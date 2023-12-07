99啪《動能致富》：更靈活的投資策略——攻守兼備的「動態資產配置」
我們想讓你知道的是
投資所學的各種知識、技術，目的就是希望透過資產配置，達到個人的財務目標，享受更理想的生活。本書以存退休金為例，帶領讀者逐步做好退休規劃，從如何設定退休金的目標，以及如何善用「動態資產配置」，找出最符合人生階段的「最高效組合」，並且運用「優化的4%法則」，讓你即使在高通膨時代，也能打造可以安心的退休組合。
文：99啪
更靈活的投資策略：攻守兼備的動態資產配置
前文提到，資產配置的方法分為「傳統資產配置」和「動態資產配置」，既然傳統資產配置已經行之已久，為什麼投資人還需要學習動態資產配置？主要目的還是為了解決傳統資產配置的問題。
首先要了解，資產配置的效果要好，通常必須具備兩個要件。第一點在前文提過，那就是資產種類要多元，而且彼此間要低度相關，不能齊漲齊跌；第二點也很重要，但常常被大家忽略，那就是最好同時符合長期成長，能夠提供正報酬。比如長期配置一個做空股市的金融商品，雖然與股市不會齊漲齊跌，符合第一點的「低相關」，但這類商品長期沒有成長性，自然不是最好的資產配置選擇。
傳統資產配置的避險仰賴大比例債券
那麼，過去的傳統資產配置為何能夠降低系統性風險？我以前述兩個要件來說明。
圖11代表2000至2021年間股債的走勢圖，黑線是美國股市，紅線是美國總體債。從紅線走勢可以看出，這段期間每次發生重大股災時，比如2000年科技泡沫、2008年金融海嘯、2020年新冠疫情，大部分的時間債券依然逆勢上漲，兩者並未齊漲齊跌，可以有效對沖股市的系統性風險。
另一方面，可以看到債券在這段期間長期穩定上漲，提供穩定的回報，所以非常符合前面所講的兩個要件。
從表10的數據來看，這段期間債券的年均複合成長率雖然只有4.62%，遠低於股市的7.73%，但其他數據如衡量風險的標準差、最大回檔，以及經過風險調整後的收益如夏普比率，它的表現都遠勝股市，代表在這段期間，債券獲利的穩定性遠比股市更好，投資效益更高。
事實上，債券就是這段期間表現最好的資產類別（經過風險調整後的收益），任何投資組合只要有加入債券，其實都會有很好的資產配置效果。
另外，因為股票的波動遠比債券高，根據長期歷史統計，大約是債券波動的3倍，所以傳統資產配置通常要固定配置大比例的債券，才能對沖股市風險，降低波動。這也是風險平價（risk parity）組合的概念，透過平衡不同資產間的波動，讓報酬更穩定。
比如圖12顯示了不同投資組合的最大回檔，黑線是股90%債10%，紅線是股80%債20%，灰線是股債各半。從三條線的走勢可以看出，過去這段期間，當投資組合只有配置一或兩成債券時，兩個投資組合的標準差及最大回檔的差距其實很有限，只有當債券比重拉高到五成時，標準差及最大回檔才有比較明顯的降低，夏普比率也有了明顯提升，可以看出傳統股債組合主要依靠債券來達到避險的效果。
所以對於避險需求較高的投資人，比如退休族，傳統資產配置多半會建議固定配置大比例的債券，如此降低系統性風險的效果才會比較明顯。
傳統資產配置隱含更大的利率風險
因此債券過去強勁的表現，是傳統資產配置能夠發揮避險效果的主要原因，但如果更深入地去探究背後的原因，其實有其歷史的因素，因為主要受益於過去長期都是降息的大環境。
從圖13可以看到從2000年至今，美國十年期公債殖利率與價格的比較。通常債券殖利率的走勢會和債券價格呈反向關係，在2000至2021年這段期間，我們可以很明顯看到，隨著美國公債殖利率的持續下跌，公債價格就持續穩定上漲。
