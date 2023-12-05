《安養信託（實例篇）》：現金、有價證券、不動產，可否放在同一個安養信託契約中？
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本書教你如何活到人生的最後一刻，都有錢可用。邁入中高齡階段，你一定要做到的「老後財富自主」，輕鬆規畫你的長壽人生，妥善規畫退休金流，養錢防老。
文：李雪雯
有關「信託規劃」的Q&A
有關訂定安養信託合約，各家銀行多半會考慮自己的作業流程等條件，在契約內容上做些取捨。故而建議大家不妨發揮「貨比三家」的精神，事前多做預防避免吃虧或事後頻生糾紛……。
在想好以上信託規劃的重點之後，由於現在可以從事信託業務的信託業者，有非常多家銀行及券商。據了解，信託公會為服務會員，委請外部專家訂定了安養信託等合約範本供業者參考。只是各家銀行會考慮自己的作業流程等條件，在契約內容上做一些取捨。因此實際上，每一家信託業者的契約內容，可能還是有一些差異。
所以，個人建議想要成立信託的讀者，發揮「貨比三家」的精神，多問幾家信託業者，收集他們所承作的信託業務內容及制式化契約內容，並且最好問信託業者以下幾個問題：
Q1. 現金、有價證券、不動產，可否放在同一個安養信託契約中？
一般來說，標準化契約可能只受理金錢，不受理其他類型的財產。以國泰世華銀行為例，就有兩種標準化契約。其中一種只受理「金錢」的契約，開辦費只要3,000、5,000元，詳情請見（圖1-2-1）。
至於另外一種標準化契約，則是除了現金之外，也可以把股票、不動產，或是「同一受益人」的保險給付，全都納入同一張契約之中。但是，光簽約費，就可能是2-2.5萬元起跳。至於信託管理費，則會依「信託資產」種類而定，且通常也會設定「每月最低信託管理費」的門檻。以「金錢信託」為例，每月信託管理費最低是500元，股票及不動產的則是最低1,000元。
目前市場上，雖然聽聞有3、4家銀行，能夠允許在一張信託契約中，把所有不同類型的資產納入（但台幣及外幣資產，仍必須分開設立）。而就個人所收集到的資料，三信商銀（包括台幣及外幣的金錢、保險金及不動產）、台北富邦（金錢、保險金、有價證券，但只限國內股票及在證交所上市的ETF）、兆豐（金錢、保險金、有價證券）、永豐（金錢、保險金、受託銀行特定金錢信託投資國內外基金贖回款，以及其他經雙方同意的信託財產）、國泰世華（金錢、保險金、有價證券及不動產）、遠東商銀（金錢、保險金、有價證券及不動產）及第一銀行（金錢、保險金、有價證券及不動產）7家銀行，可以在同一張契約中，收取金錢及保險金以外的資產，值得資產較為多元的民眾參考。
其餘絕大多數受託銀行，所推出的制式化安養信託契約，就只有接受現金（也就是「金錢信託」）而已，頂多是把「保險理賠金」也納入（嚴格來說，保險金信託也是一種金錢信託）。
如果委託人想要交付其他信託資產，像是不動產或有價證券（例如股票、基金、ETF），則必須依不同的資產類別，分別與受託銀行簽立契約，例如「所有保險金」成立一張安養信託契約、「不動產」安養信託一張、「個人金錢」安養信託一張……。
可以「All-in-one」的信託契約好處是：業者方便進行整體性的信託資產規劃，且信託收費是按契約張數來計算的。看到這裡，也許讀者會問：是否一定要找「可以將所有不同類型資產，納入同一張信託契約」的銀行？答案也未必。因為，優先選擇這種「All-in-one契約」的大前提最好是：客戶「同時擁有非常豐富、多元的資產」。
其理由為：同時可納入多元資產的信託契約，全都是客製化契約，在開辦費及信託管理費上，本來就會視信託需求及資產多樣性等來「定價」。也就是說，可以同時納入多元資產的信託契約，就算是制式化契約，其簽約費雖比只收單一資產的要高一些。但是，會有可能比分別成立不同信託的費用要低些。當然，有些銀行雖然分拆為不同種類的信託，但如果一次跟銀行洽談，有時是可以在費用上，爭取到一些折扣的。
