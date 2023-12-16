2023全台耶誕活動一覽：各式特色市集、音樂會、搖滾演唱會，還能巧遇聖誕老人發糖果！

年末將至，聖誕節也終於即將到來。全台從北到南，各地的街道已悄悄換上各種閃亮又浪滿的燈飾和造景，各縣市許多聖誕音樂會、特色市集、表演活動等相關主題活動是不是讓你看得眼花撩亂呢？別擔心，這篇文統整了全台各地特色聖誕活動，讓你一次掌握最新、最夯、最有趣的活動，等你帶著親朋好友一起踩點打卡！

名稱｜德國商品 X 新北歡樂耶誕城

時間｜2023/12/15（五） - 2023/12/17（日）

地點｜新北市民廣場（新北市板橋區中山路一段161號）

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今年共有58家德國商品與美食攤商共同響應，比去年更盛大！現場不僅有經典的德式香腸、正統德國精釀啤酒、耶誕市集必備的熱紅酒之外、歐式麵包、羊毛氈手作商品、拿破崙派與各種特色料理，搭配今年新北歡樂耶誕城的甜點主題，更有多款歐陸甜點等著大小朋友一起來品嘗。在巨大的「甜點星」耶誕樹下，從視覺延伸至味覺，讓造訪的民眾滿溢甜蜜的異國耶誕風情！

名稱｜2023公館聖誕季

時間｜2023/11/25（六） - 2023/12/31（日）

地點｜台北自來水園區（台北市中正區思源街1號）

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由台北自來水事業處舉辦的「公館聖誕季」活動已熱鬧展開！除了自來水園區內佈有夜間景觀燈飾、日間花卉造景可以拍照打卡，今年也將邀請學生團體進行藝文表演，並舉辦露天音樂吧、聖誕音樂會等活動。

12/2 - 1/15公館商圈消費抽大獎（活動辦法請見台北通app）

12/9（六）學生藝文表演：10-12點南門國中、13-15點市大附小、 16-18點中正國中、18-19點銘傳國小

12/16（六）學生藝文表演：10-12點弘道國中、 13-15點大安國中、 16-18點北一女中、18-19點仁愛國中

12/23（六）聖誕音樂會＆愛心義賣園遊會（免費入園）

名稱｜台北統一時代百貨「愛．Sharing」

時間｜2023/11/25（六） - 2023/12/31（日）

地點｜統一時代百貨（台北市信義區忠孝東路五段8號）

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「愛．Sharing」每年都會選定一個主題城市，從2016年的巴黎、2017年的紐約、2018年的米蘭，到2019年的拉斯維加斯，每年都帶來不同城市風情的聖誕氛圍。睽違三年，今年以南歐「璀璨之都」巴塞隆納為主題，充滿熱情與動感的氛圍，結合經典的佛朗明哥舞蹈、拉丁音樂與美食和燈飾造景等元素，今年就來過個充滿異國風情的聖誕節吧！

名稱｜2023新北歡樂耶誕城

時間｜2023/11/1７（五） - 2024/1/1（一）

地點｜新北市民廣場周邊（新北市板橋區中山路一段161號）

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新北耶誕城今年已邁入了第13年，而今年除了四大展區都有精心佈置的造景、燈飾外，還有耶誕市集、德國耶誕派對、巨星耶誕演唱會、二手好物歡樂派對、平安夜報佳音等各式主題活動，包括全台最大天幕聖誕樹、史上最大光雕展演、百萬LED燈海、7條夢幻光廊，絕對讓你玩得滿足，拍得更滿足！

名稱｜台茂購物中心聖誕節

時間｜2023/11/16（四） 起

地點｜台茂購物中心（桃園市蘆竹區南崁路一段112號）

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台茂購物中心將在12/23（六）15:00至20:30、12/24（日）15:00至19:30舉辦聖誕假日市集，趕快湊團出馬超厲害的NOIR生乳捲、香噴噴牧牧奶酥、咖哩界網紅魔法樂廚、手搖TEA TOP、香味兼具口感的沙威瑪、還要一起感受草莓大福大展身手的季節。

此外，這次大幅升級餐車，出動了新東陽全新品牌活力生香腸、新鮮生魚片、美式熱狗和漢堡、彩色地瓜球，跟大人小孩都難以抵擋的麻糬。現場還有氣質水晶手作品、小朋友流行的精緻手帳、奇幻魔術道具、客製化姓名貼與印章等活動，台茂包辦了浪漫聖誕裡的吃喝玩樂！

另外，在12/16（六）、12/17（日）、12/23（六）、12/24（日），B2挑空中庭區將會有聖誕老公公發糖果，與最具氣氛的音樂會活動。

名稱｜宜蘭聖誕節「愛在聖誕，愛在宜蘭」

時間｜2023/11/25（六） - 2023/12/24（日）

地點｜宜蘭縣鄉鎮市

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濕濕冷冷的宜蘭，最適合有溫暖的聖誕活動了。今年宜蘭結合了近百間教會與鄉鎮市公所，打造了一個不分男女老少、最具規模的聖誕主題商圈，精彩的聖誕點燈、燈車遊行、音樂晚會和摸彩活動，正等著你來參加！

名稱｜2023台中耶誕嘉年華「台中好甜LINE FRIENDS好友來樂！」

時間｜2023/12/15（五） - 2024/1/1（一）

地點｜舊台中火車站站前廣場（台中市中區臺灣大道一段1號）、綠川、柳川

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今年首度攜手人氣明星LINE FRIENDS，在舊台中火車站前廣場設立16公尺高粉紅耶誕樹，搭配手拿台中名產太陽餅與冰淇淋的熊大兔兔，以及360度轉動的耶誕樹，打造「甜蜜音樂盒」。活動燈區除了往年舊台中火車站前廣場、柳川和綠川外，今年還延伸到中山路，範圍更大、內容更加豐富，一路沈浸在浪漫甜蜜的嘉年華氛圍中。

柳川展區還會在活動期間內每日17:30至21:30推出水舞秀「珠寶盒劇場」，每半小時一場，加上最可愛的熊大與兔兔，與現場燈光、音樂、柳川河水呈現可愛又浪漫的水舞表演。舊台中火車站前廣場還有「好樣市集」，活動期間每天設置40個攤位，邀請120組文創手作、花藝植栽、餐飲烘焙等青創攤位輪番出攤，好好買好好逛。市集開放時間為12/15至1/1，平日17:30至22:00，假日14:00至22:00。

名稱｜台南搖滾耶誕演唱會

時間｜2023/12/23（六）

地點｜台南市永華市政中心西側廣場（台南市安平區永華路二段6號）

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台南搖滾耶誕演唱會公布的第一波卡司，有華語流行樂壇天王林宥嘉、超紅天團告五人、創作才子高爾宣、金曲樂團麋先生、金曲最佳原住民語歌手葛西瓦、創作歌手文慧如，和來自荷蘭的美聲Martin Hurkens、Marjolein。第二波卡司尚未公布，值得關注與期待！

名稱｜高雄聖誕都會生活節