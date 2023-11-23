美中台角力如何延伸到台灣人的餐桌上？宏都拉斯「白蝦」提供了一些線索
我們想讓你知道的是
許多中美洲養殖業者告訴《BBC中文》，過去幾十年來熟悉台灣的客戶及市場，當地養殖業者現在重新尋找新市場並不容易。塞拉女士坦言，宏都拉斯政府及北京今年積極邀請他們前往中國各地參加水產品展示會，並與中國商會見面，試圖打開新市場，但挑戰重重。
台灣2024總統大選即將到來，激烈的選戰已經展開。但較少人知道，遠在千里之外的中美洲，台北與北京的外交戰也同樣喧囂。
事實上，自2016年蔡英文選上台灣總統後，兩岸關係跌至谷底。蔡政府拒絕習近平的「一國兩制」台灣方案以及國共兩黨談判的條件——「九二共識」後，北京持續在外交及經濟上反制擠壓台灣。
遠在台北千里之外，被稱為「美國後院」的中美洲，亦是台灣外交邦交國最多、關係最好之地，自此開始出現與台北的「斷交潮」。
從2017年的巴拿馬開始，到2023年3月的宏都拉斯（Honduras），台北共丟掉了五個邦交國，即便美國曾經試圖協助，都無法挽回斷交危機。
目前台灣在中美洲僅剩中美洲第一大國——瓜地馬拉（Guatemala）為盟友。但今年8月，該國「變天」，新總統曾言有意與中南海加深交往，與台北的外交關係是否生變亦引發關注。
香港政治學者沈旭暉分析，北京在中美洲進一步壓縮台灣外交空間的作法已經奏效。他認為，深受美國影響的中美洲國家本是台灣「外交最後的橋頭堡」，「一來在2010年前，中共政權的影響力未能深入這地域；二來美國也會配合台灣，默契地暗示這些國家——如果保留對台邦交，也等同於深化對美關係。」
但是，在中美洲「斷交潮」下，台灣與這些國家建立數十年的經貿關係，簽訂多年的經貿協定何去何從？美中台在該區域的這些外交戰，又如何延伸到台灣人的餐桌上？在台灣火鍋店及市場上深受台灣饕客鍾愛，來自宏都拉斯的「白蝦」或許可以提供一些線索。
台灣前農業部長、現任台灣中興大學特聘教授陳吉仲向《BBC中文》分析，今年3月宏都拉斯與台灣斷交時，沒有聽過對方希望再與台灣簽訂一個新的「自由貿易協定」（FTA）。
陳吉仲看好台灣白蝦自產的前景，原因是台灣現在成功培育出了「無特定病原」（SPF）蝦苗，若能好好配合「漁電共生」政策（結合養殖漁業綠能發電系統，利用魚塭堤岸、引水渠道設置環保發電系統），「過去被稱為草蝦王國的台灣，現在開始自產白蝦還有很大潛力。」
陳吉仲亦強調，所謂市場的替代，基本上仍是漸進式的貿易行為。市場變動很大程度上是取決於合作多年的台灣進口商與中美洲養殖業者。
換言之，他認為，目前看來不大可能就看到宏都拉斯的白蝦產地「一夜之間被替換掉」，但這也意味著中國不大可能馬上就變成宏都拉斯養殖業者的最大市場。
宏都拉斯的白蝦
鮮有台灣人知道，在台灣的火鍋餐廳及生鮮市場極為熱賣的白蝦，其實一直是台灣與中美洲友邦的重點進口貨物。台灣所需的白蝦大概僅有三分之一來自自產（約一萬噸），三分之二來自進口冷凍白蝦，其中約三成是從中美洲的宏都拉斯進口。