特別是如果資產全都是現金，且需求非常簡單的民眾，直接選制式化的信託契約，相關費用（開辦費及信託管理費）本就會比較低廉些。所以個人建議想要成立信託的民眾，最好多問問幾家，經過綜合性的考量後，再做最後的決定。
Q2. 該契約是標準化（制式化）契約嗎？安養信託的資金運用是「特定」？還是「指定」？
這一點之所以重要的理由之一是：「制式化」契約的相關費用（開辦費及信託管理費），會比由信託人員與客戶「一對一」服務的「客製化」契約要便宜許多。
當然，凡事有優點，必有其缺點。由於標準化契約，限縮了信託業者所提供的服務內容，假設客戶想要額外增加一些給付項目，業者就會依增加的情形，酌收「修約費」（少數修改可能是免費的）。
民眾除了注意「制式化」或「客製化」契約之外，還要特別區分所成立的這張安養信託，是屬於「特定單獨管理運用管理」？還是「指定單獨運用管理」？其原因就在於：它將決定委託人的信託財產（主要是金錢部分），該如何運用（投資）？相關詳細解說，請見本書「2.1自益或他益？–金錢型安養信託」一章。
一般說來，只要是標準化契約，在投資部分就會有一些限制。例如只能放定存？或是還能買基金？或甚至可以買台股股票、國外債券、ETF？或是因為投資國外商品，需要信託外幣？所以，當運用面不同時，契約內容就會有所不同。
除了「資金運用（投資）」方面的差異外，「標準化」及「客製化」契約還有可能在「信託給付」上有所差異。一般多數「制式化」契約，會有「定期」及「特殊」給付。其中所謂的「特殊給付」是：當條件發生時，才會給付。一般來說，各家銀行在「定期給付頻率」上的差異不大。
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【馬力歐陪你喝一杯】方穎豐的小夢想成就少棒之家的大志氣！安麗與棒球校長為小小球員建立以「家」為核心的棒球夢
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從不會教棒球到成為少棒界的棒球校長，方穎豐憑藉著對教育的使命與對體育的熱愛，在台東成立少棒之家。這一路走來，歷經許多挫敗與艱難，幸好有各方志同道合的人支持，尤其是安麗希望工場慈善基金會十年來的贊助，讓少棒之家至今仍持續培育小小選手，在棒球的路上勇敢追夢。
談到少棒，許多人一定會立即聯想到台東，因為不少優秀的棒球選手都來自台東，其中少棒之家更可說是棒球選手的育成中心，如中華職棒統一獅的左投林詔恩、U12世界少棒錦標賽季軍成員簡紹翔。而培育無數小小球員追夢的少棒之家，背後的重要推手則是在少棒界有「棒球校長」之稱的方穎豐校長。
從事教育工作長達35年的方穎豐校長，原不是棒球專業，而是體育班的導師。因原本帶領棒球隊的教練離去，讓他因緣際會接手棒球隊。但剛開始，他才發現自己不會教棒球，連打擊都常揮棒落空。為了帶領球隊，他開始研讀棒球相關書籍，請教棒球教練、前輩，仔細、認真地觀看每一場棒球比賽。初期，棒球隊出賽常常十比零提前結束，方穎豐在球場告訴自己，「孩子在球場的每個成長階段都是重要的，我應該要對這些孩子負責任，我一定要在這紅土球場站起來。」約十年的時間，他不僅讓球隊拿到台灣區比賽的第一個冠軍，還成為球場常勝軍。
棒球是人生的縮影必須築夢踏實
對棒球如此執著，並不是因為以主流價值觀而言，棒球隊可培養孩子的團隊精神、對挫折的容忍力、強大自己的心理素養等。對方穎豐來說，棒球其實就是人生的縮影。他帶領球隊並沒有過多複雜的想法，純粹因為孩子喜歡棒球，那就讓他們好好打棒球。而棒球運動在台灣的發展又剛好有職業球隊，所以就以打到冠軍、打到職業隊作為夢想與目標。他以「築夢踏實」的精神，期望從一場場比賽中，為這群孩子建立生活的態度，面對困難、阻礙如何再站起來。
少棒之家的雛型源自張家五兄弟
為什麼會想成立少棒之家？方穎豐說到，他原先在基隆的學校服務，在偶然的機會帶隊到台東比賽，他驚豔台東的孩子打起棒球就如同他們唱歌般，個個都是天生好手，不論是球感、打擊、運動神經都非常優秀，各方面的協調性極佳。因為校長任期及家庭等因素，方穎豐請調至台東任教，之後便積極籌組棒球隊，想一圓棒球夢。
