上海出差有感：物價「凍結」趨近於台北，遊戲大廠都在賺「消費降級」的錢，大眾更傾向「短平快」追求刺激

文：飛鳥涼不涼的遊戲營運觀察小站

這週在上海出差，每天晚上幾乎都吃外賣，週末跟上海的朋友出去晃晃，有些心得記錄下。

中國經濟不好是事實，到處都聽得到裁員或是公司財務緊縮的事情。滴滴打車的豪車司機說訂單大概少了三成，客單價1000塊台幣以上的餐廳生意銳減，走在上海街頭沒什麼歐美觀光客，外籍人士據說拿到工作簽難度也變高。有機會去上海張園的迪奧品牌展示建築，老屋搭配時尚的聖誕布置非常漂亮，大概有100多人在拍照，但所有的網紅擺拍完沒有一個人走進去，只有我們幾個裝模作樣地晃了進去。

晚上八點多到了曾為全球最大的星巴克逛逛，內裝非常漂亮，但週六晚間只坐滿了四成不到。

雖然經濟不好，但物價卻意外地「凍結」，似乎已趨近於台北。

記得疫情前來上海驚懼於其高物價，這次吃了一週的外賣後，發現每餐的花費跟在台北也差不多了，大概台幣150元左右可滿足。且外賣的品質非常好，各種湯品粥品麵品，都有兩到三層的密封包裝，即使六度左右的低溫，運送半小時後依舊跟剛出爐熱度相差無幾。難怪說大部分的上班族都已漸漸不外出消費，晚上尖峰時刻也僅有部分餐廳能夠坐滿。

遊戲產業也沒什麼好消息，裁員的裁員，虧損的虧損，很多同業表示付費玩家的ARPPU（每個付費用戶的平均收益）跟前幾年相比有明顯下滑。

不過，這幾天看了騰訊、網易、字節跳動的財報相關資訊，發現這些大廠都在賺「消費降級」的錢。微信內小程序遊戲依舊很火紅，拜訪的幾個同業都要轉進這個賽道，這邊遊戲包體都不大，廣告用戶獲取單價低，適合中小廠進駐；網易的《逆水寒》、《蛋仔派對》都主打高活躍人數、低付費的商業模式，吸引更多微課玩家加入；抖音的直播電商熱賣的，也幾乎都是折扣打滿的商品。

經濟情勢不佳時，這些垂直整合的科技巨頭，反而能提供更優惠的紅利吸引更多用戶入局。

另一個遊戲行業討論的就是《完蛋！我被美女包圍了》的衍生商機，至少聽到四、五個人跟我說，有工作室在籌備相關類似產品。除此之外，每集1~2分鐘的直式短劇行業，也因為《完蛋！》而被更多人關注；這個品類講求的是把戲劇的鋪陳、合理性、前因後果全部拿掉，只留下一般觀眾最想看的復仇、逆襲、打臉、裝逼、狗血等能快速刺激大腦的元素。

這種短劇大多以前幾集免費看，後面每集幾塊錢的商業模式，讓視聽者以最小代價最快達到爽感。某方面來說，這很像近期流行的「開寶箱」玩法（例如《小妖問道》），把戰鬥過程都簡化拿掉，只留下能刺激多巴胺的「掉裝備＋增加數值」。

大眾現在更傾向「短平快」的追求刺激，這點在廣告上也相同。我們曾經把表現不好的廣告影片，鋪陳拿掉，剪成10秒只留爆點，結果點擊和轉換率大幅提升，也更符合演算法的胃口。

短、平、快的東西之所以現在能興起，除了速食心態外，也跟產品技術能力的提升有關。以前免安裝的小遊戲，很難有多好的畫面，現在免安裝小程序的遊戲畫面，幾乎能達到四、五年前一般幾百MB遊戲的水準了；以前拍影片很困難，現在只要有台手機+合適的剪輯軟體，就能拍出瞬間打動人心的畫面。

不過，還是有很多東西是短平快無法取代的，包括遊戲文案、花時間琢磨的巧思、演員的表演能力、人設與品味的養成等等。當大家都速食，速食中還能做出品質的反而更容易脫穎而出。

快一定會有人比你更快。最終要比的，還是那些超脫於短期速度以外的事情。

本文經飛鳥涼不涼的遊戲營運觀察小站授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航