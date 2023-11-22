北韓稱成功將首枚軍事偵察衛星送上軌道、將再射多枚，美航艦抵韓國釜山港嚇阻威脅
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專家指出，發射火箭和發射彈道飛彈在技術上有重大重疊，但攜帶物不同，聯合國決議禁止平壤試射涉及彈道技術的飛行體。美國和其盟邦迅速譴責北韓這項發射「公然違反」聯合國制裁，可能造成該地區不穩定。
北韓稱成功將首枚偵察衛星送上軌道 將再射多枚
（中央社）北韓今（22）日凌晨表示，經過兩次失敗後，平壤已成功將一枚軍事偵察衛星送上地球軌道，不久的將來還將發射多枚。美國和其盟邦譴責北韓這項發射「公然違反」聯合國制裁。
北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA）報導，一具搭載這枚軍事偵察衛星的火箭昨（21）晚從平安北道發射升空，沿著指定路線飛行，「準確地將『萬里鏡1號』」（Malligyong-1）偵察衛星送上軌道」。
報導中說，北韓領導人金正恩在現場觀看火箭發射，並向參與這項任務的科學家和技師道賀。
報導引述北韓國家宇宙開發局的聲明，這枚衛星在當地時間晚上10時42分從西海衛星發射場升空，10時54分進入軌道。
報導中說，國家宇宙開發局在不久的將來還將發射多枚偵察衛星，繼續取得對韓國及北韓武裝部隊感興趣地區的偵察能力。
專家指出，發射火箭和發射彈道飛彈在技術上有重大重疊，但攜帶物不同，聯合國決議禁止平壤試射涉及彈道技術的飛行體。
美國和其盟邦迅速譴責北韓這項發射「公然違反」聯合國制裁，可能造成該地區不穩定。
不過《北韓中央通信社》表示，「發射偵察衛星是朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）加強自衛能力的正當權利」，因為北韓正面對來自韓國及美國的威脅。
北韓今年5月31日及8月24日兩度發射軍事偵察衛星，皆以失敗告終。韓國國情院先前根據蒐集情資表示，北韓已接受俄羅斯技術專家指導，這次發射衛星成功可能性大幅提升。
北韓擬射間諜衛星 美航艦抵韓國釜山港嚇阻威脅
《中央社》報導，韓國海軍表示，美國核動力航空母艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）昨日抵達韓國釜山市的港口，用以擴大嚇阻北韓核子和飛彈計畫。
韓國海軍少將金智勳（Kim Ji-hoon，音譯）在聲明中說，卡爾文森號的抵達展現了韓美同盟「強大的聯合防禦態勢，以及因應北韓不斷發展核子和飛彈威脅的堅定意願」。
北韓射彈飛越沖繩上空 日相強烈譴責
（中央社）北韓21日晚間疑似朝日本沖繩方向發射彈道飛彈，日本發布全國瞬時警報系統（J-Alert）。這枚彈道飛彈隨後進入太平洋，日本也解除警報。日本首相岸田文雄對於北韓飛彈飛越日本國土上空，對國民的生命財產造成威脅予以強烈譴責。
防衛省表示，北韓疑似在日本當地時間21日晚間10時40分過後發射一枚彈道飛彈，在10時55分左右飛越沖繩縣上空，進入太平洋。日本政府隨後解除對沖繩縣發出的避難警報，沒有採取破壞措施，摧毀這枚飛彈。
防衛省官員表示，北韓發射的彈道飛彈可能是人工衛星。防衛省副大臣宮澤博行表示，「目前尚未確認衛星是否已經進入地球軌道，正在分析這次發射是成功還是失敗。」
《日本放送協會》（NHK）、《全日本新聞網》（ANN）報導，岸田在21日晚間11時55分左右進入首相官邸。針對彈道飛彈疑似通過日本上空，岸田表示，「今日，北韓利用彈道飛彈技術進行了一次發射，我方正在分析詳細過程，但至少有一枚飛彈飛越沖繩上空，進入太平洋。」
岸田表示，「即使發射的可能是人工衛星，但利用彈道飛彈技術發射顯然違反聯合國相關決議，是對我國國民生命、財產造成重大影響的行為。」
岸田做出3項指示，首先是必須儘速確認飛彈通過的路徑下方，是否有墜落物造成任何損害，其次是繼續蒐集並分析北韓未來動向的相關情資，最後是與美國和韓國等相關國家合作，及時採取必要對應措施。
警察當局相關人士表示，目前還沒有收到相關損害回報。沖繩縣石垣市和與那國町已經成立了應對小組，蒐集相關損害回報。沖繩縣政府表示，目前尚無飛彈在沖繩縣造成損失的資訊。
白宮：強烈譴責北韓用彈道飛彈技術射軍事偵察衛星
（中央社）北韓疑似朝日本沖繩方向發射彈道飛彈。白宮國安會譴責北韓行為加劇緊張局勢，並可能破壞區域及其他地區安全局勢穩定。
日本防衛省指出，北韓疑似在日本當地時間21日晚間10時40分過後發射一枚彈道飛彈，在10時55分飛越沖繩縣上空，進入太平洋。北韓隨後表示，平壤已成功將一枚軍事偵察衛星送上地球軌道，未來還將陸續發射多枚。
白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）透過聲明表示，美方強烈譴責北韓利用彈道飛彈技術發射軍事偵察衛星，公然違法聯合國安理會多項決議，加劇緊張局勢，並可能破壞區域與其他地區的安全局勢穩定。
華森指出，美國總統拜登（Joe Biden）與國安團隊正與盟友和夥伴密切協調，評估情勢。
白宮國安會敦促各國譴責北韓的發射行動，並呼籲北韓重返談判桌，「外交大門仍未關閉」，但平壤必須立即停止挑釁行為，展開接觸。美國也會採取一切必要措施，確保美國本土安全及韓國與日本盟友的防禦。
新聞來源
- 北韓稱成功將首枚偵察衛星送上軌道 將再射多枚（中央社）
- 北韓擬射間諜衛星 美航艦抵南韓釜山港嚇阻威脅（中央社）
- 北韓射彈飛越沖繩上空 日相強烈譴責（中央社）
- 白宮：強烈譴責北韓用彈道飛彈技術射軍事偵察衛星（中央社）
延伸閱讀
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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