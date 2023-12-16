2023全台耶誕活動一覽：各式特色市集、音樂會、搖滾演唱會，還能巧遇聖誕老人發糖果！
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年末將至，你是否留意到身旁的街道已悄悄換上各種閃亮又浪滿的燈飾和造景？今年各縣市一樣有許多聖誕音樂會、特色市集、表演等主題活動，不少活動更是早已提前登場。不論你是住在台灣哪個地方，都歡迎你找尋離你最近、或是最吸引你的活動，一同共襄盛舉吧！
年末將至，聖誕節也終於即將到來。全台從北到南，各地的街道已悄悄換上各種閃亮又浪滿的燈飾和造景，各縣市許多聖誕音樂會、特色市集、表演活動等相關主題活動是不是讓你看得眼花撩亂呢？別擔心，這篇文統整了全台各地特色聖誕活動，讓你一次掌握最新、最夯、最有趣的活動，等你帶著親朋好友一起踩點打卡！
名稱｜德國商品 X 新北歡樂耶誕城
時間｜2023/12/15（五） - 2023/12/17（日）
地點｜新北市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）
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今年共有58家德國商品與美食攤商共同響應，比去年更盛大！現場不僅有經典的德式香腸、正統德國精釀啤酒、耶誕市集必備的熱紅酒之外、歐式麵包、羊毛氈手作商品、拿破崙派與各種特色料理，搭配今年新北歡樂耶誕城的甜點主題，更有多款歐陸甜點等著大小朋友一起來品嘗。在巨大的「甜點星」耶誕樹下，從視覺延伸至味覺，讓造訪的民眾滿溢甜蜜的異國耶誕風情！
名稱｜2023公館聖誕季
時間｜2023/11/25（六） - 2023/12/31（日）
地點｜台北自來水園區（台北市中正區思源街1號）
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由台北自來水事業處舉辦的「公館聖誕季」活動已熱鬧展開！除了自來水園區內佈有夜間景觀燈飾、日間花卉造景可以拍照打卡，今年也將邀請學生團體進行藝文表演，並舉辦露天音樂吧、聖誕音樂會等活動。
- 12/2 - 1/15公館商圈消費抽大獎（活動辦法請見台北通app）
- 12/9（六）學生藝文表演：10-12點南門國中、13-15點市大附小、 16-18點中正國中、18-19點銘傳國小
- 12/16（六）學生藝文表演：10-12點弘道國中、 13-15點大安國中、 16-18點北一女中、18-19點仁愛國中
- 12/23（六）聖誕音樂會＆愛心義賣園遊會（免費入園）
名稱｜台北統一時代百貨「愛．Sharing」
時間｜2023/11/25（六） - 2023/12/31（日）
地點｜統一時代百貨（台北市信義區忠孝東路五段8號）
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「愛．Sharing」每年都會選定一個主題城市，從2016年的巴黎、2017年的紐約、2018年的米蘭，到2019年的拉斯維加斯，每年都帶來不同城市風情的聖誕氛圍。睽違三年，今年以南歐「璀璨之都」巴塞隆納為主題，充滿熱情與動感的氛圍，結合經典的佛朗明哥舞蹈、拉丁音樂與美食和燈飾造景等元素，今年就來過個充滿異國風情的聖誕節吧！
名稱｜2023新北歡樂耶誕城
時間｜2023/11/1７（五） - 2024/1/1（一）
地點｜新北市民廣場周邊（新北市板橋區中山路一段161號）
