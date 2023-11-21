親中前英相出任外交大臣引疑慮，英駐台代表保證「立場不變」，中國若脅迫，英國必反擊

英國前首相卡麥隆（David Cameron）「回鍋」出任外交大臣，外界擔憂其任內對中國友善的立場，將影響英國與中國、台灣的關係。英國駐台代表鄧元翰今（21）日與媒體茶敘時特別提及此議題，他說，卡麥隆已經明示，將恪守英國過去幾年對印太區域與中國的立場。鄧元翰強調，中國在氣候變遷、人工智慧等議題的參與不容忽視，但英國會保持「絕對的警醒」，如果中國有脅迫的意圖，英國必會有所反擊。

鄧元翰（John Dennis）2020年12月起擔任英國辦事處代表，在此之前曾任英國駐安哥拉大使，致力於亞洲、非洲以及商務貿易等事務，他今與英國辦事處副代表嚴濤暮（Tom Burn）、其他政治、貿易投資、經濟合作等英國官員，一起與台灣媒體茶敘。

鄧元翰指出，過去3年內，他親眼見證英國和台灣的雙邊貿易蒸蒸日上。去年台英雙邊貿易總額達到86億英鎊，創下新高，如今台灣是英國在亞太地區的第5大貿易夥伴，英國則是台灣在歐洲的第3大貿易夥伴。他也特別提到，英國與台灣在11月簽署第1份台英提升貿易夥伴關係協議（ETP Arrangement），顯示英國願與台灣在雙邊投資、數位貿易、再生能源與淨零碳排等3大領域，優先協商合作。

有鑑於英國前首相卡麥隆出任外交大臣的消息，已為各大媒體所報導，鄧元翰不等媒體提問，便主動提及此事。他說，可以想見外界好奇，這項任命案是否意味英國外交政策將改變，但他可以保證，卡麥隆在印太區域與對中政策上，會恪守英國近年的外交立場。

Photo Credit: GettyImages 目前就任英國外交大臣的前首相卡麥隆（David Cameron）。

鄧元翰說，中國越來越具侵略性，對維持國際秩序構成了非常困難的挑戰，英國將仔細審視與中國的關係，對維護安全態度堅定，但也希望與中國保持對話。鄧元翰強調，「我們會保持絕對的清醒」，英國願在氣候變遷、人工智慧等全球議題與中國交流，但也了解最重要的是保護英國的民主、經濟、英國與其他國家的關係，如果中共試圖脅迫英國，或想把英國陷入過分依賴中國的狀態，英國必定有所反擊。

一位英國官員私下透露，英國是內閣制，包括外交、國防、內政等所有官員，都必須遵循政府的政策方向，很少會聽到在外交議題上，出現一個部會說一套、另一個部會說另一套的情況，而目前英國對中國的定位，就是一個「跨時代、系統性的挑戰」（epoch-defining and systemic challenge）。

另外，外界關注英國甫簽署「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），卡麥隆為外交大臣，是否也會影響台灣加入CPTPP？一名英國官員解釋，英國處理CPTPP的是「商業及貿易部」，並非外交部；他也澄清，英國今年7月僅簽署協議，但「尚未正式加入」，還要等CPTPP成員國批准同意，預計明年上半年才會成為會員。因此，英國目前不方便也不適合評論其他有意加入CPTPP的申請者。這名官員強調，CPTPP所有成員國一致同意，新的成員國才能加入，「英國歡迎所有能達到高標準的申請者加入CPTPP。」

台灣與中國同於2021年申請加入CPTPP，CPTPP接下來將處理會員資格的申請案。鄧元翰透露，英國在此事會與台灣保持非正式、但密切的聯繫，也願意與台灣分享英國入會的經驗，「我們認為這可能（對台灣的申請案）很有幫助」。

英國政府在2021年提出「向印太傾斜」政策，近年欲在印太區域擴展經貿合作的動作頻頻，除了已與新加坡、日本簽署自由貿易協定（FTA），南韓總統尹錫悅本週也與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）簽署「唐寧街協議」（Downing Street Accord），代表英韓將啟動新的自由貿易協定談判，台灣是否也有望與英國洽簽FTA？

另名英國官員表示，目前英國對台仍以「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）為主，ETP不像FTA有法律約束力、並不涉及減免關稅，但能藉此確認雙方有共同貿易願景，也比FTA更有彈性，除了現有的投資、數位貿易和再生能源3個領域，未來台英之間也可望繼續擴充新的領域。官員也表示，英國脫歐之後才剛起步，還在調整該如何與其他市場合作，不只台灣，英國也與印度、泰國簽署「提升貿易夥伴關係協議」。

針對即將到來的台灣大選，英國雖未派正式觀選團來台，但今日與會的英國官員皆表示，正在密切關注台灣選情動態。台海局勢近年趨於緊張，有英國官員透露，在台灣的200間英國企業都對台灣商業環境深具信心，也想繼續留在台灣。雖然去年（2022年）因擔心台海現況而諮詢英政府意見的英國投資者增加，官員認為，這或許是因為美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的大量報導所致，但2023年擔心氛圍緩和不少，現在英國人感興趣的是對台灣大選。

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核稿編輯：邱宜君