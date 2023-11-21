年僅15歲歷屆最年輕得主、首次出現外國人，2023第7屆發表會登場，主席丁菱娟：因為有你，成就未來大人物

文：陳淑玲

關鍵評論網媒體集團旗下品牌「未來大人物」於11/18舉行年度發表會，歷經6個月嚴謹評選，在近200組激烈參選者中，最終選出20組帶著年輕、熱情、勇於衝撞並帶著能讓自己與組織永續精神的年輕世代。主席丁菱娟很感性的表示：「這是一群年輕、優秀的大人物，他們都在不同議題裡努力去影響更多人，並且能持續下去、讓這個世界更好。」

Photo Credit - 蔡孝如 主席丁菱娟讚許所有未來大人物具有共同利他性、永續性、讓社會更好的特質。

關鍵評論網媒體集團自2014年啟動未來大人物計畫、2015年展開第一屆的徵選，持續到2023年舉行已至第7屆，找到了在全台灣共150組優秀青年，這些青年在台灣各個角落倡議自己最在意的議題，本屆關注焦點從地方創生、孩童教育、身障權益、性別平權、更跨足了國際學生就職議題、以及銀髮族永續議題。

發表會場代表物呼應核心精神與共創多元

本屆發表會選在社會創新實驗中心舉行，在現場的佈置中，發表會舞台以多種不規則形狀的意象分層次組成，而要獻給2023年未來大人物的20座代表物獎盃則高高懸掛於舞台中。隨著半開放式的空間、風的吹入，讓舞台像是有生命似的動了起來。

而一切的設計初心都在回歸到「成功不該只有一種樣貌、大人物也不該被定型與定義」，每一位大人物都有不同光譜，或許不是外界看起來所謂成功的道路，但他們都帶著自己的稜角，站在自己領域上做勇敢的、冒險的倡議。

活動邀請2022未來大人物、倡議性別平權的夫夫之道擔任主持人，揭開發表會的序曲。藉由主席的勉勵、也藉由關鍵評論網媒體集團創辦人暨執行長鍾子偉Joey分享，描述了關鍵評論網堅持與持續為台灣這片未來生命力，堅持不間斷舉辦活動的決心。

關鍵評論網媒體集團共同創辦人暨內容長、同時也是評審團召集人楊士範Mario感性分享：「未來大人物們是一群很有意思的族群，他們在各種領域中做自己堅持的事情。評審過程中也有激辯與討論，但這一屆選出的有共同特色，就是他們是一群具有創意想像力、並且都在做可以永續、持續下去的事。這是未來大人物特質裡，最重要的事情。」

Photo Credit - 蔡孝如 共分成9組創意紅榜，只獻給2023未來大人物

本屆發表會更有一大特色，高掛起代表物要讓所有獲選者在晚上離開前剪下之餘，頒發儀式更是出現「創意紅榜」巧思。其原因乃是在每一屆未來大人物公布名單後，關注關愛未來大人物活動的農業部農村發展及水土保持署副署長林長立都會率領團隊到所有地方創生團隊家裡「貼紅榜」，而以此為發想，今年特別再製作了帶有好玩趣味字的紅榜致贈所有獲獎者。

林副署長開心的跟我們分享：「當時我們想要去所有人家裡貼紅榜，除了讓青年們能肯定自己之外，是想藉由這個紅榜讓父母能夠感受到自己孩子的榮耀。例如去年我們前往台南東山陳昀鎂家中貼紅榜時，他的爸爸媽媽簡直樂不可支，他們才知道自己女兒有多令人驕傲。這個紅榜不但是對自己的肯定、也來自未來大人物單位、水保署的肯定。」

Photo Credit - 蔡孝如 發表會上，林副署長與本屆獲選的地方創生青年開心合影。由左至右為：2021未來大人物洄遊吧黃紋綺、水土保持署產業發展及休閒組簡任正工程司王智緯、2023未來大人物打寶蛤楊宜樺、雙口呂黃騰威、詔安好伴屋廖婉婷、育誠藻好蛋林育成、水保署副署長林長立。

更獨特的是今年更出現了兩位特別的紀錄：僅僅只有15歲的呂顥天成為史上最年輕的未來大人物。而來自馬來西亞的楊冠義則是未來大人物史上第一位獲選的外國人。

冠義在獲獎時感性的分享：「謝謝為來大人物不僅有台灣人能參加，我雖然國籍是馬來西亞人、但在台灣已居住15年，我愛台灣。」

年僅15歲的呂灝天在父母的陪同下前來領獎，顥天高興的表示：「小孩子有耳無嘴、執行事情時用我的行動力來取代我還不足的影響力。謝謝未來大人物讓我們知道，做任何事情都不會受到社會、族群甚至年紀的限制。」

Photo Credit - 蔡孝如 史上最年輕的未來大人物呂顥天，獲選時年僅15歲。

工作坊、同學會共創一日歡樂與知識滿滿

緊湊的發佈會後，下午是只獻給2023未來大人物的工作坊。先由馬力歐展開第一堂給未來大人物的新法分享「內容決策思考工作坊」，藉由馬力歐分享與提問，讓未來大人物們能站在自己的角色、階段去想像與提問。

接著再藉由world café 共創營，在不同領域的未來大人物中，共同討論「成功的定義」，最終再藉由視覺藝術工作者 SevenPin匯出了一幅共同結論的圖畫。

Photo Credit - 蔡孝如 在World Cafe 裡頭，藉由討論共創出一幅屬於2023年未來大人物的畫。

到了傍晚則舉行「未來大人物同學會與餐桌計劃」，邀請從2015 第一屆以來獲選的年輕團隊前來參加。首次舉行的未來大人物餐桌計劃，這是一場由未來大人物平台Ft.所有第一線風土年輕力量催生出來的計劃。

從關鍵評論網台北總部出發，朝著所有未來大人物第一線生產者而去。至台灣南方，取得香蕉、鳳梨、與龍眼；到中部收穫豐沛小黃瓜、醬油滋味；甚至抵達東部花蓮七星潭海岸，取得台灣的魚；在北方獲取茶香、菇香……承載著對台灣富饒土地的感激，吸取第一線生產者青農大人物的滿滿堅持與辛苦栽植。台灣微環島的食材採集之旅，最後藉由未來大人物飛雀餐桌行動發起人謝宜澂的巧手，將物產轉譯成料理躍上桌。

Photo Credit - 蔡孝如 近20道滿滿的特色料理，食材都來自未來大人物第一線生產者。

在未來大人物餐桌計畫裡，吃進的每一口、都乘載著每位食材生產者的努力與辛苦；每一種食材背後，更多的是那些肩負著在地方努力倡議的未來大人物們。

Photo Credit - 蔡孝如 從2015第1屆至2023第7屆的未來大人物，一同趕赴一場有意識的未來大人物餐桌計劃。

藉由食材守護與環境倡議，餐桌計畫不僅只是一場晚宴，這是藉由滋味轉譯風土的倡議平台，呼應主席所說的「因為有你們、成就未來大人物。」尋找台灣的未來聲音、吃進台灣獨有的風土滋味，未來我們還要繼續下去……

責任編輯：陳淑玲

核稿編輯：Yuan