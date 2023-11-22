17LIVE新加坡造殼上市、壹蘋新聞網開始獲利，潘杰賢：我不是做媒體，而是變現新經濟

文：洪綾襄

「要是去年此時，我絕對不是像現在這麼心平氣和地跟你談。」心中久懸的大石頭終於放下，17LIVE董事長潘杰賢從容地露出招牌咧嘴微笑。

10月2日，新加坡淡馬錫子公司祥峰控股支持的祥峰科技收購企業公司（VTAC，新交所代號VT1），與台日直播平台17LIVE簽署收購協議書，成為新加坡交易所特殊目的公司（SPAC） 收購首例。年底通過新交所與祥峰股東臨時會後，就可掛牌新交所。

同時間，去年創辦的《壹蘋新聞網》宣布第三季開始獲利，潘杰賢也終於擺脫每個月燒掉五、六千萬元的夢魘。

潘杰賢今年39歲，50年前，他的父母透過電視購物頻道賣萬能鍋，賣到成為新加坡家喻戶曉的生活用品商，而潘杰賢每次創業，也都引發極大注目。

不管是在保守的新加坡，創立「15秒就完成註冊」的交友軟體Paktor拍拖，或是併入「麻吉大哥」黃立成的M17娛樂平台後，挑戰在美上市卻因故撤回，他硬著頭皮承接轉型。

而在兩岸三地引發軒然大波的《蘋果新聞網》交易案，更在外界的顯微鏡檢視下接手。

潘杰賢 出生：1984年

現職：17LIVE董事長兼共同創辦人、龍丞資本負責人

經歷：交友軟體Paktor拍拖共同創辦人

學歷：紐約大學史登商學院金融學士、芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士

談起買《蘋果》始末，潘杰賢一臉不堪回首，說當時他因找藝人上直播而認識黃浩，但直到簽約前，黃浩仍無法提出有權出售《台灣蘋果新聞網》的證明文件，使得交易破局；後來潘便以金主出資的方式，延攬員工另行成立《壹蘋新聞網》營運，切割爭議核心《台蘋》資料庫。

17LIVE受惠於疫情三年直播商機興起，幾乎成為印鈔機。去年底在日本和台灣市占率都超過兩成，營收超過3.6億元台幣，成為日本和台灣收入第一的純直播平台，擁有近九萬名月活躍獨家直播主的經紀約，每月有約53萬名活躍用戶，平均每天花93分鐘看各式各樣的直播，付費比率逾16%。

「他們已是創新和引領趨勢的市場領導者，不斷地在數位消費領域開闢新天地。」VTAC的執行董事兼執行長江洪輝如此形容。

但潘杰賢仍積極看新案，2021年投資台灣Podcast平台聲浪SoundOn，也透過投資兩家加密貨幣公司，布局數位資產；2023年投資台灣大學生互動平台學悅Zuvio。

據統計，光是在台灣，集團旗下產品每月能觸及超過千萬人。他說自己「我不是做媒體，我是在做新科技、新經濟的變現。」創投公會理事長邱德成觀察，「我在好幾個評估的案子都遇到他，非常認真，不是電影《亞洲瘋狂富豪》裡面那種公子哥。」

Photo Credit: 龍丞資本 17Live已成為台日收入最高的純直播平台

判斷果決！擴編隔月就裁員

潘杰賢說，他起心動念並不是經營媒體，只是剛好做了一、兩家，再多一家應該會有綜效。像是當初要買台蘋，正是看到台蘋的流量是其他事業的10倍，收入卻只有十分之一，非常可惜，若能借力旗下直播、Podcast事業，它就能變現賺錢。

「公司營收多過成本，才是經商本質，我也沒有做得特別好，只是剛好生意後來都有賺錢。」對比台灣某些媒體營運模式是燒錢、賺影響力，潘杰賢笑稱，那種模式太獨特，他不了解。

以新加坡家族辦公室為核心，曾在花旗與麥肯錫工作過的潘杰賢現在建立了自己團隊。他說，自己最大差別是他會加入經營規畫、幫助創業家和創作者做得更好。「早上我才和團隊聊到一個案子，大家都說這案子應該可以賺到很多錢，但我說，我是一個投創，不是一個創投，只是跟投不有趣，我要跟著公司一起成長，這才好玩。」

其次，必須是他接觸得到、能理解的生意，其實他手上還有醫美、水餃、手搖飲等項目，約十幾家公司，要搶進印尼、馬來西亞等東南亞各國。

作為兩個孩子的爸爸，他覺得教育也有賺錢機會。「我不會投資紡織廠，但會投資衣服品牌，並不是因為紡織廠太複雜，而是我更能理解衣服的商業模式。」

雖是雙魚座，潘杰賢商業判斷卻非常冷靜果決。初創Paktor時，曾一口氣擴張到11個市場，半年後發現燒錢燒太快，他趕緊退回四個市場。剛買下聲浪時，員工一度增編兩倍，一個月後看財報不行，隨即大裁員。

他分析，一家公司只要有賺錢、年化成長10%，加上股利配發，就能滿足投資回報率，「這些都是人生選擇，選擇做大眾市場，就要按照社會規則走；選擇要賺錢，我就得承認我養不起一千人，只能做一定規模。」

如今諸事塵埃落定，潘杰賢透過家族辦公室控股公司龍丞資本（Turn Capital）宣布，未來18個月將投資15億元於亞洲科技新創，看好台灣的硬體製造業強項、IT人才和新創生態圈。

Photo Credit: 財訊 / 潘重安 2022年《壹蘋新聞網》成立記者會，潘杰賢面對巨大壓力

他指出，一般投資新創，股東可以從公司賺錢分享利潤、轉手賣出、掛牌上櫃上市等三種管道賺錢。「台灣的好處是出場機制很多元，有創投、天使、私募基金，兩家交易所、創新板TIB，都做了很多鬆綁，還有國發基金，和具備併購能力的大型公司像台灣大哥大、中華電信等，生態圈是很健全。」

問題是，過去這些出場價格頂多幾千萬到上億美元，為什麼？「因為台灣新創不會走出去，在台灣這個兩千多萬人的市場裡面過得很舒服，不像新加坡市場更小，新創一定都要打國際盃。」潘杰賢一語道破結構性瓶頸。

只要走不出去，公司估值不會超過幾千萬美元，每個股東投進去的錢頂多幾百萬元，創業家也不會去思考海外市場。而現在，他就要帶著台灣新創走出去，拉高市場水位。

邱德成直言，樂見潘杰賢引進新加坡資金和創投經驗。「任何人願意投資台灣，我們都支持，祥峰和新加坡GIC過去投資很多台灣科技和半導體公司，顯示他們真的對台灣市場很有興趣。」令人好奇，未來潘杰賢與台灣新創圈將碰撞出什麼火花？

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