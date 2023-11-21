民眾黨明公布不分區正式名單，擬由黃珊珊、黃國昌分居一二

民眾黨不分區擬由黃珊珊黃國昌打頭陣、陸配李貞秀入列

（中央社）民眾黨中央委員會今（21）天通過2024不分區名單，共擬提名34人，由柯文哲競選總幹事黃珊珊、前立委黃國昌打頭陣，分列不分區第1、2名；陸配徐春鶯日前婉謝不分區提名，但另有陸配李貞秀列入前16名。

民眾黨發言人李頂立表示，明（22）天將舉行記者會公布正式名單。

據了解，民眾黨選決會通過名單後，隨即送交中央委員會討論，共有11位中央委員參與投票，7人同意，但有4人不同意。與會者指出，雖然會中有不同建議，但不分區前16名的名單大致底定，授權主席柯文哲最後定奪排序與人選。

原本立委任期是4年1任，不過民眾黨內日前討論不分區任期擬改為2年；黨內預估明（2024）年大選不分區可達8席以上，若適用「2年條款」，預計前16名都可能擔任或遞補立委。

民眾黨選舉決策委員會今天上午討論2024不分區名單，通過後隨即送交中央委員會討論，中央委員會採包裹投票後通過。據了解，中央委員會有7人投同意，但有4人投不同意。

據指出，民眾黨不分區名單前8名，依序是黃珊珊、黃國昌、前總統陳水扁醫療小組發言人陳昭姿、戰國策傳播集團董事長吳春城、台灣新住民黨黨主席麥玉珍、民眾黨台北市黨部主委林國成、花蓮縣藥師公會林憶君、媒體人張啟楷。

據指出，第9到16名，則依序是曼都集團董事長賴淑芬、資策會前處長洪毓祥、中華陽光推展關懷協會理事長蔡春綢、中正大學勞工關係學系副教授王安祥、東吳大學政治系教授劉書彬、台中市議員陳清龍、陸配李貞秀、前台聯立委許忠信。

民眾黨人士分析，將黃珊珊、黃國昌放在不分區首位，除了具有高知名度與聲量外，未來進入立法院，也可望與他黨合作，角逐立法院正副院長；不過有民眾黨人士私下坦言，國民黨將前高雄市長韓國瑜列為不分區首位，民進黨選民的票也難移轉，未來恐壓縮民眾黨政黨票空間。

與會的中央委員私下表示，雖然今天不分區前16名大致底定，但排序、人選是否再調整，中央委員會授權柯文哲最後定奪。

黃國昌：若民眾黨覺得有助政黨票，樂意列不分區

（中央社）台灣民眾黨擬將前立委黃國昌列入不分區立委第2名，黃國昌今天表示，他還沒收到任何訊息，他曾對主席柯文哲表達若覺得列入不分區對民眾黨政黨票極大化有幫助，他會很樂意。

黃國昌日前退出時代力量，加入台灣民眾黨，民眾黨中央委員會今天通過2024不分區立委名單，共擬提名34人，由民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊和黃國昌打頭陣，分列不分區第1、第2名。

民眾黨立法委員陳琬惠下午在黃國昌等人陪同下，前往宜蘭縣選委會登記參選立法委員，黃國昌接受媒體聯訪說，他與柯文哲談過很多次，90%以上是討論公共政策，柯文哲有提過將他列入不分區名單，但他對柯文哲表達，如果覺得將他列入不分區名單，對民眾黨的政黨票極大化有幫助，他會很樂意。

黃國昌說，至於整體布局，明年最重要目標就是要讓3個政黨在國會席次都不過半，及支持柯文哲擔任總統，並推動籌組聯合內閣。過去16年，無論是中國國民黨或民主進步黨，都曾全面執政，權力過度集中，相信16年來的苦果，台灣人民的感受都非常深刻。

黃國昌表示，此時此刻，他覺得真正重要的是能籌組跨越黨派、用人唯才的聯合政府，而柯文哲有這樣的視野和胸襟，率先主張聯合內閣，他非常認同。

黃國昌說，特別是過去8年，民進黨在國會取得2次過半席次機會，盤點到現在，有太多民進黨曾承諾而沒有通過的法案，今（2023）年又號召讓民進黨在國會席次過半，他想請問，民進黨現在國會席次不是已經過半，為何還有這麼多法案跳票，民進黨都沒有給台灣人民清楚交代。

時力：黃國昌退黨後，黨捐款持續增加

（中央社）前立委黃國昌退出時代力量，加入台灣民眾黨，時力黨主席王婉諭今天表示，只有時力是真正的第三勢力，而黃國昌離開後，很多在外徘徊、認同進步價值的人，都願意支持時力，這幾天時力收到的政黨捐款也持續增加。

時力立委王婉諭、邱顯智、陳椒華今天共同率領時力不分區立委參選人林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨，前往中選會登記參選。

王婉諭致詞指出，時力推出的不分區立委參選人，不以政治明星為考量，而是最能回應社會重要需求的一份名單，也代表時力長期守護的政黨價值，囊括居住正義、土地正義、勞工權益，並致力於交通改革、剷除黑金、從長照到安樂死等。

王婉諭提到，時力堅持讓專業領域人士進入國會，讓進步價值逐步實現，不分區名單沒有酬庸也沒有派系交換，更不需要向誰的爸爸媽媽、誰的岳父交代，每一位都是各大專業領域的一時之選。

媒體聯訪階段，對於大選預設目標，王婉諭表示，關於不分區立委部分，希望能夠保3望5，總體立委選舉則是期盼能保5望7。

王婉諭表示，現在有很多小黨推出不分區立委名單，而時力創黨8年可受大家公評，這些年來，不管從兒少到環境議題，還是司法正義到交通改革，都能看到時力具體讓國家願意面對問題，且提出相對應的法案並具體推動。

王婉諭說明，時力跟其他政黨的差別在於，時力是一個有實績、真正已經在推動台灣改革的政黨。

媒體詢問，在黃國昌退黨後，外界認為將會衝擊時力的政黨票，時力該如何因應。