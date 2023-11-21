玉山安永科技論壇 剖析再生能源趨勢 企業面臨的挑戰與資本策略

此次論壇，首先由國家發展委員會主委龔明鑫分享淨零時代的國家競爭力與產業前景布局。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍致詞表示，近年國際政治局勢動盪延伸出的能源危機，讓各國與企業開始反思能源系統的困境，為使能源多樣化，加上響應淨零碳排目標，不論是國際組織、國家與企業紛紛針對能源轉型有新興政策的制定與推動，並提高對於能源轉型的投資規模。在企業面對永續減碳的壓力之下，能源轉型勢在必行，需思考再生能源投資的可行性、風險評估對財務影響和挑戰，還有如何進行再生能源投資中找出因應的財務策略。

安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒分享在臺灣2050淨零轉型下，企業將面臨的挑戰與可能因應策略，其中包含ISSB永續揭露以及因應綠色產業鏈、碳權及碳稅政策、RE100承諾等逐步提高的再生能源需求。然而，現今再生能源在臺灣存在供不應求的潛在問題，僅依靠再生能源憑證或者台電小額綠電銷售計畫，可能仍無法完全滿足企業的需求。因此，企業如何依據自身的用電需求及模式，有效地評估自發自用、綠電轉供、其它等可能解決方案，進而優化其資本配置，將會是臺灣企業淨零轉型與永續發展的重要課題。

接著由GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨分享驅動淨零永續：企業適應與能源轉型。最後進行專題論壇，安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，與安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒、GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted 沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯進行對談，分享企業領導人該如何看待企業競爭力與能源轉型的關係，以及臺灣具有哪些優勢可以成為企業在達成能源轉型、再生能源目標的最佳地點。

Photo Credit : 安永聯合會計師事務所 安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲、Ørsted 沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯、安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍、國家發展委員會主委龔明鑫、玉山科技協會理事長童子賢、GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒。

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