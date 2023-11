美國專有名詞「老人政治」：80多歲的拜登管理國家，太老了嗎？

在英文中,「老人統治」(gerontocracy)曾是一個晦澀難懂的詞,意指由平均年齡比大多數成年人口老得多的人統治的政府,而如今它越來越多地出現在美國人的詞匯中。

能讓民主黨和共和黨選民團結在一起的事並不多,但其中顯然包括一個問題:許多人認為美國的領導人太老了。

關於總統拜登(Joe Biden)和他可能的競爭對手川普(Donald Trump)的年齡,人們已經聊了很多。拜登於週一(11月20日)年滿81歲,這使他成為有史以來年齡最大的美國總統,而川普現年77歲,也已年逾古稀。

但他們二位甚至不是最年長的。83歲的民主黨人南希・裴洛西(Nancy Pelosi)表示,她將在明年尋求連任眾議院議員。共和黨人查克・格拉斯利(Chuck Grassley)是美國最年長的現任參議員,現年90歲。

英文中「參議院」(senate)一詞源自拉丁語「senex」,意為「老」和「老人」。美國參議院一直是該國一些最年長政治家的保留地。然而,根據《代溝:為什麼嬰兒潮一代仍然主宰著美國政治和文化》(Generation Gap: Why the Baby Boomers Still Dominate American Politics and Culture)一書的作者凱文・芒格(Kevin Munger)教授的說法,今天的參議院中位年齡為65歲,是有史以來年齡最大的。

「我們希望人們在50多歲和60多歲時就能管理國家——讓有這種經驗的人管理國家是完全合理的。」他告訴BBC。「但我們現在談論這個問題,是因為有人80多歲還在管理國家,這就有些獨特了。」

芒格表示,目前領導層老齡化的原因有很多。許多人不願放棄權力,而沒有任期限制,助長了這一點。嬰兒潮(1946年至1964年出生的人)一代中的一大批民選官員已經接近退休年齡。

「我們只是看到了數十年以來累積而成的後果,其被特定的歷史事件和美國政治制度所放大。」他說。

由於離任者很少,年輕人加入這一行列的機會也很少。那些突破年齡壁壘的人說,他們卻往往會因為年齡而被輕視。

佛羅里達州民主黨眾議員馬克斯韋爾・弗羅斯特(Maxwell Frost)今年當選時才25歲,是美國國會最年輕的議員,也是首位「Z世代」(Gen-Z)議員。

「我記得第一次來到國會時,我要去議員入口出示我的證件」。他告訴BBC。「保安把他的幾個朋友叫過來,問你多大了?你也是黑人?」

「他們沒錯!我看起來不像國會議員。」

Photo Credit: EPA / BBC News 25歲的眾議員馬克斯韋爾・弗羅斯特與長輩一起工作。

雖然年輕讓他擁有了他的老同事們無法共情的一代人的視角,但他指出,並不是所有的美國年輕人都是一樣的。

「我不相信我是Z世代的唯一代表。」他說。「有很多年輕人會說,我並不能代表他們所相信的一切。這些大廳裡只有年輕人是不夠的。」

一個恰當的例子是:拜登總統。弗羅斯特稱讚他將學生貸款等問題作為優先事項。

「並不是所有的事情都與年齡有關。」

儘管如此,許多人還是呼籲老一輩能卸任,為弗羅斯特這樣的麵孔騰出空間。

民主黨參議員黛安娜・范斯坦(Dianne Feinstein)於今年早些時候去世,享年90歲。由於長期以來人們對她的健康狀況感到擔憂,她曾多次面臨辭職的呼聲。

來自共和黨的81歲參議院少數黨領袖米奇・麥康諾(Mitch McConnell)現在也面臨相同的擔憂。他在兩次新聞發佈會上長時間僵住,引發人們對他健康狀況的質疑。

皮尤研究中心(Pew Research)的一項研究發現,79%的美國人希望聯邦官員有年齡限制,並希望有代際更替。

一些年輕人已在地方層面取得了成功。新罕布什爾州人口不多,但卻擁有全國最大的州立法機構。共和黨人瓦萊麗・麥克唐奈(Valerie McDonnell)在18歲時當選,成為美國最年輕的州議員。

這位大學生說,她不希望自己的年齡成為焦點,但她確實將其視為一種資產。

「如果這個國家18至25歲的人最少參與投票,我認為這很大程度上是因為他們認為自己沒有被代表。」她告訴BBC。「因此,現在我的一些同學已經登記投票,並非常好心地將他們的第一票投給了我。」

現年19歲的麥克唐奈說,作為一名青少年,她可以有所作為,例如最近在討論一項關於社群媒體的法案時。

「我在一個由20名成員組成的教育委員會任職。我真的覺得我的委員會很重視我的意見。作為一名學生,我可以對同代學生的情況提供第一手描述,並利用社群平台來推進他們的職業發展。」

她與朋友兼同事、28歲的共和黨人喬・亞歷山大(Joe Alexander)一起工作,後者在五年前首次當選為州議會議員。

「當我10歲時,媽媽就帶我去了投票站。她說,這是你能做的最重要的事情之一:發出自己的聲音並投票。我就是這樣對政治產生興趣的。」他說道,並展示了他上臂上的「我們人民」(We The People)紋身。

亞歷山大表示,住房成本促使他尋求擔任公職。民意調查顯示,這是新罕布什爾州的頭號問題。

亞歷山大和麥克唐奈都得到了「競選Z世代」(Run GenZ)組織的支持,該組織致力於幫助塑造下一代保守派領導人。該組織的執行總監、28歲來自德克薩斯州的梅森・摩根(Mason Morgan)說,有些人認為,如果你還年輕,就不具備做這份工作所需的經驗。