OpenAI「宮鬥劇」：聯合創始人阿特曼突遭罷免，背後有哪些秘辛？
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分析師表示，此事實際上是壯大了微軟的實力，並且令OpenAI顯得非常難看。他表示，該公司的董事會成員就像是一群「在牌桌上玩耍的小孩」。他們以為自己贏了，直至納德拉和微軟接管了這一切……OpenAI這場尷尬的週末馬戲團表演，最終由房間裡的大人們接過來了。
過去幾天，人工智慧（AI）領域一個關鍵人物被解僱並由此引發的一系列人事動蕩，震撼了整個科技業界。
週五（11月17日），人工智慧初創公司OpenAI突發聲明，宣布該公司創始人之一兼執行長（CEO）山姆・阿特曼（Sam Altman）將離開這家公司。
消息指，阿特曼是被該公司的董事會罷免，而董事會則在聲明中表示，阿特曼沒有在「他與董事會的溝通中保持一貫坦誠」，因而他們對他「失去信心」，但是沒有說明具體事件。
OpenAI是廣為流行的人工智慧聊天機器人ChatGPT背後的開發公司，該工具正被全球數以億計用戶使用。
而阿特曼被認為是當中的關鍵人物，他近期曾與世界領導人討論過他開拓的這項重要技術當中的風險問題。
阿特曼被宣布解職之後，另一名OpenAI的聯合創始人格雷格・布羅克曼（Greg Brockman）也隨即宣布辭職。
此後的週末裡，一度有跡象顯示阿特曼有可能迅速重回崗位，但是很快就傳出消息，阿特曼將加盟OpenAI的主要投資者微軟（Microsoft）。
微軟執行長薩蒂亞・納德拉（Satya Nadella）在前身為推特（Twitter）的社群平台X上發文表示，阿特曼將會領導微軟旗下「一個新的高端AI研發團隊」。
阿特曼則在X上轉推了這條確認他新工作的貼文，並表示：「任務繼續。」
與此同時，OpenAI則任命串流媒體平台Twitch的前CEO埃米特・希爾（Emmett Shear）為臨時執行長。
至週一，OpenAI公司700百多名員工連署發信，要求公司的董事會就罷免阿特曼一事辭職。
在信中，他們質疑董事會的能力，指責其破壞公司的運作，並要求重新任用阿特曼。
這場突如其來並迅速發酵的事件受到整個科技業界和媒體的關注，外界正在猜測這場動蕩將會影響人工智慧技術的發展方向，還是僅僅是一場鬧劇。
AI業界明星忽然被炒引發混亂
38歲的阿特曼參與創辦了OpenAI公司，該公司推出的ChatGPT第一次將可與人類互動的聊天機器人概念介紹給了全球廣大公眾。
阿特曼也由此成為很多人眼中的AI權威發言人，也被看作是少數把握著這項潛力巨大的技術未來走向的人之一。
他曾與世界領導人討論過這項強大的技術所帶來的風險和益處，其中令人印象深刻的是他提到，AI是「一個工具而不是生物」，同時坦然承認他也害怕有一天人工智慧可能會超出人類的控制。
就在兩週前，他還作為約100名全球代表之一在英國出席世界首個AI安全峰會，並就OpenAI及人工智慧技術的未來發表演講。
當時的他似乎未曾預見到這場突如其來的變化，而至目前為止，關於他被解職的原因仍然不明確。
明確的是他離開OpenAI的消息引發公司內部的混亂和外界眾說紛紜的猜測。
該公司770名員工當中的743人參與了針對董事會的連署，其中包括一些高層——首席科學家伊利亞・蘇茨克弗（Ilya Sutskever）是董事會成員之一，但是他也參與了連署。
他在X上發文表示，為自己參與了董事會罷免阿特曼的行動感到「深深後悔」，指自己從未意圖作出有損OpenAI公司的事。
「我熱愛我們一起建立的一切，並會盡一切努力團結這家公司，」他在貼文中說。
被任命擔任臨時CEO的希爾則表示，這項工作是「一輩子只有一次的機會」。
但是他同時承認，董事會罷免阿特曼的方式「處理得非常糟糕」，並且「嚴重傷害了我們的信任」。
現在，阿特曼已經在微軟得到新工作，後者向OpenAI投資數十億美元，持有49%的股份。
連署的員工表示，如果他們的訴求得不到滿足，他們自己也很可能會從OpenAI辭職，並且表示已經從微軟得到了保證，如果他們願意轉投，微軟會有工作崗位提供給所有OpenAI的員工。
