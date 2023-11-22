「我也想要有人幫！」一張驗傷單讓16歲少年不再相信人，30年後《家暴法》修法卻讓他淚崩
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許多人從小目睹各種形式的家庭暴力，乖乖埋藏秘密、保持靜默，好不容易熬到成年，卻發現還有好多後遺症，持續卡住自己的人生齒輪。《家庭暴力防治法》修法昨天3讀通過，要求政府應提供資源，支持你去解救那個受困在幾十年前的內在小孩，行動比政府修法還快的民間團體，也有能力幫上忙。
16歲的某一天，S在日記裡貼了一張驗傷單。S從小看父親在家摔東西、揍母親，但他遵照母親「家醜不外揚」的吩咐，不曾對外求助；他也接受母親的歇斯底里和情緒勒索，盡職扮演父親期望的品學兼優好孩子。那天他忽然理智斷線，加入戰局，不僅大吼大叫、假裝打電話報警，還把父親的書撕了甩進魚缸，然後被痛打一頓。
接下來，S只記得自己坐在公車上發呆，緊握手機卻不知該打給誰（當時還沒有113家暴專線）。最後他在一間小醫院前下車，去掛號櫃檯說：「我要驗傷。」S在寒氣逼人的診間，首度對外說出這陳年「家醜」時，本以為會有人帶他去某個地方、告訴他該怎麼辦。但醫師什麼也沒說，只是拿著尺，把他身上的傷測量一遍，給他一張驗傷單，說「我不能證明是什麼原因造成的」，就打發他走了。
還是高中生的S盯著單子上畫了好多圈圈和斜線的人形，決定不再相信有任何人能保護自己，唯有盡快離家、保持疏離，才是存活之道。S通通做到，今（2023）年46歲了。只是，許多陰魂不散的感受，仍會隨時像打地鼠一樣輪流冒上來，S要警醒備戰、快速出槌，即時把它們通通扁下去，才能保護家庭和工作如常運轉。
S年復一年嚴格打造的「我沒事」，卻在昨天（11月21日）無預警被打破。《家庭暴力防治法》修法3讀通過的新聞裡，一句「童年目睹家暴之成年人也可以獲得求助資源」就讓他淚崩。S告訴《關鍵評論網》，他好像又坐上那台公車，這次他只想立刻下車，在街上大喊：「我好累！我也想要有人幫！」
兒時目睹家暴受創，成年後仍需協助？全台僅1單位有專案服務
像S這樣的個案，婦女救援基金會（婦援會）早就注意到，也展開行動。2021年調查童年目睹家暴成年者的創傷影響和需求並公布調查報告，同年規劃服務模式並向衛福部申請補助。當時沒有法源要求政府支持這項服務，這次修法才明定，童年創傷經驗如持續影響日常生活，直轄市、縣（市）政府應提供身心治療、諮商或社會與心理評估及處置。
婦援會是目前全國唯一專門提供「童年目睹家暴之成年受害者服務」的單位，個案遍及全台各地，服務項目包括輔導會談、陪同服務、經濟支持、心理諮商轉介、生活重建、諮詢服務等。根據衛福部推估，每年至少有將近9萬名兒童目睹家暴，這些人成年後，假設有1%的人日常生活持續受童年創傷影響，每年就有900人需要服務，但不見得每個人都能找到適合的服務。
這項專案的負責社工李玉炫接受《關鍵評論網》電話採訪時表示，目睹家暴的兒童受害者有各縣市家暴防治中心轉介，服務單位也比較多，成年受害者只能自己主動求助，服務單位也很少，但願意求助的個案通常都願意積極面對問題。
「踏出第一步就已經很勇敢。」李玉炫言談間流露對個案的溫柔和感佩。從2021年下旬至今，他已服務近百人，9成以上個案曾告訴他：找服務找好久、諮詢過很多單位，但都無法很貼近自己的狀態。很多個案接觸婦援會時，已經有長期累積的憂慮、焦慮、睡眠障礙等身心議題，甚至需要用藥，因此他們大部分（約3分之2）會長期接受婦援會的服務，目前最久的個案已達到2年。
2個年齡層容易察覺創傷影響深遠，社工分析原因
