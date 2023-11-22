義大利30年來最大規模黑手黨審判，207位「光榮會」被告合計判處2200年徒刑

文：張瑞邦（Tucker Chang）

義大利法院於2023年11月20日進行該國30多年來最具規模的黑手黨審判，207位被告因與該國黑手黨組織「光榮會」（'Ndrangheta）共謀勒索、行賄、販毒、盜竊、謀殺等集團犯罪或本身即為光榮會成員，而合計被判處超過2200年有期徒刑。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，此次在義大利南部城鎮拉梅齊亞泰爾梅（Lamezia Terme）法庭所進行的黑手黨大審判從受理迄今已耗時將近3年，期間關押逾350名被告，前後共有400名律師以及超過900名證人出庭作證。

《美聯社》（Associated Press）透露，該法庭共花費100多分鐘才宣讀完這些光榮會犯罪分子的判決結果，其中有100多人被無罪釋放，在207位遭判刑的被告中則有5人被判無期徒刑，另有3人遭處30年監禁。此外，受審者裡另有42名女性，是義大利黑手黨數次遭審判以來女性列為被告人數最多的一次，最終共39名女性被定罪。

卡達《半島電視台》（Aljazeera）進一步表示，義大利南部大區卡拉布里亞（Calabria）的黑手黨領袖拉齊奧萊（Saverio Razionale）與博納沃塔（Domenico Bonavota）皆被判處30年有期徒刑。

負責該起調查的反黑手黨總檢察長格拉特里（Nicola Gratteri）告訴《衛報》，此次判決是自義大利1986年至1992年針對黑手黨的「大審判」（Maxi Trial）以來起訴人數最多的犯罪打擊活動，當時的西西里大區（Sicilia）檢察官在大審判期間將475名罪犯送上被告席。

「今天針對光榮會犯罪分子的裁決，等於是將整個卡拉布里亞大區從犯罪集團的手中解救出來。」格拉特里在接受媒體訪談時如此說道。

本次審判能否有效打擊光榮會等黑手黨組織？