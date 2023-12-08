《老樣子》：西蒙波娃巨作《論老年》將老化的關懷，帶向開放、多元、平權的新世紀觀點
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我們應該如何看待「老化」？為何「老化」一事會成為古今諸多經典作品的主軸？「老」是否只有單一路徑、刻板想像與病痛的交纏？人類對生命本身有怎樣的想像與未來展望？本書依時序探索西方經典作品當中對「老化」的論述與想像，這些作品與作家對於時間、身體、記憶的書寫，是後世讀者藉以思索「老化」的重要途徑，引導我們回顧每個人自身終將面臨的課題：「如何面對生命中的老化」。
文：陳重仁
為何又老又窮又廢又不被需要？
西蒙・波娃第一個要挑戰的問題，便是「老為何會成為一個禁忌？」在西方社會中，死亡是一個經常受到討論的議題，但是老化卻是受到忽視的話題。西方社會只討論死亡，不討論老。甚至在創作中，死亡將生命轉化為命運，隱約還具有悲劇的美感，但老年則是不堪聞問，只是對生命的滑稽模仿。
長久以往的結果就是，西方社會對老年問題的蓄意忽視，而這樣的論點，又可以分成外在結構與內在認同兩個層面來討論。與《第二性》的架構相同，《論老年》同樣也分成二部，第一部從科學、社會、歷史的觀點來考察，也就是從外部的觀點來檢視老年。第二部則探究內心處境的角度，牽涉的層面偏向老年自我認同的問題。
在外在的社會結構上，受限於中產階級傳播的迷思與陳腔濫調，生產力成為衡量價值與貢獻的絕對標準，老年人無法生產也不事生產，因此不重要、不被需要，甚至可能被視為累贅。在人人皆有生產力且事事得以價值衡量的前提下，老年人沒有產值，成了社會的非我族類，因此必須忍受被社會區隔的漠視對待。波娃認為，老年人不應該是不被需要的負擔，對於老年的冷漠與麻木，正足以顯示西方文明的挫敗。
老化必然是生理層面的問題，但是社會因素在老化過程中扮演的角色，可能比生理條件來得更大，影響也更深遠。儘管老年與慢性疾病有極為明確的正相關，但是同樣年齡的身體狀況，則會因不同人而有很大的差異，有些人是從斜坡上緩步走下，但也有人是從上頭直接滾了下來。這些決定衰老的條件，例如工作、環境、情緒、生活習慣、生活水準等，都屬於社會條件的範疇。
儘管醫學的研發大幅延緩慢性疾病的侵蝕，明顯改善老年的生活品質，但醫療資源並非無價取得，經濟條件、社會地位、人際網絡、健康知識等條件，都會大大影響老後生活的品質。簡言之，知識水準愈高、經濟條件愈優渥、社會資源愈充沛、人際網絡愈綿密，生理狀況就會受到更完整的支持，衰退的幅度與速度，就可能比較緩慢，也就更有機率享受到健康且較有品質的老年。
老化的意義也必須對照不同時空背景，才有辦法產生較為精確的判讀。例如以同樣的收入來說，在貧窮社會中被當成有錢人的程度，在富裕的社會中卻可能會被視為窮人。此外，在時間軸上的移動也會造成意義判讀上的差距，不同的年代、不同的價值、不同的條件限制、不同的時空背景，會賦予老人不同的面貌。也就是說，每一個社會時空都具備獨特性，只有在社會脈絡重新定位之後，我們才能真正理解老年，為老年的意義找到明確定位。
波娃透過民族學的研究，考證許多部落與文化的老者形象與待遇。不同的社會文化價值觀差異極大，隨著時空背景轉換，老化的意義以及個人與群體的關係，都有不同的意義，不應該過於簡化。老人不一定都是亟欲拋棄的負擔，在不同的社會文化中，不同世代之間的關係不同，老化的意義也有所不同。此外，老人的他者寓意並不全然只是遭到排擠壓抑的次等地位，老人概括承接的負面意涵可能危害社會，也有可能對於社會關係發揮正向功能，具有極為複雜的多重性。
