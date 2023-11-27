移工真的可怕嗎？（上）：移工困境顯示出台灣人的險惡

文：林廷宇（印尼新二代）

近幾個月來，移工議題相關的新聞連連，除了講述阮國非事件的紀錄片《九槍》在全台各電影院與學校上映外，隨著總統大選進入白熱化，台灣少子化、勞動法規趨於成熟所導致的缺工問題，更成為不少政治人物的攻防的焦點。

侯友宜與柯文哲亦紛紛提出放寬巴氏量表的政策，賴清德則提出要求上市櫃公司，上市櫃之前，應先讓政府審查最低工資，才得以在市場募集資金，以避免資方刻意雇用工資較為低廉的外籍移工，並保障本國人就業權利。

然而，很遺憾的是，三位候選人在提出政見的同時，卻多忽視了外籍移工的人權問題，如高昂的跨國仲介費、低落的勞動權利，以及在台灣的污名化問題，下述論之。

移工制度長怎麼樣？

台灣主要的移工相關規範落在《就業服務法》、《勞動基準法》等法規，倘若移工要進來台灣，消極條件為年滿16歲或20歲以上，實務上也多需透過人力仲介，才得以拿到簽證並來台工作。

在勞基法方面，移工多數適用勞基法，除轉換雇主規定相當嚴苛外，社福移工與境外聘雇漁工不適用最低工資（現況為兩萬元）、休假規定、強制納入勞保規範。

換言之，移工與本國人多享有最低基本工資、休假與健保待遇，並受到性別工作平等法的保障，但上述不適用及台灣實務困難之處（如休假），因此成為人權團體抗議資方侵犯移工人權的主戰場之一。

在雇主方面，情況較為複雜，以產業移工為例，資方的公司必須符合勞動部所規定的製造業（多為3K產業），才得以申請聘用外籍移工；家庭看護工則是被看護者必須取得特定身心障礙重度或極重度等級項目，又或是必須經過醫療院所評估結果符合政府要求，在申請上也具有一定難度。倘若移工失聯，雇主與仲介多半不須負連帶責任。

移工的困境，國際的制裁

根據農業部網站記載，2015年，台灣漁業被歐盟列入打擊IUU（Illegal, Unreported and Unregulated）漁業不合作國家警告黃牌名單，最終於2019年解禁，國際漁業貿易商得以放心採購台灣水產。

然而不到一年，美國將台灣遠洋漁業列入《童工及強迫勞動製品清單》，該清單中亦包含中國新疆綿，換言之，台灣遠洋漁獲的形象等同於中國新疆棉，導致台灣漁業再次受到重挫。

細究其中原因，報告中提及外籍漁工實際會遇到沒收身分證件、超時工作、環境惡劣、身心理暴力、苛扣勞動工資等強迫勞動事項，這些壓迫更導致「和春61號」案中，六名外籍船工殺死船長的悲劇發生。

即便事發過後，政府極力解決血汗海鮮問題，2022年台灣遠洋漁獲依舊被列入該清單（圖一）。

Photo Credit: 作者自製 移工相關國外政府報告，資料來源：報導者、美國國務院

仲介費使許多移工血本無歸

移工的仲介費，長期以來都是移工心中的痛，他們飄洋過海數千上萬里，只為尋求一個賺錢的工作機會，卻被不肖仲介剝削。根據勞動部發展署解釋，台灣人力仲介至多僅能向移工收取「服務費」，第一、二、三年以後，每月至多僅能收1800、1700、1500元新台幣。換言之，三年一聘的移工，仲介最多能收六萬元。

然而，從非營利組織《One-Forty》的報導可看見，實務上發生有許多移工在來台前，必須支付給母（外）國仲介公司高達約十萬元的仲介費用，並且無法可管（圖二）；來台後則又需要面對雇主的身心理虐待、台灣相關勞動法規的漠視，最終忍無可忍成為失聯移工比比皆是。

Photo Credit：作者自製 移工仲介費對象及金額統整，資料來源：全國法規資料庫、勞動部勞動力發展署、OneForty

移工人權，逐步推動，但力猶未逮

在2016年前，根據《就業服務法》第五十二條規定，外籍移工年滿三年應出國一日後始得再入國工作，換言之，移工每三年必須再被收一次母國仲介費，形同剝削。

而在2023年之前，移工購買微型電動二輪車、普通重型機車，必須經過雇主同意，換言之，移工除了勞動權益不如台灣人外，財產自由亦受到雇主的侵犯與控制。（圖三）

Photo Credit: 作者自製 移工相關人權規定鬆綁統整，資料來源：全國法規資料庫、公路總局

綜上所述，移工真的可怕嗎？不，移工來台，外要受到大眾的不理解，內要受到母國與台灣仲介的雙層剝削，更可能面臨雇主身心理的暴力而孤立無助。

但即便如此，他們仍舊盡其本分，賣命的工作，為了養活南洋的家人。就算真的忍受不了，為了自由而逃出地獄職場，他們多也不染黑這塊土地，而是沒沒無聞的在這裡定居下來，期盼有一天得以重見光日。

參考來源

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責任編輯：鍾宇筑

核稿編輯：翁世航