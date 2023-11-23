這個騙子太狠了！連警察都會上當的11種詐騙手法
我們想讓你知道的是
無論是哪種詐騙，防範詐騙的觀念始終相同，知道他們需要有詐騙手法、收款工具、以及讓你交付財物或你的信用卡、點數、帳戶(銀行、第三方支付、虛擬貨幣)帳號密碼，是識詐第一步，若有任何疑似遭遇詐騙的狀況，請提高警覺、冷靜思考，切勿衝動匯款及交付財物。
文：準巡佐筆記本
在我還是大學生時，有次接獲網路購物平台來電，說我之前買的一本「黃金單身狗」的書，因為內部疏失，設定成12期分期付款，要我操作ATM才能取消（那時還沒有網銀和第三方支付），我信以為真準備出門匯款時，一時興起查了打來的電話，確實是郵局電話，但是前面有一個「+」的符號，我覺得很怪，便直接回撥，郵局一接通就是說：「本行不會用此電話播出，若接獲為詐騙電話…。」，我才知道差點被騙，而這就是有名的「解除分期付款」詐騙。不過那時候窮學生，戶頭也沒半毛錢可以騙，如果真的去操作了，詐騙集團會不會怒譙我一頓…。
十多年過去了，這個詐騙老哏還是存在，唯一改變的是手法越來越多元，我在111年因工作經手的一件案子，因為他單位破獲上游「貓池」，因而偵破主謀的案件，裡面有近578名被害人，共遭詐騙3000萬元左右，平均一人損失五萬元左右，都是被我們認為已經宣導到爛的老哏所騙，甚至被害人還有現職警員…，讓我不禁想，原因出在哪？
被詐騙的原因
追根究底，主要因為兩個原因：
ㄧ、過度自信
許多人仍然認為笨蛋才會被騙，自己絕不可能被騙，但事實是第一線受理詐欺案件的警員，也有人被騙，顯然太過自信是最主要原因，下面這張自檢表，如果你有一項選是，那就有可能遇到詐騙並受騙上當：
自檢表：是+1分，否+0分
ㄧ、是否有在使用IG等社交軟體？
二、是否願意嘗試網路交友？
三、臨場反應不太好，遇事易緊張？
四、曾經點過簡訊、電郵所附連結？
五、會在沒有「第三方支付」的網路賣場買賣？
六、信用不好但有資金需求？
七、會在網路尋找打工、兼職工作？
八、曾經在電話或網路裡，提供個人敏感資訊？
九、喜歡網購，看到低於市價的商品會失心瘋？
十、願意透過別人發給你的網址和連結投資？
十一、大家都說你很善良，沒有心眼？
如果你得分越高，那遇到詐騙的機會也越高，要特別提高警惕。
二、宣導不夠寫實
雖然網路很多反詐騙宣導短片，請了很多明星、企業家等，也用了各種吸睛橋段，可是就第一線受理詐騙案件的警員，這些都離現實太遠了，當你陷入詐騙情境的時候，妳不會記得哪個明星說了什麼關鍵字，就像考古題一樣，你沒有做過題目，怎麼能快速反應解題並破解各種變化題，所以我找遍各式youtube 影音，選出各種手法最具體的影片，只有經歷過一次，才是最好的方法。
11種詐騙手法彙整
現在受理的八成以上詐騙，手法都如下，如果想詳細瞭解，務必觀看影片，為了自己的錢包，多花點時間絕對值得：
一、假買家：詐騙集團會佯裝成買家，透過通訊軟體向新手賣家（或不熟悉店商平台）的民眾詐騙。案例是位政大生，被詐騙集團誆騙到蝦皮成立商場，但對方表示系統異常、需要賣家自助簽屬申明、甚至還回傳了一個網址，最後騙取到政大生的個資與金錢。
二、解除分期付款：詐騙集團歹徒假冒電商業者客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致誤設分期付款、重複扣款或升級成VIP會員」等話術，要求客戶前往操作ATM、網路銀行、手機APP或購買遊戲點數解除設定，將自身存款轉至他人帳戶。
三、猜猜我是誰（AI智能版）：AI技術進步，深偽技術（Deepfake）可假造影像及聲音，假扮親友要求匯款，已在他國有用類似技術行詐。
四、假交友詐騙 ：網路上隨處都是詐騙陷阱，而現在這些集團，甚至願意花上幾個月的時間跟你培養感情，等你卸下心防之後，再把你騙得傾家蕩產。
