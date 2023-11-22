「我也想要有人幫！」一張驗傷單讓16歲少年不再相信人，30年後《家暴法》修法卻讓他淚崩

16歲的某一天，S在日記裡貼了一張驗傷單。S從小看父親在家摔東西、揍母親，但他遵照母親「家醜不外揚」的吩咐，不曾對外求助；他也接受母親的歇斯底里和情緒勒索，盡職扮演父親期望的品學兼優好孩子。那天他忽然理智斷線，加入戰局，不僅大吼大叫、假裝打電話報警，還把父親的書撕了甩進魚缸，然後被痛打一頓。

接下來，S只記得自己坐在公車上發呆，緊握手機卻不知該打給誰（當時還沒有113家暴專線）。最後他在一間小醫院前下車，去掛號櫃檯說：「我要驗傷。」S在寒氣逼人的診間，首度對外說出這陳年「家醜」時，本以為會有人帶他去某個地方、告訴他該怎麼辦。但醫師什麼也沒說，只是拿著尺，把他身上的傷測量一遍，給他一張驗傷單，說「我不能證明是什麼原因造成的」，就打發他走了。

還是高中生的S盯著單子上畫了好多圈圈和斜線的人形，決定不再相信有任何人能保護自己，唯有盡快離家、保持疏離，才是存活之道。S通通做到，今（2023）年46歲了。只是，許多陰魂不散的感受，仍會隨時像打地鼠一樣輪流冒上來，S要警醒備戰、快速出槌，即時把它們通通扁下去，才能保護家庭和工作如常運轉。

S年復一年嚴格打造的「我沒事」，卻在昨天（11月21日）無預警被打破。《家庭暴力防治法》修法3讀通過的新聞裡，一句「童年目睹家暴之成年人也可以獲得求助資源」就讓他淚崩。S告訴《關鍵評論網》，他好像又坐上那台公車，這次他只想立刻下車，在街上大喊：「我好累！我也想要有人幫！」

兒時目睹家暴受創，成年後仍需協助？全台僅1單位有專案服務

像S這樣的個案，婦女救援基金會（婦援會）早就注意到，也展開行動。2021年調查童年目睹家暴成年者的創傷影響和需求並公布調查報告，同年規劃服務模式並向衛福部申請補助。當時沒有法源要求政府支持這項服務，這次修法才明定，童年創傷經驗如持續影響日常生活，直轄市、縣（市）政府應提供身心治療、諮商或社會與心理評估及處置。

婦援會是目前全國唯一專門提供「童年目睹家暴之成年受害者服務」的單位，個案遍及全台各地，服務項目包括輔導會談、陪同服務、經濟支持、心理諮商轉介、生活重建、諮詢服務等。根據衛福部推估，每年至少有將近9萬名兒童目睹家暴，這些人成年後，假設有1%的人日常生活持續受童年創傷影響，每年就有900人需要服務，但不見得每個人都能找到適合的服務。

這項專案的負責社工李玉炫接受《關鍵評論網》電話採訪時表示，目睹家暴的兒童受害者有各縣市家暴防治中心轉介，服務單位也比較多，成年受害者只能自己主動求助，服務單位也很少，但願意求助的個案通常都願意積極面對問題。

「踏出第一步就已經很勇敢。」李玉炫言談間流露對個案的溫柔和感佩。從2021年下旬至今，他已服務近百人，9成以上個案曾告訴他：找服務找好久、諮詢過很多單位，但都無法很貼近自己的狀態。很多個案接觸婦援會時，已經有長期累積的憂慮、焦慮、睡眠障礙等身心議題，甚至需要用藥，因此他們大部分（約3分之2）會長期接受婦援會的服務，目前最久的個案已達到2年。

2個年齡層容易察覺創傷影響深遠，社工分析原因

這些個案大多不是來自弱勢家庭，最年輕18歲，最年長55歲，其他主要集中在30多歲和大學3、4年級這2個年齡層。李玉炫分析，在華人社會，人通常在就讀大學的後半段才正式離家，獨自面對自己的生活，關於適應的議題會逐漸浮現。過去刻意視而不見的「未竟之事」造成的困擾也越來越明顯，例如親密關係出狀況、學業或工作受牽連。這時通常就是年約30歲或大學3、4年級。

童年目睹精神暴力、肢體暴力、性暴力，不只會影響成年後的親密關係、親子關係，就李玉炫觀察，多數個案的職場人際關係也很容易卡住。

李玉炫指出，很多目睹兒都曾求助，但情況多半沒有改善，還會被告誡「家醜不外揚」，導致孩子逐漸習得無助。如果成年後，內在小孩還在童年困境裡，沒有走出來，源於此的創傷反應，會讓人面對人際關係的想法和處理問題的方式都比較受限、僵化。職場人際特別複雜，有的個案很怕衝突，有的不懂得拿捏對上、對下、對平輩的溝通方式，很多人甚至因此無法穩定工作，造成經濟壓力。

「有個案在結束一年多的會談服務時說，他卡住的齒輪重新轉動了。」李玉炫表示，這位個案的另一半與他談起原生家庭，為他帶來求助的契機，「很多個案都有這樣的貴人，是身邊的人幫他找到資源。」

李玉炫說，童年逆境、創傷知情等國外行之有年的議題，到最近幾年才逐漸在台灣獲得更多重視和資源，盼望社會大眾能理解暴力的面向很多，不是只有打罵。修法通過後，有助提升國內服務量能，讓目睹暴力的兒童和成年人，都獲得所需的支持和協助。

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核稿編輯：翁世航