事實上，如果再拉長時間來看，從1980年代開始，我們都是身處在一個長期降息的大環境，這段期間債券受益利率持續降低，因此推動價格穩定上漲，形成債券歷史上罕見的大牛市，這也是為什麼債券在這段期間能有效對沖系統性風險的背後因素（參圖14）。
所以傳統資產配置在過去配置大比例的債券，確實在碰到股災時提供了很好的避險效果，只不過這種投資組合背後也隱含著更高的利率風險，一旦金融市場大環境改變，利率趨勢反轉，就無法發揮避險的效果。
2022年就是一個明顯的例子，聯準會因為通膨高漲，一年內升息了七次，總共17碼，聯邦基準利率也從0%至0.25%拉升至4.25%至4.5%之間。這是歷史上罕見的暴力升息，在利率急速拉升的情況下，造成股債市同時大跌，標普500指數最大跌幅為-24.0%，連原本過去被當做避險資產的債券，也都曾出現超過-15%的跌幅，比如「Vanguard總體債券市場ETF」（BND）最大跌幅為-15.5%、「iShares 7-10年期美國公債ETF」（IEF）最大跌幅為-16.9%，「iShares 20年期以上美國公債ETF」（TLT）最大跌幅為-34.1%，其中長天期公債的最大跌幅甚至超過三成。因此，在這樣的環境下，即使是過去經典的股六債四保守組合，也出現-20.9%的大跌，最大跌幅超過兩成。
但如果投資人對歷史背景有足夠的認識，就知道這種利率風險其實在過去市場一直都存在，只不過現代多數投資人所身處的投資環境，都是在過去四十年的降息循環階段，也習慣每次一發生股災，就會出現聯準會降息救市的措施。所以對這種隱含的利率風險並沒有足夠的認識，也很容易誤認，過去傳統投資組合的表現可以延續到未來。
這讓我想起風險管理專家納西姆．尼可拉斯．塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）曾經在《黑天鵝效應》（The Black Swan）書中舉過一個經典例子，有隻火雞從雞舍出生後，每天早上都有人餵牠吃東西，所以在牠的認知中，這種好日子會持續下去。直到感恩節前夕，牠才發現自己已成為人類餐桌上的一頓大餐。
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從生活實踐淨零轉型，讓地球HP值滿點
我們想讓你知道的是
全球暖化情勢日益嚴峻，必須積極因應；減碳是每個人的責任，我們生活中的選擇與行動，都與地球的未來息息相關，但只要從小地方開始做出改變，就能帶來轉機，讓地球重拾生機。
地球就像是一個巨大的有機體，具有自我調節的能力，然而因人類活動產生大量碳排，溫度上升導致全球氣候異常並造成災害；聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2023年3月公布第六次評估報告（IPCC AR6）指出，根據2021年10月各國宣布的國家自主貢獻，2030年承諾的減排量仍不足以將本世紀末的升溫控制在1.5°C，甚至難以限制在2°C；氣候變遷已對地球健康構成威脅，一個「宜居且永續的未來」機會之窗正在迅速關閉。
全球升溫攝氏1.5 °C、 2°C，影響有這麼大嗎？
IPCC 估計，若地球升溫1.5°C，到2100年前海平面將上升0.26到0.77公尺，若升溫至2°C則將再增加0.1公尺，將影響小型島嶼、低窪沿海及三角洲等區域約1,000萬人口暴露在相關風險中；就研究涵蓋的105,000個物種，升溫1.5 °C會有 6% 的昆蟲、 8% 的植物和 4% 的脊椎動物地理分布範圍會縮小50%，升溫2°C，則會有18%的昆蟲、16%的植物和8%的脊椎動物消失；與高溫有關的疾病發病率或死亡率將增加，並提高相關蟲媒傳染疾病帶來的風險。
