年僅15歲歷屆最年輕得主、首次出現外國人，2023第7屆發表會登場，主席丁菱娟：因為有你，成就未來大人物
我們想讓你知道的是
未來大人物年度發表會於11/18舉行，本屆聚焦地方創生、孩童教育、身障權益、性別平權等議題。評審團召集人楊士範表示，未來大人物是一群很有意思的族群，他們在各種領域中做自己堅持的事情。今年入選者共同特色是具有創意想像力，並且都在做可以永續、持續下去的事。所有未來大人物都是青年的後盾！
文：陳淑玲
關鍵評論網媒體集團旗下品牌「未來大人物」於11/18舉行年度發表會，歷經6個月嚴謹評選，在近200組激烈參選者中，最終選出20組帶著年輕、熱情、勇於衝撞並帶著能讓自己與組織永續精神的年輕世代。主席丁菱娟很感性的表示：「這是一群年輕、優秀的大人物，他們都在不同議題裡努力去影響更多人，並且能持續下去、讓這個世界更好。」
關鍵評論網媒體集團自2014年啟動未來大人物計畫、2015年展開第一屆的徵選，持續到2023年舉行已至第7屆，找到了在全台灣共150組優秀青年，這些青年在台灣各個角落倡議自己最在意的議題，本屆關注焦點從地方創生、孩童教育、身障權益、性別平權、更跨足了國際學生就職議題、以及銀髮族永續議題。
發表會場代表物呼應核心精神與共創多元
本屆發表會選在社會創新實驗中心舉行，在現場的佈置中，發表會舞台以多種不規則形狀的意象分層次組成，而要獻給2023年未來大人物的20座代表物獎盃則高高懸掛於舞台中。隨著半開放式的空間、風的吹入，讓舞台像是有生命似的動了起來。
而一切的設計初心都在回歸到「成功不該只有一種樣貌、大人物也不該被定型與定義」，每一位大人物都有不同光譜，或許不是外界看起來所謂成功的道路，但他們都帶著自己的稜角，站在自己領域上做勇敢的、冒險的倡議。
活動邀請2022未來大人物、倡議性別平權的夫夫之道擔任主持人，揭開發表會的序曲。藉由主席的勉勵、也藉由關鍵評論網媒體集團創辦人暨執行長鍾子偉Joey分享，描述了關鍵評論網堅持與持續為台灣這片未來生命力，堅持不間斷舉辦活動的決心。
關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨內容長、同時也是評審團召集人楊士範Mario感性分享：「未來大人物們是一群很有意思的族群，他們在各種領域中做自己堅持的事情。評審過程中也有激辯與討論，但這一屆選出的有共同特色，就是他們是一群具有創意想像力、並且都在做可以永續、持續下去的事。這是未來大人物特質裡，最重要的事情。」
本屆發表會更有一大特色，高掛起代表物要讓所有獲選者在晚上離開前剪下之餘，頒發儀式更是出現「創意紅榜」巧思。其原因乃是在每一屆未來大人物公布名單後，關注關愛未來大人物活動的農業部農村發展及水土保持署副署長林長立都會率領團隊到所有地方創生團隊家裡「貼紅榜」，而以此為發想，今年特別再製作了帶有好玩趣味字的紅榜致贈所有獲獎者。
林副署長開心的跟我們分享：「當時我們想要去所有人家裡貼紅榜，除了讓青年們能肯定自己之外，是想藉由這個紅榜讓父母能夠感受到自己孩子的榮耀。例如去年我們前往台南東山陳昀鎂家中貼紅榜時，他的爸爸媽媽簡直樂不可支，他們才知道自己女兒有多令人驕傲。這個紅榜不但是對自己的肯定、也來自未來大人物單位、水保署的肯定。」
更獨特的是今年更出現了兩位特別的紀錄：僅僅只有15歲的呂顥天成為史上最年輕的未來大人物。而來自馬來西亞的楊冠義則是未來大人物史上第一位獲選的外國人。
冠義在獲獎時感性的分享：「謝謝為來大人物不僅有台灣人能參加，我雖然國籍是馬來西亞人、但在台灣已居住15年，我愛台灣。」
年僅15歲的呂灝天在父母的陪同下前來領獎，顥天高興的表示：「小孩子有耳無嘴、執行事情時用我的行動力來取代我還不足的影響力。謝謝未來大人物讓我們知道，做任何事情都不會受到社會、族群甚至年紀的限制。」
工作坊、同學會共創一日歡樂與知識滿滿
緊湊的發佈會後，下午是只獻給2023未來大人物的工作坊。先由馬力歐展開第一堂給未來大人物的新法分享「內容決策思考工作坊」，藉由馬力歐分享與提問，讓未來大人物們能站在自己的角色、階段去想像與提問。
接著再藉由world café 共創營，在不同領域的未來大人物中，共同討論「成功的定義」，最終再藉由視覺藝術工作者 SevenPin匯出了一幅共同結論的圖畫。
到了傍晚則舉行「未來大人物同學會與餐桌計劃」，邀請從2015 第一屆以來獲選的年輕團隊前來參加。首次舉行的未來大人物餐桌計劃，這是一場由未來大人物平台Ft.所有第一線風土年輕力量催生出來的計劃。
從關鍵評論網台北總部出發，朝著所有未來大人物第一線生產者而去。至台灣南方，取得香蕉、鳳梨、與龍眼；到中部收穫豐沛小黃瓜、醬油滋味；甚至抵達東部花蓮七星潭海岸，取得台灣的魚；在北方獲取茶香、菇香……承載著對台灣富饒土地的感激，吸取第一線生產者青農大人物的滿滿堅持與辛苦栽植。台灣微環島的食材採集之旅，最後藉由未來大人物飛雀餐桌行動發起人謝宜澂的巧手，將物產轉譯成料理躍上桌。
在未來大人物餐桌計畫裡，吃進的每一口、都乘載著每位食材生產者的努力與辛苦；每一種食材背後，更多的是那些肩負著在地方努力倡議的未來大人物們。
藉由食材守護與環境倡議，餐桌計畫不僅只是一場晚宴，這是藉由滋味轉譯風土的倡議平台，呼應主席所說的「因為有你們、成就未來大人物。」尋找台灣的未來聲音、吃進台灣獨有的風土滋味，未來我們還要繼續下去……
加入未來大人物的倡議活動，持續關注更多熱血青年的故事！
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責任編輯：陳淑玲
核稿編輯：Yuan
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。