而這樣多元繁複的意義，並非老人自己爭取而來，而是他人所賦予的，是社會回應、對待老人的特有方式，也正反映出老人在特定社會結構下具有的意義。也因此，波娃在《論老年》中閱讀不同時期文學與文化創作的老人形象，包括《聖經》、中國經典、神話故事、古希臘的哲學與戲劇、古羅馬的哲學與詩作、中世紀的文學律法與圖像創作，一路研讀至二十世紀社會的安養院情況與退休金制度。關於老化的閱讀帶出漫長的人類文化史，也揭露社會階級對立與衝突下的歷史。
老年除了是源於社會結構的外在議題，同時也是內在認同的危機。理論上，我們每一天都在變老，但我們對於「自己在變老」這件事的認知，卻往往比不上他人對「我的老化」的觀察。原因是，我們不是單獨存在的個體，人類無法獨活，我們生存的意義也無法獨自存在。人類並不只為自己存有，也為他人存有，我們往往從他人回應我們的態度中建立自己的認同。
只不過，變老並非令人喜悅期待的過程。老年經常被視為常人之外的異類，因此在變老的過程中，即便過程緩慢，也經常會有自己正在成為另一種人的感受，認為在我們身上變老的其實是另一個人。
波娃引述紀德（André Paul Guillaume Gide，1869-1951年）的話，他在日記中提到「要是我不常提醒自己我的年紀，我還不太能夠感覺到，我已經65歲了，我還是很難說服我自己已經來到這個年紀了」。數年之後，紀德又寫道：「我不太感覺得到我的年紀，儘管我時刻都在提醒自己，我可憐的老頭子，你已經過了73歲囉，可是我還是無法說服自己，我已經到了這個年紀」。
紀德的說法呼應波娃的論點，老年屬於無法成為真實的範疇，老年代表我們無法體認的處境，老年甚至不是自我，無法在日復一日的生活中認知，必須要在一定的距離之外，才能觀察感受。
這個觀點受到沙特（JeanPaul Sartre，1905-1980年）很大的影響，沙特所謂的「為他存有」，是指意識到別人在觀看我們，而這樣的察覺也是一種存在。我們的自我認知是主體存在的關鍵，但在此同時，我們也因他人的注視而成了客體，成為被他者化的自己。我們意識到他人將主觀意識轉嫁到我們身上，可能因此產生不自在、不安、失去自由的感受。
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指引台灣邁向2050淨零轉型之路，玉山安永科技論壇剖析企業投資再生能源及財務策略計畫
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減碳淨零時代，公司面臨的最新挑戰，就是該如何轉型成為綠色企業，這不僅牽涉企業的減碳藍圖，更需要滾動式調整財務策略，因應日後可能面臨的能源風險及成本議題。
安永聯合會計師事務所與台灣玉山科技協會共同舉辦「玉山安永科技論壇：淨零時代的國家競爭力與企業能源策略規劃」，邀請產官學界專家的深度探討，共同尋求台灣永續成長的下一波契機。
台灣經濟以外貿為大宗，能源轉型勢在必行
台灣玉山科技協會理事長童子賢首先指出，台灣2022年GDP達7,626.7億美元，同年我國對外貿易總額9,071.2億美元，意謂台灣高度依賴進出口貿易作為經濟成長引擎。面對歐盟CBAM、美國CCA碳關稅的衝擊，攸關台灣產業的國際競爭力，因此必須針對產業的能源策略做縝密規劃，在淨零減碳的路上，期許台灣成為各國學習的優等生。
事實上，碳排放與地球暖化的關聯性，最早回溯1970年代就有學者進行研究，但近五、六年因異常氣候造成大規模災難，促使全球各國、企業、乃至於個人，對減碳議題更為關注。安永諮詢服務股份有限公司總經理張騰龍表示：「淨零碳排不只是口號，絕對是需要落地。特別是台灣在2023年一月通過《氣候變遷因應法》，證明能源轉型勢在必行，企業須思考再生能源的投資可行性，以及對企業財務的風險影響並及時擬定因應之道。」
