本政府昨（20）天表示，東京一間店鋪的軟糖被驗出含有與大麻成分類似的化合物，最快這週將該化合物列為指定藥物。

《日本放送協會》（NHK）、《每日新聞》報導，東京、大阪等地今（2023）年相繼有民眾食用一間大阪公司製造的軟糖後，身體不適送醫。

厚生勞動省的「麻藥取締部」人員，因此於17日進入東京、大阪等地的軟糖店展開調查，並於昨天進入位於大阪市內、製造與銷售軟糖的公司進行調查。

而日本厚生勞動大臣武見敬三昨天說明，根據日前的調查結果，東京都內1間店鋪裡販賣的軟糖，被檢驗出含有與大麻成分相似且未被管制的化合物HHCH（hexahydrocannabihexol）。

武見表示，最快在本週將該化合物列為指定藥物，最快於12月2日起禁止持有、使用、流通，同時考慮將其他類似化合物列為指定藥物，並呼籲民眾留意。

《讀賣電視台》報導，厚生勞動省已經對東京澀谷的軟糖店祭出停售禁令。

而這間製造及販賣軟糖的公司代表17日主張，商品未含違法成分，並稱食用軟糖過後身體不適的民眾，是因為「吃太多」。

外交部提醒：台人赴日購買食用恐觸法

（中央社）日本近日傳出多起案例，民眾食用「含類大麻成分軟糖」造成身體不適，外交部警示，日前也接獲旅日國人因食用該種軟糖，出現噁吐、抽搐及昏睡等不適症狀向駐處求救，呼籲民眾提高警覺。

台灣日本關係協會秘書長范振國今（21）天在例行記者會表示，近日在東京、大阪等地，相繼傳出多起日本民眾因食用「大麻軟糖」造成身體不適而緊急送醫情事，外交部收到駐日館處回報，也接獲相關案子的急難救助，駐處已即時協助當事人與家屬取得聯繫，並提供必要協助。

范振國表示，大阪某間食品公司自今年4月開始販售該種軟糖，標榜讓使用者產生如吸食大麻般的興奮和放鬆效果，因此在日本年輕族群間逐漸開始流行。該種軟糖外包裝標示有顯眼的HHCH字樣，HHCH是一種化合物名稱，為近似大麻的合成化合物，食用後會使人產生近似食用大麻的刺激性反應。

范振國指出，儘管HHCH目前在日本尚非管制性藥物，日本政府已發現事態嚴重，基於對人體健康的保障，日本政府也決定將HHCH列為管制性藥品，預計最快自12月2日起全面禁止持有、服用與販售含有HHCH之食品。

范振國提到，由於前往日本旅遊的台灣人眾多，外交部在此呼籲民眾赴日時，切勿購買或食用含有HHCH成分的糖果及食品，以免危害自身健康。

范振國說明，自12月2日開始，HHCH即可能列為管制性藥物，屆時持有或食用相關食品都可能觸犯日本法令規定而面臨刑責，在此特別籲請民眾注意。

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責任編輯：袁齊

核稿編輯：楊士範