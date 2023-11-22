美國專有名詞「老人政治」：80多歲的拜登管理國家，太老了嗎？
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皮尤研究中心（Pew Research）的一項研究發現，79%的美國人希望聯邦官員有年齡限制，並希望有代際更替。有跡象表明，年齡的壁壘正在倒塌，耄耋之年的政客可能凖備讓位給新面孔。
在英文中，「老人統治」（gerontocracy）曾是一個晦澀難懂的詞，意指由平均年齡比大多數成年人口老得多的人統治的政府，而如今它越來越多地出現在美國人的詞匯中。
能讓民主黨和共和黨選民團結在一起的事並不多，但其中顯然包括一個問題：許多人認為美國的領導人太老了。
關於總統拜登（Joe Biden）和他可能的競爭對手川普（Donald Trump）的年齡，人們已經聊了很多。拜登於週一（11月20日）年滿81歲，這使他成為有史以來年齡最大的美國總統，而川普現年77歲，也已年逾古稀。
但他們二位甚至不是最年長的。83歲的民主黨人南希・裴洛西（Nancy Pelosi）表示，她將在明年尋求連任眾議院議員。共和黨人查克・格拉斯利（Chuck Grassley）是美國最年長的現任參議員，現年90歲。
英文中「參議院」（senate）一詞源自拉丁語「senex」，意為「老」和「老人」。美國參議院一直是該國一些最年長政治家的保留地。然而，根據《代溝：為什麼嬰兒潮一代仍然主宰著美國政治和文化》（Generation Gap: Why the Baby Boomers Still Dominate American Politics and Culture）一書的作者凱文・芒格（Kevin Munger）教授的說法，今天的參議院中位年齡為65歲，是有史以來年齡最大的。
「我們希望人們在50多歲和60多歲時就能管理國家——讓有這種經驗的人管理國家是完全合理的。」他告訴BBC。「但我們現在談論這個問題，是因為有人80多歲還在管理國家，這就有些獨特了。」
芒格表示，目前領導層老齡化的原因有很多。許多人不願放棄權力，而沒有任期限制，助長了這一點。嬰兒潮（1946年至1964年出生的人）一代中的一大批民選官員已經接近退休年齡。
「我們只是看到了數十年以來累積而成的後果，其被特定的歷史事件和美國政治制度所放大。」他說。
由於離任者很少，年輕人加入這一行列的機會也很少。那些突破年齡壁壘的人說，他們卻往往會因為年齡而被輕視。
佛羅里達州民主黨眾議員馬克斯韋爾・弗羅斯特（Maxwell Frost）今年當選時才25歲，是美國國會最年輕的議員，也是首位「Z世代」（Gen-Z）議員。
「我記得第一次來到國會時，我要去議員入口出示我的證件」。他告訴BBC。「保安把他的幾個朋友叫過來，問你多大了？你也是黑人？」
「他們沒錯！我看起來不像國會議員。」
雖然年輕讓他擁有了他的老同事們無法共情的一代人的視角，但他指出，並不是所有的美國年輕人都是一樣的。
「我不相信我是Z世代的唯一代表。」他說。「有很多年輕人會說，我並不能代表他們所相信的一切。這些大廳裡只有年輕人是不夠的。」
一個恰當的例子是：拜登總統。弗羅斯特稱讚他將學生貸款等問題作為優先事項。
「並不是所有的事情都與年齡有關。」
儘管如此，許多人還是呼籲老一輩能卸任，為弗羅斯特這樣的麵孔騰出空間。
民主黨參議員黛安娜・范斯坦（Dianne Feinstein）於今年早些時候去世，享年90歲。由於長期以來人們對她的健康狀況感到擔憂，她曾多次面臨辭職的呼聲。
來自共和黨的81歲參議院少數黨領袖米奇・麥康諾（Mitch McConnell）現在也面臨相同的擔憂。他在兩次新聞發佈會上長時間僵住，引發人們對他健康狀況的質疑。
皮尤研究中心（Pew Research）的一項研究發現，79%的美國人希望聯邦官員有年齡限制，並希望有代際更替。
一些年輕人已在地方層面取得了成功。新罕布什爾州人口不多，但卻擁有全國最大的州立法機構。共和黨人瓦萊麗・麥克唐奈（Valerie McDonnell）在18歲時當選，成為美國最年輕的州議員。
這位大學生說，她不希望自己的年齡成為焦點，但她確實將其視為一種資產。
「如果這個國家18至25歲的人最少參與投票，我認為這很大程度上是因為他們認為自己沒有被代表。」她告訴BBC。「因此，現在我的一些同學已經登記投票，並非常好心地將他們的第一票投給了我。」
現年19歲的麥克唐奈說，作為一名青少年，她可以有所作為，例如最近在討論一項關於社群媒體的法案時。
「我在一個由20名成員組成的教育委員會任職。我真的覺得我的委員會很重視我的意見。作為一名學生，我可以對同代學生的情況提供第一手描述，並利用社群平台來推進他們的職業發展。」
她與朋友兼同事、28歲的共和黨人喬・亞歷山大（Joe Alexander）一起工作，後者在五年前首次當選為州議會議員。
「當我10歲時，媽媽就帶我去了投票站。她說，這是你能做的最重要的事情之一：發出自己的聲音並投票。我就是這樣對政治產生興趣的。」他說道，並展示了他上臂上的「我們人民」（We The People）紋身。
