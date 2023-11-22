上海出差有感：物價「凍結」趨近於台北，遊戲大廠都在賺「消費降級」的錢，大眾更傾向「短平快」追求刺激
我們想讓你知道的是
記得疫情前來上海驚懼於其高物價，這次吃了一周的外賣後，發現每餐的花費跟在台北也差不多了，大概台幣150左右可滿足，且品質非常好。遊戲產業也沒什麼好消息，裁員的裁員，虧損的虧損，很多同業表示付費玩家的用戶平均收益跟前幾年相比有明顯下滑。不過，這幾天看了騰訊、網易、字節跳動的財報相關資訊，發現這些大廠都在賺「消費降級」的錢......
這週在上海出差，每天晚上幾乎都吃外賣，週末跟上海的朋友出去晃晃，有些心得記錄下。
中國經濟不好是事實，到處都聽得到裁員或是公司財務緊縮的事情。滴滴打車的豪車司機說訂單大概少了三成，客單價1000塊台幣以上的餐廳生意銳減，走在上海街頭沒什麼歐美觀光客，外籍人士據說拿到工作簽難度也變高。有機會去上海張園的迪奧品牌展示建築，老屋搭配時尚的聖誕布置非常漂亮，大概有100多人在拍照，但所有的網紅擺拍完沒有一個人走進去，只有我們幾個裝模作樣地晃了進去。
晚上八點多到了曾為全球最大的星巴克逛逛，內裝非常漂亮，但週六晚間只坐滿了四成不到。
雖然經濟不好，但物價卻意外地「凍結」，似乎已趨近於台北。
記得疫情前來上海驚懼於其高物價，這次吃了一週的外賣後，發現每餐的花費跟在台北也差不多了，大概台幣150元左右可滿足。且外賣的品質非常好，各種湯品粥品麵品，都有兩到三層的密封包裝，即使六度左右的低溫，運送半小時後依舊跟剛出爐熱度相差無幾。難怪說大部分的上班族都已漸漸不外出消費，晚上尖峰時刻也僅有部分餐廳能夠坐滿。
遊戲產業也沒什麼好消息，裁員的裁員，虧損的虧損，很多同業表示付費玩家的ARPPU（每個付費用戶的平均收益）跟前幾年相比有明顯下滑。
不過，這幾天看了騰訊、網易、字節跳動的財報相關資訊，發現這些大廠都在賺「消費降級」的錢。微信內小程序遊戲依舊很火紅，拜訪的幾個同業都要轉進這個賽道，這邊遊戲包體都不大，廣告用戶獲取單價低，適合中小廠進駐；網易的《逆水寒》、《蛋仔派對》都主打高活躍人數、低付費的商業模式，吸引更多微課玩家加入；抖音的直播電商熱賣的，也幾乎都是折扣打滿的商品。
經濟情勢不佳時，這些垂直整合的科技巨頭，反而能提供更優惠的紅利吸引更多用戶入局。
另一個遊戲行業討論的就是《完蛋！我被美女包圍了》的衍生商機，至少聽到四、五個人跟我說，有工作室在籌備相關類似產品。除此之外，每集1~2分鐘的直式短劇行業，也因為《完蛋！》而被更多人關注；這個品類講求的是把戲劇的鋪陳、合理性、前因後果全部拿掉，只留下一般觀眾最想看的復仇、逆襲、打臉、裝逼、狗血等能快速刺激大腦的元素。
這種短劇大多以前幾集免費看，後面每集幾塊錢的商業模式，讓視聽者以最小代價最快達到爽感。某方面來說，這很像近期流行的「開寶箱」玩法（例如《小妖問道》），把戰鬥過程都簡化拿掉，只留下能刺激多巴胺的「掉裝備＋增加數值」。
大眾現在更傾向「短平快」的追求刺激，這點在廣告上也相同。我們曾經把表現不好的廣告影片，鋪陳拿掉，剪成10秒只留爆點，結果點擊和轉換率大幅提升，也更符合演算法的胃口。
短、平、快的東西之所以現在能興起，除了速食心態外，也跟產品技術能力的提升有關。以前免安裝的小遊戲，很難有多好的畫面，現在免安裝小程序的遊戲畫面，幾乎能達到四、五年前一般幾百MB遊戲的水準了；以前拍影片很困難，現在只要有台手機+合適的剪輯軟體，就能拍出瞬間打動人心的畫面。
不過，還是有很多東西是短平快無法取代的，包括遊戲文案、花時間琢磨的巧思、演員的表演能力、人設與品味的養成等等。當大家都速食，速食中還能做出品質的反而更容易脫穎而出。
快一定會有人比你更快。最終要比的，還是那些超脫於短期速度以外的事情。
本文經飛鳥涼不涼的遊戲營運觀察小站授權轉載，原文刊載於此
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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「綠色使命」引領永續前行的方向──驅動綠能打造全新能源生態系
我們想讓你知道的是
