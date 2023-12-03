《心癢》：羅琳完成了不可能的任務，她將關於人生的一切塞進整個《哈利波特》系列
我們想讓你知道的是
本書展現一種打破框架的全新觀點，說明追求精準的源頭正是數字和量化的世界觀。當你花越多時間思考數字，你就越無法關注真實自我，從而忽略了人性、愛、美，以及存在等生命中具有重要意義的東西。「癢」乍看是個滑稽笨拙的用語，卻包含深刻的意義。當某件事情使你心癢，那是靈魂正在對你說話，請保持開放與自由，回應那些令你心念微動的習慣與嗜好，你將找回內心平靜，感受煥然的創造力，並體驗活著的意義。
文：達夫・麥當諾（Duff McDonald）
哈利波特的真實故事
他很慢很慢地站起身來，這時他感到比以往更加有活力，也更意識到自己活生生的身體。先前他為何不曾察覺到自己是多麼了不起的一個奇蹟，擁有大腦、神經和跳動的心臟？
——《哈利波特：死神的聖物》
跳舞是這輩子最讓我膽怯的事情之一。我的意思，如果你非要看，我會跳，但那是我最害怕的事情。我很難自在地處於跳舞的當下時刻。
四歲時的M並不知道這個情況。（如今，她對我的舞技評價不高。）這些年來我們有一批用來跳舞的歌曲，當中脫穎而出的是史普林斯汀（Bruce Springsteen）二〇一二年專輯《落錘》（Wrecking Ball）裡的〈美國之地〉（“American Land”）。我們用這首歌來跳華爾滋，從公寓的一頭跳到另一頭，她在我的懷裡飛舞。當年她還是個小傢伙。大約在二〇一八年，我們讓〈美國之地〉退出曲目，因為她變得有點重，我老邁的手臂已經抱不動了。我們都害怕我很快就無法將她扛在肩上。
你知道當一個父親最棒的是什麼？是當你看著孩子的雙眼，你感覺到愛在你們之間流動。你能感受到類似於你與愛人之間的東西，但又不盡然相同。當你看著孩子的雙眼，你會看見創造的本身，你會看著他們眼中閃亮的光芒讚嘆：「真神奇，這個稱作生命的東西！」
M是我喜樂的源泉，加上我另一個喜樂的源泉喬伊，所以我總共有兩個喜樂源泉。她們陪伴著我，也喚醒了我。過去五十年來，無論我做了什麼，加總起來只成就了一件對的事：一種對於活著的覺知——完全地活在此時此刻。所以我當時做對了。
我們只不過是自我經驗的總和。就此觀點而言，我明白在我的大部分人生中，我一直在逃避自我，即使我始終都在場。我花費人生在讀波赫士，甚至花時間向喬伊「解釋」巴別塔圖書館是怎麼回事，一直以來，喬伊只是耐心地等我閉上嘴五秒鐘，好邀我進入現在，進入新冠疫情，還有清晰。因為「清晰」是一切意義所在。關於意識本質的清晰，它遠比我以前所知道的更加神奇和驚人地簡單，而我原以為它是很複雜的東西。
以往的我並非全然地活在當下，現在我是了。為什麼以前沒人告訴我，此刻已經包含了所有的好事？一切的好事！啊，等等，他們告訴過我，一而再，再而三地。如今我的無知使我謙卑，而我終於認知到的「可能性」使我振奮無比。
現在、現在、現在、現在、現在、現在、現在。
想像一下，如果再也沒有人懷疑自己，這世上會出現什麼樣的天堂？此刻我最重要的任務，是幫助M和她的大腦進入心流，我試著和她分享我所學到的一切，與其說是試圖告訴她有關「她父親」的故事，不如說，我告訴她那些正在發生的事。她很懂得傾聽，因為我們終於連結了起來，這是一種新鮮的感覺，而且很美妙！我知道她也能感覺到，因為她眼中閃爍的光芒說：「真神奇，這個稱作生命的東西！」
每當有人想起某件有趣的事，我們之間就會出現許多循環延伸的對話。喬伊也參與了一切，而且不只如此：喬伊既是一個母親，也是我沒能給與M的姊妹，她們會談論女孩家的事，秘而不宣地。待在羅克雷治的每一天，M和喬伊（有時加上我）經常散步到羅克雷治邊緣的藍灰沙岩採石場。「我們去岩棚那裡吧。」M說著，然後兩人就消失了。身為父母離異的獨生子女，M天生就有一種寂寞，但自從喬伊來了之後，她不再寂寞了，她擁有一個最好的朋友，她們兩個之間充滿了愛。
這真是神奇，這個稱作生命的東西。
我幫助M建構心智，我可以從她眼中看出感激。M是個快樂的孩子，也是個極具同理心的人，當我看著她，我就感受到魔法的存在。我的意思是，我覺得我的心臟快要爆炸了！一方面我們都想得到祝福，另一方面，魔法從虛無中召喚出許多事物——愛正是如此。換言之，愛就是魔法，或者說，魔法就是愛，總之兩者是同一件事。
另一方面，假象指的是不真實的東西，那些純粹複製於其他事物的東西並不全然真實。因為一旦沒有新的東西存在，就表示沒有東西會被創造出來，而如果沒有東西被創造，就不會有事情發生。如今，真相可以複製，而且沒人知道箇中的差別，因為每個人都被數字排擠掉了理解能力，也變得異常分心。
我年輕時想當個魔術師。我父親是個業餘魔術師，我想和他一樣，但最終我成為一名幻術家，寫著充滿別人想法的書，只是把它們包裝成我自己的——那可說是抄襲，純粹而簡單的抄襲。
