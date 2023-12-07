99啪《動能致富》：更靈活的投資策略——攻守兼備的「動態資產配置」

文：99啪

更靈活的投資策略：攻守兼備的動態資產配置

前文提到，資產配置的方法分為「傳統資產配置」和「動態資產配置」，既然傳統資產配置已經行之已久，為什麼投資人還需要學習動態資產配置？主要目的還是為了解決傳統資產配置的問題。

首先要了解，資產配置的效果要好，通常必須具備兩個要件。第一點在前文提過，那就是資產種類要多元，而且彼此間要低度相關，不能齊漲齊跌；第二點也很重要，但常常被大家忽略，那就是最好同時符合長期成長，能夠提供正報酬。比如長期配置一個做空股市的金融商品，雖然與股市不會齊漲齊跌，符合第一點的「低相關」，但這類商品長期沒有成長性，自然不是最好的資產配置選擇。

傳統資產配置的避險仰賴大比例債券

那麼，過去的傳統資產配置為何能夠降低系統性風險？我以前述兩個要件來說明。

圖11代表2000至2021年間股債的走勢圖，黑線是美國股市，紅線是美國總體債。從紅線走勢可以看出，這段期間每次發生重大股災時，比如2000年科技泡沫、2008年金融海嘯、2020年新冠疫情，大部分的時間債券依然逆勢上漲，兩者並未齊漲齊跌，可以有效對沖股市的系統性風險。

Photo Credit: 遠流出版

另一方面，可以看到債券在這段期間長期穩定上漲，提供穩定的回報，所以非常符合前面所講的兩個要件。

從表10的數據來看，這段期間債券的年均複合成長率雖然只有4.62%，遠低於股市的7.73%，但其他數據如衡量風險的標準差、最大回檔，以及經過風險調整後的收益如夏普比率，它的表現都遠勝股市，代表在這段期間，債券獲利的穩定性遠比股市更好，投資效益更高。

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事實上，債券就是這段期間表現最好的資產類別（經過風險調整後的收益），任何投資組合只要有加入債券，其實都會有很好的資產配置效果。

另外，因為股票的波動遠比債券高，根據長期歷史統計，大約是債券波動的3倍，所以傳統資產配置通常要固定配置大比例的債券，才能對沖股市風險，降低波動。這也是風險平價（risk parity）組合的概念，透過平衡不同資產間的波動，讓報酬更穩定。

比如圖12顯示了不同投資組合的最大回檔，黑線是股90%債10%，紅線是股80%債20%，灰線是股債各半。從三條線的走勢可以看出，過去這段期間，當投資組合只有配置一或兩成債券時，兩個投資組合的標準差及最大回檔的差距其實很有限，只有當債券比重拉高到五成時，標準差及最大回檔才有比較明顯的降低，夏普比率也有了明顯提升，可以看出傳統股債組合主要依靠債券來達到避險的效果。

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所以對於避險需求較高的投資人，比如退休族，傳統資產配置多半會建議固定配置大比例的債券，如此降低系統性風險的效果才會比較明顯。

傳統資產配置隱含更大的利率風險

因此債券過去強勁的表現，是傳統資產配置能夠發揮避險效果的主要原因，但如果更深入地去探究背後的原因，其實有其歷史的因素，因為主要受益於過去長期都是降息的大環境。

從圖13可以看到從2000年至今，美國十年期公債殖利率與價格的比較。通常債券殖利率的走勢會和債券價格呈反向關係，在2000至2021年這段期間，我們可以很明顯看到，隨著美國公債殖利率的持續下跌，公債價格就持續穩定上漲。

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事實上，如果再拉長時間來看，從1980年代開始，我們都是身處在一個長期降息的大環境，這段期間債券受益利率持續降低，因此推動價格穩定上漲，形成債券歷史上罕見的大牛市，這也是為什麼債券在這段期間能有效對沖系統性風險的背後因素（參圖14）。

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所以傳統資產配置在過去配置大比例的債券，確實在碰到股災時提供了很好的避險效果，只不過這種投資組合背後也隱含著更高的利率風險，一旦金融市場大環境改變，利率趨勢反轉，就無法發揮避險的效果。

2022年就是一個明顯的例子，聯準會因為通膨高漲，一年內升息了七次，總共17碼，聯邦基準利率也從0%至0.25%拉升至4.25%至4.5%之間。這是歷史上罕見的暴力升息，在利率急速拉升的情況下，造成股債市同時大跌，標普500指數最大跌幅為-24.0%，連原本過去被當做避險資產的債券，也都曾出現超過-15%的跌幅，比如「Vanguard總體債券市場ETF」（BND）最大跌幅為-15.5%、「iShares 7-10年期美國公債ETF」（IEF）最大跌幅為-16.9%，「iShares 20年期以上美國公債ETF」（TLT）最大跌幅為-34.1%，其中長天期公債的最大跌幅甚至超過三成。因此，在這樣的環境下，即使是過去經典的股六債四保守組合，也出現-20.9%的大跌，最大跌幅超過兩成。

但如果投資人對歷史背景有足夠的認識，就知道這種利率風險其實在過去市場一直都存在，只不過現代多數投資人所身處的投資環境，都是在過去四十年的降息循環階段，也習慣每次一發生股災，就會出現聯準會降息救市的措施。所以對這種隱含的利率風險並沒有足夠的認識，也很容易誤認，過去傳統投資組合的表現可以延續到未來。

這讓我想起風險管理專家納西姆．尼可拉斯．塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）曾經在《黑天鵝效應》（The Black Swan）書中舉過一個經典例子，有隻火雞從雞舍出生後，每天早上都有人餵牠吃東西，所以在牠的認知中，這種好日子會持續下去。直到感恩節前夕，牠才發現自己已成為人類餐桌上的一頓大餐。