亞歷山大表示，住房成本促使他尋求擔任公職。民意調查顯示，這是新罕布什爾州的頭號問題。
亞歷山大和麥克唐奈都得到了「競選Z世代」（Run GenZ）組織的支持，該組織致力於幫助塑造下一代保守派領導人。該組織的執行總監、28歲來自德克薩斯州的梅森・摩根（Mason Morgan）說，有些人認為，如果你還年輕，就不具備做這份工作所需的經驗。
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死守舊機車最省錢？把握時間爭取汰舊換新補助才是聰明做法！
我們想讓你知道的是
精打細算是許多機車族謹守的價值觀，但這樣真的能省錢嗎？若能聰明利用政府補助，把握時機汰換掉家裡老舊機車，加上SYM三陽機車祭出保證7個工作天交車的承諾，就是要確保購車民眾拿的到政府補助、同時享全年度最高優惠，以新車迎接新年的全新生活。
身為全球機車密度最高的地區之一，許多台灣人家中都不只一台機車，有的老舊機車不好發動、騎乘時還有濃煙，但長輩或是精打細算的民眾，總秉持著不到零件停產的那一刻絕不輕易換車。但這樣的做法真的省錢嗎？從多方角度分析，其實非然。
別以為騎老車省錢，你沒想到的錢坑在這
首先，老舊機車因為動力科技較舊，省油表現無法與新車平起平坐以外，不合時宜的廢氣排放標準，難以通過排氣定檢，每次遇到機車要定檢時，輕則要在機車行花上許多時間，重則難以通過而冒著被罰款的風險，在道路上被相關單位攔檢更需付出高額罰款。
再者，隨著造車科技的進步與騎士對於騎乘安全的觀念提升，歐盟與日本分別已於2016年與2017年就開始規定新車要強制加裝ABS防鎖死煞車系統或CBS安全連動煞車系統，台灣目前雖然沒有強制加裝，但在2020年之前也曾經透過1,000元至4,000元不等的購車補助，積極推動民眾選擇有加裝CBS或ABS系統的車款，顯見煞車系統提升與行車安全的關聯性至關重要。
老舊機車不僅沒有CBS或ABS煞車系統的輔助，煞車系統更因經年累月的使用效能大幅衰退，若遭遇到緊急意外，難以達到有效減速避險功能，後續所衍生的問題，絕對更為嚴重且難以想像。
政府汰舊補助年底即將截止，現在正是換新大好時機
對於廣大的機車族而言，除了倚重機車的高靈活性以外，相較於汽車更低的入手門檻當然也十分重要，因此為鼓勵民眾提升用車安全、鼓勵汰舊換新，政府也藉由補助來提升民眾汰舊換新意願。以先前曾推行的ABS/CBS購車補助為例，2020年前停止時就曾掀起一波購車高峰，顯見購車補助對於機車族的重要性。而環保署所施行的汰舊換新2,000元補助，也確定將於2023年底正式退場，在年底前無疑為汰舊換新購車的最佳時刻。
面對琳瑯滿目的機車品牌，要如何選擇品牌與機種呢？首先從品牌切入，近年來躍升台灣機車市場龍頭的SYM三陽機車，以多元的機種選擇和優異的產品實力，擄獲台灣民眾芳心，且為了回饋消費者支持，三陽機車對於購車優惠始終不手軟，年底前更結合政府汰舊換新補助，三陽機車全車系汰舊換新再加碼3,000元，以迪爵車型為例，汰舊換新補助最高可達23,800元（三陽購車補助金14,500元＋三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元＋政府汰舊換新貨物稅減免4,000元＋廢車回收300元）。
換言之，若錯過了今年底最佳入手時機，明年要入手三陽機車新車，將會直接貴上5,000元（少了三陽汰舊換新加碼3,000元＋政府環保署汰舊換新補助2,000元），對於荷包支出來說相當有感。
正因為政府補助即將退場，再加上三陽機車的加碼補助力道，造成市場上相當高的迴響，引發超級熱絡的好評與購車潮，三陽機車為了感謝消費者回饋，同時保證消費者的權益，全力加開產能，更祭出保證7日內（工作天）交車的承諾，就是要確保購車民眾不只拿的到政府補助同時享全年度最高優惠，更可以盡快交車，以新車迎接新年的全新生活。
多元機種選擇，每個人都可以理想的SYM
身為台灣機車市場龍頭，三陽機車旗下有多種車款選擇，其中全新迪爵125、MMBCU與CLBCU都是最熱機種。身為國民旗艦代名詞的全新迪爵125，不僅擁有三陽機車三大優勢DNA「日本京濱噴射系統」、「CBS 2.0連動煞車系統」、「63.9km/L 一級油耗」以外，更有最新科技EnMIS雙火星塞異時點火系統、傲視同級37.5L最大車廂空間、雙載舒適的689mm超長坐墊等配備。
廣受年輕人喜愛的MMBCU則是基於DRGBT優秀的平台血統，更針對實用性、舒適性上做出大幅調整，有同級中最大的置物空間及雙載的舒適性，以及獨特的跑旅車款外型，造就同級距銷售冠軍的寶座。上市短短3個月就熱銷破萬台的CLBCU，不僅有獲得金點設計獎的百搭精緻外觀，更有EnMIS超強油耗表現與貼心規格，堪稱內外兼備的最佳小蜂鳥車型！
把握時間舊換新，騎新車展開新的一年
從排廢、安全性，到補助優惠等面向分析，長期看來機車汰舊換新無疑是增加安全、減少風險且照顧荷包的最佳投資。有意願汰舊換新的民眾，絕對要把握今年底最佳時機，不僅有政府補助，更可獲得三陽機車的加碼補助，如此絕佳機會，錯過不再。
政府補助倒數 SYM全車系汰舊換新再加碼3,000元(電匯)保證7日內交車
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