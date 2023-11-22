【國際大風吹】以色列為什麼要頂著龐大國際壓力與人道風險，攻進加薩最大醫院？
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攻入西法醫院的行動，對以哈雙方都是這場戰爭的分水嶺，對以色列來說，將會大大影響國際觀感、人質談判，以及在加薩後續任務的達成，如果拿不出足夠證據，證明哈瑪斯確實利用醫院來儲存武器和指揮行動，那麼目前為止還站在以色列這邊的國際盟友，恐怕就很難再支持以軍在加薩的進一步行動，更別說達成推翻哈瑪斯的目標了。
以色列當局強調，直到打敗和推翻巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯之前，都不會結束行動。然而，無辜平民被捲入戰火的問題，引發全球關注。
就在這星期，以軍先是逐步包圍加薩走廊最大醫院、西法醫院，接著更在15號宣稱發起精準攻擊行動，攻入院區，再度掀起爭議。加薩已經處在缺水、缺電、缺乏醫療物資的情況下，難以治療傷者和病患，如今以軍更直接攻擊醫院，是不是太離譜了呢？
以軍為什麼要頂著龐大國際壓力以及侵犯人權的風險，攻擊醫院？他們在醫院現場找到了什麼？行動算是成功了嗎？
以色列指哈瑪斯用醫院掩護行動
位在加薩市區的西法醫院是加薩走廊最大醫院。受到戰爭影響，從11月11號開始就完全斷電，食物和飲水也不足。
當時院區還有大約700名病患和400名工作人員，另外有大約3000人在院區躲避戰火。由於資源短缺，已經傳出有10幾名病患，包括幾名早產兒在內，不幸離世。院方持續對外表示情況危急，院內難以提供醫療服務，但由於許多病患需要連結維生系統，也很難撤離出去。
以軍6號完全包圍加薩市區之後，一部分軍力逐步朝西法醫院前進並包圍院區，不准任何人離開，後來在15號宣布，在「特定區域對哈瑪斯進行精確且具針對性的行動」。
根據現場記者描述，以軍士兵在當天破曉前攻入院區，一個個房間展開地毯式搜索。之所以攻進西法醫院，是因為當局聲稱哈瑪斯利用醫院掩護恐怖行動，醫院地下室就是哈瑪斯的指揮中心，不過這些指控都被哈瑪斯和院方一再否認。
就在以軍行動前幾小時，白宮出面表示，有情資顯示西法以及其他醫院的院區和地下通道確實被武裝組織利用。
我可以證實，我們掌握的情資顯示哈瑪斯和巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織，利用加薩走廊某些醫院，包括西法醫院以及院區地下的地道來隱匿和支援軍事行動，還有囚禁人質。
白宮國安會發言人 約翰科比（John Kirby）
不過被問到能不能公布相關證據，美方表示情報來源必須保密。
根據國際法規定，武裝衝突中的交戰方不得將醫院列為攻擊目標，但如果醫院被用來進行可能傷害敵人的行為，就會失去受保護的地位。不過，進攻方仍然必須負起三項責任。第一是舉證，必須提出醫院被作為軍事據點或用途的證據。第二是疏散，必須事先警告，讓院內人員與病患有充分時間疏散。第三是攻守雙方都得確保平民不受傷害。如果以色列沒有做到以上幾點，有可能觸犯戰爭罪。
以軍在西法醫院找到了什麼？
那麼15號開始進入醫院內部之後，以軍到底有沒有找到醫院被用做軍事用途的證據呢？現場的以色列軍官表示，已經在醫院建築中起出不少武器和裝備，上面有哈瑪斯的徽章，而且很多時候，就跟醫院設備或藥品放在一起。
當我軍士兵打開這個衣櫃，這裡是診所主要區域，他們看到這些，這些武器根本不該出現在醫院，唯一的理由就是哈瑪斯放的。
康芮克斯中校（ Lt. Col. Jonathan Conricus）
以軍發言人進一步表示，除了武器之外，還在院區找到通訊設備、情報資料，以及行動指揮部的證據。
我們在醫院尋獲武器、情報資料、軍事科技與設備，此外也找到一處行動總部，有哈瑪斯的通訊工具與軍事科技。
以色列國防軍發言人 哈加里（Rear Adm. Daniel Hagari）
除此之外，以色列當局17號表示在西法醫院附近的一棟建築中，找到一名以色列人質的屍體。65歲的懷斯是10月7號哈瑪斯突襲以色列時綁架的200多名人質之一。截至17號，已經有4名人質獲得釋放，1名被救出，絕大多數依然下落不明。同一天，以軍也表示在西法醫院和同樣位在北加薩的蘭蒂西醫院地下，都找到使用中的地道。
西法醫院行動成戰爭分水嶺
面對以色列把醫院當成掩護的指控，哈瑪斯完全否認，反控是以軍自導自演，把武器裝備帶到西法醫院來拍攝。另外也重申，希望聯合國、世界衛生組織等國際組織，共同組成公正的專家小組，到加薩來檢驗以色列的指控。
我們在此再度向聯合國發出請求，一週前我們請聯合國和國際組織組成國際小組來檢查醫院，驗證佔領方（以色列）的謊言。
哈瑪斯高層官員 哈姆丹（Osama Hamdan）
紐約時報分析，攻入西法醫院的行動，對以、哈雙方來說，都是這場戰爭的分水嶺。對以色列來說，將會大大影響國際觀感、人質談判，以及在加薩後續任務的達成。
如果以色列拿不出足夠證據，證明哈瑪斯確實利用醫院來儲存武器和指揮行動，那麼目前為止還站在以色列這邊的國際盟友，恐怕就很難再支持以軍在加薩的進一步行動，更別說達成推翻哈瑪斯的目標了。
以軍持續在醫院搜索，加薩人道危機也持續惡化的同時，聯合國安理會16號通過這場衝突爆發以來的第一個決議案，呼籲緊急實施一定長度的人道暫停，在整個加薩走廊設立通道，讓援助物資得以送到需要的人手上。
不過，以色列已經表明會拒絕這項呼籲。以色列國防部長葛朗特16號表示，隨著以軍控制加薩市的西部，以色列在加薩的地面行動已經進入下一階段。根據先前公布的三階段計畫。第一階段是破壞哈瑪斯的軍事基礎設施，第二階段是打擊相對弱小的抵抗力量，第三階段則是在加薩走廊建立一個新的、非哈瑪斯的政權，才能真正保障以色列的安全。其中，第二階段恐怕也要好幾個月的時間。
以色列總理納坦雅胡形容這次衝突是第二次以色列獨立戰爭，關乎以色列的存亡，也暗示將會不惜代價打到底。但是在西法和其他醫院，能否找到夠有說服力的證據，恐怕會左右戰爭走向。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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