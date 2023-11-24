降低出示文件時的尷尬感：現行法律如何不讓被收養者受到二次創傷？

文：楊豐榮（27歲的室內設計師和YouTuber）

自2011年實施《兒童及少年福利與權益保障法》以來，台灣收養制度經歷了重大的變革，規定近親及繼親收養以外的情況，皆需由收養媒合機構進行收出養，禁止私下收養及指名收養，加強了對收養條件及收養家庭教育的規範。

在相關法律實施後，對於新制度的建立相對完善，但政府是否有想到在法律公布實施前，就已經進行收養的家庭，並確保其收養家庭有足夠的能力告知小孩是被收養的事實呢？

戶籍謄本和戶籍謄本的紀錄

對於在該法律實施前進行收養的家庭，很多父母面臨著一種難以啟齒、不知如何開口告知自家小孩為被收養之困擾。隨著小孩長大，面臨工作需求或遷戶籍等情境，才可能透過向政府機構申請戶籍謄本、戶口名簿得知，從出生別、記事等資料揭示了他們被收養的身世。

從政府的角度來看，雖然自2011年制定相關法律後，收養媒合機構對於目前有意進行收養之家庭進行了系統化的教育，但對於如何讓收養媒合機構接觸到過去未接受此教育之家庭其實是相對困難的。

目前，假如過去並不知道自身是為被收養者，會發現自己是被收養的狀況有兩種，一是當事者想知道自己的出生時間，去戶政事務所調閱其出生證明，而出生證明文件為生母在醫院生下孩子的資料，這類文件通常保存了當時的狀況，會顯示其生母姓名，而政府人員在看到該文件之明細時，部分會詢問當事者是否知道該事件，給予當事者心靈緩和空間。

當然該文件因需確保其準確性，證明其出生時間以及該文件為醫院留存檔案，正常狀況不需公布給第三者得知，維持現狀並無不可。

另一種方式是向戶政事務所調閱資料時發現，因戶籍謄本資料之特性及用途，戶籍謄本上仍會顯示原生父母之姓名及將其與養父母姓名同列，而戶口名簿上雖不會直接出現原生父母之姓名，但出生別資料卻會顯示其生母所生之胎數——如「四男」——這會使過去以為自己是獨生子女的人，會對其出生別數量產生誤會，而造成其身分混淆。

在此狀況下，父母很可能在溝通過程中產生新的謊言，這也顯示政府在處理被收養小孩的身份資訊上有可以改善的空間。

政府處理敏感資訊時，應更細緻考慮當事者的感受

在法律要求下，被收養者無法在政府機關調閱原生父母之資料，這不僅讓當事者難以確定對方是否仍在世，也剝奪了其追求自身了解歸屬之權益，而政府若不允許當事人查閱原生父母的資料，為何還要在戶籍謄本中公開原生父母的姓名和記事？

然而，在戶口名簿及戶籍謄本目前都無法省略這些資訊的請況下，當工作需要戶籍謄本或戶口名簿等資料時，這將導致當事者除了需非自願公開其資訊，且在面對公司人資詢問時，將無法適當回答其問題，這除了讓當事者需獨自面對其自我認同上的質疑，同時也可能讓其在工作場域上遭受歧視或是議論，求助無門。

對此，政府一方面應思考是否有辦法提供當事者心理諮商服務，或是提供更多元的社會服務機構來接住當事者，這有助於當事者理解自身所發生之狀況，了解過去為何被收養和如未被收養的狀況將為何，這些過程將有助其面對外在壓力及收養家庭。

此外，對於過去的收養家庭而言，面對小孩對其身分的質疑是一項挑戰，缺乏正式的訓練將使家長難以適當的角度向小孩解釋身分認同的問題，往往導致家長對此避而不談，進而導致多數當事者為自行發現被收養之事實。要如何讓這些家長有管道，可以接受相關教育訓練，是政府可以思考及施行相關補救措施之處。

筆者認為，雖然現行法律上對戶籍謄本、戶口名簿，有呈現原生父母及養父母之必要性，但是否可以提供一個選項，讓被收養者可以自主隱藏這些資料，根據個人需求決定是否願意呈現。這不僅讓當事者有機會更了解過去的狀況，也可以降低出示文件時的尷尬感，而這僅需政府在系統上進行微調即可實現。

筆者認為，政府在處理這類個人敏感資訊時，應更細緻考慮當事者的感受，並以人性化的方式來應對這些情境，才不會讓當事者受到二次創傷。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航