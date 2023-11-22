17LIVE新加坡造殼上市、壹蘋新聞網開始獲利，潘杰賢：我不是做媒體，而是變現新經濟
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創業做交友軟體，卻極厭惡拍照；旗下數萬直播主在網路上爭奇鬥豔，自己卻是8件同款上衣、4條褲子輪流穿的那種人。他是潘杰賢，17LIVE董事長，在爭議中把自己做成投資家，他說「我是一個投創，不是一個創投，只是跟投不有趣，我要跟著公司一起成長，這才好玩。」
文：洪綾襄
「要是去年此時，我絕對不是像現在這麼心平氣和地跟你談。」心中久懸的大石頭終於放下，17LIVE董事長潘杰賢從容地露出招牌咧嘴微笑。
10月2日，新加坡淡馬錫子公司祥峰控股支持的祥峰科技收購企業公司（VTAC，新交所代號VT1），與台日直播平台17LIVE簽署收購協議書，成為新加坡交易所特殊目的公司（SPAC） 收購首例。年底通過新交所與祥峰股東臨時會後，就可掛牌新交所。
同時間，去年創辦的《壹蘋新聞網》宣布第三季開始獲利，潘杰賢也終於擺脫每個月燒掉五、六千萬元的夢魘。
潘杰賢今年39歲，50年前，他的父母透過電視購物頻道賣萬能鍋，賣到成為新加坡家喻戶曉的生活用品商，而潘杰賢每次創業，也都引發極大注目。
不管是在保守的新加坡，創立「15秒就完成註冊」的交友軟體Paktor拍拖，或是併入「麻吉大哥」黃立成的M17娛樂平台後，挑戰在美上市卻因故撤回，他硬著頭皮承接轉型。
而在兩岸三地引發軒然大波的《蘋果新聞網》交易案，更在外界的顯微鏡檢視下接手。
潘杰賢
出生：1984年
現職：17LIVE董事長兼共同創辦人、龍丞資本負責人
經歷：交友軟體Paktor拍拖共同創辦人
學歷：紐約大學史登商學院金融學士、芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士
談起買《蘋果》始末，潘杰賢一臉不堪回首，說當時他因找藝人上直播而認識黃浩，但直到簽約前，黃浩仍無法提出有權出售《台灣蘋果新聞網》的證明文件，使得交易破局；後來潘便以金主出資的方式，延攬員工另行成立《壹蘋新聞網》營運，切割爭議核心《台蘋》資料庫。
17LIVE受惠於疫情三年直播商機興起，幾乎成為印鈔機。去年底在日本和台灣市占率都超過兩成，營收超過3.6億元台幣，成為日本和台灣收入第一的純直播平台，擁有近九萬名月活躍獨家直播主的經紀約，每月有約53萬名活躍用戶，平均每天花93分鐘看各式各樣的直播，付費比率逾16%。
「他們已是創新和引領趨勢的市場領導者，不斷地在數位消費領域開闢新天地。」VTAC的執行董事兼執行長江洪輝如此形容。
但潘杰賢仍積極看新案，2021年投資台灣Podcast平台聲浪SoundOn，也透過投資兩家加密貨幣公司，布局數位資產；2023年投資台灣大學生互動平台學悅Zuvio。
據統計，光是在台灣，集團旗下產品每月能觸及超過千萬人。他說自己「我不是做媒體，我是在做新科技、新經濟的變現。」創投公會理事長邱德成觀察，「我在好幾個評估的案子都遇到他，非常認真，不是電影《亞洲瘋狂富豪》裡面那種公子哥。」
判斷果決！擴編隔月就裁員
潘杰賢說，他起心動念並不是經營媒體，只是剛好做了一、兩家，再多一家應該會有綜效。像是當初要買台蘋，正是看到台蘋的流量是其他事業的10倍，收入卻只有十分之一，非常可惜，若能借力旗下直播、Podcast事業，它就能變現賺錢。
「公司營收多過成本，才是經商本質，我也沒有做得特別好，只是剛好生意後來都有賺錢。」對比台灣某些媒體營運模式是燒錢、賺影響力，潘杰賢笑稱，那種模式太獨特，他不了解。
以新加坡家族辦公室為核心，曾在花旗與麥肯錫工作過的潘杰賢現在建立了自己團隊。他說，自己最大差別是他會加入經營規畫、幫助創業家和創作者做得更好。「早上我才和團隊聊到一個案子，大家都說這案子應該可以賺到很多錢，但我說，我是一個投創，不是一個創投，只是跟投不有趣，我要跟著公司一起成長，這才好玩。」
其次，必須是他接觸得到、能理解的生意，其實他手上還有醫美、水餃、手搖飲等項目，約十幾家公司，要搶進印尼、馬來西亞等東南亞各國。
作為兩個孩子的爸爸，他覺得教育也有賺錢機會。「我不會投資紡織廠，但會投資衣服品牌，並不是因為紡織廠太複雜，而是我更能理解衣服的商業模式。」
雖是雙魚座，潘杰賢商業判斷卻非常冷靜果決。初創Paktor時，曾一口氣擴張到11個市場，半年後發現燒錢燒太快，他趕緊退回四個市場。剛買下聲浪時，員工一度增編兩倍，一個月後看財報不行，隨即大裁員。
他分析，一家公司只要有賺錢、年化成長10%，加上股利配發，就能滿足投資回報率，「這些都是人生選擇，選擇做大眾市場，就要按照社會規則走；選擇要賺錢，我就得承認我養不起一千人，只能做一定規模。」
如今諸事塵埃落定，潘杰賢透過家族辦公室控股公司龍丞資本（Turn Capital）宣布，未來18個月將投資15億元於亞洲科技新創，看好台灣的硬體製造業強項、IT人才和新創生態圈。
他指出，一般投資新創，股東可以從公司賺錢分享利潤、轉手賣出、掛牌上櫃上市等三種管道賺錢。「台灣的好處是出場機制很多元，有創投、天使、私募基金，兩家交易所、創新板TIB，都做了很多鬆綁，還有國發基金，和具備併購能力的大型公司像台灣大哥大、中華電信等，生態圈是很健全。」
問題是，過去這些出場價格頂多幾千萬到上億美元，為什麼？「因為台灣新創不會走出去，在台灣這個兩千多萬人的市場裡面過得很舒服，不像新加坡市場更小，新創一定都要打國際盃。」潘杰賢一語道破結構性瓶頸。
只要走不出去，公司估值不會超過幾千萬美元，每個股東投進去的錢頂多幾百萬元，創業家也不會去思考海外市場。而現在，他就要帶著台灣新創走出去，拉高市場水位。
邱德成直言，樂見潘杰賢引進新加坡資金和創投經驗。「任何人願意投資台灣，我們都支持，祥峰和新加坡GIC過去投資很多台灣科技和半導體公司，顯示他們真的對台灣市場很有興趣。」令人好奇，未來潘杰賢與台灣新創圈將碰撞出什麼火花？
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。