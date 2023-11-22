民眾黨不分區名單出爐：黃珊珊列第1、黃國昌第2，預估可拿下8席

（中央社）民眾黨今（22）日公布不分區立委名單，由競選總幹事黃珊珊、前立委黃國昌分列1、2名打頭陣，柯辦發言人陳智菡排第19名。外界關注鴻海創辦人郭台銘有沒有推薦人選，但民眾黨主席柯文哲表示，雖有邀請但郭台銘說不用。

民眾黨今天公布不分區立委名單，包含柯辦核心幕僚、新住民、藥師、學者、媒體人都入列，柯文哲表示，民眾黨不分區採2年任期制，因為小黨位置不多，需更多機會磨練更多人。

根據民眾黨不分區提供名單，第1到10名分別為黃珊珊、黃國昌、代理孕母合法化推動人陳昭姿、戰國策傳播集團董事長吳春城、台灣新住民黨黨主席麥玉珍、民眾黨台北黨部主委林國成、藥師公會全聯會秘書長林憶君、媒體人張啟楷、東吳大學政治系教授劉書彬、資策會軟體研究院副院長洪毓祥。

不分區第11到16名為中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學社會科學院院長王安祥、台北護理健康大學通識教育中心教授邱慧洳、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀、前立委許忠信。

民眾黨內討論不分區任期改為2年，黨內預估明年大選不分區可達8席，若適用「2年條款」，預計前16名都可能擔任或遞補立委，柯辦發言人陳智菡則名列第19名，在預估的安全名單外。

黃珊珊指出，她到立院第一件事情就是司法改革、居住正義、財政紀律和公開透明，一定會在民眾黨立院黨團展現價值跟信念。

黃國昌表示，他抱持戒慎恐懼心情站在記者會現場，進入立院主要目的，是為在國會中打造強而有力的監督部隊，要持續推動沒有完成的國會改革，而不是讓國會淪為執政團隊的護航大隊。

媒體詢問，傳出中央委員對不分區人選排序有意見，如何消除雜音。柯文哲回應，他有看到臉書上抱怨原因是「黨員太少」，但他認為替國家推舉人才、對國家有用，不是要對黨有功勞。

柯文哲說明，如果一個人決定或許有問題，但不分區是經選決會決定，若非得經黨代表核准才能通過的話，實務上恐有困難。

談及民進黨近日批評，黃國昌表示，感謝民進黨對他的厚愛，他重回政治場域後，沒想到執政黨對他個人發5、6篇新聞稿。他認為，政治人物參與公共事務，有價值和信念，為了共同目標求同存異、攜手合作，這才是成熟的民主政治。

黃國昌強調，他相信民眾黨不會是一個「不管幹了什麼爛事，都要全黨挺一人」的政黨，至於其他公共政策討論，還是要秉持事實基礎才比較健康。

柯文哲表示，他跟黃國昌討論過，「如果以後意見不一樣怎麼辦？」他認為「不一樣就不一樣，不然怎麼辦？又不是一言堂」，他非常反對政黨甲級動員，在立法院表決舉牌，民眾黨從來不搞甲級動員。

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