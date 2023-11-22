OpenAI「宮鬥劇」：聯合創始人阿特曼突遭罷免，背後有哪些秘辛？

Photo Credit: Getty Images / BBC News 山姆・阿特曼在上週五被OpenAI公司的董事會罷免

過去幾天，人工智慧（AI）領域一個關鍵人物被解僱並由此引發的一系列人事動蕩，震撼了整個科技業界。

週五（11月17日），人工智慧初創公司OpenAI突發聲明，宣布該公司創始人之一兼執行長（CEO）山姆・阿特曼（Sam Altman）將離開這家公司。

消息指，阿特曼是被該公司的董事會罷免，而董事會則在聲明中表示，阿特曼沒有在「他與董事會的溝通中保持一貫坦誠」，因而他們對他「失去信心」，但是沒有說明具體事件。

OpenAI是廣為流行的人工智慧聊天機器人ChatGPT背後的開發公司，該工具正被全球數以億計用戶使用。

而阿特曼被認為是當中的關鍵人物，他近期曾與世界領導人討論過他開拓的這項重要技術當中的風險問題。

阿特曼被宣布解職之後，另一名OpenAI的聯合創始人格雷格・布羅克曼（Greg Brockman）也隨即宣布辭職。

此後的週末裡，一度有跡象顯示阿特曼有可能迅速重回崗位，但是很快就傳出消息，阿特曼將加盟OpenAI的主要投資者微軟（Microsoft）。

微軟執行長薩蒂亞・納德拉（Satya Nadella）在前身為推特（Twitter）的社群平台X上發文表示，阿特曼將會領導微軟旗下「一個新的高端AI研發團隊」。

阿特曼則在X上轉推了這條確認他新工作的貼文，並表示：「任務繼續。」

與此同時，OpenAI則任命串流媒體平台Twitch的前CEO埃米特・希爾（Emmett Shear）為臨時執行長。

至週一，OpenAI公司700百多名員工連署發信，要求公司的董事會就罷免阿特曼一事辭職。

在信中，他們質疑董事會的能力，指責其破壞公司的運作，並要求重新任用阿特曼。

這場突如其來並迅速發酵的事件受到整個科技業界和媒體的關注，外界正在猜測這場動蕩將會影響人工智慧技術的發展方向，還是僅僅是一場鬧劇。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 聯合創始人之一布羅克曼也離開了該公司。

AI業界明星忽然被炒引發混亂

38歲的阿特曼參與創辦了OpenAI公司，該公司推出的ChatGPT第一次將可與人類互動的聊天機器人概念介紹給了全球廣大公眾。

阿特曼也由此成為很多人眼中的AI權威發言人，也被看作是少數把握著這項潛力巨大的技術未來走向的人之一。

他曾與世界領導人討論過這項強大的技術所帶來的風險和益處，其中令人印象深刻的是他提到，AI是「一個工具而不是生物」，同時坦然承認他也害怕有一天人工智慧可能會超出人類的控制。

就在兩週前，他還作為約100名全球代表之一在英國出席世界首個AI安全峰會，並就OpenAI及人工智慧技術的未來發表演講。

當時的他似乎未曾預見到這場突如其來的變化，而至目前為止，關於他被解職的原因仍然不明確。

明確的是他離開OpenAI的消息引發公司內部的混亂和外界眾說紛紜的猜測。

該公司770名員工當中的743人參與了針對董事會的連署，其中包括一些高層——首席科學家伊利亞・蘇茨克弗（Ilya Sutskever）是董事會成員之一，但是他也參與了連署。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 微軟CEO納德拉表示，歡迎阿特曼和其他OpenAI員工加入。

他在X上發文表示，為自己參與了董事會罷免阿特曼的行動感到「深深後悔」，指自己從未意圖作出有損OpenAI公司的事。

「我熱愛我們一起建立的一切，並會盡一切努力團結這家公司，」他在貼文中說。

被任命擔任臨時CEO的希爾則表示，這項工作是「一輩子只有一次的機會」。

但是他同時承認，董事會罷免阿特曼的方式「處理得非常糟糕」，並且「嚴重傷害了我們的信任」。

現在，阿特曼已經在微軟得到新工作，後者向OpenAI投資數十億美元，持有49%的股份。

連署的員工表示，如果他們的訴求得不到滿足，他們自己也很可能會從OpenAI辭職，並且表示已經從微軟得到了保證，如果他們願意轉投，微軟會有工作崗位提供給所有OpenAI的員工。

納德拉在接受美國全國廣播公司商業頻道（CNBC）訪問時表示，他樂意與OpenAI公司合作，也樂意與從該公司轉投過來的員工合作。

「目前來看……非常、非常清楚的是（OpenAI）的管理方面有一些東西必須改變，」他在訪問中說，並表示兩家公司將會就相關事宜進行商討。

阿特曼則在X上發文表示：「薩蒂亞和我的第一要務仍然是保證OpenAI繼續蓬勃發展……我們致力於全力向我們的合作伙伴和客戶提供持續性的運作。OpenAI與微軟的伙伴關係令此事非常可行。」

到底發生了什麼？

是什麼造成這個在一個週末裡迅速越滾越大的雪球，對外界來說仍然是個謎，但是目前也有幾個不同版本的猜測。

有報導指阿特曼在考慮一些硬件項目，包括動用資金開發AI晶片，這與目前OpenAI所走的方向有相當大的不同——當中是否有董事會不知道的行動在進行？

另一種可能是和錢有關。

雖然目前廣泛流傳的一份內部備忘錄顯示，董事會沒有對阿特曼作出任何財政不當行為的指控，但是眾所週知的是，OpenAI最初在2015年是以一個非營利機構的形式建立，而後又在2019年新建立了一個以營利為目的的分支，同時規定公司仍然由非營利部門領導，而對投資者可取得的收益也設置了不得高於原投資額100倍的上限。

在理論上，這樣既保證了該公司讓前沿人工智慧技術「服務於全人類」的初心使命得以延續，又能令該公司獲得AI巨大雲端算力所需的巨額資金。