五、假投資詐騙：「保證獲利！?」肯定是假投資真詐財最常見的套路。看準大家求「財」若渴，炸瑱集團會成立LINE群，群內分享了許多投資期貨賺錢的方法，並有多人表示已獲利數萬元至數十萬元不等的訊息，接著詐騙集團就會要求民眾購買假投資交易軟體，慢慢把錢轉進該投資軟體。
六、三方詐騙：如果把詐騙手法按照狡猾程度排名次，「三方詐騙」肯定名列前茅，因為它不但騙走被害人的錢，還會讓被害人遭誤會為騙子，替真正的騙子背黑鍋，等於一頭羊被剝兩層皮！這個精密的操作模式，是怎麼操作？歹徒在網路尋找想買高價商品的買家B以及想賣低價商品的賣家A，首先假裝自己擁有B需要的高價商品，卻故意提供A的帳戶資料給不知情的B，等B匯入高額款項後，再向A謊稱自己想買低價商品但不小心匯錯金額，要求A退還差額，藉機詐財得逞，最終導致B損失金錢、A遭誤會是收錢不出貨的騙子，AB兩方同時受害！
七、援交詐騙：不法分子利用LINE指示內容誘騙民眾，讓想要尋求肉體慰藉的人不小心上鉤。
八、貸款詐騙：這是「小額貸款」的真實案例。網紅Bump踢爆「小額貸款」的詐騙套路，先是假裝需要新台幣10萬元的現金，向信貸業者請求貸款，再經過協商、個資確認後，對方指出要先做初審，並說明利息償還利率，結果剛解釋完馬上就說初審已通過，接著又提供網址要Bump註冊，一填完資料、簽完字合約馬上跑出來，並註有「如因乙方問題造成撥款失敗，由乙方自行處理，如不處理，評估審查費無法正常退款」的條文，讓Bump懷疑對方可能想利用「帳號填錯」、「不平等合約賠償」等理由來騙錢。
甚至有受害人被詐騙集團要求付出10萬元違約金，付不出後就將男子載到某一地點，被迫簽下10萬元的本票，10天10分利（10%）。男子沒日沒夜的做著兩份工作，過去三年已還了100多萬，至今仍沒還完，生活、家庭瀕臨破碎。
九、假網拍、一頁式：網拍一頁式廣告詐欺，通常是詐團於臉書、Line及各大網路平台購買廣告版面，假冒明星專家代言加持、截取正版廠商圖片或竄改新聞報導圖片等，以低於市場行情價格促銷，吸引民眾透過廣告連結至購物網頁，再以「貨到付款」廣告字眼取信民眾，當民眾收貨付款後才發現商品和廣告不符，或商品品質低劣、有明顯瑕疵，這時才發現遭到詐騙。
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臺北創業幫 2023 Global Health Tech Connects Taipei 盛大開辦，看國內外新創如何利用科技打造未來的醫學健康產業
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「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
「臺北創業幫（Taipei Entrepreneurs Hub, TEH）」是由北市府產業發展局為了提升國際產業人才所經營的社群服務平台，專注於向國際新創圈推廣臺北的創業環境與資源，並強化國際新創團隊與臺北的企業、投資人、政府等相關單位與團隊連結，同時藉由 Demo Day 邀請全球優秀的新創探索潛在合作機會，協助新創品牌發展。
國際新創與北市府團隊激盪創意，建構未來大健康產業
今年度以醫療保健產業為主軸，在內科創新育成基地（t.Hub）舉辦「2023 臺北國際健康科技交流會」論壇與 Demo Day Showcase 活動，由比翼生醫創投、臺北醫學大學及臺北生技園區等企業合作夥伴，評選出來自新加坡、印度、立陶宛、捷克、美國等 6組國際傑出新創團隊，邀請來臺北參與發表會，並安排媒合會等一系列的交流活動與臺灣企業代表交流。
臺北市長蔣萬安出席下午的 Demo Day Showcase 活動談到，過去他曾以律師的身分，在矽谷協助新創團隊發展，深刻體會新創有資金募集、人才難覓、市場拓展、規模化及國際化等問題。因此，除了歡迎各國優秀新創團隊來到台北之外，他也致力於讓台北市成為一個對創業家更友善的城市，增加國際人才留駐及產業合作機會。
