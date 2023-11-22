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2023/11/22,
歷史

【滿文24節氣】小雪是皇室取得各地土產的時節，「打圍進鮮」硬是被鴉片戰爭中斷一年

【滿文24節氣】小雪是皇室取得各地土產的時節，「打圍進鮮」硬是被鴉片戰爭中斷一年
Photo Credit: 關鍵評論網 / 羅元祺

我們想讓你知道的是

小雪的滿文是「ajige nimanggi」，兩個字的意思就是「小」和「雪」，有一種循序漸進、慢慢往深冬邁進的節奏。其實在清朝，小雪確實是皇室取得各地土產鮮物的時節，準備度過長長的冬季。

雖然這幾天的天氣不錯，但平均而言，氣溫的感受已經越來越低，冬衣登場的天數漸趨頻繁。今天是11月22日，也是24節氣中的「小雪」，這兩個字聽起來就相當有冬季感，不免會讓人想來點熱呼呼的食物。

小雪的滿文是「ajige nimanggi」，兩個字的意思就是「小」和「雪」，有一種循序漸進、慢慢往深冬邁進的節奏。

其實在清朝，小雪確實是皇室取得各地土產鮮物的時節，準備度過長長的冬季。

道光二十一年（1841），當時中國正面臨與英國的第一次鴉片戰爭，就連駐防在東北的八旗軍隊也無法鬆懈。該年九月，道光皇帝表示，盛京地區的口岸軍務吃緊，盛京將軍耆英正在籌辦防務，依例在「小雪」後進行的「打圍進鮮」停止一年。

這裡的「將軍」是清朝一個很特殊的職位，是八旗軍隊的最高長官。除了蒙藏地區以外，至清末共設有13位將軍，分別駐防在黑龍江、吉林、盛京、綏遠城、江寧、福州、杭州、荊州、西安、寧夏、伊犁、成都、廣州等地，統管各區的八旗軍務。

然而，跟其他地區的將軍不同，東北黑龍江、吉林、盛京三位將軍，不僅是軍事首長，同時也是民政首長，雖有「東三省」的別稱，但直到光緒三十三年（1907）之前，東北地區並未如中原地區設省管理，所以這三位將軍的業務就更為繁重，也包括「進鮮」給皇室的土產。

所謂的打圍進鮮，就是打獵。據盛京將軍禧恩的奏摺可知，每年的小雪之後，將軍要帶領官兵到圍場打獵，順便操練士兵的射箭能力；除了打獵，還包括採購已經風乾的鹿肉、鹿尾。由此可知，打圍進鮮對皇室或這些將軍來說，都是相當重要的業務。

不過因為鴉片戰爭的關係，東北地區的進鮮事宜受到影響，從吉林將軍經額布的奏摺中可發現，到隔年的道光二十二年（1842）都沒有進鮮，道光皇帝列了一張清單，請吉林、黑龍江將軍從道光二十三年（1843）開始，依照清單所列進鮮。

道光皇帝調整後的清單，已經把往例的進貢額度減半，這樣的變化正好與鴉片戰爭重疊，清朝帝國體系日趨明顯的無力感，藉由打圍進鮮制度的調整，做了一個有趣的見證。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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