東京新景點「麻布台Hills」11/24啟用，330公尺成為日本第一高樓
我們想讓你知道的是
麻布台Hills主要由3棟高樓以及較為低矮的花園廣場組成，低樓層建物的屋頂、面積6000平方公尺的中央廣場全為綠化空間，還設有果樹園與菜園，種植320種植物，總計有高達2.4公頃為綠地，是名符其實的「都市中的綠洲」。3棟高樓分別為森JP大廈，以及A、B兩棟住宅大樓。森JP大廈地上64層、高330公尺，是目前日本第一高樓。其中，低樓層均為商業設施、中段為辦公室，最高的數十樓層則為超高級住宅。
（中央社）歷經漫長開發計畫，位於日本東京都心的「麻布台Hills」將於11月24日揭幕，不僅有台灣人喜愛的% Arabica咖啡首度在東京展店，到明年2月底前更有《航海王》作者尾田榮一郎、《BLEACH死神》作者久保帶人的作品特展。
從1989年開啟討論、2016年提出都市計畫案，大約300名土地權利者與官、民、地方歷經35年，終於在虎之門與麻布台之間的地區完成約8.1公頃的再開發計畫，以「綠意與健康」（Green & Wellness）為主題，打造結合商業設施、飯店、住宅區、辦公空間、學校、醫療設施等複合設施，麻布台Hills將於24日揭幕。
麻布台Hills宣稱將與六本木Hills匹敵，從區域面積來看，麻布台Hills為8.1公頃，雖然小於六本木Hills的11.6公頃，但建築物樓地板面積卻超過六本木Hills，出租的辦公室面積、住戶數，以及綠化面積也遠超過六本木Hills。
麻布台Hills主要由3棟高樓以及較為低矮的花園廣場組成，低樓層建物的屋頂、面積6000平方公尺的中央廣場全為綠化空間，還設有果樹園與菜園，種植320種植物，總計有高達2.4公頃為綠地，是名符其實的「都市中的綠洲」。
3棟高樓分別為森JP大廈，以及A、B兩棟住宅大樓。森JP大廈地上64層、高330公尺，是目前日本第一高樓。其中，低樓層均為商業設施、中段為辦公室，最高的數十樓層則為超高級住宅。
森JP大廈有慶應大學附屬醫院的醫療中心與國際學校進駐，為了進駐企業打造休息室空間，還在33樓開設可以近距離欣賞東京鐵塔美景的餐廳Dining 33，由法餐名廚三國清三擔任製作人，不僅有專屬會員空間供企業接待客戶，外部人士也可以在此用餐，預料將成為老饕又一個朝聖地。
A住宅大樓有國際奢華酒店集團安縵的姐妹品牌「Janu東京」進駐，預定明年2月開業。飯店內有8家餐廳與溫水游泳池，客房數122間，許多房間可以近距離欣賞東京鐵塔絕美景觀，將為想體驗東京豪奢飯店的遊客增添新選擇。森JP大廈低層商場也有愛馬仕、迪奧、卡地亞、寶緹嘉等精品進駐，預計明年初陸續開業。
麻布台Hills的另一賣點是文化設施。在台場極具人氣的沈浸式博物館teamLab Borderless開幕1年吸引全世界來自160個國家、約230萬人次參觀，將於明年2月上旬轉移至麻布台Hills開幕。
中央廣場有奈良美智的「東京的森林之子」、曾根裕等世界級藝術家的作品展出。集英社也在麻布台Hills開設Manga-Art Heritage常設藝廊，從11月24日至明年2月29日將有尾田榮一郎與久保帶人的作品展出。
商業設施方面，麻布台Hills的全體店鋪多達150家，24日將有94家開幕，其餘將在明年陸續開始營業。
其中，連續7年獲得國際獎項的手工巧克力名店Minimal將在這裡開設分店，特別推出巧克力體驗套餐，以6種巧克力配上精選的酒與茶，盛放的陶製碗盤也是精挑細選。全店只有6個位置，每份套餐需要花上90分鐘細細品嚐，可以說是把「講究」做到了極致。
在京都起家的% Arabica咖啡也在此開設東京首家分店，除了咖啡也販售現場烘培的咖啡豆、輕食，以及水杯、布包、背包、鞋子等周邊商品，預料將成為台灣咖啡迷到訪東京，除了藍瓶咖啡之外的另一個必訪之地。
12月9日至25日，中央廣場還將舉辦耶誕市集，請來知名建築師重松象平操刀，將有使用多達2萬顆LED燈泡裝飾的耶誕樹，商場的知名餐廳也將在市集推出限定餐點與商品，將是今年冬天到東京旅遊的又一去處。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。