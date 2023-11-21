親中前英相出任外交大臣引疑慮，英駐台代表保證「立場不變」，中國若脅迫，英國必反擊
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針對即將到來的台灣大選，雖然英國沒有派正式的觀選團來台，但英國官員皆表示正在密切關注台灣選情動態。雖然台海局勢近年緊張，但在台灣的200間企業都對台灣的商業環境深具信心，也想繼續留在台灣，英國人也都對台灣的選舉很感興趣。
英國前首相卡麥隆（David Cameron）「回鍋」出任外交大臣，外界擔憂其任內對中國友善的立場，將影響英國與中國、台灣的關係。英國駐台代表鄧元翰今（21）日與媒體茶敘時特別提及此議題，他說，卡麥隆已經明示，將恪守英國過去幾年對印太區域與中國的立場。鄧元翰強調，中國在氣候變遷、人工智慧等議題的參與不容忽視，但英國會保持「絕對的警醒」，如果中國有脅迫的意圖，英國必會有所反擊。
鄧元翰（John Dennis）2020年12月起擔任英國辦事處代表，在此之前曾任英國駐安哥拉大使，致力於亞洲、非洲以及商務貿易等事務，他今與英國辦事處副代表嚴濤暮（Tom Burn）、其他政治、貿易投資、經濟合作等英國官員，一起與台灣媒體茶敘。
鄧元翰指出，過去3年內，他親眼見證英國和台灣的雙邊貿易蒸蒸日上。去年台英雙邊貿易總額達到86億英鎊，創下新高，如今台灣是英國在亞太地區的第5大貿易夥伴，英國則是台灣在歐洲的第3大貿易夥伴。他也特別提到，英國與台灣在11月簽署第1份台英提升貿易夥伴關係協議（ETP Arrangement），顯示英國願與台灣在雙邊投資、數位貿易、再生能源與淨零碳排等3大領域，優先協商合作。
有鑑於英國前首相卡麥隆出任外交大臣的消息，已為各大媒體所報導，鄧元翰不等媒體提問，便主動提及此事。他說，可以想見外界好奇，這項任命案是否意味英國外交政策將改變，但他可以保證，卡麥隆在印太區域與對中政策上，會恪守英國近年的外交立場。
鄧元翰說，中國越來越具侵略性，對維持國際秩序構成了非常困難的挑戰，英國將仔細審視與中國的關係，對維護安全態度堅定，但也希望與中國保持對話。鄧元翰強調，「我們會保持絕對的清醒」，英國願在氣候變遷、人工智慧等全球議題與中國交流，但也了解最重要的是保護英國的民主、經濟、英國與其他國家的關係，如果中共試圖脅迫英國，或想把英國陷入過分依賴中國的狀態，英國必定有所反擊。
一位英國官員私下透露，英國是內閣制，包括外交、國防、內政等所有官員，都必須遵循政府的政策方向，很少會聽到在外交議題上，出現一個部會說一套、另一個部會說另一套的情況，而目前英國對中國的定位，就是一個「跨時代、系統性的挑戰」（epoch-defining and systemic challenge）。
另外，外界關注英國甫簽署「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），卡麥隆為外交大臣，是否也會影響台灣加入CPTPP？一名英國官員解釋，英國處理CPTPP的是「商業及貿易部」，並非外交部；他也澄清，英國今年7月僅簽署協議，但「尚未正式加入」，還要等CPTPP成員國批准同意，預計明年上半年才會成為會員。因此，英國目前不方便也不適合評論其他有意加入CPTPP的申請者。這名官員強調，CPTPP所有成員國一致同意，新的成員國才能加入，「英國歡迎所有能達到高標準的申請者加入CPTPP。」
台灣與中國同於2021年申請加入CPTPP，CPTPP接下來將處理會員資格的申請案。鄧元翰透露，英國在此事會與台灣保持非正式、但密切的聯繫，也願意與台灣分享英國入會的經驗，「我們認為這可能（對台灣的申請案）很有幫助」。
英國政府在2021年提出「向印太傾斜」政策，近年欲在印太區域擴展經貿合作的動作頻頻，除了已與新加坡、日本簽署自由貿易協定（FTA），南韓總統尹錫悅本週也與英國首相蘇納克（Rishi Sunak）簽署「唐寧街協議」（Downing Street Accord），代表英韓將啟動新的自由貿易協定談判，台灣是否也有望與英國洽簽FTA？
另名英國官員表示，目前英國對台仍以「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）為主，ETP不像FTA有法律約束力、並不涉及減免關稅，但能藉此確認雙方有共同貿易願景，也比FTA更有彈性，除了現有的投資、數位貿易和再生能源3個領域，未來台英之間也可望繼續擴充新的領域。官員也表示，英國脫歐之後才剛起步，還在調整該如何與其他市場合作，不只台灣，英國也與印度、泰國簽署「提升貿易夥伴關係協議」。