針對目前國際減碳現況，台灣淨零路徑有哪些明確指引？國家發展委員會主委龔明鑫分享，全球目前有151國家宣示淨零排放目標，以及越來越多國際大廠宣示，2050將使用100%再生能源。台灣方面，從2021開始有目標宣示，一路經歷2050淨零排放路徑及策略制定，接著推出12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫，再到2023年法案三讀通過，代表台灣淨零的里程碑，正式邁向法制化施行。
龔明鑫接著提及幾個關鍵數據，預估到2030年前政府將編列近9000萬預算，打造四大供應鏈：光電、風電、電動車、儲能等產業生態系，帶動民間4兆投資，預估可創造5.9兆產值及55萬個就業機會。另外，台灣發展再生能源將主力聚焦在太陽能、風電、氫能、碳捕捉封存技術（CCUS）這幾項重點項目，可望降低台灣的能源進口依賴度，目標要從2021年97.4%，下調到2050的50%以下。
淨零與永續畫上等號，企業如何因應挑戰調整資本策略
台灣12項淨零轉型關鍵戰略行動計畫當中，有一項計畫是「發展綠色金融」，顯見金融與淨零的密切關係，運用融資及金融工具，引導企業落實碳盤查並制定減碳目標及策略。安永財務管理諮詢服務股份有限公司執行總監馮熾煒就提到，全球淨零趨勢與企業永續策略緊密相連，在此脈絡下，金管會宣布2026年資本額達到新台幣100億元以上之上市櫃公司，必須接軌IFRS（國際財務報導準則）永續揭露準則藍圖。
「這項主管機關要求，代表台灣企業未來要定期向投資人揭露永續報告，透過國際通用標準方法來比較永續相關資訊，同時也避免可能漂綠的情事。」馮熾煒表示，為了達到淨零減碳，越來越多企業選擇購買綠電做為最終解決方案，也可從源頭的角度同步解決碳稅的問題，而目前台灣取得綠電途徑的可行方法，主要以「綠電直供、綠電轉供、再生能源憑證」三種方式為主。
對此，馮熾煒提到，企業可依據自身用電模式，以及未來綠電用量期程，設計出不同綠電採購的方案來評估潛在效益及風險，並進一步優化資本配置，制定出企業中長程且高可行性的淨零減碳計畫。
企業擬訂永續策略，不可忽視財務永續
本次論壇最後的座談環節，由安永聯合會計師事務所氣候變遷、永續發展與ESG諮詢服務負責人暨執業會計師曾于哲擔任主持人，邀請馮熾煒及兩家業界代表：GE Vernova政府暨公共事務總監王珮馨、Ørsted沃旭能源亞太區資產管理總監楊雅雯，一同分享彼此觀點及作法。
首先曾于哲提到服務企業客戶過程，觀察到永續投資趨勢的三大面向。第一，減碳不再是單打獨鬥，勢必讓供應鏈夥伴願意買單，而且搭配不同解方來執行計畫；其二，企業董事會盤點高層次的淨零願景，相關資本支出計畫必須有配套的具體方案；第三，全台金融機構分行與企業做融資貸款業務時，相當關注企業的淨零進度，若不做轉型，未來勢必拿不到最多訂單。
由此觀之，企業展開永續轉型過程，財務議題是重中之重。企業代表又是如何從財務角度，協助策略有效執行？王珮馨指出，GE身為設備商，除了把碳盤查的範疇一、二、三的每個減碳路徑擬定出來，同時財務長及執行長也積極與各地政府對話，搭配當地獎勵措施政策，幫助企業淨零轉型過程獲得更充沛的資本挹注。
楊雅雯對此議題回應，目前台灣除了自發自用綠電，大部分採用「電證合一」綠電購買模式，也就是將綠電跟憑證綁定採購，因此建議財務長盤點自身企業的用電量，藉此掌握不同再生能源方案的實際成本，協助公司擬定適切的購電策略。馮熾煒也補充，未來綠能與傳統能源的成本會在某個時間點發生黃金交叉，建議財務長持續掌握能源成本趨勢，協助企業達到能源轉型的最終目標。
最後，曾于哲再次強調，「擁抱再生能源實現企業永續成長」的重要性。企業未來談生意的過程，若期待不需再費心思關注再生能源的挑戰，相關做法包含從源頭減量及實際的財務計畫，安永會持續協助企業邁向永續之路，根據具體計畫來逐步執行，確保企業擁有永續成長的競爭力。