但是，宏都拉斯和台灣兩地緊密的經貿關係在今年三月開始被顛覆。宏都拉斯正式宣佈與台灣斷交，雙方簽訂多年的自貿協定也在今年9月終止。失去關稅優待後，曾經大量進口的宏都拉斯白蝦價格漲了20％。而宏都拉斯養殖業者失去大量台灣訂單，深怕白蝦賣不出去，宏都拉斯新政府承諾的中國市場成為希望所在。
宏都拉斯養殖業者「太平洋海鮮」（Pacific Fresh）公司負責人安德里亞・塞拉（Andrea Sierra）女士接受《BBC中文》採訪時說，她的公司是三代家族事業。中美洲與台灣的市場變動，她觀察了數十年。
她說，過去20年來，台灣養殖業者及政府大力協助白蝦的冷凍運輸技術，提升了白蝦品質，因此價格可賣得不錯。但是，現在與台北斷交，台灣徵稅增加了20％，許多買家離去，導致他們需要開始尋找其他市場。
許多中美洲養殖業者告訴《BBC中文》，過去幾十年來熟悉台灣的客戶及市場，當地養殖業者現在重新尋找新市場並不容易。塞拉女士坦言，宏都拉斯政府及北京今年積極邀請他們前往中國各地參加水產品展示會，並與中國商會見面，試圖打開新市場，但挑戰重重。
她說，「我們尚未向中國出售任何一批貨物，原因是對方買進價格過低。而且，我們在中國找的是一個可以重視我們產品新鮮度，質量並重的高端市場。」
中國市場將取代台灣嗎？
塞拉女士坦言，許多公司據報在政治環境變動後都開始要重新尋找市場，「但這並非易事」。她向記者強調，因為許多加工廠的設備、包裝材料多數都是為滿足台灣市場而設計的，「因此，所有這些投資在其他市場並不那麼關鍵。」
現在，太平洋海鮮公司的戰略是在基礎設施方面做出改變，適應巨大的市場變動。她說：「我們的目標是降低20％的成本，進入各國不同市場時更有競爭力，同時還為台灣市場保留一些量。」
北京與宏都拉斯政府要如何彌補失去的台灣訂單引發了關注。今年6月，宏都拉斯官方說與北京建交後出口的重點商品，包含咖啡及蝦等農產品可直接銷往中國市場，不再需要從台灣中轉。
宏都拉斯官方稱，進入中國市場「成本更低、速度更快、機會更多。」
中國海關總署則表示，已經與宏都拉斯簽署養殖水產品輸入中國市場的相關議定書。並稱此舉將促進兩國貿易發展，「以豐富中國市場對優質水產品的消費需求」。
宏都拉斯總統希奧瑪拉・卡蕬楚（Xiomara Castro）亦在今年6月訪問北京，與習近平首度會晤，雙方簽署區域經濟合作框架「一帶一路」等多項雙邊合作文件。7月，傳出宏都拉斯正與中國進行自貿協議談判。該國正在尋求投資者，特別是中國，資助該國興建一條連接太平洋和太西洋海岸的鐵路，要價約200億美元。
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無法可管、無人監督，加熱菸載具恐成為個資安全破口
我們想讓你知道的是
在國外市面上的加熱菸載具，開始像其它3C科技產品一樣擁有專屬的APP，在安裝後開始收集使用者的個人資料。你知道你的資料正在被收集嗎？如果你從沒想過，或許更需要立刻提高警覺。
「購物APP暗藏詐騙軟體」、「智慧型手機APP遊戲，搭配境外網站詐騙」，這樣的新聞標題，大家應該不陌生。其實現在已經有越來越多的家用電器、3C裝置，都會要求使用者在手機或平板上安裝APP，讓使用體驗更為完整便利。但問題就在於，當我們在享受現代科技所帶來的種種好處，其實也同時在面對釣魚廣告、木馬程式等無孔不入的資安威脅。
