《安養信託（實例篇）》：現金、有價證券、不動產，可否放在同一個安養信託契約中？

文：李雪雯

有關「信託規劃」的Q&A

有關訂定安養信託合約，各家銀行多半會考慮自己的作業流程等條件，在契約內容上做些取捨。故而建議大家不妨發揮「貨比三家」的精神，事前多做預防避免吃虧或事後頻生糾紛……。

在想好以上信託規劃的重點之後，由於現在可以從事信託業務的信託業者，有非常多家銀行及券商。據了解，信託公會為服務會員，委請外部專家訂定了安養信託等合約範本供業者參考。只是各家銀行會考慮自己的作業流程等條件，在契約內容上做一些取捨。因此實際上，每一家信託業者的契約內容，可能還是有一些差異。

所以，個人建議想要成立信託的讀者，發揮「貨比三家」的精神，多問幾家信託業者，收集他們所承作的信託業務內容及制式化契約內容，並且最好問信託業者以下幾個問題：

Q1. 現金、有價證券、不動產，可否放在同一個安養信託契約中？

一般來說，標準化契約可能只受理金錢，不受理其他類型的財產。以國泰世華銀行為例，就有兩種標準化契約。其中一種只受理「金錢」的契約，開辦費只要3,000、5,000元，詳情請見（圖1-2-1）。

Photo Credit: 時報出版

至於另外一種標準化契約，則是除了現金之外，也可以把股票、不動產，或是「同一受益人」的保險給付，全都納入同一張契約之中。但是，光簽約費，就可能是2-2.5萬元起跳。至於信託管理費，則會依「信託資產」種類而定，且通常也會設定「每月最低信託管理費」的門檻。以「金錢信託」為例，每月信託管理費最低是500元，股票及不動產的則是最低1,000元。

目前市場上，雖然聽聞有3、4家銀行，能夠允許在一張信託契約中，把所有不同類型的資產納入（但台幣及外幣資產，仍必須分開設立）。而就個人所收集到的資料，三信商銀（包括台幣及外幣的金錢、保險金及不動產）、台北富邦（金錢、保險金、有價證券，但只限國內股票及在證交所上市的ETF）、兆豐（金錢、保險金、有價證券）、永豐（金錢、保險金、受託銀行特定金錢信託投資國內外基金贖回款，以及其他經雙方同意的信託財產）、國泰世華（金錢、保險金、有價證券及不動產）、遠東商銀（金錢、保險金、有價證券及不動產）及第一銀行（金錢、保險金、有價證券及不動產）7家銀行，可以在同一張契約中，收取金錢及保險金以外的資產，值得資產較為多元的民眾參考。

其餘絕大多數受託銀行，所推出的制式化安養信託契約，就只有接受現金（也就是「金錢信託」）而已，頂多是把「保險理賠金」也納入（嚴格來說，保險金信託也是一種金錢信託）。

如果委託人想要交付其他信託資產，像是不動產或有價證券（例如股票、基金、ETF），則必須依不同的資產類別，分別與受託銀行簽立契約，例如「所有保險金」成立一張安養信託契約、「不動產」安養信託一張、「個人金錢」安養信託一張……。

可以「All-in-one」的信託契約好處是：業者方便進行整體性的信託資產規劃，且信託收費是按契約張數來計算的。看到這裡，也許讀者會問：是否一定要找「可以將所有不同類型資產，納入同一張信託契約」的銀行？答案也未必。因為，優先選擇這種「All-in-one契約」的大前提最好是：客戶「同時擁有非常豐富、多元的資產」。

其理由為：同時可納入多元資產的信託契約，全都是客製化契約，在開辦費及信託管理費上，本來就會視信託需求及資產多樣性等來「定價」。也就是說，可以同時納入多元資產的信託契約，就算是制式化契約，其簽約費雖比只收單一資產的要高一些。但是，會有可能比分別成立不同信託的費用要低些。當然，有些銀行雖然分拆為不同種類的信託，但如果一次跟銀行洽談，有時是可以在費用上，爭取到一些折扣的。

特別是如果資產全都是現金，且需求非常簡單的民眾，直接選制式化的信託契約，相關費用（開辦費及信託管理費）本就會比較低廉些。所以個人建議想要成立信託的民眾，最好多問問幾家，經過綜合性的考量後，再做最後的決定。

Q2. 該契約是標準化（制式化）契約嗎？安養信託的資金運用是「特定」？還是「指定」？

這一點之所以重要的理由之一是：「制式化」契約的相關費用（開辦費及信託管理費），會比由信託人員與客戶「一對一」服務的「客製化」契約要便宜許多。

當然，凡事有優點，必有其缺點。由於標準化契約，限縮了信託業者所提供的服務內容，假設客戶想要額外增加一些給付項目，業者就會依增加的情形，酌收「修約費」（少數修改可能是免費的）。

民眾除了注意「制式化」或「客製化」契約之外，還要特別區分所成立的這張安養信託，是屬於「特定單獨管理運用管理」？還是「指定單獨運用管理」？其原因就在於：它將決定委託人的信託財產（主要是金錢部分），該如何運用（投資）？相關詳細解說，請見本書「2.1自益或他益？–金錢型安養信託」一章。

一般說來，只要是標準化契約，在投資部分就會有一些限制。例如只能放定存？或是還能買基金？或甚至可以買台股股票、國外債券、ETF？或是因為投資國外商品，需要信託外幣？所以，當運用面不同時，契約內容就會有所不同。

除了「資金運用（投資）」方面的差異外，「標準化」及「客製化」契約還有可能在「信託給付」上有所差異。一般多數「制式化」契約，會有「定期」及「特殊」給付。其中所謂的「特殊給付」是：當條件發生時，才會給付。一般來說，各家銀行在「定期給付頻率」上的差異不大。