我抄得最多的兩個人——史賓德和馬修．史都華——對此總是表現得相當和藹。事後回想，我能明白他們看得出來，當時我正在解決自己的課題，所以他們讓我採納他們大部分的想法作為我自己的想法。他們是真正的哲學家，具備了令我敬畏的才智，但此後我終於創造出我自己的東西，我知道這是真的，因為此刻它正在發生，持續在發生。我用我所打下的每一個字創造了它……
後來我終於明白，我唯一的工作就是陪M閱讀《哈利波特》，當時我完全沒想到這對我們的關係或我的人生會產生什麼影響。隨著二〇二〇年春天和夏天的到來，在M來訪前，我持續感受到要讀完手上《哈利波特》的壓力，這樣我們才能一起看週末的電影——我第一次看，而她已經看了一百萬次。
某種程度上，我對自己閱讀《哈利波特》系列的速度之慢感到焦慮，不是為了趕上電影，M可以等，所以，到底是為什麼？因為我的心進入了未來，在那裡，我假設如果我想寫完這本書，我必須讀完整個《哈利波特》系列。你知道我做了什麼？我關注著一件很棒的事，卻不知怎的使它糾纏於未來，最後這件事成了我的壓力來源。我們每分鐘都在對自己做這種事，而想避免的唯一辦法，就是保持警覺。
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一圖看懂 太陽光電三大觀念釐清！2050淨零台灣為何要有太陽光電？
我們想讓你知道的是
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，本文將從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
隨著全球73個國家加入碳稅或ETS，碳定價已被證實是降低溫室氣體排放、減緩氣候變遷的有效手段。尤其台灣產業以外銷為導向，淨零減碳議題不僅是為環保，更關係到台灣企業的競爭力；若不積極面對挑戰，碳價成本將威脅台灣在國際市場上的地位，衝擊產業競爭力。因此，產業轉型發展綠電減排，已是不可不為的生存策略。
當全球綠電應用迅速發展，歐盟更早在2020年取得「最綠年」成果，再生能源佔總發電量的38%，甚至超越化石燃料佔比
為了應對淨零碳排的趨勢，台灣正積極推動再生能源。而太陽光電作為綠能發展的重要一環，經濟部能源局更研擬太陽光電能源用地白皮書，計畫將太陽光電用地需求納入國土規劃架構。然而，太陽光電作為新興能源，對社會大眾來說較為陌生，因此本文從環保、發電效能、經濟效益等三大面向，為讀者破除迷思，說明為何太陽光電會是綠電發展的必選正解。
觀念1：無毒可回收，汙染趨近零
「太陽光電板製造對環境有害？光電會有電磁波對人體影響？」其實，太陽能板結構簡單（主要由玻璃、鋁框和矽晶片組成），材料無毒且可回收，容易模組化又方便建置；目前政府已建立太陽光電模組回收機制，只要遵守環保法規製造太陽能板，幾乎不會排放汙染物。此外，光電發電設備主要由光電模組與變流器組成輸出直流電，不會產生高頻幅射；設備產生的磁場強度相當於一般家用電器如電腦，並沒有對人體產生電磁波危害的疑慮。
更無庸置疑，源源不絕的日照，讓太陽能成為最乾淨、最友善環境的能源之一，也是台灣綠能發展不可或缺的途徑。
觀念2：智慧電網與儲能，365天不斷電
「太陽光電無法提供穩定的能源供應？天氣不好的話，電力又告急？」其實，太陽光電已是是國家發展重點，隨著技術快速發展，勢必能應對高能耗需求，包括工業生產和大型機構的電力所需；例如台電已積極推動再生能源結合儲能，增建大甲溪光明發電廠計畫、協和燃氣機組改建計畫，以提升系統韌性與速度。透過智慧技術和儲能系統，太陽光電能夠提供穩定的能源供應，甚至有機會成為主要能源。
許多綠能產業正致力發展智慧管理、智慧電網和儲能技術，太陽光電也不例外。透過智慧管理，做到依照實際需求和天氣條件即時調整光電輸出，運用智慧電網提升能源分配的效率，藉由儲能系統在離峰時段儲電，於尖峰時段輸出能量，補足用電缺口，提升太陽光電系統的靈活度與應用效率。簡言之，無論天氣變化，只要建構完備的電力系統韌性，即可維持穩定供電。
觀念3：長遠投資，實現回本
「太陽光電設置和運維成本過高，無法回本？」我們都知道太陽光電源自取之不盡的太陽能，隨著太陽光電技術不斷進步，設施的建置和運維成本勢必逐步下降，並反映在電費上；換言之，太陽光電是一項必要的長遠投資，更是一個合理規劃即可預期回報的投資。
目前日本、歐美等國正積極發展農電共生、漁電共生，引導廢耕農地或廢棄魚塭重返耕耘或養殖，他國經驗也多次證明太陽能板有助於降低區域氣溫、幫助維護植被、避免土壤退化。
面對2030年實現產業淨零、2050年全國淨零的目標，地狹人稠的台灣更應該善用土地資源；我們需要思考的是如何再利用廢耕地，推動智慧農／漁業、實現農／漁電共生，並善用太陽光電系統特性，提升綠能佔比、土地與空間利用率、糧食生產效率，最大程度地發揮經濟效益，造就產業多贏。
發展太陽光電的路上或許會面臨許多挑戰，但永續目標在即、綠電趨勢不可逆，太陽光電已被證實是可利用的綠電來源，全民應具備綠能共識、理性討論，共同思考如何實踐環保選址、智慧管理及儲能系統，朝向長遠、穩健的太陽光電邁進，才能為淨零台灣鋪平道路，實現永續未來。
（經濟部能源署廣告）