目前國內還在健康風險評估審查的加熱菸載具，在國外也像其他許多現代化的科技產品一樣，幾乎都有專屬的APP甚至被包裝成為戒菸工具，在安裝之後開始收集使用者的個人資料。如果你在使用加熱菸，未來或許更需要提高警覺你的資料是否正在被收集，這些資料被收集後又會如何被應用？尤其這些載具也有一部分是來自於中國製造。
不過針對中國製加熱菸進口問題，作為新興菸品主責機關的國健署回應，「依經濟部國貿署公告規定，加熱式菸草產品裝置屬大陸物品者，不准輸入。」 然而令人擔憂的是，我國數位發展部提出的16項需要資安檢驗的IoT項目中，並未包括新興菸品載具。這樣的缺漏令人不禁擔心，我們的資訊安全和隱私保護，是否正面臨著意想不到的風險？
從呼吸中洩露的秘密
衛福部提出的新興菸品健康風險評估辦法申請項目中，並未包含資安相關文件的要求，這可能暴露出個人敏感資料的潛在風險，再加上個人健康行為與呼吸資料保護不足的情況，在在都是開放加熱菸品所面臨的重要挑戰之一。特別是涉及個人健康行為和呼吸資料的外洩問題，除導致個人隱私受到侵犯，也可能被濫用於廣告騷擾，或甚至是健康保險詐騙等不法活動。因此，如何保護這些敏感資料，已成為當前亟待解決的問題。
今年 7 月家庭醫學會年會舉辦的「新興菸品減害與戒菸爭議」論壇中，已有專家提出警告，表示已有許多媒體及文獻披露加熱菸隱含的資安問題。該專家相當憂心地表示，當前各大品牌的加熱菸的載具幾乎都有數據連網功能。菸商能透過載具對吸菸行為進行大數據的搜集與分析，「甚至使用者每一口吸菸的深淺都有可能被記錄」。
為了改善這一缺漏，希望國健署也可以積極作為，加強對新興菸品的資安監管，建立完善的資安審查項目，確保所有與個人健康行為相關的數據，得到適當的保護。
在數位時代中，個人資訊就像是我們的分身，政府以及跨部會主管機關應該從相關的法規、監管措施等層面，努力保護民眾的資訊安全。從而更進一步地加強、鼓勵各種針對資訊安全保障技術的研發與應用，以應對不斷增加的網路威脅和數位安全挑戰，減少個資外洩的情形，杜絕詐騙行為對民眾以及我們的國際形象，所造成的各種損失。
當你一天的行程，都透過APP傳給某個陌生人
過去常常在資安方面引發眾多爭議的，例如掃地機器人，有搜集全屋地圖、作息時間等資訊的疑慮；智慧型手機，有可能在未經用戶允許的情況下，自動將個人的敏感資訊，傳送到第三方伺服器上。這些被揭露報導出來的新聞事件，引起了民眾對於個人隱私受到侵犯的擔憂，更突顯了資訊安全議題的重要性。
因此，當加熱菸載具以及應用程式，有可能收集到使用者的個人偏好、吸菸習慣、地理位置等敏感資訊，甚至可能涉及醫療數據。如果讓這些數據落入有心者之手，就有可能會被用於定向廣告、個資身份盜竊或其他不法用途，造成個人人身安全、聲譽和財務損失。
中華民國消費者文教基金會陳雅萍秘書長指出，近年來，因為個資外洩而遭受財物損失，前往消基會諮詢的民眾數量，有日益增多的趨勢。可以想見數位化時代，在網路、APP中填寫個資，已是一般大眾的日常，這樣的趨勢也讓個人資料保護面臨更嚴峻的考驗。陳秘書長進一步提醒，大家在生活中遇到需要填寫個人資料的時候，要保持警覺心，「如果你所填寫的資料，超出網站或APP所需要知道的資訊範圍，最好就不要繼續填寫。比方一個導航APP，它會需要知道你的所在位置，但它不需要知道你的婚姻狀況。」
＊本篇文章由記者「莊丹琪」撰文提供。