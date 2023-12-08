《老樣子》：西蒙波娃巨作《論老年》將老化的關懷，帶向開放、多元、平權的新世紀觀點

文：陳重仁

為何又老又窮又廢又不被需要？

西蒙・波娃第一個要挑戰的問題，便是「老為何會成為一個禁忌？」在西方社會中，死亡是一個經常受到討論的議題，但是老化卻是受到忽視的話題。西方社會只討論死亡，不討論老。甚至在創作中，死亡將生命轉化為命運，隱約還具有悲劇的美感，但老年則是不堪聞問，只是對生命的滑稽模仿。

長久以往的結果就是，西方社會對老年問題的蓄意忽視，而這樣的論點，又可以分成外在結構與內在認同兩個層面來討論。與《第二性》的架構相同，《論老年》同樣也分成二部，第一部從科學、社會、歷史的觀點來考察，也就是從外部的觀點來檢視老年。第二部則探究內心處境的角度，牽涉的層面偏向老年自我認同的問題。

在外在的社會結構上，受限於中產階級傳播的迷思與陳腔濫調，生產力成為衡量價值與貢獻的絕對標準，老年人無法生產也不事生產，因此不重要、不被需要，甚至可能被視為累贅。在人人皆有生產力且事事得以價值衡量的前提下，老年人沒有產值，成了社會的非我族類，因此必須忍受被社會區隔的漠視對待。波娃認為，老年人不應該是不被需要的負擔，對於老年的冷漠與麻木，正足以顯示西方文明的挫敗。

老化必然是生理層面的問題，但是社會因素在老化過程中扮演的角色，可能比生理條件來得更大，影響也更深遠。儘管老年與慢性疾病有極為明確的正相關，但是同樣年齡的身體狀況，則會因不同人而有很大的差異，有些人是從斜坡上緩步走下，但也有人是從上頭直接滾了下來。這些決定衰老的條件，例如工作、環境、情緒、生活習慣、生活水準等，都屬於社會條件的範疇。

儘管醫學的研發大幅延緩慢性疾病的侵蝕，明顯改善老年的生活品質，但醫療資源並非無價取得，經濟條件、社會地位、人際網絡、健康知識等條件，都會大大影響老後生活的品質。簡言之，知識水準愈高、經濟條件愈優渥、社會資源愈充沛、人際網絡愈綿密，生理狀況就會受到更完整的支持，衰退的幅度與速度，就可能比較緩慢，也就更有機率享受到健康且較有品質的老年。

老化的意義也必須對照不同時空背景，才有辦法產生較為精確的判讀。例如以同樣的收入來說，在貧窮社會中被當成有錢人的程度，在富裕的社會中卻可能會被視為窮人。此外，在時間軸上的移動也會造成意義判讀上的差距，不同的年代、不同的價值、不同的條件限制、不同的時空背景，會賦予老人不同的面貌。也就是說，每一個社會時空都具備獨特性，只有在社會脈絡重新定位之後，我們才能真正理解老年，為老年的意義找到明確定位。

波娃透過民族學的研究，考證許多部落與文化的老者形象與待遇。不同的社會文化價值觀差異極大，隨著時空背景轉換，老化的意義以及個人與群體的關係，都有不同的意義，不應該過於簡化。老人不一定都是亟欲拋棄的負擔，在不同的社會文化中，不同世代之間的關係不同，老化的意義也有所不同。此外，老人的他者寓意並不全然只是遭到排擠壓抑的次等地位，老人概括承接的負面意涵可能危害社會，也有可能對於社會關係發揮正向功能，具有極為複雜的多重性。

而這樣多元繁複的意義，並非老人自己爭取而來，而是他人所賦予的，是社會回應、對待老人的特有方式，也正反映出老人在特定社會結構下具有的意義。也因此，波娃在《論老年》中閱讀不同時期文學與文化創作的老人形象，包括《聖經》、中國經典、神話故事、古希臘的哲學與戲劇、古羅馬的哲學與詩作、中世紀的文學律法與圖像創作，一路研讀至二十世紀社會的安養院情況與退休金制度。關於老化的閱讀帶出漫長的人類文化史，也揭露社會階級對立與衝突下的歷史。

老年除了是源於社會結構的外在議題，同時也是內在認同的危機。理論上，我們每一天都在變老，但我們對於「自己在變老」這件事的認知，卻往往比不上他人對「我的老化」的觀察。原因是，我們不是單獨存在的個體，人類無法獨活，我們生存的意義也無法獨自存在。人類並不只為自己存有，也為他人存有，我們往往從他人回應我們的態度中建立自己的認同。

只不過，變老並非令人喜悅期待的過程。老年經常被視為常人之外的異類，因此在變老的過程中，即便過程緩慢，也經常會有自己正在成為另一種人的感受，認為在我們身上變老的其實是另一個人。

波娃引述紀德（André Paul Guillaume Gide，1869-1951年）的話，他在日記中提到「要是我不常提醒自己我的年紀，我還不太能夠感覺到，我已經65歲了，我還是很難說服我自己已經來到這個年紀了」。數年之後，紀德又寫道：「我不太感覺得到我的年紀，儘管我時刻都在提醒自己，我可憐的老頭子，你已經過了73歲囉，可是我還是無法說服自己，我已經到了這個年紀」。

紀德的說法呼應波娃的論點，老年屬於無法成為真實的範疇，老年代表我們無法體認的處境，老年甚至不是自我，無法在日復一日的生活中認知，必須要在一定的距離之外，才能觀察感受。

這個觀點受到沙特（Jean­Paul Sartre，1905-1980年）很大的影響，沙特所謂的「為他存有」，是指意識到別人在觀看我們，而這樣的察覺也是一種存在。我們的自我認知是主體存在的關鍵，但在此同時，我們也因他人的注視而成了客體，成為被他者化的自己。我們意識到他人將主觀意識轉嫁到我們身上，可能因此產生不自在、不安、失去自由的感受。