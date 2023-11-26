【專訪】微型小說《余生》作者黎紫書：你從下筆的第一個字就知道，它是不能夠出錯的
我們想讓你知道的是
「寫不出更好的東西」是因自我要求嚴格，不過黎紫書也承認，「我在寫的過程當中，發掘的是寫作的樂趣，還有微型小說的可能性，其實是寫得不亦樂乎的；出版之後，也會有些非文學的讀者告訴我，當初是因為我的微型小說才開始接觸小說的。」既然寫得開心，又有讀者肯定，那麼，「如果有一天我成為一個有一些更深層的思想、更開拓見解的人，我可能就會再寫吧。」
文：犁客
「十幾年前，上海有個刊物叫《上海壹周》，編輯向我邀稿寫專欄，每期不超過一千字；」黎紫書說，「編輯並沒有限定專欄的類型，但我誤會了，以為他要我寫小說。」
黎紫書很早就獲頒馬來西亞最重要的華文文學獎「花蹤文學獎」，創作的多是短篇小說，有時也寫「微型小說」，也就是台灣所謂的「極短篇」。「馬來西亞在地的文藝活動不多，閱讀風氣也一向不盛，所以文藝副刊的主編很歡迎微型小說，因為它小，在刊物上好應用，閱讀時間不長的人也可以讀。」黎紫書笑道，「可是我們年輕的時候，就是想要被認可被看見，所以我不是太看重微型小說這種文類，因為它極少在文學獎中出現。」
想在文學獎比賽中獲得肯定，是故黎紫書彼時雖然偶爾會發表一些微型小說，但大多就是趁機賺點稿費或一些曝光，並未認真考慮要往這條路上鑽研。遇上《上海壹周》的專欄邀約，黎紫書一時弄錯了邀約內容，但開啟了不同的思考方向。
「我想，每期寫篇不超過一千字的小說，而且是長期專欄，那個難度就來了。」黎紫書說，「我在那個時候才很認真地去思考，要怎麼寫才能夠累積出一篇有水平的微型小說？它有多大的可能性？還能往什麼方向走下去？」
微型小說的可能
思考之後，黎紫書認為，「要讓微型小說有繼續寫下去的可能，就必須讓它有自己的一個美學追求和標準，不該只把它當作一個很濃縮的小故事在寫，不該和短篇小說比較，它應該有個自己的世界。」
這想法與黎紫書先前創作微型小說的心態不同——早先她就是把微型小說當成篇幅更短的短篇在處理。「這麼一想，那個微型小說世界忽然就破了、開了，就是你看到原來它有一個很大的世界，是以前我還沒認真思考，所以沒看到。」黎紫書說，「沒看清這個問題的話，事實上不會寫出好作品，只有自己去發掘它的可能性，發現原來前人做得還不夠、其實我們就走在前面，還有更大的可能性和廣闊的世界在裡頭。」
台灣的著名作家們過去曾有一段時期創作不少極短篇，洪範、爾雅等老字號出版社也出版過許多本；「我們從前閱讀的來源大多是台灣，這幾家出版社的作品書店都會進，所以就是瘋狂地逛書店，看到什麼書就抓什麼，那時候我讀了不少。」黎紫書說，「有時會讀到讓自己眼睛一亮的作品，不過它們並沒有影響我後來的創作；我覺得那時是剛好有個風氣，所以大家都寫了，但台灣的名家們並沒有真的把微型小說，或這個極短篇，當成一個很重要的課題在經營。」
黎紫書自認是個雜食的讀者，包括漫畫和電影在內，看的很多，但真要說影響創作的特定作品或創作者，倒是沒有。「例如我看金庸，有段時間很沉迷武俠小說，少年時也看很多日本、香港的漫畫，它在我的生命、靈魂裡一直存在，我在寫作時自己也會發現那個效應，就是我會明顯感覺這一定和我以前看過的作品有關，我才會寫出這樣的小說、這樣去處理語言文字。」黎紫書解釋，「可是有些我在讀的時候覺得『這個一定會影響我』的作品，例如波赫士，我讀的時候覺得這太偉大了、想法太奇妙了，一定會深深地影響我，可是到今天為止，我沒有明顯地看出自己的哪個作品裡有波赫士的影子。」