針對即將到來的台灣大選，英國雖未派正式觀選團來台，但今日與會的英國官員皆表示，正在密切關注台灣選情動態。台海局勢近年趨於緊張，有英國官員透露，在台灣的200間英國企業都對台灣商業環境深具信心，也想繼續留在台灣。雖然去年（2022年）因擔心台海現況而諮詢英政府意見的英國投資者增加，官員認為，這或許是因為美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台的大量報導所致，但2023年擔心氛圍緩和不少，現在英國人感興趣的是對台灣大選。
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核稿編輯：邱宜君
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青春真美好但現實太殘酷！從《少男少女》看如何逃離有毒關係
我們想讓你知道的是
入選2023釜山影展亞洲電影之窗，並入圍金馬60最佳新演員與最佳音效獎，由許立達執導的新片《少男少女》，靈感自導演在台灣西部小鎮的經歷，在濱海小鎮中的少男少女面對生活，他們將做出什麼樣的選擇？11/17一起進戲院觀賞。
由許立達自編自導的《少男少女》入選釜山影展的亞洲電影之窗單元，並獲得第60屆金馬獎最佳新演員和最佳音效獎共兩項入圍肯定。光從片名來看，似乎是部青春愛戀、充滿粉紅色泡泡的電影，但導演卻傾倒出滿滿的不堪與無奈的哀愁。青春期的煩惱不僅是升學或愛情，而是基本的生存困境，花樣年華被迫迅速長大。
《少男少女》的故事敘述一個在濱海偏鄉小鎮就讀國中的少男（胡語恆 飾），不滿男人（李銘忠 飾）對待他和女人（管罄 飾）的生活，在偶然中遇見了失戀的少女（尹茜蕾 飾），少男提議一起離家，單純的「離開」變成錯綜複雜的不歸路。
與其他電影相比，《少男少女》片中的主角都沒有名字，僅有少男、少女、男人和女人以及職業的代稱，片中也看不到地名或路標，只能從智慧手機得知故事背景在現代的台灣。其實許立達開拍前到雲林做田野調查，當地人以為他是新聞記者，希望他能把當地的經濟困境傳播開來，讓大家知道這個「沒有希望的地方」。雖然最後電影選在雲林拍攝，但導演刻意不貼上標籤，觀眾得以聚焦在角色間的「關係操控」上，揭露不美好但真實存於台灣的現象。
不管在都會或是偏鄉成長，「離開」對多數人來說一直是不斷冒出的念頭，尤其是離開原生家庭。在片中少男少女雖是14歲的國中生，但看不見未來以及對現況的不滿是離家的動機，少男無奈地說：「哪裡都好，就是不要在這裡」但離鄉真的比較好嗎？故事中到小鎮討生活的外地人，日子也過得不順遂，在小鎮終老的人，內心似乎平靜淡然。
其實離開或留下？端看有沒有羈絆。少男年對女人的牽掛、少女對前男友的依戀、女人對男人的依賴，都是他們無法說走就走的原因。一旦少了羈絆，選擇離開是早晚的事。
說到羈絆，電影裡出現多類型的關係操控。少男和少女以金錢和愛情彼此控制、男人以金錢控制女人和少男、警察以權力控制小鎮上的人。一開始或許各取所需，但時間久了可能變成有毒的關係，你是否也身處不對等的關係操控中呢？主角利用金錢或權力反轉支配與被支配的關係，可惜有些關係是錢或權力也無法轉變，例如親情。
韓國權威精神科醫師權純載在《有毒關係: 獻給雖然痛苦到想死，卻無法斷絕關係的你》書中提到，主導有毒關係的人，會把正常關係中某些程度的衝突與傷害當作藉口，主張這種反常的關係是正常的。他們把偽裝成愛的殘暴與掠奪，和包裝成集體意識的瘋狂指責與侮辱，縮小成普通關係中經常發生的衝突，反而把被犧牲者或反抗者視為有問題的人。
「妳不是說妳愛我嗎？」片中教練大聲地質問少女為何勒索他，讓少女馬上萌生罪惡感，乖乖屈服，這就是典型的主導者與犧牲者的關係。
當我們身陷有毒的關係，你會怎麼做？義無反顧的掉頭就走，或許換來對方以金錢或性命要脅，最慘的是這樣的情緒勒索無效時，就是悲劇發生的時機。最好的方式是看清自己的價值，不要活在別人的期待中，自我強大了，才能決定關係的發展，而不是一昧的討好他人，認清「我是為你好」的背後意涵。事情不是只有0或100，盡可能地冷靜接受變化，才能生存到最後，有時候「忍氣吞聲」，能為你換來喘息的空間。
或許電影裡的劇情大多不是我們日常會經歷到的事，但仔細觀察，你會發現自己的生活模式與主角相似，只是故事相對極端、危險較迫切；相對安逸的我們，在家庭、職場和感情中也不時面臨抉擇和關係轉變，錢和朋友會背叛你，但背叛自己，才是最可怕的。清楚自己的能力界線，不要以救世主之姿為別人的負面情緒負責，先救自己再救別人，把自己過得好並非自私而是減少他人的麻煩。發現關係變質後，依然能坦然接受結果，才能活出有彈性的人生。