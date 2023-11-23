這個騙子太狠了！連警察都會上當的11種詐騙手法

文：準巡佐筆記本

在我還是大學生時，有次接獲網路購物平台來電，說我之前買的一本「黃金單身狗」的書，因為內部疏失，設定成12期分期付款，要我操作ATM才能取消（那時還沒有網銀和第三方支付），我信以為真準備出門匯款時，一時興起查了打來的電話，確實是郵局電話，但是前面有一個「+」的符號，我覺得很怪，便直接回撥，郵局一接通就是說：「本行不會用此電話播出，若接獲為詐騙電話…。」，我才知道差點被騙，而這就是有名的「解除分期付款」詐騙。不過那時候窮學生，戶頭也沒半毛錢可以騙，如果真的去操作了，詐騙集團會不會怒譙我一頓…。

十多年過去了，這個詐騙老哏還是存在，唯一改變的是手法越來越多元，我在111年因工作經手的一件案子，因為他單位破獲上游「貓池」，因而偵破主謀的案件，裡面有近578名被害人，共遭詐騙3000萬元左右，平均一人損失五萬元左右，都是被我們認為已經宣導到爛的老哏所騙，甚至被害人還有現職警員…，讓我不禁想，原因出在哪？

被詐騙的原因

追根究底，主要因為兩個原因：

ㄧ、過度自信

許多人仍然認為笨蛋才會被騙，自己絕不可能被騙，但事實是第一線受理詐欺案件的警員，也有人被騙，顯然太過自信是最主要原因，下面這張自檢表，如果你有一項選是，那就有可能遇到詐騙並受騙上當：

自檢表：是+1分，否+0分

ㄧ、是否有在使用IG等社交軟體？

二、是否願意嘗試網路交友？

三、臨場反應不太好，遇事易緊張？

四、曾經點過簡訊、電郵所附連結？

五、會在沒有「第三方支付」的網路賣場買賣？

六、信用不好但有資金需求？

七、會在網路尋找打工、兼職工作？

八、曾經在電話或網路裡，提供個人敏感資訊？

九、喜歡網購，看到低於市價的商品會失心瘋？

十、願意透過別人發給你的網址和連結投資？

十一、大家都說你很善良，沒有心眼？

如果你得分越高，那遇到詐騙的機會也越高，要特別提高警惕。

二、宣導不夠寫實

雖然網路很多反詐騙宣導短片，請了很多明星、企業家等，也用了各種吸睛橋段，可是就第一線受理詐騙案件的警員，這些都離現實太遠了，當你陷入詐騙情境的時候，妳不會記得哪個明星說了什麼關鍵字，就像考古題一樣，你沒有做過題目，怎麼能快速反應解題並破解各種變化題，所以我找遍各式youtube 影音，選出各種手法最具體的影片，只有經歷過一次，才是最好的方法。

11種詐騙手法彙整

現在受理的八成以上詐騙，手法都如下，如果想詳細瞭解，務必觀看影片，為了自己的錢包，多花點時間絕對值得：

一、假買家：詐騙集團會佯裝成買家，透過通訊軟體向新手賣家（或不熟悉店商平台）的民眾詐騙。案例是位政大生，被詐騙集團誆騙到蝦皮成立商場，但對方表示系統異常、需要賣家自助簽屬申明、甚至還回傳了一個網址，最後騙取到政大生的個資與金錢。

二、解除分期付款：詐騙集團歹徒假冒電商業者客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員」等話術，要求客戶前往操作ATM、網路銀行、手機APP或購買遊戲點數解除設定，將自身存款轉至他人帳戶。

三、猜猜我是誰（AI智能版）：AI技術進步，深偽技術（Deepfake）可假造影像及聲音，假扮親友要求匯款，已在他國有用類似技術行詐。

四、假交友詐騙 ：網路上隨處都是詐騙陷阱，而現在這些集團，甚至願意花上幾個月的時間跟你培養感情，等你卸下心防之後，再把你騙得傾家蕩產。

五、假投資詐騙：「保證獲利！?」肯定是假投資真詐財最常見的套路。看準大家求「財」若渴，炸瑱集團會成立LINE群，群內分享了許多投資期貨賺錢的方法，並有多人表示已獲利數萬元至數十萬元不等的訊息，接著詐騙集團就會要求民眾購買假投資交易軟體，慢慢把錢轉進該投資軟體。

六、三方詐騙：如果把詐騙手法按照狡猾程度排名次，「三方詐騙」肯定名列前茅，因為它不但騙走被害人的錢，還會讓被害人遭誤會為騙子，替真正的騙子背黑鍋，等於一頭羊被剝兩層皮！這個精密的操作模式，是怎麼操作？歹徒在網路尋找想買高價商品的買家B以及想賣低價商品的賣家A，首先假裝自己擁有B需要的高價商品，卻故意提供A的帳戶資料給不知情的B，等B匯入高額款項後，再向A謊稱自己想買低價商品但不小心匯錯金額，要求A退還差額，藉機詐財得逞，最終導致B損失金錢、A遭誤會是收錢不出貨的騙子，AB兩方同時受害！

七、援交詐騙：不法分子利用LINE指示內容誘騙民眾，讓想要尋求肉體慰藉的人不小心上鉤。

八、貸款詐騙：這是「小額貸款」的真實案例。網紅Bump踢爆「小額貸款」的詐騙套路，先是假裝需要新台幣10萬元的現金，向信貸業者請求貸款，再經過協商、個資確認後，對方指出要先做初審，並說明利息償還利率，結果剛解釋完馬上就說初審已通過，接著又提供網址要Bump註冊，一填完資料、簽完字合約馬上跑出來，並註有「如因乙方問題造成撥款失敗，由乙方自行處理，如不處理，評估審查費無法正常退款」的條文，讓Bump懷疑對方可能想利用「帳號填錯」、「不平等合約賠償」等理由來騙錢。

甚至有受害人被詐騙集團要求付出10萬元違約金，付不出後就將男子載到某一地點，被迫簽下10萬元的本票，10天10分利（10%）。男子沒日沒夜的做著兩份工作，過去三年已還了100多萬，至今仍沒還完，生活、家庭瀕臨破碎。

九、假網拍、一頁式：網拍一頁式廣告詐欺，通常是詐團於臉書、Line及各大網路平台購買廣告版面，假冒明星專家代言加持、截取正版廠商圖片或竄改新聞報導圖片等，以低於市場行情價格促銷，吸引民眾透過廣告連結至購物網頁，再以「貨到付款」廣告字眼取信民眾，當民眾收貨付款後才發現商品和廣告不符，或商品品質低劣、有明顯瑕疵，這時才發現遭到詐騙。