每個字都很重要
黎紫書發表過的長篇目前只有兩部，除了創作所需的時間與體力之外，「長篇的問題就在於它長，沒有字數的限制。沒有一個明顯的框架，你要寫多長都可以，問題是它沒有那個框架時，出錯的可能性就很大，你就是可以很容易地灌水，或者說想到哪寫到哪，你容易去想說這一小小部分灌點水或者出點差錯不重要，容易掉以輕心。」黎紫書說明，「可是微型小說是不一樣的，你從下筆的第一個字就知道它是不能夠出錯的，每個字都有它的作用、它的價值，有它隱藏的東西在裡面。」
第一部長篇仍在摸索，而黎紫書創作第二部長篇時，已經有了寫作大量微型小說的經驗，「那時我很清楚地感受到微型小說給我的訓練，它讓我養成了對每一個字的要求；」黎此書說，「所以我其實寫得很痛苦，因為我不讓自己灌水，我要讓每個字都有它的價值存在。」
這樣的要求使得黎紫書在閱讀其他作品、或者擔任文學獎評審時具備更嚴格的眼光，「因為除了是讀者，我也是寫作同行，可以看出來在他在寫某個部分時他在什麼樣的狀態、他是怎麼想的；我會知道他就是放縱自己了、鬆了。」
換個角度來看，寫得好的微型小說雖然每個字都很重要，但讀者卻可能因為讀得快，一時間無法好好理解吸收，只是浮掠地把劇情讀完。「所以我想要打破這個東西啊，」黎紫書笑道，「我寫的時候心想讀者可能只花幾分鐘就把一個小說讀完了，但我希望那個小說的效應，能夠在他的心裡或腦子裡留存更久，可能若干時間之後，這個微型小說還會在某個場合當中浮現。有些小說是我很久以前發表的，但是今天還會有讀者告訴我說，在生活裡的某種時刻，我寫的一篇微型小說在他的腦海書重現——我想微型小說是可以有這種效果的。」
取材的方式
黎紫書的微型小說大多從日常中取材，「例如坐地鐵的時候，大家都在看手機，我就是那個沒把手機拿出來的人。」黎紫書說，「我會很想看看當下這個環境裡，每個人在幹什麼、長什麼樣子，經常給自己的訓練就是想像現在如果發生某件事，大家會有什麼反應。」不過黎紫書極少做筆記，「可能就是在生活裡遇到一些事情，出去喝咖啡、遇到什麼人看到一點什麼事情的時候，那東西刺痛了我，靈感就來了，想到要創作一個什麼樣的故事。」
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每一根頭髮，都有它的故事——用天然咖啡因和麥拉寧打造秀髮年輕感
我們想讓你知道的是
歐萊德一根頭髮看見黑科技咖啡因麥拉寧養髮液，融合了天然咖啡因和麥拉寧兩大成分，不僅維持頭髮的整體健康度，其中的麥拉寧成分，更從頭髮根源開始帶給你改變與驚喜。
出門上班、約會之前，穿搭和化妝都要精心設計，頭髮的造型當然也要到位；遇到低潮，可能會想要換個髮型或髮色，來改變心情；緊張的時候，有些人可能會抓繞頭髮來安撫自己；小時候喜歡的女生，走過身邊時飄散的髮香，即使很多年之後還能淡淡的記得。
你或許沒有注意到，頭髮其實跟我們每天的生活、心情緊密連結。頭髮的狀態可能反映出你生理或心理上的情況，甚至可以改變別人對你的看法。頭髮能說的事情，比你想像的還要多。
第一印象，從頭髮開始
髮色和髮型，是頭髮的兩大特徵。我們的自然髮色與許多刻板印象相關聯，譬如：許多人會認為，金髮者大多具有更高的異性吸引力，但是比較天真傻氣；紅髮者性情暴躁、固執，甚至有點神經兮兮；而深色髮者則聰明、勤奮。雖然這些都只是偏見和假設，但不可否認的是，人們有可能會根據他人的髮色來形塑第一印象。