面對全球氣候失衡的威脅，我們就像遊戲中闖關的玩家，必須想辦法讓地球的HP值（生命值）恢復，然而這不是遊戲，挑戰結果意味著我們真實的未來。減碳、零碳是控制暖化的關鍵，加速導入再生能源、電氣化是主要國家刻正加速推動的重要政策，然而發電過程勢必有能量轉換的效率損失，輸配電則有線損，因此國際能源總署（IEA）倡議各國在思考未來能源組合（energy portfolio）時，應將節能視為第一燃料（energy saving is the first fuel）。歐盟目標在2030年最終能源消費較2020年實績值減少15.8%，法國淨零策略（SNBC）則規劃大幅提升工業、住宅、運輸能源效率，日本第六次能源基本計畫也提出2030年電力需求較2013年減少20%的目標。
除了國家層級推動的的節能目標，你我還能採取哪些行動、讓地球恢復生機？
多想兩秒鐘，地球更輕鬆
愛地球不只是一種生活風格，也是很潮的生活態度，每個人從食、衣、住、行、育、樂、購等生活小細節，選擇對環境友善的生活習慣，就有機會讓地球更宜居。
1. 利用大眾運輸或碳排量低的交通運具
根據我國《氣候變遷因應法》所規定，國家溫室氣體長期減量目標係由能源、製造、運輸、住商、農業及環境等六大部門共同達成，根據環境部提供的數據，2021年我國運輸部門溫室氣體排放量約占13%，若使用電動運具、搭乘大眾運輸工具，短程距離往返選擇走路、騎腳踏車，可有效減少碳排，有助改善空氣品質，更有益身體健康。
2. 自備環保用具，減少一次用產品使用
出門前隨手攜帶環保購物袋、環保杯、杯套或環保餐具，如果忘記帶，亦可使用租借循環杯與容器，或店家提供的環保餐具，尤其少用一個塑膠袋就相當於減碳0.057公斤，幾秒鐘的選擇與行動，能夠減少一次性產品垃圾、省下處理廢棄餐具的能源消耗，降低地球的負擔。舉手之勞自備購物袋、餐具，就是實踐減碳生活的第一步。
3. 認明節能標章，省電還能減碳
常見於耗能商品上的「能源效率標示」，提供了年耗電量、耗能等級資訊，並根據不同產品提供對應的能源效率數據；耗能等級數字越低代表耗能越少、越節能，圖示上的溫度計也就會落在象徵地球降溫的藍綠色；而貼有節能標章的產品，代表能源效率比國家認證標準高10-50%，所以用電更省，更有助於降低碳排。
4. 智慧用電，錢包受惠
智慧電表是具備通訊功能的電力量測設備，每日可將用電數據回傳台電公司，搭配使用「台灣電力App」，可查詢每15分鐘的用電量，每6小時可結算一次電費，另外，還可透過APP內「用電比較」、「未出帳用電量」、「費率試算」、「住宅用電分析」等功能，掌控電費支出及家電使用情形，找出家中的吃電怪獸，即時調整用電習慣，省下不必要的電費支出。
5. 加入綠領行列，將知識化作守護地球的行動
除了節能，以再生能源替代化石燃料，更是降低碳排的關鍵，近年來在政府的加速推動下，我國今（2023）年再生能源發電占比可望達到10%，逐漸成為供電要角；不過根據國際能源總署IEA在2023年9月發布的新版《2023年淨零路徑圖》（Net Zero Roadmap 2023 Update – A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach），2030 年全球再生能源裝置容量必須成長三倍達到11,000GW，才能達成淨零排放情境所設定的減排量。更多的再生能源，意味著基礎建設、技術研發、產業推動也必須加倍投入，有賴運輸、建築、金融……等不同領域的「綠領人才」投入實踐淨零轉型。根據104人力銀行數據顯示，2013-2023十年間，綠領工作數成長6.5倍；面對2050淨零目標，無論是節能、創能、儲能、系統整合，都需要更多人才投入。
淨零轉型你我同行
在這場為了地球未來而戰的任務中，每個地球玩家都扮演著關鍵角色，無論是隨手關燈、自備購物袋這樣的舉手之勞，或是選擇低碳排的電器與運具，甚至成為綠領工作者親自參與，每一個支持淨零轉型的力量，都有助於地球HP生命值恢復滿點。
（經濟部能源署廣告）