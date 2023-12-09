《我不想活得正確，只想活得像自己》：即使生命是團渣，我都能是個越分手、過越好的女人
我們想讓你知道的是
陷在「浪漫愛情」迷思中的女性，總在尋找一個可以解決她所有問題的父親/情人/救世主，因而讓自己時時處於期盼的狀態。 但是他們必須去打破自己硬加在伴侶頭上的神力光環，並且必須下定決心為自己的生命承擔起所有責任，必須自行做出困難的選擇， 並藉著自己的努力換取獨立和自主。
文：曾彥菁
賽姬與邱比特
人類常常有這種經驗，在歷經了感情的高低起伏後，會突然聽懂了某首情歌的歌詞、理解電影主角的心情、明白以前朋友曾說過的苦痛。
我也在走過這段歷程後，偶遇神話故事《邱比特與賽姬》，發現在我身上發生的事，早在千年前早有預言。
邱比特是人人皆知的愛神，只要被他的箭射中，人們就會立刻陷入熱戀，然而人們鮮少知道的是，邱比特自己也有愛人——一位名為賽姬（Psyche）的女子。
賽姬是平凡人類，因擁有絕世美貌遭到維納斯嫉妒，她命令兒子邱比特去懲罰賽姬，讓她愛上最醜最糟糕的男人。但邱比特卻沒有照做，偷偷把賽姬藏起來，成為他的祕密情人。
賽姬從沒看過邱比特的眞面目，不知道他是誰，但一日在好奇心的驅動下，她違反與邱比特的約定，將油燈照在他臉上，赫然發現枕邊人原來就是愛神。邱比特被油燈燙醒，發現賽姬竟然背叛他，憤而離她遠去。
已深深愛上邱比特的賽姬，在傷心之餘，決定踏上把愛人尋回的旅程。她跑去找維納斯，維納斯故意刁難她，給出了四個困難的挑戰。
原本毫無能力的賽姬，因為愛而生出勇氣，並且在各種朋友的幫助下，成功達成了任務。一直在天上看著賽姬的邱比特，也因她的改變受到感動，在最後關頭幫助了她。最終賽姬的成長與兩人的合作，打動了天界，宙斯允許他們結婚，並將賽姬從一位平凡的人類，升格成了天神。
心理學家艾瑞旭諾伊曼（ErichNeumann），將這段故事定位為「陰性心靈的發展」，賽姬的成長，正是展現了新世代的女性樣貌。在常見的陽性英雄故事裡，時常是以洋溢英雄情操的屠殺開始，講述主角如何一路過關斬將，征服世界；賽姬的故事卻是以「分離」為出發，而且是她親自造成的分離。她的出發不是為了征戰，而是「修復」關係，在這段修復裡，也包含了她自身的成長與轉變。
維納斯給予的挑戰難題，都是在鍛鍊賽姬靈魂中的陽性面，讓她學會辨識與篩選、耐心等待事物的改變、學習與陽性力量建立良性的接觸，而無損她原有的陰性特質。
「透過邱比特，透過她對他的愛，賽姬發展的方向不只是朝向他，而且是朝向她自己。」她每完成一項任務，就變得更有自信，最終擁有匹配邱比特的神性與神威。她長出了自己的翅膀。
我感覺自己就像賽姬，而Ｊ與Ｋ都是我的邱比特，當我偶然瞥見他們身上的陽性特質，喚醒我內在的渴望，遂湧出了成長的動力。
他們的離開是必須的，我必須要獨自一人走這個歷程，才能不抱有期待與依賴，鍛鍊自己的陽性面向——想去的地方、想做的事、想擁有的體驗，我帶自己達到，而不再是被動等待，或用愛情來交換。
諾伊曼在書裡頭說：「有意識的愛情現象，比死亡更堅強。」恰恰就是我所感受到的。無論是深愛又失去，或是愛上卻不可得，因為愛著一個人，而打從心底迸發的生命力，都堅強無比。
在另一位心理學家茉琳.莫德克（MaureenMurdock）的《女英雄的旅程》裡，我再次看見同樣的指引：她說陷在「浪漫愛情」迷思中的女性，總在尋找一個可以解決她所有問題的父親/情人/救世主，因而讓自己時時處於期盼的狀態。
但是「女英雄必須拿出勇氣，去打破自己硬加在伴侶頭上的神力光環，並且必須下定決心為自己的生命承擔起所有責任。她必須自行做出困難的選擇，並藉著自己的努力換取獨立和自主。」
「一旦女人能被說服或說服自己，不再相信她只能從愛人手中獲得自我實現，她就能找到一個與她平等匹配的伴侶，因而享有眞實的愛情。」
把期盼的心思與時間，全化為自主的行動，無論最終我們是否收穫一位伴侶，女英雄們都可以是賽姬，終成自己的女神。
越分手，過越好的女人
與J分開後，我想起藏在抽屜的留學夢，好像沒有了牽掛，終於可以出發。
實在很奇妙，不久之前我還覺得要考英文檢定、準備個人申請資料，是一件麻煩的事，但是此刻再拿出來檢視，我內心的獨白竟從：「這太難了，我多久沒有讀英文了？」變成「這有很難嗎？我以前的英文能力不差啊，而且我是很會讀書考試的人耶！」
當時以為我是無法獨立自處的人，到了國外的陌生環境，需要一個人生活，如果沒有伴侶的支持與陪伴，我肯定無法承受。但此時的我，想到一個人在海外的探索，卻是興奮勝過了恐懼，覺得我自己一個人，也能活得好好的，而且更加輕盈。
