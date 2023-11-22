《華爾街日報》：中國潛艦技術提升，美軍「絕對水下優勢」時代告終
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美方軍事分析圈認為，中國的潛艦技術很快追上美國的可能性很小。美國最新的維吉尼亞級核動力攻擊潛艦、計劃中的哥倫比亞級彈道飛彈潛艦，在降噪技術、推進、武器系統和其他方面的戰力都領先中國一代。但中國不一定非得要與美國的能力對標。藉由製造更難被發現的新潛艦並大規模生產，就能加重美軍的反潛負擔，且美中可能的軍事衝突點全都在共軍熟悉的中國後院，佔盡地利優勢。
（中央社）中國的潛艦技術與水下偵測能力進步，已縮小其中一個與美軍之間最大的戰力落差。美國媒體認為美軍水下戰力全面輾壓中國的時代告終，也會影響美軍應對台海衝突。
《華爾街日報》指出，衛星影像顯示中國今年初下水一艘核動力攻擊潛艦，採用的是更能有效降低噪音的泵噴推進（pump-jet propulsion）系統而非傳統的螺旋槳俥葉。這是中國潛艦首見使用與美國最新潛艦相同的降噪技術。
而更早前幾個月的衛星影像還顯示，中國東北城市葫蘆島的核潛艦製造基地內建造中一艘潛艦艦身，比中國現役所有潛艦都大。基地內第2座現代化的造艦廠房已於2021年竣工，代表當地計劃提高產量。
與此同時，西太平洋對於美軍潛艦來說正變得更加凶險。北京已在南海和中國沿海地區建立多個俗稱「水下長城」的監測網絡，提升偵測敵方潛艦能力；共軍也另藉增加定翼機和直升機，提升反潛戰力。
中國今年8月在南海實施一場超過40小時的獵潛演習，動用數十架運8型（Y-8）反潛機；在這場獵潛演習前幾週，中俄海軍還在阿拉斯加外海的白令海舉行聯合反潛作戰演習。
《華爾街日報》認為，這一系列的發展態勢意味美國在中國周邊擁有絕對水下優勢的時代告終。
美國軍事分析家模擬共軍犯台時通常假設美國潛艦會盡量擊沉共軍艦隊，一些兵推顯示摧毀艦船能抵擋共軍入侵、提高台灣防衛作戰成功機率。但美軍潛艦遭遇的威脅增大，將使擊沉共軍艦隊的任務益發複雜棘手。
如今連靠近台灣海峽恐都已不安全。前美軍潛艦軍官、現任華府智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）高級研究員薩德勒（Brent Sadler）表示，共軍核動力攻擊潛艦可扮演獵殺者，尋找位於台灣東部海域的美國與盟國潛艦。
前美國海軍軍官卡爾森（Christopher Carlson）表示，美國需要新的水下戰略應對更強大對手，例如需取得更多反潛機與攻擊潛艦等資源，以追蹤、鎖定共軍新一代更安靜的潛艦。
卡爾森根據目前能取得的資訊研判，共軍新潛艦已達俄羅斯1990年代服役的阿古拉I級（Akula I-class）潛艦靜音程度。目前仍服役中的阿古拉級潛艦相較俄軍以前的潛艦，在隱匿性與航速上均有顯著躍進，「要抓到一艘這等靜音程度的潛艦並不容易」。
美方軍事分析圈認為，中國的潛艦技術很快追上美國的可能性很小。美國最新的維吉尼亞級核動力攻擊潛艦、計劃中的哥倫比亞級彈道飛彈潛艦，在降噪技術、推進、武器系統和其他方面的戰力都領先中國一代。
但中國不一定非得要與美國的能力對標。藉由製造更難被發現的新潛艦並大規模生產，就能加重美軍的反潛負擔，且美中可能的軍事衝突點全都在共軍熟悉的中國後院，佔盡地利優勢。
中國政府2017年批准5年內在南海、東海建設水下感測網路的各項計畫，能對區域即時監控；中國在幾年之前也已在美軍重要潛艦基地的關島附近海底，設置監聽設備。
同為前美國海軍軍官的哈德遜研究所（Hudson Institute）高級研究員克拉克（Bryan Clark）表示，中國水下感測網絡變多，意味美軍潛艦不再能單靠自身匿蹤能力闖蕩南海及其他中國近海地區。
他指出，美國需要新策略干擾或壓制中方的水下監測，可藉由部署能癱瘓監控系統的無人潛水器迷惑、摧毀中方裝置。
曾任美軍潛艦軍官的薩德勒表示，中國研發更多較先進潛艦，增加兩軍在2030年之前攤牌的可能，「無論如何，在更廣闊的太平洋地區，美軍潛艦部隊的需求肯定比以往任何時刻都大，且相較主要對手的優勢還在縮小中」。
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延伸閱讀
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
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精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
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把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
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政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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