方穎豐回想，少棒之家最早的雛形來自於「張家五兄弟」。當時球隊有個阿美族的小孩張進德，擁有棒球天賦與極佳的球感，但卻因為家庭因素必須轉學，無法再參加棒球隊。於是，連族語都不會說的方穎豐，只好帶著學校裡會說族語的護理人員，一同去拜訪學生家長，想勸說張進德的阿嬤讓他繼續留在棒球隊，甚至承諾會提供張進德的三餐、住宿、球具裝備以及生活照顧等。
護士將方穎豐的承諾如實翻譯給阿嬤後，沒想到阿嬤回覆讓護士大笑說，「校長你賺到了。阿嬤說，我有五個孫子，全部都給你。」就這樣，他硬著頭皮帶回五個小孩，將校長宿舍改為兄弟五人的住所，平時除了上學、訓練外，同時提供食宿、生活起居照料。
不只是棒球隊 而是充滿關愛的「家」
方穎豐說，張家五兄弟是讓他堅持在棒球教育這條路上，一直往前走的重要因素。當時，張家大哥張進德才小學五年級，雖然球技不凡，卻有學習障礙。最小的弟弟張偉聖，也才幼稚園，正是需要有人陪伴、關心的年紀。
為照顧張家五兄弟，再加上台東學童的狀況，方穎豐開始思考，他想要的不只是棒球隊，他想要給這群孩子一個家。家不是只提供三餐溫飽，棒球訓練而己，家是有人可以輔導他們學業，照顧他們生活、關心他們的成長。所以他將棒球隊取名為「少棒之家」，讓參與球隊的學童們都一起住校，一起訓練，一起上課，他像爸爸一樣關心、照顧這群孩子的生活。
因為少棒之家給球員們的不僅是球技訓練，方穎豐如兄、如父的照顧，讓這群來自台東的棒球選手有了家的溫暖，在學習及訓練上都更加認真，日後這群選手紛紛以不凡的成績回報方穎豐的關愛。張家五兄弟中的老大張進德、老二張進龍、老三張育成以及最小的弟弟張偉聖，都在職棒的領域中有不錯的表現。方穎豐笑說，這是他有史以來投報率最好的招生，不僅一次招到五位選手，而且還有四個在職棒領域擁有傲人的成績。
「小夢想 大志氣」翻轉少棒之家的未來
少棒之家成立後，面對孩子的住宿、三餐、裝備、球具、球衣等，龐大的開銷讓方穎豐一度喘不過氣來。此時安麗希望工場慈善基金會甫成立，以「小夢想 大志氣」追夢計畫召募公益合作夥伴，讓方穎豐看見了持續下去的希望。
安麗希望工場慈善基金會資深公關經理黃南瑄表示，安麗在三十周年慶時成立「安麗希望工場慈善基金會」，希望秉持著安麗以人為主、利他共好的宗旨，透過基金會幫助需要資助的團體。2013年基金會展開「小夢想 大志氣」追夢計畫，少棒之家即為第一屆頭獎的得主，因此牽起雙方的合作。
方穎豐笑說，安麗「小夢想 大志氣」追夢計畫是他寫過最難寫的企畫案，短短6頁卻比其他機構要求的50頁還難寫。不過在安麗甄選的過程中，卻是讓方穎豐收穫最多的。他在撰寫計畫書與評審提問的過程中，逐一檢視自己有哪些沒做到，哪些可以加強，讓他在經營少棒之家時有了更多的想法，也讓少棒之家更好、更完善。
懂得感恩、惜福的少棒之家
少棒之家成立至今，方穎豐表示這是集眾人之力才有如今的成果。少棒隊球衣上繡著「惜福」二字，源自於最早支持他成立棒球隊的贊助商洪百吉先生，洪百吉不要方穎豐在球員球衣上印上企業名稱，而希望以「惜福」代替，讓孩子懂得感恩並珍惜所得一切來自眾人的力量。
十年前，安麗與方穎豐因為「小夢想 大志氣」追夢計畫開起合作機緣。十年間，安麗的會員也陸續提供各方面的協助，例如提供營養協助，帶著孩子做營養午餐等，也由於安麗的協助，更多人看到少棒之家，瞭解少棒之家，紛紛加入資助的行列。近年，少棒之家更是安麗「愛陪伴課輔計畫」的合作對象，提供孩子課業輔導，希望孩子不僅球打得好，學業也能保持水準。
過去十年，安麗透過「小夢想 大志氣追夢計畫」以及「愛陪伴課輔計畫」幫助弱勢的孩子，希望他們有翻轉未來的機會。未來，安麗會繼續透過多元的評審以及完善的甄選機制，針對具影響力且可持續執行的兒少專案進行合作贊助，讓弱勢孩子也能成功追夢、實現自我，擁有不一樣的未來。
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