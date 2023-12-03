《心癢》：羅琳完成了不可能的任務，她將關於人生的一切塞進整個《哈利波特》系列

文：達夫・麥當諾（Duff McDonald）

哈利波特的真實故事

他很慢很慢地站起身來，這時他感到比以往更加有活力，也更意識到自己活生生的身體。先前他為何不曾察覺到自己是多麼了不起的一個奇蹟，擁有大腦、神經和跳動的心臟？ ——《哈利波特：死神的聖物》

跳舞是這輩子最讓我膽怯的事情之一。我的意思，如果你非要看，我會跳，但那是我最害怕的事情。我很難自在地處於跳舞的當下時刻。

四歲時的M並不知道這個情況。（如今，她對我的舞技評價不高。）這些年來我們有一批用來跳舞的歌曲，當中脫穎而出的是史普林斯汀（Bruce Springsteen）二〇一二年專輯《落錘》（Wrecking Ball）裡的〈美國之地〉（“American Land”）。我們用這首歌來跳華爾滋，從公寓的一頭跳到另一頭，她在我的懷裡飛舞。當年她還是個小傢伙。大約在二〇一八年，我們讓〈美國之地〉退出曲目，因為她變得有點重，我老邁的手臂已經抱不動了。我們都害怕我很快就無法將她扛在肩上。

你知道當一個父親最棒的是什麼？是當你看著孩子的雙眼，你感覺到愛在你們之間流動。你能感受到類似於你與愛人之間的東西，但又不盡然相同。當你看著孩子的雙眼，你會看見創造的本身，你會看著他們眼中閃亮的光芒讚嘆：「真神奇，這個稱作生命的東西！」

M是我喜樂的源泉，加上我另一個喜樂的源泉喬伊，所以我總共有兩個喜樂源泉。她們陪伴著我，也喚醒了我。過去五十年來，無論我做了什麼，加總起來只成就了一件對的事：一種對於活著的覺知——完全地活在此時此刻。所以我當時做對了。

我們只不過是自我經驗的總和。就此觀點而言，我明白在我的大部分人生中，我一直在逃避自我，即使我始終都在場。我花費人生在讀波赫士，甚至花時間向喬伊「解釋」巴別塔圖書館是怎麼回事，一直以來，喬伊只是耐心地等我閉上嘴五秒鐘，好邀我進入現在，進入新冠疫情，還有清晰。因為「清晰」是一切意義所在。關於意識本質的清晰，它遠比我以前所知道的更加神奇和驚人地簡單，而我原以為它是很複雜的東西。

以往的我並非全然地活在當下，現在我是了。為什麼以前沒人告訴我，此刻已經包含了所有的好事？一切的好事！啊，等等，他們告訴過我，一而再，再而三地。如今我的無知使我謙卑，而我終於認知到的「可能性」使我振奮無比。

現在、現在、現在、現在、現在、現在、現在。

想像一下，如果再也沒有人懷疑自己，這世上會出現什麼樣的天堂？此刻我最重要的任務，是幫助M和她的大腦進入心流，我試著和她分享我所學到的一切，與其說是試圖告訴她有關「她父親」的故事，不如說，我告訴她那些正在發生的事。她很懂得傾聽，因為我們終於連結了起來，這是一種新鮮的感覺，而且很美妙！我知道她也能感覺到，因為她眼中閃爍的光芒說：「真神奇，這個稱作生命的東西！」

每當有人想起某件有趣的事，我們之間就會出現許多循環延伸的對話。喬伊也參與了一切，而且不只如此：喬伊既是一個母親，也是我沒能給與M的姊妹，她們會談論女孩家的事，秘而不宣地。待在羅克雷治的每一天，M和喬伊（有時加上我）經常散步到羅克雷治邊緣的藍灰沙岩採石場。「我們去岩棚那裡吧。」M說著，然後兩人就消失了。身為父母離異的獨生子女，M天生就有一種寂寞，但自從喬伊來了之後，她不再寂寞了，她擁有一個最好的朋友，她們兩個之間充滿了愛。

這真是神奇，這個稱作生命的東西。

我幫助M建構心智，我可以從她眼中看出感激。M是個快樂的孩子，也是個極具同理心的人，當我看著她，我就感受到魔法的存在。我的意思是，我覺得我的心臟快要爆炸了！一方面我們都想得到祝福，另一方面，魔法從虛無中召喚出許多事物——愛正是如此。換言之，愛就是魔法，或者說，魔法就是愛，總之兩者是同一件事。

另一方面，假象指的是不真實的東西，那些純粹複製於其他事物的東西並不全然真實。因為一旦沒有新的東西存在，就表示沒有東西會被創造出來，而如果沒有東西被創造，就不會有事情發生。如今，真相可以複製，而且沒人知道箇中的差別，因為每個人都被數字排擠掉了理解能力，也變得異常分心。

我年輕時想當個魔術師。我父親是個業餘魔術師，我想和他一樣，但最終我成為一名幻術家，寫著充滿別人想法的書，只是把它們包裝成我自己的——那可說是抄襲，純粹而簡單的抄襲。

我抄得最多的兩個人——史賓德和馬修．史都華——對此總是表現得相當和藹。事後回想，我能明白他們看得出來，當時我正在解決自己的課題，所以他們讓我採納他們大部分的想法作為我自己的想法。他們是真正的哲學家，具備了令我敬畏的才智，但此後我終於創造出我自己的東西，我知道這是真的，因為此刻它正在發生，持續在發生。我用我所打下的每一個字創造了它……

後來我終於明白，我唯一的工作就是陪M閱讀《哈利波特》，當時我完全沒想到這對我們的關係或我的人生會產生什麼影響。隨著二〇二〇年春天和夏天的到來，在M來訪前，我持續感受到要讀完手上《哈利波特》的壓力，這樣我們才能一起看週末的電影——我第一次看，而她已經看了一百萬次。

某種程度上，我對自己閱讀《哈利波特》系列的速度之慢感到焦慮，不是為了趕上電影，M可以等，所以，到底是為什麼？因為我的心進入了未來，在那裡，我假設如果我想寫完這本書，我必須讀完整個《哈利波特》系列。你知道我做了什麼？我關注著一件很棒的事，卻不知怎的使它糾纏於未來，最後這件事成了我的壓力來源。我們每分鐘都在對自己做這種事，而想避免的唯一辦法，就是保持警覺。