台南殺警案，一審法官依2個強盜殺人罪判死刑，不認同酒癮使被告喪失責任能力
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法官認定，林信吾犯的是比殺人罪更嚴重的強盜殺人罪，只有無期徒刑和死刑兩種結果，加上林不符合自首、精神抗辯等要件，就被判到最重的死刑。
2022年8月22日，台南發生一起震驚社會的殺警案。警察凃明誠、曹瑞傑在追查遭竊機車時，遭到監獄逃犯林信吾持刀攻擊後送醫不治。林落網後被依殺人罪起訴，檢察官主張林手段兇殘，求處死刑，被害人家屬也多次表達希望判死。今（23）日台南地方法院一審宣判，法官稱林信吾當下未因喝酒喪失責任能力，依「強盜殺人罪」判林死刑，全案可上訴。
林信吾2019年因犯加重強盜、竊盜遭判8年4月，在台南明德外役監服刑，2022年8月13日依規定返家探親，15日卻未返監。22日凃明誠、曹瑞傑追查一輛被偷的機車一路追到台南市安南區的第1公墓，已脫逃7日的林信吾躲在草叢中，趁凃明誠不注意時用隨身攜帶的彈簧刀突擊刺殺，並奪走凃明誠的配槍。
隨後駕車趕到的曹瑞傑，遭林信吾用警槍開槍，下車後兩人搏鬥，林用刀砍刺曹多刀導致其倒地後，林騎著偷來的機車逃離現場。2名警察送醫後都不治身亡，凃身上有17處刀傷、頸動脈遭割，曹身上有38處刀傷。隔日8月23日凌晨4時許，林信吾在新竹被逮捕。他表示一開始遭警察用辣椒水攻擊，情緒失控才會攻擊警察。台南地檢署在約半個月後偵結，主張林信吾手段兇殘，殺警造成社會不安，求處死刑。
法官判決理由：沒有因酒癮減損責任能力
根據台南地方法院的判決理由，法官著眼於林信吾辯護律師採取的《刑法》19條精神障礙抗辯。
辯護律師主張，林信吾有重度的酒精使用障礙（重度酒癮），應可適用該法減刑。但是法官認為，林信吾和警察搏鬥過程中，短時間內就讓2位受過專業訓練的警察喪命，犯案後，林信吾又在現場搜尋槍彈、清洗血跡，並且持續逃避追緝，還持槍去便利超商搶劫。可見林信吾當下有足以辨識現場狀況的能力，也可以依意志控制行為，不是一般人酒醉時常見的樣子，因此沒有因酒精使用障礙症導致有《刑法》第19條責任能力降低，可予減刑之情形。
法官也認為，林信吾從買刀起恐怕就已預設與他人一決生死，且依犯案情節及砍殺手法，可見林的殺意堅定、手段兇殘、殘虐且無人性，可認定屬於兩公約所規定的「情節最重大之罪」。法官也指出，當下林並未受到重大刺激，動機只是希望不要被警察抓回去、繼續逃獄，因此動手殺警是為了一己之私。
法官也審酌林信吾犯後雖坦承犯行，但僅消極認錯，並未盡力補償2位警察家屬的傷痛和損害。另參考之前專家團隊所做的司法精神鑑定報告、量刑鑑定報告及各項情況，認為林信吾極有可能再犯，難以期待可再社會化。這件殺警案嚴重衝擊社會安定，僅科處無期徒刑顯然不足以評價林信吾的罪責，必須剝奪其生命，使其永久與世隔離。
最後法官宣判將依2個攜帶凶器竊盜罪判處林信吾有期徒刑1年和2年、1個攜帶兇器強盜罪判處10年，妨害公務致公務員於死部分則從重論處2個強盜殺人罪判處死刑。因此應執行死刑，並褫奪公權終身。
1位法界人士表示，通常法官在量刑時，會先考慮要適用哪條罪，該罪的法定刑範圍，然後再依法定的加重和減刑事由，及《刑法》57條規定的量刑要件，去抓出最後的數字。以本案為例，法官認定林信吾犯下的是比妨害公務致死、殺人罪都更嚴重的強盜殺人罪，只有無期徒刑和死刑2種結果，加上林不符合自首、精神抗辯等要件，就被判到最重的死刑。至於警察身份的問題，法界人士認為，法官在審判時多少會受影響，但因為沒有法律明文規定，通常不會寫進判決理由中。
台灣曾有哪些重大殺警案？
2005年4月10日，時任台北縣汐止分局橫科派出所員警張大皞及洪重男，在橫科路簽到巡邏箱時，遭兄弟檔王柏忠及王柏英持西瓜刀和拔釘鐵鍬襲擊，2名嫌犯隨後奪走警槍逃逸。警員洪重男當場死亡，張大皞則身受重傷。後來王柏忠被判死刑，目前仍在看守所等待執行，王柏英則判無期徒刑，目前仍在服刑中。
2019年7月3日，鄭姓男子因無票搭乘與列車長爆發衝突，員警李承翰協助處理時，遭鄭男以尖刀襲擊，傷重不治，年僅24歲。嘉義地方法院一審認定鄭嫌犯案時思覺失調症發作，判處無罪；二審則認定其辯識行為違法能力並未完全喪失，改判17年徒刑、刑後強制監護5年，上訴至最高院後遭駁回，全案定讞。
2016年8月2日，新北市海山警分局新海派出所警員張家逢處理違停案件，遭吳姓男子不滿被開單，憤而持刀砍警13刀，造成張家逢氣血胸、左上臂、左腿受傷命危，送醫急救救回一命。吳姓男子最後依殺人未遂等罪判9年6月定讞。
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核稿編輯：邱宜君
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