這些個案大多不是來自弱勢家庭，最年輕18歲，最年長55歲，其他主要集中在30多歲和大學3、4年級這2個年齡層。李玉炫分析，在華人社會，人通常在就讀大學的後半段才正式離家，獨自面對自己的生活，關於適應的議題會逐漸浮現。過去刻意視而不見的「未竟之事」造成的困擾也越來越明顯，例如親密關係出狀況、學業或工作受牽連。這時通常就是年約30歲或大學3、4年級。
童年目睹精神暴力、肢體暴力、性暴力，不只會影響成年後的親密關係、親子關係，就李玉炫觀察，多數個案的職場人際關係也很容易卡住。
李玉炫指出，很多目睹兒都曾求助，但情況多半沒有改善，還會被告誡「家醜不外揚」，導致孩子逐漸習得無助。如果成年後，內在小孩還在童年困境裡，沒有走出來，源於此的創傷反應，會讓人面對人際關係的想法和處理問題的方式都比較受限、僵化。職場人際特別複雜，有的個案很怕衝突，有的不懂得拿捏對上、對下、對平輩的溝通方式，很多人甚至因此無法穩定工作，造成經濟壓力。
「有個案在結束一年多的會談服務時說，他卡住的齒輪重新轉動了。」李玉炫表示，這位個案的另一半與他談起原生家庭，為他帶來求助的契機，「很多個案都有這樣的貴人，是身邊的人幫他找到資源。」
李玉炫說，童年逆境、創傷知情等國外行之有年的議題，到最近幾年才逐漸在台灣獲得更多重視和資源，盼望社會大眾能理解暴力的面向很多，不是只有打罵。修法通過後，有助提升國內服務量能，讓目睹暴力的兒童和成年人，都獲得所需的支持和協助。
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核稿編輯：翁世航
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
「我仍保持著一顆赤子之心，最初想改變自己生命的初衷，漸漸擴大到改變周遭其他人，乃至於改變社會。」 這是歐萊德創辦人葛望平對品牌的初心。抱持著這樣的信念，歐萊德推出了以最自然、純淨的方式，對地球和使用者都友善的一根頭髮看見黑科技產品——咖啡因麥拉寧養髮液。
咖啡因麥拉寧養髮液中，含有歐萊德兩大獨家活性成分——天然咖啡因萃取和天然椰棗萃取。根據英國皮膚科醫學期刊等學術研究發表證實，當咖啡因濃度在5ppm和25ppm時，可幫助活絡頭皮，使髮根強韌健康。 而歐萊德團隊又以椰棗作為原料，與弘光科技大學一同進行研究，發現椰棗中蘊藏豐富的「麥拉寧」成分，具有顯著抗老化能力，養髮同時重現本色之美。這項研究成果，榮登全球權威Antioxidants抗氧化期刊，並且發表在英國皮膚科醫學期刊、獲得 INCI國際化妝品獨創新功效原料登錄，更在瑞士、英國、德國、日本⋯⋯獲得世界三大發明金牌獎以及設計獎。
歐萊德咖啡因麥拉寧養髮液，不僅能打造健康良好的養髮環境，更能深入頭皮肌膚高效抵禦老化因子，對於強健髮根、重現本色之美極具優異效果，一次解決兩大頭髮根本問題，使用者的整體滿意度高達90%。
歐萊德秉持不變的綠色理念
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歐萊德尊重生命、希望與大自然中所有生物與環境和諧共存，因此堅持不做動物實驗、不添加動物來源成分，以最嚴謹的純素標準，成就真正的綠色產品。歐萊德拒絕16類高風險物質，包括防腐劑、環境賀爾蒙、塑膠微粒和珠光劑、高風險抗屑劑等，不含千種毒物，帶給消費者真正的安心感。所有的努力、每一項堅持，都是歐萊德初衷的實踐。
頭髮不僅是我們外貌的一部分，從形象到生理和心理的健康，頭髮都扮演著重要的角色，因此，照顧頭髮的方式就顯得相當重要了。歐萊德不染髮的黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭皮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
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