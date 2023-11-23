藍白合喊「第三波民主改革」和「聯合政府」，在現實中的憲政民主會遇到哪些挑戰？
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「憲政民主行不行？」是檢視藍白兩黨協商共識的關注焦點，若缺乏對於台灣所採行之憲政體制的理解，欠缺考量台灣之民主進程，為台灣第三波民主改革建立典範即為空談，更不用說建立一個能夠穩定運作的政府。
文：吳函凌（東海大學政治學研究所碩士生）
在11月15日，國民黨與民眾黨在前總統馬英九的見證之下達成兩黨協商共識，藍白合似乎有定案，然而即便不談近日在民調上兩方各持己見、各有看法的衝突，單就台灣憲政運作與民主發展之前提而言，就已存在許多爭議。
憲政主義的基本概念
首先，在對於憲政主義的定義上，所謂「憲政主義」（constitutionalism）是指在一個政治社群內，菁英與民眾對於既存憲政體制的正當性與權威性，對於憲法所揭示的法治原則、人權保障、權力分立，以及民主統治程序等，不僅在認知上具有高度的共識，同時在態度上也形成了內在的價值信念，進而在行為上養成了共同遵守的習慣，因此在現代之民主法治國家中，其主要奠基於國民主權，並且始終是以捍衛民主、守護憲法，以及保障人權等作為依歸（林孟皇，2017）。
基於上述的定義，於藍白兩黨協商共識中所提及之第三波民主改革與聯合政府即已不符合台灣現行之憲政體制之運作，在台灣半總統制的運作下，總統直選的憲法規定代表著台灣並非內閣制國家，因而無法形成所謂的聯合政府；另外，若以人權保障的觀點而言，由於個人從個體生活進入集體生活，必然要有一個秩序使人們能夠遵守，同時也要有維護秩序、安排秩序的人們。「權力」就產生了。
但是，個體也必須要確保其自身存在的價值，因此應該透過限制政府權力，進而保障人民權利，其中關鍵即在於憲法如何規範——總統由人民直選產生，即為中華民國憲法賦予人民之權利，而總統亦擁有憲法所賦予其之領導國家之權力，然而若未經由修憲的過程，藍白主張之聯合政府即為空談，更何況若近一步考量台灣之修憲門檻，要針對憲法所規定之憲政體制與人權保障相關法條進行修改，實屬困難。
其次筆者認為，在實施憲政主義的國家中，主要有以下五種特徵：
1. 維護秩序
憲法對於政府機關與人民行為皆具有拘束性，並且在發生爭議時，主要是透過憲法作為解決的標準，而使得國家與社會維繫一體，防止國家陷入混亂或 無政府狀態。
2. 維持穩定
憲法為國民意志之基本表現，並且基於全體國民的共識，以及確認憲法的根本原則與精神，因而形成了憲法賴以存續與穩定發展之基礎。
3. 促進統合性
由於社會中具有不同組織與不同政治意見，而憲法是團結融合各種不同政治團體之共識基礎，因而具有促進和平與容讓之性質。
4. 權力限制與監督
為了達成此一目標，必須遵從權力分立與監督、制衡原則，進而促進國家遵循法治原則。
5. 確保個人基本權利
人民享有基本權利，為憲政主義的基本潮流，而憲法則是人民權利的保障書。
最後，在台灣憲政主義的持續發展之下，由於國家中之菁英與民眾對於憲法所揭示的法治原則、人權保障與權力分立等概念，皆具有著高度的共識，同時也形成了其內在中的價值信念，進而養成了共同遵守的習慣，使得憲政主義逐漸與民主概念和民主化之變遷產生連結。
觀察台灣憲政主義之建立的過程，即可以發現影響台灣憲政主義形成過程的主要因素，包括當時之政治環境結構情境，以及其在憲法規範與憲政發展中之不同的制度特質等。我國憲政主義的建立與發展，是具有著各政黨間之政治考量的，在不同的時空環境下，將可能會有不同的發展與變遷情形。
因此，若將藍白兩黨協商共識帶入思考，台灣未來是否能夠如兩黨所稱之為台灣第三波民主改革建立典範？值得深思。
台灣之民主進程
台灣開始自由化的時間點，大約是於1986年民進黨成立，或是於1987年蔣經國總統宣布戒嚴令解除時開始的，之後在經過了1991、1992年之國會全面改選，以及1996年之總統直選後，台灣即成功完成了民主轉型（李酉潭，2007）。並且在台灣民主化的過程中，主要歷經了以下事件：
- 1972年台灣退出聯合國，同時刺激了人民之政治參與。
- 1978年台灣與美國斷交，同時美麗島事件、林宅血案、陳文成命案、劉江南命案等四大案接連發生。
- 1987年台灣結束戒嚴，同時開放了黨禁與報禁。
- 1988年蔣經國先生去世，同時加速了台灣民主化的進行。
- 1991年台灣恢復行憲，同時開始實現有限政府與人權保障等原則。
此外，在之後的七次修憲中，包括，國會改選（1992年）、總統直選（1996年） 等內容，以及經由選舉所產生之政黨輪替的情形，都象徵了台灣民主化的成功。 在上述之台灣民主化的過程中，透過參與、憲政、選舉（競爭）與人權保障等要素的達成，使得台灣階段性地完成了民主鞏固。
若依據藍白兩黨近期所謂的共同理念「下架民進黨」而言，是否單以政黨輪替即可以稱作是為台灣第三波民主改革建立典範？而兩黨欲成立之聯合政府，如前所述是必須進行修憲程序的，無論就門檻抑或就修改憲法所規定之總統直選過程，亦可謂打破台灣過去所經歷之民主化進程。
換言之，就人權保障的角度而言，若進行修憲，人民直選總統的權力將被剝奪，是否符合藍白兩黨所言，將國家還給人民的主張？皆該一一進行檢視。
藍白合若成真，是否能夠實現兩黨的承諾？
觀察我國民主化發展的過程，在制度發展的分析面向上，影響台灣民主化形成過程的因素，為在我國之國民黨威權統治時期、民主轉型時期、民主鞏固時期中之路徑依賴現象，我國民主化的發展與推動受到了歷史變遷與當時所處之政治環境的影響，而對於各政黨之間的互動關係與偏好選擇也會產生許多差異與制約。因此，在不同的政治環境與行為者之間的互動下，制度將會有不同的進展與變化。
除此之外，在台灣階段式之民主轉型中，憲政發展的變遷與國家認同的建立，也受到了政治發展、選舉動態與政黨輪替等因素所影響，因而改變了台灣民主化之發展，進而影響了我國人權保障之概念與變遷。
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
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換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
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多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
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政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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