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新北耶誕城今年已邁入了第13年，而今年除了四大展區都有精心佈置的造景、燈飾外，還有耶誕市集、德國耶誕派對、巨星耶誕演唱會、二手好物歡樂派對、平安夜報佳音等各式主題活動，包括全台最大天幕聖誕樹、史上最大光雕展演、百萬LED燈海、7條夢幻光廊，絕對讓你玩得滿足，拍得更滿足！
名稱｜台茂購物中心聖誕節
時間｜2023/11/16（四） 起
地點｜台茂購物中心（桃園市蘆竹區南崁路一段112號）
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台茂購物中心將在12/23（六）15:00至20:30、12/24（日）15:00至19:30舉辦聖誕假日市集，趕快湊團出馬超厲害的NOIR生乳捲、香噴噴牧牧奶酥、咖哩界網紅魔法樂廚、手搖TEA TOP、香味兼具口感的沙威瑪、還要一起感受草莓大福大展身手的季節。
此外，這次大幅升級餐車，出動了新東陽全新品牌活力生香腸、新鮮生魚片、美式熱狗和漢堡、彩色地瓜球，跟大人小孩都難以抵擋的麻糬。現場還有氣質水晶手作品、小朋友流行的精緻手帳、奇幻魔術道具、客製化姓名貼與印章等活動，台茂包辦了浪漫聖誕裡的吃喝玩樂！
另外，在12/16（六）、12/17（日）、12/23（六）、12/24（日），B2挑空中庭區將會有聖誕老公公發糖果，與最具氣氛的音樂會活動。
名稱｜宜蘭聖誕節「愛在聖誕，愛在宜蘭」
時間｜2023/11/25（六） - 2023/12/24（日）
地點｜宜蘭縣鄉鎮市
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濕濕冷冷的宜蘭，最適合有溫暖的聖誕活動了。今年宜蘭結合了近百間教會與鄉鎮市公所，打造了一個不分男女老少、最具規模的聖誕主題商圈，精彩的聖誕點燈、燈車遊行、音樂晚會和摸彩活動，正等著你來參加！
名稱｜2023台中耶誕嘉年華「台中好甜LINE FRIENDS好友來樂！」
時間｜2023/12/15（五） - 2024/1/1（一）
地點｜舊台中火車站站前廣場（台中市中區臺灣大道一段1號）、綠川、柳川
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今年首度攜手人氣明星LINE FRIENDS，在舊台中火車站前廣場設立16公尺高粉紅耶誕樹，搭配手拿台中名產太陽餅與冰淇淋的熊大兔兔，以及360度轉動的耶誕樹，打造「甜蜜音樂盒」。活動燈區除了往年舊台中火車站前廣場、柳川和綠川外，今年還延伸到中山路，範圍更大、內容更加豐富，一路沈浸在浪漫甜蜜的嘉年華氛圍中。
柳川展區還會在活動期間內每日17:30至21:30推出水舞秀「珠寶盒劇場」，每半小時一場，加上最可愛的熊大與兔兔，與現場燈光、音樂、柳川河水呈現可愛又浪漫的水舞表演。舊台中火車站前廣場還有「好樣市集」，活動期間每天設置40個攤位，邀請120組文創手作、花藝植栽、餐飲烘焙等青創攤位輪番出攤，好好買好好逛。市集開放時間為12/15至1/1，平日17:30至22:00，假日14:00至22:00。
名稱｜台南搖滾耶誕演唱會
時間｜2023/12/23（六）
地點｜台南市永華市政中心西側廣場（台南市安平區永華路二段6號）
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台南搖滾耶誕演唱會公布的第一波卡司，有華語流行樂壇天王林宥嘉、超紅天團告五人、創作才子高爾宣、金曲樂團麋先生、金曲最佳原住民語歌手葛西瓦、創作歌手文慧如，和來自荷蘭的美聲Martin Hurkens、Marjolein。第二波卡司尚未公布，值得關注與期待！
名稱｜高雄聖誕都會生活節
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兼具時尚百搭、保暖實用的舒適機能衣著體驗！EF衣芙發熱衣的六大日常風格穿搭指南
