東京新景點「麻布台Hills」11/24啟用，330公尺成為日本第一高樓

（中央社）歷經漫長開發計畫，位於日本東京都心的「麻布台Hills」將於11月24日揭幕，不僅有台灣人喜愛的% Arabica咖啡首度在東京展店，到明年2月底前更有《航海王》作者尾田榮一郎、《BLEACH死神》作者久保帶人的作品特展。

從1989年開啟討論、2016年提出都市計畫案，大約300名土地權利者與官、民、地方歷經35年，終於在虎之門與麻布台之間的地區完成約8.1公頃的再開發計畫，以「綠意與健康」（Green & Wellness）為主題，打造結合商業設施、飯店、住宅區、辦公空間、學校、醫療設施等複合設施，麻布台Hills將於24日揭幕。

麻布台Hills宣稱將與六本木Hills匹敵，從區域面積來看，麻布台Hills為8.1公頃，雖然小於六本木Hills的11.6公頃，但建築物樓地板面積卻超過六本木Hills，出租的辦公室面積、住戶數，以及綠化面積也遠超過六本木Hills。

麻布台Hills主要由3棟高樓以及較為低矮的花園廣場組成，低樓層建物的屋頂、面積6000平方公尺的中央廣場全為綠化空間，還設有果樹園與菜園，種植320種植物，總計有高達2.4公頃為綠地，是名符其實的「都市中的綠洲」。

3棟高樓分別為森JP大廈，以及A、B兩棟住宅大樓。森JP大廈地上64層、高330公尺，是目前日本第一高樓。其中，低樓層均為商業設施、中段為辦公室，最高的數十樓層則為超高級住宅。

森JP大廈有慶應大學附屬醫院的醫療中心與國際學校進駐，為了進駐企業打造休息室空間，還在33樓開設可以近距離欣賞東京鐵塔美景的餐廳Dining 33，由法餐名廚三國清三擔任製作人，不僅有專屬會員空間供企業接待客戶，外部人士也可以在此用餐，預料將成為老饕又一個朝聖地。

A住宅大樓有國際奢華酒店集團安縵的姐妹品牌「Janu東京」進駐，預定明年2月開業。飯店內有8家餐廳與溫水游泳池，客房數122間，許多房間可以近距離欣賞東京鐵塔絕美景觀，將為想體驗東京豪奢飯店的遊客增添新選擇。森JP大廈低層商場也有愛馬仕、迪奧、卡地亞、寶緹嘉等精品進駐，預計明年初陸續開業。

麻布台Hills的另一賣點是文化設施。在台場極具人氣的沈浸式博物館teamLab Borderless開幕1年吸引全世界來自160個國家、約230萬人次參觀，將於明年2月上旬轉移至麻布台Hills開幕。

中央廣場有奈良美智的「東京的森林之子」、曾根裕等世界級藝術家的作品展出。集英社也在麻布台Hills開設Manga-Art Heritage常設藝廊，從11月24日至明年2月29日將有尾田榮一郎與久保帶人的作品展出。

商業設施方面，麻布台Hills的全體店鋪多達150家，24日將有94家開幕，其餘將在明年陸續開始營業。

其中，連續7年獲得國際獎項的手工巧克力名店Minimal將在這裡開設分店，特別推出巧克力體驗套餐，以6種巧克力配上精選的酒與茶，盛放的陶製碗盤也是精挑細選。全店只有6個位置，每份套餐需要花上90分鐘細細品嚐，可以說是把「講究」做到了極致。

Photo Credit: 中央社 麻布台Hills將於11月24日盛大揭幕，手工巧克力名店Minimal在此開設分店，特別推出巧克力體驗套餐，以6種巧克力配上精選的酒與茶，盛放的陶製碗盤也是精挑細選。中央社記者戴雅真東京攝 112年11月21日

在京都起家的% Arabica咖啡也在此開設東京首家分店，除了咖啡也販售現場烘培的咖啡豆、輕食，以及水杯、布包、背包、鞋子等周邊商品，預料將成為台灣咖啡迷到訪東京，除了藍瓶咖啡之外的另一個必訪之地。

Photo Credit: 中央社 麻布台Hills將於11月24日盛大揭幕，京都起家的% Arabica咖啡首度在東京展店。中央社記者戴雅真東京攝 112年11月21日

12月9日至25日，中央廣場還將舉辦耶誕市集，請來知名建築師重松象平操刀，將有使用多達2萬顆LED燈泡裝飾的耶誕樹，商場的知名餐廳也將在市集推出限定餐點與商品，將是今年冬天到東京旅遊的又一去處。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