從科學上來說，頭髮的顏色是由一種名為黑色素的物質形成的，這種物質由一組稱為黑色素細胞的專門細胞群在發根的毛囊中產生。黑色素有不同的類型，某些類型依照比例組合在一起，就形成了每個人的頭髮顏色。所以雖然髮色對個性的影響依然眾說紛紜，但髮色所代表的基因，是真的會影響人的體質。有科學家就針對紅髮人進行研究，由於基因的關係，他們真的比較不怕痛、不容易曬黑，也不容易被麻醉，很有趣吧！
至於髮型，這才真是個性表達的大舞台。以女生的髮型來說，整齊俐落的髮型，如短髮、齊劉海、或經典鮑伯頭，常常與專業和認真的形象相關。長髮、波浪的捲髮或柔和的層次，則帶有浪漫、唯美、親切溫柔的特質。經典的中分或簡單的盤髮，則可能反映出傳統或保守的個性。有些名人的髮型，更是直接和本人一樣經典。如奧黛麗赫本的赫本頭，俐落的短髮成為一種可愛、精靈、優雅的象徵；愛因斯坦那蓬亂的白髮，在公式與理論間穿梭，成為他天才形象的一部分；貓王，他的飛機頭也是歷史上最具代表性的髮型之一，甚至影響了某些族群；還有日本暴走族的髮型，好像就能充分表達自己熱血、帥氣的浪子個性。
因此，頭髮不僅僅是裝飾，它們是一種語言，一個故事，一個表達自我的平台，反映出我們的情感，彰顯我們的風格，甚至有時候，一頭髮型就足以讓我們在人群中脫穎而出，成為一道獨特的風景。
頭髮變這樣，是提醒你該注意身體了
頭髮不僅顯示了我們的形象、個性，還能反映出內在健康。你容易緊張焦慮，但試著不表現出來嗎？其實你的頭髮早就洩漏秘密了。長期的壓力和焦慮可能會令你的頭髮提早投降，因為過度的壓力會打亂頭髮的生長週期，導致掉髮。此外，不規律的作息和缺乏足夠休息，同樣會對頭皮的健康產生負面影響。因此，當你發現枕頭上的頭髮比平常多時，這可能是身體在提醒你：是時候放慢腳步，給自己一點休息的空間了。
如果頭髮又乾燥又分岔，則可能是因為營養不良。維生素、礦物質和蛋白質，是養成健康秀髮的重要元素。如果髮絲失去了往日的光澤，那麼或許正是時候檢視一下你的每日菜單，確保你每天所攝取的營養素是足夠維持身體機能的喔！
至於頭皮總是油膩膩的，或者頭皮屑層出不窮，這可能和荷爾蒙失衡、不適合的護髮產品，或是錯誤的洗髮方式有關。健康的頭皮是健康髮絲的基石，因此確保使用適合自己髮質的護髮產品，並適時調整洗髮習慣至關重要。
想要擁有健康的髮絲，你可以試著這麼做：
1. 學會有效的壓力管理技巧：生活中免不了壓力，但你可以透過一些小技巧來調適，像是運動、瑜伽、冥想或深呼吸等，都有助於緩解心理壓力。
2. 保證充足的睡眠和均衡的營養攝取：如果可以，每天盡量睡滿八小時，並且均衡的攝取所有必要營養。想要避免掉髮，頭髮健康有光澤，可以多吃含有蛋白質、維生素C、鐵、B群、生物素和鋅的食物，例如瘦肉、牛奶、奇異果、深色蔬菜、內臟、貝類、大豆等。
3. 正確的洗髮，並且選擇適合的護髮產品：正確的洗髮是養髮的第一步，不要使用太熱的水來洗頭，一定要確保頭皮和頭髮上的洗髮精都被沖洗乾淨。選擇適合自己的護髮產品也非常重要，建議可以先依照頭髮受損的狀況，配合自己的使用習慣先做篩選。在選擇產品時，更要注意其中含有哪些成份，是否能夠真正幫助養髮，讓秀髮自然健康。
世界冠軍養髮液－兩項獨家天然萃取物，頭皮養護雙管齊下
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