納德拉在接受美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時表示，他樂意與OpenAI公司合作，也樂意與從該公司轉投過來的員工合作。
「目前來看……非常、非常清楚的是（OpenAI）的管理方面有一些東西必須改變，」他在訪問中說，並表示兩家公司將會就相關事宜進行商討。
阿特曼則在X上發文表示：「薩蒂亞和我的第一要務仍然是保證OpenAI繼續蓬勃發展……我們致力於全力向我們的合作伙伴和客戶提供持續性的運作。OpenAI與微軟的伙伴關係令此事非常可行。」
到底發生了什麼？
是什麼造成這個在一個週末裡迅速越滾越大的雪球，對外界來說仍然是個謎，但是目前也有幾個不同版本的猜測。
有報導指阿特曼在考慮一些硬件項目，包括動用資金開發AI晶片，這與目前OpenAI所走的方向有相當大的不同——當中是否有董事會不知道的行動在進行？
另一種可能是和錢有關。
雖然目前廣泛流傳的一份內部備忘錄顯示，董事會沒有對阿特曼作出任何財政不當行為的指控，但是眾所週知的是，OpenAI最初在2015年是以一個非營利機構的形式建立，而後又在2019年新建立了一個以營利為目的的分支，同時規定公司仍然由非營利部門領導，而對投資者可取得的收益也設置了不得高於原投資額100倍的上限。
在理論上，這樣既保證了該公司讓前沿人工智慧技術「服務於全人類」的初心使命得以延續，又能令該公司獲得AI巨大雲端算力所需的巨額資金。
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次世代通訊人才不斷線！「玩學5G新視界」接軌國際趨勢，5G人才無極限
我們想讓你知道的是
5G產業發展日新月異，經濟部產業發展署(以下簡稱產發署)為培育臺灣5G產業人才，開始了「5G+產業新星揚帆啟航計畫」，四年來已有豐碩成果，而2023年也將在11/22於華山文化創意產業園區舉辦年度發表會，不論是想找人才媒合或掌握產業趨勢，都歡迎對5G有興趣的民眾來共襄盛舉！
近70家企業與76所大專院校共襄盛舉，成功媒合超過500位的學生參與155項由企業出題的5G相關研發應用專題，更創造出3成的人才於參與計畫後被企業留用，由產發署啟動的「5G+產業新星揚帆啟航計畫」（後稱5G Jump計畫）在過去4年內，為產業、大專院校創造且積累了許多豐碩成果。
「臺灣5G元年始於2020年，而我們的使命正是推動5G產業能在這片土地上落地」產發署電子資訊產業組組長陳國軒說，而這須仰賴完善的實證場域，不僅是為了鏈結國際供應鏈，更希望能把國內5G人才庫建構完成，以利未來蘊含高度知識含量的技術研發與應用開發。對此，經濟部攜手資策會共同推動的5G Jump計畫，就是想透過產學合作的方式，加速5G產業腳步的進程，資策會數位教育研究所人才生態中心主任暨5G+產業新星揚帆啟航計畫主持人莊芳甄就表示，團隊想出以「產業出題，人才實戰」加速人才熟成，而「Jump」不只代表人才升級，更囊括5G產業成長的意涵。
然而，經濟部究竟是預見了當前市場的哪些變化，開始積極著手計畫推動？希望助產業在5G發展一役中打出勝仗。
從「高低廣」推動計畫價值，向下扎根5G人才即戰力
「全球5G用戶已突破40億人口大關，更促成臺灣在全球5G設備出貨量搶下1/5的市場份額」陳國軒分析道。為此，他也積極走訪產業第一線，包括在通訊產業扮演關鍵角色佼佼者的雲達、耀登、鐳洋等，也觀察到產業目前最需要的正是擁有即戰力的人才，如果能讓學子在就學期間就接軌產業需求，便有機會能降低產學落差，並協助他們儘早找出職涯的方向。也因此，陳國軒以「高、低、廣」三個特性拆解這次計畫背後的策略。
以「高」來說，這表示除了媒合學生進入企業實習之外，計畫也提供完整的一站式5G學習資源：5G JUMP平台，內含412門線上學習資源，也會提供與國際通訊大廠Nokia合作最前瞻主題，並針對產業需求或者是稀缺關鍵領域，特別邀集專家來錄製制式課程；在「低」的部分，陳國軒表示為降低學用落差，因此積極嫁接產學合作，成功媒合503位學生參與155項與5G相關的研發應用專題，不只讓學生能更加了解產業需求，產業技術研發也在實驗室能量的推進下加速前行。