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
在全球氣候變遷日益嚴重的背景下，尋求減緩碳排放並實現永續發展的需求更加迫切。減碳轉型和永續發展已經成為當今全球議程的核心，共同為實現淨零碳排的目標而奮鬥。減碳轉型代表著我們對降低溫室氣體排放，並將再生能源廣泛推行的承諾，而永續前行則體現了我們追求環境友好、社會公平和經濟穩健發展的決心。
2022年台灣「淨零元年」將產官學研聚攏在一起
2022年是臺灣的「淨零元年」，產官學研各界跨域合作投入淨零減碳發展的規模大幅提升，以「預測未來的最好方法就是創造未來（The best way to predict the future is to create it.）」，為台灣淨零碳排的永續之路，許下美好的願景。
「台灣國際智慧能源周」及「台灣國際淨零永續展」便是因應此願景而生。現今全世界正面對氣候變遷這種來勢洶洶的戰役，各國共同研討出的「戰略」就是再生能源。今（2023）年展覽規模達1,275個攤位，創歷年新高，參觀人數也再刷新記錄，共吸引24,359名相關業者參觀，較上屆成長25%，其中國際買主超過800名，相較去年1.5倍成長，前五大買主來源國分別為日本、新加坡、馬來西亞、美國、越南，展現綠能產業持續成長的強勁動能。
透過產官學研各界跨域的合作，從田野調查、環境評估、各國經驗取經，到政策推動和規劃、企業ESG目標實踐、再生能源建置，彼此各司其職，同時卻又環環相扣、相輔相成。
照亮再生能源發展和地方創生的那道「光」
台灣發展的再生能源包括水力發電、太陽光電、風力發電、地熱能、生質能與廢棄物發電，依據2023年7月經濟部統計處指出，近5年台灣再生能源裝置容量平均年成長率達21.9%，高於全球平均之9.1%。其中，太陽光電佔比高達68.9%，為台灣再生能源成長之主要貢獻。
以太陽能為例，作為再生能源佔比最高的能源，在開發和建置也遇到不少問題，像是土地取得困難、民間擔心影響糧食自給率、能源開發影響民生生計等等。在「台灣國際智慧能源週」及「台灣國際淨零永續展」期間，經濟部於10/20 舉辦《能源轉型 永續前進論壇》中就有提及上述的困境，為此政府取經日本的農電共生成功經驗，以公民電廠作為解方。此方式不只改善地方經濟，還能創造人民所得及就業機會，協助地方創生。
能源轉型並非一蹴可幾，更不是單打獨鬥
在永續發展的趨勢之下，能源轉型仰賴多元觀點交流與跨域合作，各界透過永續經營的推動，也促成不同形式的「創新」。以企業為例，光電業者和養殖業者、廠房合作，透過租金、綠電交易等方式達到雙贏的局面；沃旭能源借鏡國際背景，打造全台最多的離岸風電場，並積極推動亞太淨零轉型，期盼企業共同創造社會長期價值；台泥儲能結合母公司低碳建材技術與優勢，打造儲能櫃搭配DC-DC充儲系統、綠電轉供及電力交易聚合服務，協助企業解決在淨零轉型中遇到的痛點。
能源轉型的多元觀點包括不同利益相關者的聲音，如政府、業界、學術界、社會團體和民眾。各方都有自己的關切和目標，而能源轉型的成功需要平衡這些不同觀點，以確保方案的可行性和可接受性。
跨域合作也是實現能源轉型的關鍵。能源轉型不僅僅是一個能源議題，它還涉及到科技、經濟、環境和社會等多個領域。不同領域之間的合作和知識交流至關重要，以開發新技術、改進能源效率和推動可再生能源的應用。
減碳轉型和永續前行是我們實現淨零碳排的必經之路。減碳轉型不僅僅是為了減少碳排放，更有促進綠色科技發展、創造就業機會，以及選擇新生活模式的改變。永續前行則代表著我們追求一個更美好的未來，一個能夠長期繼續發展並保護我們所處的地球的未來。
實踐了淨零碳排，才能永續前行。
【同場加映】
「2024 台灣國際智慧能源週 X 台灣國際淨零永續展」早鳥優惠徵展中！全台最大規模暨指標性之綠能與永續發展產業展覽，打造「能源供給、低碳製造、環境永續」媒合交流平台，展示主題涵蓋太陽光電、風能、儲能、前瞻能源（氫能、海洋能、地熱能等）、減碳技術、綠色金融、綠電交易等解決方案，是企業探詢永續新商機的最佳選擇！明年展覽將於2024年10月2-4日於南港展覽館2館擴大展出，即日起至2024年4月30日止為報名參展「早鳥優惠價」之優惠期間，敬請把握！
搶占商機，逕洽GESA 綠能暨永續發展聯盟
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