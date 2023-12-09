《我不想活得正確，只想活得像自己》：即使生命是團渣，我都能是個越分手、過越好的女人 

文：曾彥菁

賽姬與邱比特

人類常常有這種經驗，在歷經了感情的高低起伏後，會突然聽懂了某首情歌的歌詞、理解電影主角的心情、明白以前朋友曾說過的苦痛。

我也在走過這段歷程後，偶遇神話故事《邱比特與賽姬》，發現在我身上發生的事，早在千年前早有預言。

邱比特是人人皆知的愛神，只要被他的箭射中，人們就會立刻陷入熱戀，然而人們鮮少知道的是，邱比特自己也有愛人——一位名為賽姬（Psyche）的女子。

賽姬是平凡人類，因擁有絕世美貌遭到維納斯嫉妒，她命令兒子邱比特去懲罰賽姬，讓她愛上最醜最糟糕的男人。但邱比特卻沒有照做，偷偷把賽姬藏起來，成為他的祕密情人。

賽姬從沒看過邱比特的眞面目，不知道他是誰，但一日在好奇心的驅動下，她違反與邱比特的約定，將油燈照在他臉上，赫然發現枕邊人原來就是愛神。邱比特被油燈燙醒，發現賽姬竟然背叛他，憤而離她遠去。

已深深愛上邱比特的賽姬，在傷心之餘，決定踏上把愛人尋回的旅程。她跑去找維納斯，維納斯故意刁難她，給出了四個困難的挑戰。

原本毫無能力的賽姬，因為愛而生出勇氣，並且在各種朋友的幫助下，成功達成了任務。一直在天上看著賽姬的邱比特，也因她的改變受到感動，在最後關頭幫助了她。最終賽姬的成長與兩人的合作，打動了天界，宙斯允許他們結婚，並將賽姬從一位平凡的人類，升格成了天神。

心理學家艾瑞旭諾伊曼（ErichNeumann），將這段故事定位為「陰性心靈的發展」，賽姬的成長，正是展現了新世代的女性樣貌。在常見的陽性英雄故事裡，時常是以洋溢英雄情操的屠殺開始，講述主角如何一路過關斬將，征服世界；賽姬的故事卻是以「分離」為出發，而且是她親自造成的分離。她的出發不是為了征戰，而是「修復」關係，在這段修復裡，也包含了她自身的成長與轉變。

維納斯給予的挑戰難題，都是在鍛鍊賽姬靈魂中的陽性面，讓她學會辨識與篩選、耐心等待事物的改變、學習與陽性力量建立良性的接觸，而無損她原有的陰性特質。

「透過邱比特，透過她對他的愛，賽姬發展的方向不只是朝向他，而且是朝向她自己。」她每完成一項任務，就變得更有自信，最終擁有匹配邱比特的神性與神威。她長出了自己的翅膀。

我感覺自己就像賽姬，而Ｊ與Ｋ都是我的邱比特，當我偶然瞥見他們身上的陽性特質，喚醒我內在的渴望，遂湧出了成長的動力。

他們的離開是必須的，我必須要獨自一人走這個歷程，才能不抱有期待與依賴，鍛鍊自己的陽性面向——想去的地方、想做的事、想擁有的體驗，我帶自己達到，而不再是被動等待，或用愛情來交換。

諾伊曼在書裡頭說：「有意識的愛情現象，比死亡更堅強。」恰恰就是我所感受到的。無論是深愛又失去，或是愛上卻不可得，因為愛著一個人，而打從心底迸發的生命力，都堅強無比。

在另一位心理學家茉琳.莫德克（MaureenMurdock）的《女英雄的旅程》裡，我再次看見同樣的指引：她說陷在「浪漫愛情」迷思中的女性，總在尋找一個可以解決她所有問題的父親/情人/救世主，因而讓自己時時處於期盼的狀態。

但是「女英雄必須拿出勇氣，去打破自己硬加在伴侶頭上的神力光環，並且必須下定決心為自己的生命承擔起所有責任。她必須自行做出困難的選擇，並藉著自己的努力換取獨立和自主。」

「一旦女人能被說服或說服自己，不再相信她只能從愛人手中獲得自我實現，她就能找到一個與她平等匹配的伴侶，因而享有眞實的愛情。」

把期盼的心思與時間，全化為自主的行動，無論最終我們是否收穫一位伴侶，女英雄們都可以是賽姬，終成自己的女神。

越分手，過越好的女人

與J分開後，我想起藏在抽屜的留學夢，好像沒有了牽掛，終於可以出發。

實在很奇妙，不久之前我還覺得要考英文檢定、準備個人申請資料，是一件麻煩的事，但是此刻再拿出來檢視，我內心的獨白竟從：「這太難了，我多久沒有讀英文了？」變成「這有很難嗎？我以前的英文能力不差啊，而且我是很會讀書考試的人耶！」

當時以為我是無法獨立自處的人，到了國外的陌生環境，需要一個人生活，如果沒有伴侶的支持與陪伴，我肯定無法承受。但此時的我，想到一個人在海外的探索，卻是興奮勝過了恐懼，覺得我自己一個人，也能活得好好的，而且更加輕盈。

就在那一個月，我認識了一位專門協助海外留學代辦的朋友，與他約了見面聊聊。他想出書，將過往經歷做整理，卻不知道要怎麼開始，我剛好有幫人代筆寫書的經驗，發現彼此的專長可以協助對方，就決定要交換技能，他指導我如何申請學校，我幫他把故事寫下。

境遇有如神助，讓我相信擱置了十年的想望，此時正是實踐的時刻。我的心智與能力，來到了一定的成熟度，身邊少了伴侶，沒有讓我變得脆弱，反而因為自己一個人了，堅強自由起來，這是我完全沒有料到的。

回想起來，我好像是越分手越能勇敢的人。

第一次分手，從來沒什麼運動的我，在蘭嶼爬上了大天池，手腳並用拉著繩子，一點都不害怕困難與挑戰；第二次分手，我直面了原生家庭的課題，將自己的故事揭露給認識與不認識的朋友，意外開啓作家之路；第三次分手，拾回遺落的留學夢，像是突然甦醒般，想起世界這麼大，我還有太多未曾探索。