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冬季的穿搭總是讓人傷腦筋，一不小心就顯得臃腫笨重，這篇提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。
冬季穿搭最讓人傷腦筋的是，蓬鬆或毛料的衣物保暖性佳，卻顯得臃腫笨重、行動不易，機能性服飾的出現，成了這個時代下的穿搭新解，使冬季衣物得以輕薄保暖又百搭，享受美麗再也不需忍受寒風。
衣芙的發熱衣添加石墨烯，擁有絕佳的導熱性，創造超越溫暖的舒適健康穿衣體驗，不僅實穿性佳，可搭配的風格更可說是零限制，就讓編輯示範從商務到外出旅行的日常穿搭 look，提供你發熱衣的時尚穿搭靈感與指南。就如時尚大師聖羅蘭所言：「When you feel good in a clothing, anything good can happen. A Good clothing is a passport for happiness.」身著自己感到自信的穿搭，你將會遇見更多美好的事物，跟著與衣芙「衣起過好生活」吧。
Look 01：都會俐落
西裝外套可說是上班族襯托專業工作表現能力的必備單品，在辦公室內只需一件簡單的衣芙發熱衣，就能為西裝襯飾加分。擁有12%的彈性纖維，服貼鎖住身體溫度，與西裝搭配既沒有襯衫的過度正式，卻也不失幹練感的smart casual風格；下身可搭配西裝打折九分褲或及踝寬褲，以都會俐落的時尚氣息自信迎向每一場會議。
Look 02：質感家居
居家工作的打扮不可能總是睡衣睡褲吧！就算一整天沒有外出行程，有時還是得出門採購、準備日用品，衣芙發熱衣擁有抗起球性高達4級及防靜電，耐穿、有效避免日常的摩擦，搭配同色系的針織外套，隨性地套上牛仔寬褲就有型。即使戴眼鏡、大素顏也自在從容，讓舒適的居家服穿搭依然擁有好質感。
Look 03：休閒帥氣
體態展現出的是對自我的要求，就算是冬季也攔不住出門運動的決心。一件機能良好的發熱衣可以應付戶外寒冷的氣溫，衣芙發熱衣使用環保再生纖維製成，減少40-85%的能源耗損，實踐永續健康的理念。而貼身輕薄的特性亦使身型不會因而變得臃腫，保持外出行動的靈活性。現在就穿上今年進化版發熱衣發熱衣與彈性瑜伽褲，加上一件防風防水的保暖外著出發吧。
Look 04：輕甜可人
外罩落肩針織背心的搭配可說是近年來秋冬最夯的造型，帶點青春學院風的氣息，彷彿心情也跟著年輕起來。衣芙發熱衣內層親膚磨毛，保暖度加倍，不僅是最好的禦寒單品，也成為背心搭配的好評基底，最適合與閨蜜好友一起精心打扮的下午茶聚，或是和伴侶甜蜜外出約會，讓可愛的女孩感寫進DNA裡。
Look 05：日系文青
帶點oversize男友感的寬鬆穿搭、一件保暖的素色單品加上長版針織外套絕對是女孩的經典搭配，加上寬褲與帆布鞋，瞬間多了文藝氛圍。衣芙發熱衣添加石墨烯材質，賦予導熱與蓄熱的保暖功效，在寒風的冬日得以久違地背個帆布包前往書店，隨性坐在書店的角落咀嚼文字的美好，充實地度過週末的午後時光。
Look 06：法式浪漫
前往藝術氣息濃厚的城市旅遊時，隨手一拍的街景都能成為一幅畫，這時更體現穿搭講究之必要。簡約的搭配，有時只需要一件大衣就能彰顯個人品味與態度。內搭選擇衣芙發熱衣，體感溫度經過認證直接升高9.62°C，甚至連國外的低溫都無懼，下著同色系的裙子或褲裝，再套上具有特色剪裁的大衣與長靴，巧思繫上腰帶強調身材比例，一身的法式浪漫氛圍湧現。
總結
EF衣芙提供每位女性從都會辦公室日常到旅行休閒，兼具時尚美感與實用性的6大穿搭提案，不管你是哪種類型，都可以隨心情與其他衣飾單品改變發熱衣的色彩以及領型。衣芙發熱衣涵蓋黑色、深灰、深藍的基本色彩與立領、圓領、V領版型之外，女版也有奶茶、酒紅、芋粉等好感色調，以及大U型芭蕾領與無袖背心供多樣化的搭配。衣芙發熱衣還推出男版與童版的多元色彩，符合各類型大人小孩的需求，享受好感穿搭的同時更能「衣暖心更暖」，就讓冬季每一個日常時刻，都有HEATPUSH發熱衣的溫暖陪伴吧。