AI 人工智慧結合醫療保健產業，國外新創這樣做
今年掀起的 AI 人工智慧熱潮，在 2023 臺北國際健康科技交流會的 Demo Day Showcase 活動也同樣成為主流，各家新創聚焦於利用 AI 人工智慧，提高醫療保健的品質，減少傳統醫病之間的落差。
國外團隊 Humanity 利用穿戴式裝置監測，將身心及老化狀況透過 AI 量化並即時顯示於 App ，讓使用者能更瞭解健康狀況，也能朝著更長壽健康的生活型態邁進；Maya MD 打造線上 AI 個人健康助理，根據過往的病史資料及 AI 人工智慧的判斷，協助病患評估健康狀況，即時得到必要的治療與協助。
同樣搭載 AI 人工智慧平台的 Firefly，則是協助家長在養育小孩的過程中，能藉由科技的輔助，健全小孩的心理狀況，提早發現可能的心理疾病，以提供更有效的治療與幫助。iFlow 則是以人類腦波資料與機器學習辨識 ADHD 患者健康狀況，藉此預測並控制各種可能對病患造成傷害的潛在風險。立陶宛團隊 Ligence 將 AI 人工智慧導入醫學圖像分析，提升分析及檢測的速度及準確度。此外，Zima Sensor 從醫療產業中的冷鏈著手，以 IoT 結合可重複使用的包材，減少過程中所產生的耗損及廢棄物，使企業不僅能降低成本，還能朝著永續環境前進。
北市新創展現亮麗成果，持續深耕醫療保健領域
國外 6 組新創及臺北生技獎團隊也同樣展現不俗的成果，獲得 2023 年的臺北生技獎創新技術獎的錫安生技，以獨家的 IPROTON 質子標靶癌症治療系統，降低設備建置成本及合理化病患費用，造福更多癌症患者。同樣榮獲創新技術獎的得主振磬科技 EpiSonica 以振磬標靶音波刀無創熱消融治療系統，提供患者精準、安全的熱消融治療。臺北榮民總醫院醫學研究部藉由半導體晶片幹細胞自動化技術，製造臨床等級的 IPCS-MSC （IMSC）治療產品，此成果獲得 2023 年臺北生技獎跨域卓越獎的殊榮。未來也期待藉由臨床團隊與生醫產業聯手建立高效、自動化的生物晶片及檢測平台。
除了前述三家企業外，邦睿科技（Bonraybio）則選擇切入目前市場上稀少的男性不孕症整體解決方案，以其所發明的微型化高畫素顯微光學鏡頭，結合自行開發整合的軟硬體平台，再加上人工智慧演算法建立多種模型讓AI深度學習運用在影像分析，準確產出檢測結果。由醫生創立的新創企業 Dent&Co 主打 No-Code, No-Download, 跨渠道的線上平台及服務，近期更是新增了聊天機器人 CRM 給醫療專業人員，讓看診前後的體驗更加多元且便利。
最後，目前進駐於 t.Hub－內科創新育成基地的伍碩科技 5voxel ，致力於提供 3D 影像技術解決方案，像是 3D 相機設計、校正(包含結構光、雙目、TOF)、手勢辨識、人流偵測等 3D 相機應用軟體開發、3D AIoT 方案。旗下產品包含 VoxelGesture（終端 3D 手勢辨識裝置）、VoxelCount（終端 3D 人形感測並計數裝置）、3D 人臉辨識，應用的場景也十分廣泛，從醫療照護到 VR 應用都可見其蹤影，特別是飛時測距（Time of Flight, ToF）仍然是個成長中的市場，除了手機的臉部辨識外，自動駕駛、智慧家庭、智慧製造等領域都有機會受惠，國內許多半導體大廠皆對此抱持著相當高的期待，而伍碩科技 5voxel 日前也成為國際半導體廠商首家 AI 合作開發客戶。
從今年度的 Demo Day Showcase 活動可看出，國際的創業團隊展現了他們充滿活力的創新精神，國內的新創企業也同樣具備厚實的技術、問題解決能力以及極具發展性的未來。隨著世界邁入高齡化社會，大眾健康意識更加成熟的情況下，大健康產業未來的發展必然會受到更多的重視，作為產業創新領頭羊的新創亦是如此。透過臺北創業幫平台和北市府的全力支持，在將這些創新服務引進臺北的同時，也期望吸引更多優秀的國際團隊，共同充實臺北的新創能量。