此外，在「廣」的概念之下也在多元應用創新下足功夫，除了著重在學生培育（產業新進人才）、企業在職員工提升外，也推動5G種子師資培養，攜手育成加速器、國內外5G企業共同合作，加值師資5G的專業技能，希望能融合到技術開發或教學場域，並帶領團隊發展5G多元創新應用，由上而下扎根並從技術到創意全面擴散5G技術場景。
對此，莊芳甄也補充到，由經濟部所打造的線上學習平台因為內容兼具5G技術應用的深度與廣度，目前已經有超過5000人次的訂閱，而共計有69家企業在計畫四年間一同攜手協助學子們掌握5G技術研發，其中連續兩年以上參與的更是超過一半以上，且有1成企業是四年間皆有參與，顯示企業端對於5G人才的急迫與渴求，也都願意捲起袖子響應與公部門推動人才向下扎根的行動，透過媒合學生進入企業場域實戰研習，讓他們能提早培養出研發解題能力，成為接軌產業實務的即戰人才。
產學合作啟動學子視野，跨域溝通促進5G人才交流
回首計畫四年的歷程，陳國軒說收到了非常多參與產學合作學子的反饋，不只是能看見課本以外的問題與挑戰，也開啟更多非本科系學生的5G視野，這是在計畫推行之初所沒有想過的影響力，也讓陳國軒看見了5G產業未來的可能性。
他分享了一位於川升科技進行研習的產業新星余同學的經驗說道，參與計畫最棒的地方在於可以動手操作最先進、價值上千萬的儀器設備，是有別於校園學習很難得的體驗；同時也因為計畫的觸發，讓原本就讀高科大電訊工程系的余同學，後續報考並錄取川升與成大合辦的產碩專班，使技術研發可以持續不中斷。而另一位參與雲達科技的產業新星廖同學，原先就讀海洋大學研究AI養殖，加入雲達投入5G核網研究後，不只將所學AI與5G邊緣計算相結合，成為名符其實的5G跨域人才，更在研習結束後成為廣達集團正式員工。
陳國軒表示，企業端也真實感受到在計畫的推動下，產業新星的加入帶給了企業內部不同刺激與好處，除了學子們總是能用他們世代的語言和觀點提供企業不同思維，帶動內部活力創新循環外，也能助學子將學校所學的理論應用到實際場域裡面，創造出更多5G技術應用的對話與互動。
另外，莊芳甄也補充道，一位來自非本科系的同學從多媒體設計相關科系的身份參與5G JUMP計畫，她表示這位同學跟著許多跨域的學生一同攜手做AR/VR 5G應用專題，讓她大開眼界學習跨域整合溝通外，也見識到5G技術如何在場域裡落地應用。而下一步莊芳甄也認為應該要創造雙向交流，不再只是將學生送進產業領域見習，更應該邀請產業的第一把交椅進到校園裡，將第一手資訊跟學理結合，也讓學生在校期間就能了解產業的挑戰跟應用，無需再等到實習的時候才能了解，加速人才即戰力的培育。
玩學5G成果重磅登場，一次掌握人才脈動與產業知識
隨著「5G Jump」計畫四年來的耕耘，不只是豐富了產業的人才庫，也希望能將這一路的心得與經驗總結，成為企業、大專院校未來的參考依據。也因此，陳國軒透露今年將以「玩學5G 新視界」來呈現今年的成果，更提出「人氣」、「人才」與「人脈」等三大層次，透過實體專刊「高頻競博-臺灣5G人才乘風飛颺」來展現團隊在產業人才發展上的用心。
陳國軒表示這本刊物從「人」出發、以「案例」貫穿，集結超過500位產業新鮮人投入企業研發的實戰成果，並梳理出「潛力股」的必備要素；同時精選10組企業5G研發布局與人才培育的分享故事，讓外界一窺計畫如何佈局人才。至於在人脈的層次上，這本書能提供人才、產業與學術三方如何合作的指引地圖，而正是這些產業背後的關鍵人脈推手，才得以帶領臺灣行動科技向前，「我希望這本書能成為具參考價值的5G人百科全書」陳國軒說。
「別忘記我們在11月22日要在華山文創東2BCD倉庫舉辦成果發表會，」莊芳甄補充道，現場規劃了各種5G解決方案的展攤，透過實際呈現與互動，讓觀展者可以更加了解5G技術的應用，此外，也針對人才打造媒合活動舞臺，為產業跟人才做到最好的串接，「希望大家都能帶著玩樂的心態來這裡帶走5G知識」莊芳甄笑著說。
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