就在那一個月，我認識了一位專門協助海外留學代辦的朋友，與他約了見面聊聊。他想出書，將過往經歷做整理，卻不知道要怎麼開始，我剛好有幫人代筆寫書的經驗，發現彼此的專長可以協助對方，就決定要交換技能，他指導我如何申請學校，我幫他把故事寫下。
境遇有如神助，讓我相信擱置了十年的想望，此時正是實踐的時刻。我的心智與能力，來到了一定的成熟度，身邊少了伴侶，沒有讓我變得脆弱，反而因為自己一個人了，堅強自由起來，這是我完全沒有料到的。
回想起來，我好像是越分手越能勇敢的人。
第一次分手，從來沒什麼運動的我，在蘭嶼爬上了大天池，手腳並用拉著繩子，一點都不害怕困難與挑戰；第二次分手，我直面了原生家庭的課題，將自己的故事揭露給認識與不認識的朋友，意外開啓作家之路；第三次分手，拾回遺落的留學夢，像是突然甦醒般，想起世界這麼大，我還有太多未曾探索。
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韓國整形醫院都在用原廠獨家在台上市!韓國newco 100%純棉洗臉巾是保養的關鍵第一步
我們想讓你知道的是
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
現代人因生活節奏飛快，以往被視為肌膚老化分水嶺的關鍵年齡指標25歲，早已不是唯一參考要 素。想抓住青春的尾巴，日常保養至關重要，但90%的人保養觀念需要重構，可別以為投入大把預算購入昂貴保養品，認真使用就有效，因為你可能從保養的關鍵第一步驟就做錯!
你幾歲開始進行保養呢？其實，無分男女從青春期前就正式踏入保養世界，只是你不知道而已。越來越多的皮膚科專家、保養專家指出，保養的關鍵第一步驟正是洗臉。有上妝習慣的女性，每晚清潔臉部肌膚時須包含乾淨卸妝，而無分男女都應挑選正確洗臉產品清潔，以正確洗臉習慣去除整日累積的皮脂、汗水、老廢角質與環境髒汙，從根源解決暗沈與毛孔堵塞問題。此外，除了晚上清潔外，早上能視膚質狀況清潔，為後續保養做好關鍵第一步。
用正確方式洗臉包含使用對的清潔工具。近年「洗臉巾」在韓妞保養圈正當紅，因與傳統的毛巾相 比，粗糙的表面、濕漉漉的環境以及洗潔品的殘留物，易滋生細菌，因此在醫美保養觀念盛行的韓國，女性們開始使用一次性的洗臉巾作為洗臉工具，而其中韓國newco 100%純棉洗臉巾更是韓國皮膚科與整形醫院的唯一指定。
眾所皆知韓國全民皆對外貌有極致高標，日常保養也有極致追求，因此對保養第一步:洗顏，更是 有嚴苛標準，專業如皮膚科與整形醫院都採用韓國newco 100%純棉洗臉巾，讓明星化妝室、韓流明星都跟進，BTS化妝師私下工作花絮照就曾出現韓國newco 100%純棉洗臉巾蹤影。
檢測洗臉工具細菌殘留數，洗臉毛巾細菌指數高達320，一次性使用的韓國newco 100%純棉洗臉巾為0。難怪使用洗臉巾洗臉的風潮從韓國漸漸吹進台灣，但你知道嗎，其實市面上許多洗臉巾因成本考量，採用對環境不友善的低成本材質，對擁有Q彈水嫩的肌膚成為隱患，因劣質洗臉巾易導致肌 膚摩擦與過敏問題。過去知名YouTuber韓國歐巴太囧與大量關注韓國美容新訊的美妝控，赴韓旅遊時便會特別掃貨韓國newco 100%純棉洗臉巾，如今韓國newco 100%純棉洗臉巾原廠正式獨家在台首度上市，從蝦皮下單就能安心入手，搶先體驗全材質原裝正品。
比較市面上一般洗臉巾與韓國newco 100%純棉洗臉巾，市面上一般洗臉巾以嫘縈/植物纖維與聚 脂纖維為兩大主流材質，前者可生物降解，後者則不行，且除生產製程中對環境產生污染，也易殘留異味，對敏感性肌膚的人不適合，其中聚脂纖維更是吸水性差的材質，以使用面來說也並非絕佳體驗。與使用需種植幾十年後的木材，才能被加工處理製成嫘縈/植物纖維材質相比，韓國newco 100%純棉洗臉巾採用年年可採摘的棉花材質，從源頭就更環保。
韓國newco 100%純棉洗臉巾採用百分百天然有機栽培的美國棉花，並通過FITI實驗研究院安全測試，無螢光增白劑、無甲醛，是能生物降解、呼應「綠色保養」世界趨勢的材質，亦是採用天然環保純棉的安全親膚產品。
洗臉前，抽取一張韓國newco 100%純棉洗臉巾就能體驗溫柔呵護，200*180MM的大小，0.85MM的厚度，除了能以一張洗臉巾洗卸全臉外，更富含強大吸水力，為你的保養做完美後盾。為讓全民感受極致貼心的保養體驗，韓國newco 100%純棉洗臉巾正反兩面採用不同材質，以柔軟面與珍珠紋面構成，前者親膚能減少肌膚刺激，後者能輕鬆卸除濃妝，亦能作為溫和去角質產品。
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